TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Прикордонна служба: з 24 лютого до Польщі в'їхало 2,481 мільйона українців

4 kwietnia 2022, 16:36

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
PAP
Uchodźczynie z Ukrainy pomagają uczniom
Uchodźczynie z Ukrainy pomagają uczniomTVN24
wideo 2/5
TVN24Uchodźczynie z Ukrainy pomagają uczniom

З 24 лютого до Польщі з України в’їхало 2,481 мільйона людей, повідомила Прикордонна служба в понеділок у Twitter. У неділю прикордонники пропустили 22,3 тисяч подорожуючих – це на 6,4 відсотка менше ніж у суботу.

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У понеділок прикордонники оприлюднили останні дані про перетин польсько-українського кордону. Зазначають, що з початку війни до Польщі прибуло 2,481 мільйона людей.

"Вчора, тобто 03.04.2022, співробітники Прикордонної служби оформили пропуск 22,3 тис. осіб, зафіксувавши зменшення кількості на 6,4 відсотка порівняно з попереднім днем ​​(23,8 тис.). Сьогодні до 07.00 ранку кордон перетнули 3,4 тисячі – тобто спад становить 20,3 відсотка" – повідомила Прикордона служба. 

У зворотному напрямку з 24 лютого кордон перетнули 457 тисяч осіб.

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Zaślepka materiału TVN24GO

Autor:Ред.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Twitter/@Straz_Graniczna

Tagi:
Straż Graniczna
Pomoc dla Ukrainy
Migranci i uchodźcy w Europie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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Trwa 40. doba rosyjskiej agresji na Ukrainę. Rzeczniczka praw obywatelskich Ukrainy Ludmyła Denisowa przekazała, że powracający z niewoli ukraińscy żołnierze uważają, że sposób traktowania jeńców przez Rosjan łamie konwencje genewskie. Wicepremier Ukrainy Olha Stefaniszyna podała, że na terenie kraju przebywa obecnie około 600 rosyjskich jeńców wojennych. Wysoka Komisarz ONZ do spraw praw człowieka Michelle Bachelet napisała, że "jest przerażona obrazami" z Buczy, a "dopływające informacje budzą poważne i niepokojące pytania dotyczące możliwych zbrodni wojennych". W tvn24.pl relacjonujemy kolejny dzień rosyjskiej inwazji.

Wicepremier Ukrainy o liczbie rosyjskich jeńców wojennych, rzeczniczka praw obywatelskich o łamaniu konwencji genewskiej przez Rosjan

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Autor:
momo,
pp//now
Źródło:
TVN24, PAP, Reuters

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski był w Buczy w obwodzie kijowskim, gdzie po zakończeniu rosyjskiej okupacji znaleziono kilkuset zabitych cywilów. - Codziennie znajdujemy ofiary rosyjskiego bestialstwa w tym mieście. To ludobójstwo - powiedział. - Chcemy znaleźć wszystkich zbrodniarzy. I wiecie dobrze, jeśli nie znajdziemy wyjścia cywilizowanego, wy znacie naszych obywateli, oni znają metodę niecywilizowaną - powiedział Zełenski.

Prezydent Wołodymyr Zełenski w Buczy: to, do czego tu doszło, to ludobójstwo

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Prezydent Wołodymyr Zełenski w Buczy: to, do czego tu doszło, to ludobójstwo

4 kwietnia 2022, 16:04

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Autor:
mjz\mtom
Źródło:
TVN24, PAP

Wysoka Komisarz ONZ do spraw praw człowieka Michelle Bachelet napisała, że "jest przerażona obrazami" z Buczy, a "dopływające informacje budzą poważne i niepokojące pytania dotyczące możliwych zbrodni wojennych". 

Wojna na Ukrainie. Wysoka komisarz ONZ "jest przerażona obrazami" z Buczy

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Wojna na Ukrainie. Wysoka komisarz ONZ "jest przerażona obrazami" z Buczy

4 kwietnia 2022, 14:56

Świat

Autor:
ads\mtom
Źródło:
PAP

Prezydent USA Joe Biden, komentując zbrodnie ujawnione w podkijowskiej Buczy, powiedział, że trzeba "zebrać wszystkie dowody, by móc przeprowadzić prawdziwy proces w sprawie rosyjskich zbrodni wojennych na Ukrainie". Powtórzył, że uważa Władimira Putina za "zbrodniarza wojennego".

Joe Biden o Władimirze Putinie: to zbrodniarz wojenny

Świat

Joe Biden o Władimirze Putinie: to zbrodniarz wojenny

4 kwietnia 2022, 17:00

Świat

Autor:
mjz
Źródło:
TVN24, PAP

Litwa wyrzuca ambasadora Rosji i wzywa swego ambasadora z Moskwy - podało w poniedziałek litewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis poinformował, że zostanie również zamknięty konsulat Rosji w Kłajpedzie.

Litwa wyrzuca rosyjskiego ambasadora i zamyka rosyjski konsulat w Kłajpedzie

Świat

Litwa wyrzuca rosyjskiego ambasadora i zamyka rosyjski konsulat w Kłajpedzie

4 kwietnia 2022, 15:40

Świat

Autor:
tas\mtom
Źródło:
PAP, delfi.lt, tvn24.pl

Dokumentalista Mateusz Lachowski był w podkijowskiej Buczy, gdzie - według mnożących się relacji - dokonano ludobójstwa niewinnych cywilów. - Z tego co mówili mieszkańcy, prawie do każdego domu zapukali Rosjanie. To było na zasadzie, że albo grabili domy, albo gwałcili kobiety. Wybijali okna, szyby, podpalali domy. Jak się wycofywali, to rozstrzelali część osób - opisał.

Relacja z Buczy. "Strzelali do samochodów z napisem 'dzieci' i do ludzi, którzy wyprowadzali psy. Jeśli mieli ochotę strzelić, to strzelali"

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Relacja z Buczy. "Strzelali do samochodów z napisem 'dzieci' i do ludzi, którzy wyprowadzali psy. Jeśli mieli ochotę strzelić, to strzelali"

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Autor:
akw/kab
Źródło:
TVN24
Stalin też nie docenił mniejszego przeciwnika. Jakie błędy powtarza Putin?

Premium

Stalin też nie docenił mniejszego przeciwnika. Jakie błędy powtarza Putin?

4 kwietnia 2022, 13:39
Rafał
Lesiecki

Premium

Autor:
Rafał
Lesiecki
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Prezydent Rosji Władimir Putin pogratulował premierowi Węgier Viktorowi Orbanowi zwycięstwa jego partii Fidesz w wyborach parlamentarnych - podała rosyjska agencja państwowa TASS, powołując się na służbę prasową Kremla. Gratulacje złożył także prezydent Czech Milosz Zeman. Według nieoficjalnych danych rządząca koalicja Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej w niedzielnym głosowaniu zdobyły 135 mandatów w 199-osobowym parlamencie.

Putin gratuluje Orbanowi zwycięstwa i liczy na "dalszy rozwój kontaktów"

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Putin gratuluje Orbanowi zwycięstwa i liczy na "dalszy rozwój kontaktów"

4 kwietnia 2022, 15:25

Świat

Autor:
tas\mtom
Źródło:
TASS, PAP

Platforma eBay zapowiada "nowe otwarcie" w Polsce i wprowadza funkcję automatycznego tłumaczenia ofert na język polski - poinformowała firma. W ciągu najbliższych lat eBay chce znaleźć się na podium największych platform e-commerce w naszym kraju. Będzie musiał się zmierzyć z takimi graczami jak Allegro czy Amazon.

eBay wraca do Polski

Z kraju

eBay wraca do Polski

4 kwietnia 2022, 15:37

Z kraju

Autor:
mp
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) w środę, 6 kwietnia podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych. Ekonomiści są zgodni, że dojdzie do kolejnej podwyżki, choć są podzieleni co do jej wielkości.

W tym tygodniu ważna decyzja dla kredytobiorców. Ekonomiści podzieleni

Pieniądze

W tym tygodniu ważna decyzja dla kredytobiorców. Ekonomiści podzieleni

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Pieniądze

Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

69-letni kierowca auta osobowego - według ustaleń śledczych - zaczął wyprzedzać. Jadący z przeciwka bus zjechał na pobocze, przewrócił się i sunąc na boku, znalazł się na sąsiednim pasie ruchu. Tam zderzył się dachem z autokarem. W busie było dziewięć osób, zginęli wszyscy. Kierowca i sześciu pasażerów autokaru zostało rannych. Według śledztwa winnym tragedii jest 69-latek. Do Sądu Okręgowego w Gliwicach trafił akt oskarżenia.

Bus został całkowicie zmiażdżony, zginęło dziewięć osób

Katowice

Bus został całkowicie zmiażdżony, zginęło dziewięć osób

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Katowice

Autor:
mag/gp
Źródło:
TVN24 Katowice, PAP

Prezes Tesli i najbogatszy człowiek na świecie Elon Musk przejął 9,2 procent udziałów w Twitterze - wykazał raport Komisji Papierów Wartościowych i Giełd USA (SEC). Miliarder jest w tej chwili największym udziałowcem spółki - informuje Bloomberg. Notowania Twittera gwałtownie rosną w przedsesyjnym handlu na amerykańskiej giełdzie.

Elon Musk kupił część Twittera. Akcje spółki mocno w górę

Ze świata

Elon Musk kupił część Twittera. Akcje spółki mocno w górę

4 kwietnia 2022, 15:21

Ze świata

Autor:
/ToL
Źródło:
Reuters, Bloomberg

W wielu regionach kraju gleba jest mocno przesuszona z powodu niewystarczającej ilości opadów. Połączenie suszy z silnym wiatrem, jaki prognozowany jest na poniedziałek, może sprawić, że lokalnie pył i piasek z gruntu wzbiją się w powietrze, tworząc zamiecie pyłowe. Na Kontakt 24 otrzymaliśmy materiały z obserwacji tego zjawiska w Wielkopolsce i na Kujawach.

Jest sucho, silnie wieje. Na północy kraju pojawiły się zamiecie pyłowe

Polska

Jest sucho, silnie wieje. Na północy kraju pojawiły się zamiecie pyłowe

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Polska

Autor:
kw
Źródło:
Kontakt 24

Przeceniony rosyjski gaz kusi chińskie firmy, które próbują zawrzeć atrakcyjne kontrakty na dodatkowe dostawy surowca - pisze Bloomberg. Czołowi importerzy Państwa Środka działają jednak w tym celu dyskretnie i ostrożnie, aby uniknąć zachodnich sankcji i utraty reputacji.

Bloomberg: Chińscy giganci działają dyskretnie i ostrożnie. Kusi ich przeceniony rosyjski gaz

Ze świata

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Autor:
mp
Źródło:
Bloomberg

– Jestem absolutnie przekonany, że jeśli Putin uzna, że ​​wygrał w Ukrainie, to nie będzie to jego ostatni krok, ostatnia wojna – powiedział w wywiadzie dla CNN były rosyjski oligarcha Michaił Chodorkowski. Dodał, że Władimir Putin "w swojej głowie jest w stanie wojny ze Stanami Zjednoczonymi i NATO". Jego zdaniem kolejnym celem ataku mogą być kraje bałtyckie.

Były oligarcha Michaił Chodorkowski w wywiadzie dla CNN: "kolejnymi krokami" Putina mogą być kraje bałtyckie

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Były oligarcha Michaił Chodorkowski w wywiadzie dla CNN: "kolejnymi krokami" Putina mogą być kraje bałtyckie

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Najnowsze

Autor:
MAK//az
Źródło:
CNN, PAP

W Berlinie odbyła się w niedzielę prorosyjska manifestacja. Przez centrum miasta przejechała kawalkada pojazdów, z których powiewały flagi narodowe Rosji oraz symbole rosyjskich sił zbrojnych. W proteście udział wzięło około 900 osób - donosi "Berliner Zeitung", powołując się na miejscową policję. Do wiecu poparcia dla Moskwy doszło w niedzielę także na Cyprze.

Prorosyjskie kawalkady w Berlinie i na Cyprze. Setki uczestników

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Prorosyjskie kawalkady w Berlinie i na Cyprze. Setki uczestników

4 kwietnia 2022, 11:32

Świat

Autor:
momo,
est\mtom
Źródło:
Berliner Zeitung, rbb24, tvn24.pl, Kontakt 24

Oficer dyżurny oleckiej komendy policji znalazł na ulicy kopertę z pieniędzmi, na której widniało tylko jedno słowo: "Leszek". To wystarczyło, by gotówka wróciła do właściciela.

Znalazł kopertę z pieniędzmi. Było na niej tylko imię "Leszek"

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Znalazł kopertę z pieniędzmi. Było na niej tylko imię "Leszek"

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Polska

Autor:
pop
Źródło:
tvn24.pl/warminsko-mazurska policja

Prokuratura w Częstochowie wszczęła śledztwo "w sprawie pozbawienia życia dwóch dzieci przez matkę w okresie porodu". Podejrzewana kobieta ma 17 lat. Członkowie jej rodziny twierdzą, że nie wiedzieli, iż była w ciąży.

17-latka w stanie poporodowym trafiła do szpitala. W okolicach jej domu znaleziono dwa bliźniacze płody

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17-latka w stanie poporodowym trafiła do szpitala. W okolicach jej domu znaleziono dwa bliźniacze płody

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Autor:
mag/gp
Źródło:
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15-letnia Oliwia została prawdopodobnie uduszona. Przyczyny śmierci jej matki, 45-letniej Aleksandry, wciąż nie są znane. Wiadomo, że w tragicznym dniu nie były pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Tak wynika z badań toksykologicznych. Podejrzany o zamordowanie kobiet wciąż milczy.

Są wyniki badań toksykologicznych zamordowanych Aleksandry i jej córki Oliwii z Częstochowy

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mag/gp
Źródło:
PAP, TVN24 Katowice

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Rosjanie koncentrują ofensywę w Donbasie. "Od tego będzie zależał wynik obecnego etapu, a może całej wojny"

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4 kwietnia 2022, 9:00

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Autor:
ads//now
Źródło:
PAP

Mateusz Morawiecki zapytany został o nastawienie węgierskiego premiera Viktora Orbana wobec Rosji i czy w związku z tym nie należy się od niego odciąć. Premier uniknął odpowiedzi na pytanie o słowa Orbana, który nazwał ukraińskiego prezydenta przeciwnikiem. Przekonywał, że Węgry nie są przeciwne sankcjom na Rosjan.

Orban nazwał Zełenskiego przeciwnikiem. Morawiecki pytany, czy to czas na odcięcie się od Węgier

Polska

Orban nazwał Zełenskiego przeciwnikiem. Morawiecki pytany, czy to czas na odcięcie się od Węgier

4 kwietnia 2022, 10:25

Polska

Autor:
akw//now
Źródło:
TVN24

Kiedy Ukraińcy wyzwolili miasto Bucza, odkryli skalę zbrodni, jakiej dokonali tam Rosjanie. Mieszkańcy mówią o 150 ofiarach, burmistrz o przynajmniej 300 mieszkańcach zabitych przez rosyjskich żołnierzy. Masowy grób cywilów widać na zdjęciu satelitarnym. Opublikowane filmy ujawniły też ogromne zniszczenia i ciała ofiar leżące na ulicach. Bez broni, niektórzy z rękami związanymi na plecach. "Nowa Srebrenica" – napisało ukraińskie ministerstwo obrony, a za nim te słowa zaczął powtarzać świat. Dlaczego to, co wydarzyło się teraz w Ukrainie, przypomina ludobójstwo z 1995 roku?

Setki ofiar leżące na ulicach, masowy grób cywilów. Dlaczego Ukraińcy mówią o Buczy "nowa Srebrenica"

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Setki ofiar leżące na ulicach, masowy grób cywilów. Dlaczego Ukraińcy mówią o Buczy "nowa Srebrenica"

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Autor:
MAK//az,
adso
Źródło:
tvn24.pl, PAP, Encyklopedia PWN

W Buczy, Irpieniu i Hostomlu, położonych pod Kijowem, odkryto setki ciał cywilów, zamordowanych przez rosyjskich żołnierzy, którzy przez tygodnie okupowali te miejscowości. Doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz opublikował w niedzielę wieczorem na Facebooku listę rosyjskich formacji wojskowych, które w ocenie strony ukraińskiej dokonały masakr ludności cywilnej. Z kolei ukraiński wywiad wojskowy opublikował dane osobowe ponad 1600 rosyjskich żołnierzy. Nasze służby wywiadowcze konsekwentnie ustalają informacje na temat rosyjskich najeźdźców i morderców. Każdy z nich otrzyma w swoim czasie to, na co zasłużył - zapewnił minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow.

Rosyjskie zbrodnie pod Kijowem. Ukraińskie władze publikują dane osobowe żołnierzy

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momo\mtom
Źródło:
PAP

Pogoda w ciągu kolejnych dni może być uciążliwa. Czekają nas wahania temperatury, opady deszczu, a także śniegu. Wiatr w porywach będzie rozpędzać się nawet do 80 kilometrów na godzinę.

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ps
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Autor:
mp/dap
Źródło:
PAP

Środki zgromadzone w ramach Pracowniczych Planach Kapitałowych przekroczyły właśnie dziewięć miliardów złotych - poinformował w mediach społecznościowych wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk. Zaznaczył, że ponad połowa zgromadzonych w PPK pieniędzy pochodzi od firm i państwa.

Dodatkowe pieniądze na emeryturze. "Każdy, kto wpłacił 100 złotych, ma drugie 100 złotych"

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Autor:
mp/dap
Źródło:
TVN24 Biznes
Ledwo biegł, "ale był przytomny". Proces po śmierci studenta WAT

Premium

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Klaudia
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Autor:
Klaudia
Ziółkowska
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną wspólnoty mieszkaniowej, która twierdziła, że ponieważ balkony są częścią składową mieszkań, to ich właściciele bądź użytkownicy mają obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie technicznym - informuje poniedziałkowa "Rzeczpospolita".

Kto odpowiada za remont balkonu? Jest wyrok

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mp/dap
Źródło:
PAP

Popularna rosyjska kreskówka "Masjanja" została zablokowana w Rosji. Wszystko przez ostatni odcinek, w którym autor Oleg Kuwajew poruszył temat wojny w Ukrainie. Pokazane zostały zdjęcia zniszczonego kraju, a Władimir Putin nazwany został między innymi "mordercą". Sam Kuwajew obecnie się ukrywa.

Rosyjska kreskówka "Masjanja" zablokowana, bo "dyskredytuje siły zbrojne Federacji Rosyjskiej". Jej twórca musi się ukrywać

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Rosyjska kreskówka "Masjanja" zablokowana, bo "dyskredytuje siły zbrojne Federacji Rosyjskiej". Jej twórca musi się ukrywać

4 kwietnia 2022, 15:16

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Autor:
MAK//az
Źródło:
BBC, buzzfeednews.com

W Klinice Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zoperowani zostali pięcioletni bliźniacy z Ukrainy, obok których doszło do wybuchu pocisku. Chłopcy mieli uszkodzenia rogówki i siatkówki. Jak mówią lekarze, czeka ich długa rehabilitacja. Operację w Lublinie przeszła także ich matka, której oczy zostały poranione odłamkami szkła.

Wybuch poranił oczy pięcioletnich bliźniaków, odłamki szkła zniszczyły wzrok ich mamy. Pomogli lekarze z Lublina

Polska

Wybuch poranił oczy pięcioletnich bliźniaków, odłamki szkła zniszczyły wzrok ich mamy. Pomogli lekarze z Lublina

4 kwietnia 2022, 12:13

Polska

Autor:
tm/
tam
Źródło:
TVN24, PAP
Paszportu nie spalił, ale odczuwa wstyd. "Dzisiaj lepiej nie być Rosjaninem"

Premium

Paszportu nie spalił, ale odczuwa wstyd. "Dzisiaj lepiej nie być Rosjaninem"

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Jacek
Tacik

Premium

Autor:
Jacek
Tacik
Źródło:
tvn24.pl
Premium

W województwie mazowieckim wykryto w tym roku już 20 przypadków wścieklizny. - Apeluję o zachowanie ostrożności w sytuacji spotkania nieznanych nam zwierząt na swojej drodze - przestrzega wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Nowe przypadki wścieklizny na Mazowszu. U lisów i kota

Okolice

Nowe przypadki wścieklizny na Mazowszu. U lisów i kota

4 kwietnia 2022, 16:01

Okolice

Autor:
katke/b
Źródło:
PAP

Mężczyźni po 60. roku życia mogą być szczególnie narażeni na śmierć z przyczyn sercowo naczyniowych wskutek letnich upalnych nocy - wynika z kanadyjskiego badania. Jak informują naukowcy, wzrost przeciętnej temperatury o jeden stopień Celsjusza wiązał się z wyższym ryzykiem zgonu o około cztery procent.

Gorące noce a choroby układu krążenia. Ryzyko zgonu rosło u ponad 60-letnich mężczyzn

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Gorące noce a choroby układu krążenia. Ryzyko zgonu rosło u ponad 60-letnich mężczyzn

3 kwietnia 2022, 20:58

Nauka

Autor:
ps
Źródło:
PAP, The Guardian