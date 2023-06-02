Столтенберг: ми повинні гарантувати Україні безпеку в довгостроковій перспективі

Зараз НАТО зосереджено на наданні необхідної допомоги Україні, щоб вона могла повернути свою територію і вистояти як держава, - заявив у четвер в Осло генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він додав, що Альянс також має "гарантувати Україні безпеку в довгостроковій перспективі, після закінчення війни".

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- Коли війна закінчиться, ми повинні бути впевнені, що у нас є план, щоб забезпечити, що це не буде лише перерва в діях Росії проти України (...) Ми повинні зупинити це порочне коло агресії проти України", - сказав Столтенберг на прес-конференції після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ у столиці Норвегії.

За його словами, на зустрічі обговорювали, як наблизити Україну до НАТО, "де є місце цієї країни". Він запевнив, що всі члени НАТО згодні з тим, що "двері Альянсу залишаються відкритими, що Україна стане членом цієї організації, і Росія не має права вето щодо цього".

Столтенберг про програму підтримки української армії

Він повідомив, що планується довгострокова програма підтримки, яка допоможе у відбудові українського сектору оборони та безпеки та в переході армії від пострадянських доктрин, обладнання та стандартів підготовки до рівня повної сумісності з НАТО.

Він додав, що також обговорювалося перетворення Комісії "Україна-НАТО" в Раду "Україна-НАТО", що "стане серйозним кроком у створенні форуму, де обидві сторони діятимуть як рівні партнери".

- Це довгострокове зобов'язання НАТО перед Україною є важливим, оскільки воно покаже Путіну, що демократія здатна захистити свою свободу та свої цінності, - підкреслив Столтенберг.

Водночас генсек НАТО зазначив, що під час четвергової зустрічі в Осло конкретних рішень прийнято не було. Переговори міністрів були неформальними в рамках консультацій перед самітом НАТО 11-12 липня у Вільнюсі.

Глава НАТО: я працюю над прискоренням вступу Швеції до Альянсу

Столтенберг запевнив, що також інтенсивно працює над тим, щоб вступ Швеції до Альянсу відбувся "якнайшвидше".

- Цього тижня я розмовляв із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і маю намір найближчим часом поїхати до цієї країни, щоб обговорити вступ Швеції, - наголосив глава Альянсу.

В четвер Швеції набув чинності новий антитерористичний закон, демонструючи, що Стокгольм виконує свої зобов'язання, які були умовою для підтримки Анкарою його вступу, - зазначив генсек НАТО. Туреччина є єдиною країною НАТО, окрім Угорщини, яка ще не погодилася розширити організацію за рахунок Швеції. Умова Анкари полягає в тому, щоб Стокгольм посилив боротьбу з курдськими терористичними організаціями.

Столтенберг також засудив невдалу спробу Північної Кореї запустити у середу військовий супутник-шпигун, закликавши Пхеньян "припинити такого типу провокації".

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Autor:red.

Źródło: PAP, tvn24.pl