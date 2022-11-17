Столтенберг про вибух у Польщі: остаточну відповідальність несе Росія

Попередній аналіз показує, що вибух у Пшеводові на Люблінщині, ймовірно, був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони, випущеною для захисту території України, - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу на конференції в Брюсселі. Він наголосив, що вибух у Польщі стався не з вини України. Він додав, що відповідальність несе Росія.

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У середу відбулося засідання Північноатлантичної ради. На прес-конференції за підсумками зустрічі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вибух у Польщі стався після того, як Росія обстріляла українську територію ракетами, і розслідування цього питання триває. "У нас немає ознак того, що Росія готує наступальні військові дії проти НАТО", - додав він.

- Наш попередній аналіз показує, що інцидент, ймовірно, був спричинений українською зенітною ракетою, випущеною для захисту території України від російських ракетних атак, - сказав Столтенберг.

Він наголосив, що вибух у Польщі стався не з вини України. "Це Росія несе відповідальність, тому що продовжує незаконну війну проти України", - додав генсек НАТО.

Столтенберг зазначив, що країни НАТО солідарні із Польщею та продовжуватимуть підтримувати Україну. Він запевнив, що члени НАТО погодилися, що необхідно зберігати пильність, спокій і тісну координацію дій.

Шеф НАТО: Польща та союзники відреагували виважено та скоординовано

Глава Альянсу підкреслив, що Росія повинна припинити війну, яку проводить. За словами Столтенберга, Польща та союзники по НАТО відреагували на вибух у Пшеводові виважено та скоординовано.

- Ми координуємо наші реакції, ми спілкувалися вчора (у вівторок - ред.) ввечері. (...) Координація, обмін інформацією, збалансовані відповіді та сигнал про те, що нам потрібно встановити факти, перш ніж робити остаточні висновки щодо вибуху в Польщі - все це свідчить про те, що союзники по НАТО відреагували розумно та відповідально. Слід розуміти, що реагування на такі ситуації - це вміння знаходити баланс між рішучістю та швидкістю і спокоєм та уникненням непотрібної ескалації, - додав генсек НАТО.

Посол Польщі при НАТО про вибух у Польщі TVN24

Столтенберг: вибух у Пшеводові нічого не говорить про наші можливості протиповітряної оборони

На його думку, події в Пшеводові аж ніяк не характеризують можливості захисту території НАТО від прицільних атак з повітря.

- Системи протиповітряної оборони розташовано на сході для того, щоб захистити нас від атак. Атаки - будь то крилаті чи балістичні ракети - мають специфічні характеристики, які ми фіксуємо та відстежуємо, щоб потім оцінити, чи ми маємо справу з нападом, чи з чимось іншим. Як я вже сказав, швидше за все, ми мали справу з українською протиповітряною обороною. Така ракета не має ознак нападу. Це й пояснює, чому все виглядало саме так. Однак це нічого не говорить про нашу здатність захищатися від навмисних атак території НАТО, - розтлумачив Столтенберг.

Глава Пентагону: жорстокість Росії лише зміцнює нашу рішучість

- Жорстокість Росії лише зміцнює нашу рішучість, ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, – заявив глава Пентагону Ллойд Остін у середу під час віртуальної зустрічі міністрів оборони держав, які підтримують Україну.

- Народи доброї волі продовжують підтримувати Україну, а жорстокість Росії лише зміцнює нашу рішучість. Як ясно дав зрозуміти президент Байден, Сполучені Штати підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно, - сказав Остін. Він також повідомив, що метою переговорів десятків міністрів оборони в рамках Контактної групи з питань оборони України буде напрацювання способу, як найкраще оснастити та навчити українських солдатів, щоб вони "консолідувати свої здобутки та зберегли імпульс на полі бою навіть під час зими".

Глава Пентагону: рішення щодо подальших кроків - вже найближчим часом

Говорячи про вибух ракети в Польщі, глава Пентагону заявив, що має намір "продовжувати тісну співпрацю з нашими союзниками", щоб зібрати більше інформації та визначитися з наступними кроками.

Остін зазначив, що вже сім країн заявили або надали системи ППО у відповідь на російські ракетні обстріли України. Він також оголосив, що надана США система NASAMS вже працює і наразі була на 100 відсотків ефективною в перехопленні російських ракет.

- Ми маємо робити більше, щоб задовольнити потреби України в обороні, допомогти Україні захистити свою критичну інфраструктуру та забезпечити теплом своїх дітей, - підсумував міністр.

Рада безпеки ООН і надзвичайний саміт групи G7

Того ж дня польську позицію щодо подій у Пшеводові представить на форумі Ради Безпеки посол Польщі в ООН Кшиштоф Щерський.

Інформаційне агентство Kyodo з посиланням на джерела в уряді Японії повідомило, що в середу має відбутися позачерговий саміт лідерів G7. Ці повідомлення, цитовані Reuters, також показують, що заплановані на цей день японсько-британські переговори були відкладені.

- Сьогодні відбудуться зустрічі з союзниками, - повідомила міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі на запитання про можливість застосування ст. 5 Північноатлантичного договору, повідомили у вівторок канадські ЗМІ.

Джолі, яка бере участь у саміті G20, журналісти запитали, чи вважає Канада нинішню ситуацію приводом для застосування статті 5 Північноатлантичного договору? У відповідь вона зазначила, що "ми дуже уважно стежимо за ситуацією і, звичайно, у нас сьогодні будуть важливі зустрічі з союзниками»".

До групи G7, тобто семи найбільших демократичних економік світу, входять: Німеччина, Франція, Італія, Японія, Канада, США та Велика Британія.

Вибухи в Пшеводові

У вівторок у селі Пшеводув Грубешівського повіту (Люблінське воєводство) стався вибух, внаслідок якого загинули двоє громадян Польщі. З цього приводу відбулася нарада в Бюро національної безпеки, яку скликав прем’єр-міністр Матеуш Моравецький за згодою президента Анджея Дуди.

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Autor:red.

Źródło: PAP, tvn24.pl, Reuters