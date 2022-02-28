Страхова галузь допоможе українцям. Безкоштовне страхування цивільної відповідальності на 30 днів
Найбільші компанії страхової галузі запропонують біженцям з України безкоштовне страхування на 30 днів, йдеться в повідомленні Польської страхової асоціації. Це обов’язкове страхування, яке стосується цивільної відповідальності особи, яка керує застрахованим транспортним засобом, перед третіми особами, якщо вона завдасть їм шкоди
"Страхова галузь допомагає громадянам України. 30-денне прикордонне страхування для людей, які в’їжджають з України, є безкоштовним. Це пропонують ERGO Hestia, PZU та Warta – застрахувати автівку в агентів цих компаній можна на пунктах перетину кордону", – йдеться у повідомленні Польської страхової асоціації.
Російсько-український конфлікт. Безкоштовна страховка
Про акційне страхування деякі компанії поінформували окремо.
Warta береться фінансувати короткострокове страхування цивільної відповідальності для всіх біженців, які приїжджають з України до Польщі. "Страховка буде безкоштовною для осіб, які приїдуть з охопленої війною України, і діятиме 30 днів", - зазначають у компанії.
Ergo Hestia також запропонує безкоштовну страховку. "Ми допомагаємо постраждалим від війни в Україні. Ми вирішили профінансувати короткострокове страхування цивільної відповідальності для всіх біженців, які приїжджають до Польщі з України", - повідомили у компанії. Безкоштовна страховка також діятиме 30 днів.
На тих же засадах діятиме і відомий в Україні Польський заклад страхування (PZU). "Акційні поліси буде можна придбати вже сьогодні вночі у агентів на прикордонних переходах", – повідомляє PZU.
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Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz