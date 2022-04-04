Прикордонна служба: з 24 лютого до Польщі в'їхало 2,481 мільйона українців

З 24 лютого до Польщі з України в’їхало 2,481 мільйона людей, повідомила Прикордонна служба в понеділок у Twitter. У неділю прикордонники пропустили 22,3 тисяч подорожуючих – це на 6,4 відсотка менше ніж у суботу.

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У понеділок прикордонники оприлюднили останні дані про перетин польсько-українського кордону. Зазначають, що з початку війни до Польщі прибуло 2,481 мільйона людей.

"Вчора, тобто 03.04.2022, співробітники Прикордонної служби оформили пропуск 22,3 тис. осіб, зафіксувавши зменшення кількості на 6,4 відсотка порівняно з попереднім днем ​​(23,8 тис.). Сьогодні до 07.00 ранку кордон перетнули 3,4 тисячі – тобто спад становить 20,3 відсотка" – повідомила Прикордона служба.

У зворотному напрямку з 24 лютого кордон перетнули 457 тисяч осіб.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP