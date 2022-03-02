Ставлення польських жінок і чоловіків до ситуації в Україні. Опитування

Згідно з опитуванням, проведеним агентством 4P, 89 відсотків поляків засуджують агресію Росії щодо України. 80 відсотків респондентів виступають за прийняття воєнних біженців з України, та надання їм притулку за державні кошти. Ми також хочемо допомогти. 80 відсотків поляків готові допомогти необхідними речами, а 52 відсотки – підтримати фінансово.

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Згідно з опитуванням, проведеним дослідницькою агенцією 4P у п'ятницю, тобто на другий день вторгнення, 89 відсотків поляків засуджують агресію Росії щодо України (при цьому - однозначно так - 81 відсоток, швидше так - 8 відсотків, ні так, ні ні – 7 відсотків, скоріше ні – 1 відсоток, точно ні – 3 відсотки).

80 відсотків поляків виступають за прийняття воєнних біженців з України та надання їм притулку за державні кошти, - показує опитування. Згідно з дослідженням, 33 відсотки поляків готові прийняти біженця з України до свого дому та забезпечити його житлом та харчуванням, а 80 відсотків поляків готові надати матеріальну допомогу.

«Ми готові долучитися до заходів для біженців з України, які організовують: друзі, сусіди – 65 відсотків поляків, місцева влада за місцем проживання – 65 відсотків поляків, громадські організації (об’єднання, фонди) – 61 відсоток поляків, державні установи – 56 відсотків поляків, церква – 50 відсотків поляків», – читаємо далі в результатах опитування.

З цього також випливає, що 76 відсотків поляків очікують також участі від брендів та компаній у заходах для воєнних біженців з України, а кожен четвертий поляк (26 відсотків) готовий демонструвати свою підтримку на вулицях. «Більше половини поляків (53 відсотки) мають особистий контакт з українцями, які живуть у Польщі», – читаємо далі.

Водночас 18% респондентів вважають, що поява великої хвилі біженців з України поставить під загрозу Їх самих та їх родини.

Опитування проводили за методом CAWI, N = 1038.

Autor:red.

Źródło: TVN24