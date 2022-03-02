TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Ставлення польських жінок і чоловіків до ситуації в Україні. Опитування

2 marca 2022, 14:21

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
TVN24
Dniprorudne (obwód zaporoski): mieszkańcy zawracają rosyjski czołg
Dniprorudne (obwód zaporoski): mieszkańcy zawracają rosyjski czołgFacebook: @newsdniprorudne
wideo 2/35
Rosja atakuje Ukrainę

Згідно з опитуванням, проведеним агентством 4P, 89 відсотків поляків засуджують агресію Росії щодо України. 80 відсотків респондентів виступають за прийняття воєнних біженців з України, та надання їм притулку за державні кошти. Ми також хочемо допомогти. 80 відсотків поляків готові допомогти необхідними речами, а 52 відсотки – підтримати фінансово.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

Згідно з опитуванням, проведеним дослідницькою агенцією 4P у п'ятницю, тобто на другий день вторгнення, 89 відсотків поляків засуджують агресію Росії щодо України (при цьому - однозначно так - 81 відсоток, швидше так - 8 відсотків, ні так, ні ні – 7 відсотків, скоріше ні – 1 відсоток, точно ні – 3 відсотки).

  80 відсотків поляків виступають за прийняття воєнних біженців з України та надання їм притулку за державні кошти, - показує опитування. Згідно з дослідженням, 33 відсотки поляків готові прийняти біженця з України до свого дому та забезпечити його житлом та харчуванням, а 80 відсотків поляків готові надати матеріальну допомогу.

«Ми готові долучитися до заходів для біженців з України, які організовують: друзі, сусіди – 65 відсотків поляків, місцева влада за місцем проживання – 65 відсотків поляків, громадські організації (об’єднання, фонди) – 61 відсоток поляків, державні установи – 56 відсотків поляків, церква – 50 відсотків поляків», – читаємо далі в результатах опитування.

З цього також випливає, що 76 відсотків поляків очікують також участі від брендів та компаній у заходах для воєнних біженців з України, а кожен четвертий поляк (26 відсотків) готовий демонструвати свою підтримку на вулицях. «Більше половини поляків (53 відсотки) мають особистий контакт з українцями, які живуть у Польщі», – читаємо далі.

Водночас 18% респондентів вважають, що поява великої хвилі біженців з України поставить під загрозу Їх самих та їх родини.

Опитування проводили за методом CAWI, N = 1038.

Autor:red.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Jakub Kaczmarczyk

Pozostałe wiadomości

Rosyjski atak na Ukrainę trwa już siódmą dobę. Doradca administracji prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz przekazał dziś, że ukraińskie wojsko przeszło do ofensywy po raz pierwszy od początku rosyjskiej agresji. Mówił też, że Ukraińcy rozbili elitarną jednostkę rosyjską pod Charkowem. - Niszczymy wroga, działa lotnictwo i artyleria - mówił. Wcześniej odparto atak Rosjan na szpital wojskowy w Charkowie. "Ukraińska Prawda" podała, że w Mińsku zjawił się Wiktor Janukowycz, a jeden z rosyjskich scenariuszy ma przewidywać próbę ponownego ogłoszenia go "prezydentem Ukrainy". W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z Ukrainy i wokół niej.

"Po raz pierwszy nasze wojska przeszły do ofensywy". Doradca prezydenta: Ukraińcy rozbili elitarną jednostkę rosyjską

Świat

"Po raz pierwszy nasze wojska przeszły do ofensywy". Doradca prezydenta: Ukraińcy rozbili elitarną jednostkę rosyjską

2 marca 2022, 10:33
Aktualizacja: 2 marca 2022, 13:23

Świat

Aktualizacja:
Autor:
as,
akw
Źródło:
PAP, TVN24

Prezydent Andrzej Duda poinformował, że zdecydował się skierować do ponownego rozpatrzenia nowelizację prawa oświatowego, tzw. lex Czarnek. - Nie mówię, że nie miałem żadnych zastrzeżeń do tej ustawy. Miałem, ale był w niej też szereg rozwiązań, które popierałem i uważam, że powinny zostać wprowadzone. Ale odłóżmy to na później - tłumaczył.

Weto prezydenta dla lex Czarnek

Polska

Weto prezydenta dla lex Czarnek

2 marca 2022, 14:13

Polska

Autor:
ads/kg
Źródło:
TVN24, PAP

Kilkoro dzieci zostało zatrzymanych w czasie antywojennego protestu w Moskwie - poinformował jeden z liderów rosyjskiej opozycji demokratycznej Ilja Jaszin. Zamieścił zdjęcia dzieci siedzących w radiowozach i trzymających plakat z napisem "nie dla wojny".

Antywojenny plakat i kwiaty. W Moskwie zatrzymano matki z kilkuletnimi dziećmi 

Świat

Antywojenny plakat i kwiaty. W Moskwie zatrzymano matki z kilkuletnimi dziećmi 

2 marca 2022, 14:37

Świat

Autor:
ads/kg
Źródło:
PAP, meduza.io

Trwa inwazja Rosji na Ukrainę. Charków znajduje się pod ciężkim ostrzałem Rosjan. Przed godziną 13 zastępca gubernatora regionu Roman Semenukha przekazał, że "rakieta manewrująca właśnie trafiła w budynek rady miejskiej". Nieco później rada miasta poinformowała jednak, że choć wybuch go uszkodził, to pocisk nie trafił w sam obiekt.

Charków pod ciężkim ostrzałem. "Rakieta manewrująca trafiła w budynek rady miejskiej"

Świat

Charków pod ciężkim ostrzałem. "Rakieta manewrująca trafiła w budynek rady miejskiej"

2 marca 2022, 8:30
Aktualizacja: 2 marca 2022, 13:57

Świat

Aktualizacja:
Autor:
ft,js/kab,
kg
Źródło:
PAP, tvn24.pl, Reuters

Pogarsza się sytuacja w Chersoniu, mieście na południu Ukrainy nad rzeką Dniepr. Mer Ihor Kołychajew zaapelował do organizacji międzynarodowych o stworzenie korytarza humanitarnego dla mieszkańców. "Bez tego zginiemy" - napisał na Facebooku. Przez całą noc z wtorku na środę miasto było ostrzeliwane, na ulicach trwały walki, a do miasta w nocy wjechał rosyjski sprzęt - podała BBC Ukraina.

Chersoń. Mer Ihor Kołychajew apeluje o korytarz humanitarny

Świat

Chersoń. Mer Ihor Kołychajew apeluje o korytarz humanitarny

2 marca 2022, 13:04

Świat

Autor:
mart/kab
Źródło:
PAP

W stolicy Białorusi pojawił się były prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz - poinformował w środę portal Ukraińska Prawda, powołując się na swoje źródło w wywiadzie Ukrainy. Jak twierdzi portal, Rosja przygotowuje "operację specjalną" z jego udziałem. Janukowycz na Ukrainie został zaocznie skazany za zdradę stanu.

Ukrainska Prawda: Wiktor Janukowycz w Mińsku. Kreml szykuje "operację specjalną"

Świat

Ukrainska Prawda: Wiktor Janukowycz w Mińsku. Kreml szykuje "operację specjalną"

2 marca 2022, 13:24

Świat

Autor:
ft/kg
Źródło:
PAP

Trwa inwazja Rosji na Ukrainę. Rosyjskie siły w środę podjęły kolejną próbę wejścia do miasta Enerhodar w południowo-wschodniej Ukrainie, gdzie mieści się Zaporoska Elektrownia Jądrowa. Na ich drodze stanęli mieszkańcy miasta, którzy nie wpuścili okupantów - poinformował mer Dmytro Orłow, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Rosyjska inwazja na Ukrainę. Mieszkańcy bronią dostępu do elektrowni jądrowej. Władze: Rosjanie się wycofali

Świat

Rosyjska inwazja na Ukrainę. Mieszkańcy bronią dostępu do elektrowni jądrowej. Władze: Rosjanie się wycofali

2 marca 2022, 11:24

Świat

Autor:
ft/kab
Źródło:
PAP

Druga tura rozmów ukraińsko-rosyjskich odbędzie się w środę wieczorem - poinformował doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Ołeksij Arestowycz. Pierwsza tura odbyła się w poniedziałek. Delegacje mają pozostać w tym samym składzie, co poprzednio.

Doradca Zełenskiego: dziś druga tura rozmów ukraińsko-rosyjskich

Najnowsze

Doradca Zełenskiego: dziś druga tura rozmów ukraińsko-rosyjskich

2 marca 2022, 13:18

Najnowsze

Autor:
mart/dap
Źródło:
PAP

Po rosyjskim ataku na Ukrainę wiele osób zastanawia się, jak może wesprzeć Ukrainę i jej obywateli. Słowa otuchy, wyrazy wsparcia, udział w protestach to sposoby na wyrażenie poparcia dla Ukrainy. Są jednak i inne, znacznie bardziej realne formy pomocy. Fundusze i dary rzeczowe zbierają zarówno organizacje polskie, jak i zagraniczne. Organizowana jest także pomoc medyczna, prawna, opiekuńcza. Część inicjatyw skierowana jest na pomoc ukraińskim dzieciom. Polacy nie zapominają o zwierzętach przybywających wraz z uciekinierami z Ukrainy. Sprawdź, jak możesz pomóc.

Jak pomóc Ukrainie? Lista zbiórek i akcji charytatywnych

Najnowsze

Jak pomóc Ukrainie? Lista zbiórek i akcji charytatywnych

26 lutego 2022, 8:15

Najnowsze

Autor:
asty,
wini,
MAK/
tam
Źródło:
TVN24, PAP

Ukraina płonie. Kraj rozpalają rosyjskie rakiety i bomby uderzające we wszystkie miasta. Dosłownie co godzinę dostajemy wiadomości na specjalnych aplikacjach mówiące nam, kiedy powinniśmy spodziewać się kolejnego ataku - mówiła w środę w rozmowie z TVN24 ukraińska deputowana Łesia Wasylenko. Dodała, że kobiety, dzieci, wszyscy zbierają swoje rzeczy, chowają się po piwnicach.

Deputowana: Sytuacja jest koszmarna. Nawet na zachodzie Ukrainy, gdzie jest o wiele mniej walk i syren

Świat

Deputowana: Sytuacja jest koszmarna. Nawet na zachodzie Ukrainy, gdzie jest o wiele mniej walk i syren

2 marca 2022, 13:56

Świat

Autor:
js/dap
Źródło:
TVN24

Środowy poranek przyniósł dalsze osłabianie polskiej waluty wobec euro, dolara, funta i franka. Szwajcarska waluta przekroczyła poziom 4,72 złotego. To rekordowy kurs, jeśli nie liczyć gwałtownego wzrostu CHF/PLN w dniu 15 stycznia 2015 roku (tak zwany czarny czwartek), kiedy frank chwilowo kosztował nawet 5,17 zł.

Frank szwajcarski przekroczył kolejny poziom. Euro i dolar mocno drożeją

Pieniądze

Frank szwajcarski przekroczył kolejny poziom. Euro i dolar mocno drożeją

2 marca 2022, 10:19

Pieniądze

Autor:
kris/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

W środę ukraińscy dyplomaci wyjeżdżają z ambasady w Moskwie, placówka zostaje zamknięta. Rano odwiedził ich polski ambasador Krzysztof Krajewski. - Przyjechałem razem z moimi współpracownikami, żeby okazać solidarność, wsparcie - powiedział.

Ukraińcy zamykają ambasadę w Moskwie, pożegnał ich polski ambasador

Świat

Ukraińcy zamykają ambasadę w Moskwie, pożegnał ich polski ambasador

2 marca 2022, 10:41

Świat

Autor:
ads/kg
Źródło:
TVN24

NATO-wski samolot wczesnego ostrzegania i dowodzenia AWACS od czasu ataku Rosji na Ukrainę jest prawie bez przerwy w powietrzu. Na pokładzie "latającego superradaru" kilka godzin spędził reporter TVN24 Artur Molęda. - Jesteśmy mniej więcej na wysokości 10 tysięcy metrów i przelatujemy nad Polską - opowiadał dziennikarz.

System wczesnego ostrzegania nad Polską. Reporter TVN24 na pokładzie samolotu AWACS

Świat

System wczesnego ostrzegania nad Polską. Reporter TVN24 na pokładzie samolotu AWACS

2 marca 2022, 10:07

Świat

Autor:
eŁKa/rzw
Źródło:
TVN24

Zdaniem brytyjskiego parlamentarzysty Chrisa Bryanta rosyjski miliarder Roman Abramowicz sprzedaje swoje londyńskie nieruchomości - podał Bloomberg.

Brytyjski parlamentarzysta: Roman Abramowicz sprzedaje nieruchomości w Londynie

Ze świata

Brytyjski parlamentarzysta: Roman Abramowicz sprzedaje nieruchomości w Londynie

2 marca 2022, 11:35

Ze świata

Autor:
kris/ToL
Źródło:
Bloomberg

Ukraina została zaatakowana przez Rosję. Władimir Putin wywołał kryzys humanitarny. W tej sytuacji Polska i Polacy wykazują ogromną ofiarność i gościnność - mówił w Sejmie ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski. Po spotkaniu z marszałek Elżbietą Witek podkreślił, że "najważniejsza informacja, jaka wybrzmiała to, że Polska jest bezpieczna, zabezpieczona".

Ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski o współpracy z Polską: nie widziałem dotychczas takiej synchronizacji

Polska

Ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski o współpracy z Polską: nie widziałem dotychczas takiej synchronizacji

2 marca 2022, 12:16

Polska

Autor:
ads/kg
Źródło:
TVN24

Iv Bogdan, na co dzień dyrektor handlowy, wrócił do Kijowa w obliczu wojny, aby pomagać wojskowym. - Nie chciałbym mówić, że czeka nas Syria numer dwa, ale ze względu na to, że ten ich blitzkrieg się nie udaje, jest prawdopodobne, że czeka na nas cięższa wersja, z większą artylerią - mówił w rozmowie z TVN24 w środę.

"Polska jest naszym głównym oparciem. Mówię to bez przesady. Dziękuję"

Świat

"Polska jest naszym głównym oparciem. Mówię to bez przesady. Dziękuję"

2 marca 2022, 11:44

Świat

Autor:
mart/kg
Źródło:
TVN24
Nie znają polskiego, nie będą wiedziały, jak pytać. "Możemy im to odrobinę ułatwić"

Premium

Nie znają polskiego, nie będą wiedziały, jak pytać. "Możemy im to odrobinę ułatwić"

2 marca 2022, 11:12
Justyna
Suchecka

Premium

Autor:
Justyna
Suchecka
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Czworo dzieci z Ukrainy z chorobami onkologicznymi trafiło we wtorek do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (USK) we Wrocławiu. Łącznie w klinice jest już pięcioro dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Troje z nich niedługo przejdzie pilne transplantacje. W całej Polsce jest około pięćdziesięcioro dzieci z Ukrainy, które wymagają pilnego leczenia hematologicznego i onkologicznego. Otrzymają je w wielu ośrodkach w naszym kraju.

Dzieci z Ukrainy z chorobami onkologicznymi trafiają na leczenie w Polsce. "Zaoferowaliśmy pomoc, to jest dla nich szansa"

Wrocław

Dzieci z Ukrainy z chorobami onkologicznymi trafiają na leczenie w Polsce. "Zaoferowaliśmy pomoc, to jest dla nich szansa"

2 marca 2022, 13:22

Wrocław

Autor:
MAK
Źródło:
PAP/TVN24

Latająca cysterna z paliwem z bazy lotniczej Ramstein krąży nad wschodnią Polską. Czyste niebo i niska temperatura sprawiają, że warszawiacy mogą obserwować jej "ślady".

Smugi kondensacyjne nad Mazowszem. To krąży amerykańska cysterna

Najnowsze

Smugi kondensacyjne nad Mazowszem. To krąży amerykańska cysterna

2 marca 2022, 12:36

Najnowsze

Autor:
katke/r
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Кожен, хто шукає притулку, може перетнути україно-польський кордон. Якщо у вас є паспорт або інші документи, наприклад, свідоцтво про народження дитини чи медична документація, то все це варто взяти з собою. Але якщо у вас немає жодних документів, ви також можете легально в’їхати до Польщі або перетнути кордон пішки.

Поїздка до Польщі може зайняти багато часу. Але відкритий кожен прикордонний пукнт

TVN24 po ukraińsku

Поїздка до Польщі може зайняти багато часу. Але відкритий кожен прикордонний пукнт

2 marca 2022, 8:30

TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Добровільна пожежна команда з району Домбрівка Мала надала для українських вогнеборців легку пожежну машину. Загалом із Сілезії в Україну виїде 10 автомобілів. Також завершено збір пожежної техніки для наших сусідів, атакованих у четвер  Росією. По всій Польщі збирають пожежну техніку для України.

Допомога польських вогнеборців для пожежників з України

TVN24 po ukraińsku

Допомога польських вогнеборців для пожежників з України

2 marca 2022, 9:19

TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

З вівторка до кінця березня автомобілі з українськими реєстраційними номерами, а також ті, що належать організаціям, які допомагають українським громадянам, будуть безкоштовно їздити автомагістраллю А4 між містами Катовіце та Краків - повідомили в керуючій компанії. Раніше про рішення запровадити безкоштовний проїзд для автомобілів з України оголосили також оператори автомагістралей А1 і А2.

Безкоштовний проїзд для українців на автомагістралях. Рішення операторів

TVN24 po ukraińsku

Безкоштовний проїзд для українців на автомагістралях. Рішення операторів

1 marca 2022, 10:59

TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Біженці можуть перетнути польський кордон з твариною, навіть якщо вони не можуть показати на пункті пропуску всі, необхідні за польськими законами, документи. Головний ветеринарний лікар повідомив, як діяти у зв’язку з надзвичайною ситуацією після початку війни в Україні.

Вони тікають від війни, а з ними – тварини.  Головний ветеринарний лікар пом’якшує вимоги

TVN24 po ukraińsku

Вони тікають від війни, а з ними – тварини.  Головний ветеринарний лікар пом’якшує вимоги

28 lutego 2022, 14:50

TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl

Омбудсмен займається захистом прав людини і громадянина. Кожна особа, яка перебуває в Польщі, може звернутися за допомогою чи інформацією до омбудсмена.

Як отримати допомогу від омбудсмена? Інформація для громадян України

TVN24 po ukraińsku

Як отримати допомогу від омбудсмена? Інформація для громадян України

28 lutego 2022, 12:21

TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl

Громадяни України, які шукають притулку в Польщі, можуть розраховувати на безкоштовну медичну допомогу. Деякі установи створили «гарячі телефони» за якими можна звертатися українською мовою. Також пропонують психологічну підтримку та роботу. Вища рада адвокатів організовує правову допомогу.

Медична та юридична допомога громадянам України

TVN24 po ukraińsku

Медична та юридична допомога громадянам України

28 lutego 2022, 9:46

TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl
"Ograł nas". Niemieccy politycy wypisują się z klubu Putina. Na stałe?

Premium

"Ograł nas". Niemieccy politycy wypisują się z klubu Putina. Na stałe?

1 marca 2022, 17:37
Marcin
Zaborski

Premium

Autor:
Marcin
Zaborski
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Wojciech Bojanowski, korespondent TVN24 w Kijowie, relacjonował to, jak we wtorek wyglądała sytuacja w stolicy Ukrainy. W pewnym momencie, gdy znajdował się na jednym z posterunków Gwardii Narodowej, nad głowami ekipy TVN24 przeleciały dwie rakiety. Strona ukraińska przekazała, że pociski nie uderzyły bezpośrednio w wieżę telewizyjną, ale w położony obok niej budynek dyspozytorni i miejsce pamięci w Babim Jarze.

Kijów. Atak na wieżę telewizyjną. Rakieta przeleciała nad głową Wojciecha Bojanowskiego, reportera TVN24

Świat

Kijów. Atak na wieżę telewizyjną. Rakieta przeleciała nad głową Wojciecha Bojanowskiego, reportera TVN24

1 marca 2022, 22:59

Świat

Autor:
FC/
tam
Źródło:
TVN 24

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o 14 737 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Przekazano, że w tej liczbie odnotowano 1691 ponownych zakażeń. Zmarło 277 osób chorujących na COVID-19.

Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

Polska

Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

2 marca 2022, 10:37

Polska

Autor:
js/kab
Źródło:
tvn24.pl

Razem z Ukrainą! – to serwis specjalny, który powstał po ataku Rosji na Ukrainę. Publikowane są tu treści związane z pomocą Ukrainie i jej obywatelom, porady prawne, listy zbiórek oraz organizacji pomocowych. Część treści będzie ukazywała się również po ukraińsku. Partnerem serwisu jest Ambasada Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej.  

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerem jest Ambasada Ukrainy

Ciekawostki

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerem jest Ambasada Ukrainy

28 lutego 2022, 14:11

Ciekawostki

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

TVN Grupa Discovery gotowa na wiosnę, która na antenie rozpocznie się już 28 lutego. A wiosna w kanałach telewizyjnych i serwisach Player oraz TVN24 GO to sporo nowości oraz odmienione formaty tytułów cieszących się dużą popularnością.

Wiosenna ramówka w TVN Grupa Discovery. Nowości TVN, TVN7 i Playera

Kultura i styl

Wiosenna ramówka w TVN Grupa Discovery. Nowości TVN, TVN7 i Playera

21 lutego 2022, 12:06

Kultura i styl

Źródło:
tvn24.pl

Trwa rosyjska inwazja na Ukrainę. Na jednym z kont wspierających siły zbrojne Ukrainy opublikowano w środę nagranie, na którym trębacz w mundurze wojskowym wykonuje hymn Ukrainy. Stoi na szczycie wzniesienia, nad którym powiewa ukraińska flaga. "Zwyciężymy. Sława Ukrainie" - napisano. 

Rosyjski atak na Ukrainę. Trębacz odegrał hymn Ukrainy ze wzniesienia. Nagranie

Świat

Rosyjski atak na Ukrainę. Trębacz odegrał hymn Ukrainy ze wzniesienia. Nagranie

2 marca 2022, 10:29

Świat

Autor:
ft/kab
Źródło:
tvn24.pl