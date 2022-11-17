Столтенберг про вибух у Польщі: остаточну відповідальність несе Росія

17 listopada 2022, 5:18
Autor:
red.
Źródło:
PAP, tvn24.pl, Reuters
Stoltenberg o eksplozji w Polsce: Rosja ponosi ostateczną odpowiedzialność
Stoltenberg o eksplozji w Polsce: Rosja ponosi ostateczną odpowiedzialnośćReuters
wideo 2/21
ReutersСтолтенберг про вибух у Польщі: Росія несе остаточну відповідальність

Попередній аналіз показує, що вибух у Пшеводові на Люблінщині, ймовірно, був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони, випущеною для захисту території України, - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу на конференції в Брюсселі. Він наголосив, що вибух у Польщі стався не з вини України. Він додав, що відповідальність несе Росія.

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У середу відбулося засідання Північноатлантичної ради. На прес-конференції за підсумками зустрічі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вибух у Польщі стався після того, як Росія обстріляла українську територію ракетами, і розслідування цього питання триває. "У нас немає ознак того, що Росія готує наступальні військові дії проти НАТО", - додав він.

- Наш попередній аналіз показує, що інцидент, ймовірно, був спричинений українською зенітною ракетою, випущеною для захисту території України від російських ракетних атак, - сказав Столтенберг.

Він наголосив, що вибух у Польщі стався не з вини України. "Це Росія несе відповідальність, тому що продовжує незаконну війну проти України", - додав генсек НАТО.

Столтенберг зазначив, що країни НАТО солідарні із Польщею та продовжуватимуть підтримувати Україну. Він запевнив, що члени НАТО погодилися, що необхідно зберігати пильність, спокій і тісну координацію дій.

Шеф НАТО: Польща та союзники відреагували виважено та скоординовано

Глава Альянсу підкреслив, що Росія повинна припинити війну, яку проводить. За словами Столтенберга, Польща та союзники по НАТО відреагували на вибух у Пшеводові виважено та скоординовано.

- Ми координуємо наші реакції, ми спілкувалися вчора (у вівторок - ред.) ввечері. (...) Координація, обмін інформацією, збалансовані відповіді та сигнал про те, що нам потрібно встановити факти, перш ніж робити остаточні висновки щодо вибуху в Польщі - все це свідчить про те, що союзники по НАТО відреагували розумно та відповідально. Слід розуміти, що реагування на такі ситуації - це вміння знаходити баланс між рішучістю та швидкістю і спокоєм та уникненням непотрібної ескалації, - додав генсек НАТО.

Ambasador RP przy NATO o eksplozji w Polsce
Посол Польщі при НАТО про вибух у ПольщіTVN24

Столтенберг: вибух у Пшеводові нічого не говорить про наші можливості протиповітряної оборони

На його думку, події в Пшеводові аж ніяк не характеризують можливості захисту території НАТО від прицільних атак з повітря.

- Системи протиповітряної оборони розташовано на сході для того, щоб захистити нас від атак. Атаки - будь то крилаті чи балістичні ракети - мають специфічні характеристики, які ми фіксуємо та відстежуємо, щоб потім оцінити, чи ми маємо справу з нападом, чи з чимось іншим. Як я вже сказав, швидше за все, ми мали справу з українською протиповітряною обороною. Така ракета не має ознак нападу. Це й пояснює, чому все виглядало саме так. Однак це нічого не говорить про нашу здатність захищатися від навмисних атак території НАТО, - розтлумачив  Столтенберг.

Глава Пентагону: жорстокість Росії лише зміцнює нашу рішучість

- Жорстокість Росії лише зміцнює нашу рішучість, ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, – заявив глава Пентагону Ллойд Остін у середу під час віртуальної зустрічі міністрів оборони держав, які підтримують Україну.

- Народи доброї волі продовжують підтримувати Україну, а жорстокість Росії лише зміцнює нашу рішучість. Як ясно дав зрозуміти президент Байден, Сполучені Штати підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно, - сказав Остін. Він також повідомив, що метою переговорів десятків міністрів оборони в рамках Контактної групи з питань оборони України буде напрацювання способу, як найкраще оснастити та навчити українських солдатів, щоб вони "консолідувати свої здобутки та зберегли імпульс на полі бою навіть під час зими".

Глава Пентагону: рішення щодо подальших кроків - вже найближчим часом

Говорячи про вибух ракети в Польщі, глава Пентагону заявив, що має намір "продовжувати тісну співпрацю з нашими союзниками", щоб зібрати більше інформації та визначитися з наступними кроками.

Остін зазначив, що вже сім країн заявили або надали системи ППО у відповідь на російські ракетні обстріли України. Він також оголосив, що надана США система NASAMS вже працює і наразі була на 100 відсотків ефективною в перехопленні російських ракет.

- Ми маємо робити більше, щоб задовольнити потреби України в обороні, допомогти Україні захистити свою критичну інфраструктуру та забезпечити теплом своїх дітей, - підсумував міністр.

Рада безпеки ООН і надзвичайний саміт групи G7

Того ж дня польську позицію щодо подій у Пшеводові представить на форумі Ради Безпеки посол Польщі в ООН Кшиштоф Щерський.

Інформаційне агентство Kyodo з посиланням на джерела в уряді Японії повідомило, що в середу має відбутися позачерговий саміт лідерів G7. Ці повідомлення, цитовані Reuters, також показують, що заплановані на цей день японсько-британські переговори були відкладені.

- Сьогодні відбудуться зустрічі з союзниками, - повідомила міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі на запитання про можливість застосування ст. 5 Північноатлантичного договору, повідомили у вівторок канадські ЗМІ.

Джолі, яка бере участь у саміті G20, журналісти запитали, чи вважає Канада нинішню ситуацію приводом для застосування статті 5 Північноатлантичного договору? У відповідь вона зазначила, що "ми дуже уважно стежимо за ситуацією і, звичайно, у нас сьогодні будуть важливі зустрічі з союзниками»".

До групи G7, тобто семи найбільших демократичних економік світу, входять: Німеччина, Франція, Італія, Японія, Канада, США та Велика Британія.

Вибухи в Пшеводові

У вівторок у селі Пшеводув Грубешівського повіту (Люблінське воєводство) стався вибух, внаслідок якого загинули двоє громадян Польщі. З цього приводу відбулася нарада в Бюро національної безпеки, яку скликав прем’єр-міністр Матеуш Моравецький за згодою президента Анджея Дуди.

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Autor:red.

Źródło: PAP, tvn24.pl, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Jens Stoltenberg
NATO
Przewodów - wybuch rakiety
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16 listopada 2022, 20:58
Autor:
mjz
/ prpb
Źródło:
PAP

Po tragedii w Przewodowie pojawiły się pytania o bezpieczeństwo polskiego nieba. - System obrony powietrznej poprzez swoje elementy służy do osłony infrastruktury krytycznej, do osłony zgrupowań wojsk, do osłony ważnych obiektów państwowych. Pola rolnikowi system obrony powietrznej nie ochroni - powiedział w TVN24 pułkownik rezerwy Robert Stachurski. Jak dodał, "mamy porty w Gdańsku czy Szczecinie, mamy stolicę, mamy zagłębia przemysłowe - to są elementy, które powinny być przede wszystkim ochraniane".

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Autor:
momo/kg
Źródło:
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Niemieckie myśliwce od czwartku mogą zacząć patrolować przestrzeń powietrzną nad Polską – donosi Deutsche Welle, dodając, że decyzja w tej kwestii należy do rządu w Warszawie. Według stacji kanclerz Niemiec Olaf Scholz rozmawiał w tej sprawie z prezydentem Andrzejem Dudą. 

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17 listopada 2022, 6:06
Autor:
momo/kg
Źródło:
Detsche Welle, PAP

Robimy wszystko, co możemy, żeby wesprzeć naszych kolegów i polski rząd w prowadzonym postępowaniu dochodzeniowym - mówił Derek Chollet, doradca amerykańskiego sekretarza stanu, w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN Marcinem Wroną. Wyraził przekonanie, że dochodzenie w sprawie wybuchu w Przewodowie zmierza "w kierunku konkluzji, że był to wypadek". Zaznaczył przy tym, że USA będą "kontynuować utrzymanie naszej silnej obecności w Polsce".

Doradca sekretarza stanu USA: Artykuł 5 jest święty. Stany Zjednoczone podtrzymują swoje zaangażowanie

Doradca sekretarza stanu USA: Artykuł 5 jest święty. Stany Zjednoczone podtrzymują swoje zaangażowanie

16 listopada 2022, 22:45
Autor:
akr/tr
Źródło:
TVN24

Chyba wszyscy odczuwamy pewną ulgę, że nie był to umyślny atak na Polskę i pierwsza faza jakiegoś większego ataku - powiedział w "Kropce nad i" europoseł Radosław Sikorski, komentując wtorkowych wybuch w Przewodowie. Złożył też kondolencje bliskim osób, które zginęły w eksplozji.

Radosław Sikorski o wybuchu w Przewodowie: wszyscy mówią to samo, że odpowiedzialność ponosi agresor

Radosław Sikorski o wybuchu w Przewodowie: wszyscy mówią to samo, że odpowiedzialność ponosi agresor

16 listopada 2022, 20:50
Autor:
akr
/ prpb
Źródło:
TVN24

Jest gotowość kolejnych sojuszników, żeby się włączyć w śledztwo w sprawie wybuchu w Przewodowie przy granicy z Ukrainą, w wyniku którego zginęły dwie osoby - powiedział w "Faktach po Faktach" ambasador Polski przy NATO Tomasz Szatkowski. Pytany o chęć uczestnictwa w nim Ukrainy, powiedział, że "polskie władze prowadzą w tej sprawie rozmowy z Kijowem".

Śledztwo w sprawie eksplozji w Przewodowie. "Polskie władze prowadzą rozmowy z Kijowem"

Śledztwo w sprawie eksplozji w Przewodowie. "Polskie władze prowadzą rozmowy z Kijowem"

16 listopada 2022, 20:21
Autor:
js
/ prpb
Źródło:
TVN24

Nagroda Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego 2022 trafiła w ręce Pawła Reszki. Kapituła jednej z najcenniejszych nagród dziennikarskich w Polsce doceniła go za cykl reportaży wojennych z Ukrainy publikowanych na łamach tygodnika "Polityka". Redakcja "Faktów" TVN otrzymała w środę Nagrodę Specjalną, którą wręczyła córka Woyciechowskiego - Katarzyna Radziwiłł.

Nagroda Woyciechowskiego 2022 przyznana. "Fakty" TVN z Nagrodą Specjalną

Nagroda Woyciechowskiego 2022 przyznana. "Fakty" TVN z Nagrodą Specjalną

16 listopada 2022, 21:21
Autor:
tmw
/ prpb
Źródło:
tvn24.pl

W budynku hotelowym w Chrząstowicach pod Opolem w środę wybuchł pożar. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne - przekazały służby. Na miejscu pracuje 20 jednostek straży pożarnej, obecna jest także policja. Pierwszą informację oraz nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Pożar hotelu ze strzelnicą. Ofiara śmiertelna, są ranni

Pożar hotelu ze strzelnicą. Ofiara śmiertelna, są ranni

16 listopada 2022, 20:12
Autor:
jw,
momo/
prpb
Źródło:
Kontakt 24/PAP

11-miesięczny chłopiec poparzył się gorącą kawą. Do wypadku doszło w okolicy Czarnkowa (Wielkopolskie). - Stan dziecka jest bardzo poważny. Jest w śpiączce - powiedział ordynator oddziału chirurgii i traumatologii dziecięcej szpitala w Ostrowie Wielkopolskim.

11-miesięczny chłopczyk poparzył się kawą. Jest w "bardzo poważnym" stanie

11-miesięczny chłopczyk poparzył się kawą. Jest w "bardzo poważnym" stanie

16 listopada 2022, 17:52
Autor:
js
Źródło:
PAP

Posiadane przez nas informacje wskazują, że prawdopodobnie to był wypadek, ale trzeba to dokładnie zbadać - powiedział w rozmowie z Piotrem Kraśką w TVN24 ambasador USA Mark Brzezinski, odnosząc się do eksplozji w Przewodowie. Podkreślił, że Stany Zjednoczone mają "święte zobowiązanie" do obrony "każdego centymetra" terytorium NATO.

Ambasador Brzezinski: zobowiązanie USA, by bronić Polski, jest święte

Ambasador Brzezinski: zobowiązanie USA, by bronić Polski, jest święte

16 listopada 2022, 19:48
Autor:
mjz
/ prpb
Źródło:
TVN24, PAP

Rosyjskie wojsko okropnie cierpi, dowództwo cierpi naprawdę mocno - mówił w środę generał Mark Milley, najwyższy rangą amerykański dowódca, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów. Ocenił jednak, że szanse na całkowite militarne wypchnięcie rosyjskich wojsk z terytorium Ukrainy w bliskiej przyszłości nie są wysokie.

Generał Mark Milley: Rosja leży na plecach, a jej wojsko okropnie cierpi

Generał Mark Milley: Rosja leży na plecach, a jej wojsko okropnie cierpi

16 listopada 2022, 21:24
Autor:
js
/ prpb
Źródło:
PAP

Pogoda w tym tygodniu zmieni się z jesiennej w zimową. Spadnie śnieg i chwyci mróz. Najniższą temperaturę synoptycy prognozują na weekend i początek następnego tygodnia. Nocami i o poranku na wschodzie Polski może być nawet -10 stopni Celsjusza.

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16 listopada 2022, 16:55
Autor:
ps/dd
Źródło:
tvnmeteo.pl

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że Ukraina przekazuje partnerom już od wtorkowego wieczora wszelkie dane dotyczące eksplozji w Przewodowie. - Chcemy ustalić wszystkie szczegóły, każdy fakt - zapewnił. Wcześniej mówił, że - opierając się na raportach złożonych mu przez wojskowych - "nie ma żadnych wątpliwości", że to nie była rakieta ukraińska.

Eksplozja w Przewodowie. Zełenski: nie mam wątpliwości, że to nie była nasza rakieta

Eksplozja w Przewodowie. Zełenski: nie mam wątpliwości, że to nie była nasza rakieta

16 listopada 2022, 12:07
Aktualizacja: 16 listopada 2022, 17:57
Aktualizacja:
Autor:
tas,
akr/kab
Źródło:
PAP

Premier Mateusz Morawiecki udzielił w Sejmie informacji w związku z wtorkową eksplozją w miejscowości Przewodów, w wyniku której zginęły dwie osoby. Na początku poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłych. Zapewnił, że jest w stałym kontakcie ze stroną ukraińską w kwestii wyjaśnienia przyczyn wybuchu. Po zakończeniu wystąpienia premiera posłowie odśpiewali uroczyście hymn państwowy.

Minuta ciszy i hymn. W Sejmie informacja premiera w sprawie Przewodowa 

Minuta ciszy i hymn. W Sejmie informacja premiera w sprawie Przewodowa 

16 listopada 2022, 17:44
Autor:
mjz/kab
Źródło:
PAP

Wtorkowa eksplozja w Przewodowie na Lubelszczyźnie, w wyniku której zginęły dwie osoby, nie była atakiem na Polskę. Nie mamy dowodów, że rakieta została wystrzelona przez Rosję - przekazał prezydent Andrzej Duda przed posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Podkreślił równocześnie, że winę za tragedię ponosi Rosja, która przeprowadziła zmasowany atak rakietowy na Ukrainę i to prawdopodobnie ukraińska antyrakieta, wysłana do zestrzelenia pocisku, spadła po polskiej stronie granicy.

Prezydent: nie był to atak na Polskę

Prezydent: nie był to atak na Polskę

16 listopada 2022, 11:42
Autor:
KS/kab,
adso
Źródło:
PAP, tvn24.pl

W opolskim Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii na świat przyszły czworaczki. Chłopcy są wcześniakami, przychodzili na świat minuta po minucie. Urodzili się we wrześniu. Nadal przebywają w szpitalu, ale ich stan poprawia się z dnia na dzień.

Czworaczki w opolskim szpitalu. Sami chłopcy

Czworaczki w opolskim szpitalu. Sami chłopcy

16 listopada 2022, 13:35
Autor:
ib//rzw
Źródło:
tvn24.pl

Dziesięcioletni Sammy Green z Pensylwanii, wracając ze szkoły zorientował się, że jest śledzony przez nieznajomą kobietę. Gdy ta podeszła do niego i zabrała go do pobliskiego sklepu, chłopiec zwrócił się o pomoc do kasjerki. Poinformował ją o zagrożeniu i poprosił, by udawała, że jest jego mamą. Niedoszła porywaczka uciekła, później zatrzymała ją policja.

Dziesięciolatek uciekł porywaczce. "Udawaj, że jesteś moją mamą, ta pani mnie śledzi"

Dziesięciolatek uciekł porywaczce. "Udawaj, że jesteś moją mamą, ta pani mnie śledzi"

16 listopada 2022, 13:38
Autor:
kgo//am
Źródło:
CBS News, "The Independent"
Dlaczego dyrektor Obajtek i jego ludzie nie chcą UNESCO w swoim lesie

Dlaczego dyrektor Obajtek i jego ludzie nie chcą UNESCO w swoim lesie

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