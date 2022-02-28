Страхова галузь допоможе українцям. Безкоштовне страхування цивільної відповідальності на 30 днів

Найбільші компанії страхової галузі запропонують біженцям з України безкоштовне страхування на 30 днів, йдеться в повідомленні Польської страхової асоціації. Це обов’язкове страхування, яке стосується цивільної відповідальності особи, яка керує застрахованим транспортним засобом, перед третіми особами, якщо вона завдасть їм шкоди

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"Страхова галузь допомагає громадянам України. 30-денне прикордонне страхування для людей, які в’їжджають з України, є безкоштовним. Це пропонують ERGO Hestia, PZU та Warta – застрахувати автівку в агентів цих компаній можна на пунктах перетину кордону", – йдеться у повідомленні Польської страхової асоціації.

Російсько-український конфлікт. Безкоштовна страховка

Про акційне страхування деякі компанії поінформували окремо.

Warta береться фінансувати короткострокове страхування цивільної відповідальності для всіх біженців, які приїжджають з України до Польщі. "Страховка буде безкоштовною для осіб, які приїдуть з охопленої війною України, і діятиме 30 днів", - зазначають у компанії.

Ergo Hestia також запропонує безкоштовну страховку. "Ми допомагаємо постраждалим від війни в Україні. Ми вирішили профінансувати короткострокове страхування цивільної відповідальності для всіх біженців, які приїжджають до Польщі з України", - повідомили у компанії. Безкоштовна страховка також діятиме 30 днів.

На тих же засадах діятиме і відомий в Україні Польський заклад страхування (PZU). "Акційні поліси буде можна придбати вже сьогодні вночі у агентів на прикордонних переходах", – повідомляє PZU.

Autor:Ред.

Źródło: PAP