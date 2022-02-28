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Страхова галузь допоможе українцям. Безкоштовне страхування цивільної відповідальності на 30 днів

28 lutego 2022, 16:43

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
PAP
На станції зупиняються перевантажені потяги зі Львова (28.02.2022 r.)
На станції зупиняються перевантажені потяги зі Львова (28.02.2022 r.)TVN24
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TVN24На станції зупиняються перевантажені потяги зі Львова

Найбільші компанії страхової галузі запропонують біженцям з України безкоштовне страхування на 30 днів, йдеться в повідомленні Польської страхової асоціації. Це обов’язкове страхування, яке стосується цивільної відповідальності особи, яка керує застрахованим транспортним засобом, перед третіми особами, якщо вона завдасть їм шкоди

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"Страхова галузь допомагає громадянам України. 30-денне прикордонне страхування для людей, які в’їжджають з України, є безкоштовним. Це пропонують ERGO Hestia, PZU та Warta – застрахувати автівку в агентів цих компаній можна на пунктах перетину кордону", – йдеться у повідомленні Польської страхової асоціації.

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Російсько-український конфлікт. Безкоштовна страховка

Про акційне страхування деякі компанії поінформували окремо.

Warta береться фінансувати короткострокове страхування цивільної відповідальності для всіх біженців, які приїжджають з України до Польщі. "Страховка буде безкоштовною для осіб, які приїдуть з охопленої війною України, і діятиме 30 днів", - зазначають у компанії.

Ergo Hestia також запропонує безкоштовну страховку. "Ми допомагаємо постраждалим від війни в Україні. Ми вирішили профінансувати короткострокове страхування цивільної відповідальності для всіх біженців, які приїжджають до Польщі з України", - повідомили у компанії. Безкоштовна страховка також діятиме 30 днів.

На тих же засадах діятиме і відомий в Україні Польський заклад страхування (PZU). "Акційні поліси буде можна придбати вже сьогодні вночі у агентів на прикордонних переходах", – повідомляє PZU.

Як отримати допомогу від омбудсмена? Інформація для громадян України Список учасників збору коштів на підтримку України Медична та юридична допомога громадянам України

Autor:Ред.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

Tagi:
Ukraina
Rosja
Polska
Raporty:
Wojna na Ukrainie
Atak Rosji na Ukrainę
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asty,
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Źródło:
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tas\mtom
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PAP

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Świat

Autor:
tas\mtom
Źródło:
Unian, apostrophe.ua

Razem z Ukrainą! – to serwis specjalny, który powstał po ataku Rosji na Ukrainę. Publikowane są tu treści związane z pomocą Ukrainie i jej obywatelom, porady prawne, listy zbiórek oraz organizacji pomocowych. Część treści będzie ukazywała się również po ukraińsku. Partnerem serwisu jest Ambasada Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej.  

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerem jest Ambasada Ukrainy

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Ciekawostki

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

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Roman Abramowicz łącznikiem między Rosją a Ukrainą?

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Świat

Autor:
akw/kab
Źródło:
Reuters, BBC, tvn24.pl

Społecznicy z Przemyśla (Podkarpacie), którzy wożą dary uchodźcom z Ukrainy na przejście graniczne w Medyce, w nocy spotkali tam rodzinę z 11 dziećmi. - Powiedzieli, że chcą nam się odwdzięczyć za pomaganie i mają dla nas niespodziankę. Około 12-letni chłopiec poszedł na bok, wyciągnął saksofon i zaczął grać. Mieli tylko podręczne torby i ten saksofon, który chłopiec niósł na plecach - opowiada radny z Przemyśla.

Medyka. Chłopiec wyciągnął saksofon i zaczął grać. "Chciał się odwdzięczyć za pomaganie"

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mag/
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Źródło:
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ads/kg
Źródło:
PAP

39 godzin obowiązywała godzina policyjna w Kijowie. Po jej zakończeniu ludzie wreszcie mogli wyjść z domów i mieszkań. Przed sklepami spożywczymi i aptekami ustawiają się długie kolejki - relacjonował korespondent "Faktów" TVN i TVN24 Wojciech Bojanowski. Przekazał, że na ulicach Kijowa pojawiły się tymczasowe barykady wyposażone w koktajle Mołotowa.

Atak Rosji na Ukrainę. Kijów. Kolejki do sklepów i aptek po zniesieniu godziny policyjnej. Na ulicach tymczasowe barykady. Relacja Wojciecha Bojanowskiego

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js/kab
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Dzieci i rodzice zastępczy z Ukrainy przyjechali do Polski. "Były tak zmęczone, że nie miały siły ani jeść, ani pić"

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MAK/
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mp/ams
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Autor:
mb/ToL
Źródło:
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Źródło:
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28 lutego 2022, 14:30

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mb/ams
Źródło:
Reuters, PAP

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Źródło:
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Autor:
kris/ams
Źródło:
PAP, Reuters

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Wiosenna ramówka w TVN Grupa Discovery. Nowości TVN, TVN7 i Playera

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Źródło:
tvn24.pl

Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP poinformowało, że Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą wsparcia gospodarstw domowych w zakupie dekodera umożliwiającego odbiór naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie.

Dofinansowanie na zakup dekodera. Prezydent podpisał ustawę

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Dofinansowanie na zakup dekodera. Prezydent podpisał ustawę

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Autor:
mp/ToL
Źródło:
PAP