Старі автівки в центр не заїдуть. Перші - вже наступного року

27 stycznia 2023, 17:02
Autor:
red.
Źródło:
PAP / tvnwarszawa.pl
Prezydent Trzaskowski o strefie czystego transportu
Prezydent Trzaskowski o strefie czystego transportuTVN24
wideo 2/5
TVN24Prezydent Trzaskowski o strefie czystego transportu

У середині 2024 року в столиці запрацює зона чистого транспорту. Заборонять проїзд дизельних автомобілів старше 18 років і бензинових автомобілів старше 27 років. У межах зони опиниться Середмістя, а також прилеглі фрагменти Волі, Охоти, Саської Кепи, Грохува та Праги. У мерії також повідомляють, що запропонований вигляд зони та правила її функціонування – це ще не готовий сценарій, а запрошення жителів до дискусії.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

Мерія вже деякий час планує запровадити чисту транспортну зону у Варшаві. Про це чиновники говорили, зокрема, у квітні минулого року, коли презентували звіт про викиди вихлопних газів транспортних засобів. Висновки цього звіту мали стати відправною точкою для розробки зони обмеження в’їзду для автомобілів, які найбільше забруднюють довкілля. У середу столична влада організувала зустріч із журналістами, під час якої представили подробиці проекту.  

- Ми переконані, що це хороший спосіб запровадити зону, де буде заборонений в’їзд автомобілів, що найбільш отруюють середовище. План розписаний з липня 2024 року аж до 2032 року, щоб зменшити забруднення повітря, яке негативно впливає на наше здоров’я, - сказав мер Варшави Рафал Тшасковський.

Зона чистого транспорту у Варшаві - яку площу вона охопить?

Зона чистого транспорту - це окрема територія, де зможуть пересуватися лише транспортні засоби, що відповідають відповідним стандартам емісії вихлопних газів (за фаховим визначенням - євростандартам). Ці стандарти безпосередньо пов’язані з датою виробництва автомобіля. У Польщі донедавна не існувало правил, які б дозволяли створювати такі зони, але в Європі вони вже давно діють. Наразі їх понад 320, найбільше - в Німеччині та Італії. Першим містом, яке ухвалило резолюцію про впровадження такого рішення, є Краків. Нові правила діятимуть там з 1 липня 2024 року. Проект зони наприкінці минулого року також представив Вроцлав. Тепер до них приєднується Варшава. 

Зона охоплюватиме більшу частину Середмістя, частини Волі, Охоти, а з іншого боку Вісли - Саску Кемпу, частину Праги-Північ і Праги-Південь. "Межі зони збігатимуться з основними дорогами та залізничними лініями, які не увійдуть до зони. Ці межі позначатимуть: проспект Примаса Тисячоліття, Алеї Єрусалимські, вулиці Копіньська, Вавельська, проспект Армії Людової, проспект Сполучених Штатів, вулиця Вятрачна, а далі - залізничні колії вздовж північного залізничного кільця - до проспекту Примаса Тисячоліття" - написано в повідомленні міської влади.

Аналіз мерії показує, що впровадження першого етапу (у 2024 році) стосуватиметься 2% автомобілів, а на наступних етапах - 27, 55 і 74%.  "На першому етапі обмеження в’їзду до зони чистого транспорту стосуватиметься бензинових автомобілів, які не відповідають стандарту Євро-2 (старших 27 років) і дизельних автомобілів, які не відповідають стандарту Євро-4 (старших 18 років). Пізніше вимоги до норм викидів вихлопних газів для автомобілів, що рухаються в зоні, будуть підвищуватися кожні два роки, - повідомляють чиновники.

Звичайно, будуть і винятки.  У зоні зможуть пересуватися автомобілі рятувальників, історичні автомобілі, спеціальні автомобілі, наприклад, сміттєвози, а також автомобілі інвалідів. У місті розглядають можливість запровадити тимчасові винятки, наприклад, у разі екстреної потреби доїхати до лікарні.

Громадський транспорт дотримуватиметься норм викидів вихлопних газів

Рада Варшави зможе вирішувати, чи розширювати зону в майбутньому, чи змінювати правила її роботи. Зміни будуть узгоджені з мешканцями.

Зону контролюватимуть муніципальна охорона та поліція. А за несанкціонований в’їзд старого автомобіля (без відповідної наклейки) накладатимуть штраф у 500 злотих.  

- Правила однакові для всіх, як для мешканців Варшави, так і для приїжджих, - підкреслив Тшасковський.  У мерії також планують визнавати знаки з інших міст. Це означає, що стікери з Кракова чи Вроцлава діятимуть і в столиці.

- Усі автобуси, які сьогодні працюють у мережі міського управління транспорту, відповідають вимогам зони, які діятимуть у 2024 році.  Те саме стосується більшості сміттєвозів. "Ми хочемо, щоб ці положення були враховані в наступних тендерах", - зазначив мер Варшави.  У 2026 році місто планує замінити 200 автобусів на автобуси з нульовим і низьким рівнем викидів.  

- Але слід зазначити, що мова йде про частину Варшави, де курсуватимуть автобуси з нульовими та низькими викидами, - сказав Тшасковський.

Громадські консультації щодо зони чистого транспорту

25 січня мерія розпочала інформаційну кампанію.  

- Ми починаємо консультації, тому що хочемо обговорити темпи запровадження цих змін і напрямок їх впровадження.  Наразі ми пропонуємо запровадити чисту транспортну зону у так званому функціональному центрі, тобто переважно в Середмісті з частинами прилеглих районів.  Але про це ми будемо говорити з мешканцями Варшави, - наголосив Тшасковський, додавши, що обраний простір є результатом аналізів, які показують, що ця територія є найбільш забрудненою. Вона також обмежена найбільшими транспортними артеріями, які оточують центр.

Консультації з варшав’янами відбуватимуться як онлайн, так і через подання пропозицій до районної управи.  

- Так щоб варшавяни могли заздалегідь планувати свою дії, купівлю автомобіля в контексті наступних 10 років, - пояснив мер Варшави.

Остаточне рішення приймуть депутати.  

- Я сподіваюся, що цього року Рада Варшави прийме відповідну постанову, - сказав Тшасковський.

Участь у консультаціях можна взяти на сторінці www.sctworszawa.pl.  "Коментарі мешканців збираються на електронну адресу: sct@um.warszawa.pl або через форму, доступну на веб-сайті консультацій. Найближчими тижнями також будуть проведені онлайн-зустрічі та консультаційні години в різних районах міста. Розклад зустрічей доступний на сайті консультацій: transport. um.warszawa.pl/sct."  - повідомляють у мерії.

Як додали, найближчими днями також відбудуться онлайн-зустрічі та чергування консультантів в різних районах міста.  Їхні дати будуть оголошені найближчим часом.

Урядовці заявляють, що запроваджують чисту транспортну зону відповідно до Закону про електромобільність та альтернативні види палива та відповідно до постанови сеймику Мазовецького воєводства щодо впровадження "Програми охорони повітря Мазовецького воєводства".

"Польське смогове попередження": пропозиція мерії - план-мінімум

- Те, що пропонує мерія - це план-мінімум, який несе ризик, що для якості повітря результат буде недостатній, - відзначає Бартош Пілат з "Польського смогового попередження".

За його словами, сумніви викликає територія, яку повинна охопити зона.

- Сама по собі зона не є чимось поганим. Однак існує певний ризик того, що не всі водії будуть відчувати себе зобов’язаними адаптувати свої автомобілі до вимог зони.  Наприклад, виключення Лазєнковської траси підвищує ризик того, що деяким водіям просто не доведеться в'їжджати в чисту транспортну зону, - каже Пілат.

На його думку, варшавська зона чистого повітря має бути більшою.  

- Ми очікували б на її розширення на  територію колишньої ґміни Центрум, тобто поширення цих вимог на Жолібож, Охоту, Мокотув, Таргувек і більшу територію Праги, - зазначив він.  

При цьому він застеріг, що не розраховує на логістичну можливість створити зону, яка охопить все місто.

Вимоги до водіїв Пілат оцінює як "пристосовані до соціально-економічних можливостей мешканців".  

- Ця сітка вимог нормальна.  Це справді дає шанс усунути автомобілі з найбільшим викидом, особливо найстаріші дизельні.  Водночас це темпи, які люди здатні витримати.  Для гаманця безпечно, часу на адаптацію вистачить.  Варшавська пропозиція пропонує альтернативу у вигляді відносно старих вживаних автомобілів з бензиновими двигунами, тому немає необхідності геть усім поспішати в салони і купувати нові автомобілі, - зазначає Пілат.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:red.

Źródło: PAP / tvnwarszawa.pl

Drogi w Polsce
Komunikacja
Pozostałe wiadomości

Była więźniarka KL Auschwitz Zdzisława Włodarczyk w 78. rocznicę wyzwolenia Auschwitz wspomniała warunki w obozie koncentracyjnym i jak do niego trafiła. - Mama dostała numer 85 281. Ja dostałam numer następny. Brat dostał 192 798 - mówiła. - Dzisiaj, stojąc tu, w miejscu pamięci Birkenau, z przerażeniem słucham wiadomości ze strony wschodniej - przyznała.

"Miałam 11 lat, gdy zagonili nas do wagonów. Powiedzieli, że jedziemy na podkrakowską wieś"

"Miałam 11 lat, gdy zagonili nas do wagonów. Powiedzieli, że jedziemy na podkrakowską wieś"

27 stycznia 2023, 17:08
Autor:
akw/kab
Źródło:
TVN24

Amerykańskie samoloty wielozadaniowe F-16 mogłyby zastąpić wszystkie inne maszyny używane przez nasze wojska - poinformował rzecznik ukraińskich sił powietrznych pułkownik Jurij Ihnat. Wcześniej portal Politico napisał, że państwa NATO rozważają możliwość przekazania Kijowowi nowoczesnych myśliwców.

Ukraińcy chcą mieć amerykańskie myśliwce. "Mają ogromną przewagę"

Ukraińcy chcą mieć amerykańskie myśliwce. "Mają ogromną przewagę"

27 stycznia 2023, 17:13
Autor:
tas
Źródło:
PAP
Czeski strażnik żyrandola. Kto zastąpi palacza na Zamku?

Czeski strażnik żyrandola. Kto zastąpi palacza na Zamku?

27 stycznia 2023, 16:15
Cezary
Paprzycki
Autor:
Cezary
Paprzycki
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Rzecznik rządu Piotr Mueller ocenił, że nie zapowiada się, żeby senackie poprawki do nowelizacji ustawy dotyczącej zmian w sądownictwie zostały uwzględnione. Jego zdaniem Solidarna Polska i PiS będą za odrzuceniem poprawek Senatu. - Wiemy, jaki może być ich kierunek, więc nie zapowiada się, aby jakiekolwiek były uwzględnione. Zobaczymy jaki będzie ich finalny kształt - powiedział.

Rzecznik rządu: nie zapowiada się, żeby senackie poprawki do nowelizacji ustawy o SN zostały uwzględnione

Rzecznik rządu: nie zapowiada się, żeby senackie poprawki do nowelizacji ustawy o SN zostały uwzględnione

27 stycznia 2023, 17:16
Autor:
mjz/kab
Źródło:
PAP

W Katowicach w dzielnicy Szopienice doszło w piątek rano do wybuchu w budynku mieszkalnym. W wyniku eksplozji dom się zawalił. Poszukiwane były dwie osoby, matka i córka. Około godziny 12.30 znaleziono ciało 68-letniej kobiety, po godzinie 15 poinformowano o odnalezieniu drugiej osoby. Kilku poszkodowanych jest w szpitalach, wśród nich są dzieci. Jak poinformował wojewoda śląski, prace ratunkowo-poszukiwacze będą kontynuowane. Na zdjęciach i nagraniu, które umieścił na Twitterze użytkownik Piotrek (PiotrSilesia), widać ogromne gruzowisko. 

Wybuch gazu w Katowicach. Strażacy odnaleźli ciało drugiej poszukiwanej kobiety

Wybuch gazu w Katowicach. Strażacy odnaleźli ciało drugiej poszukiwanej kobiety

27 stycznia 2023, 9:07
Aktualizacja: 27 stycznia 2023, 15:16
Aktualizacja:
Autor:
mag/tok,
adso,
tam
Źródło:
PAP, tvn24.pl, TVN24

W miejscu wybuchu kamienicy w katowickiej dzielnicy Szopienice trwa akcja ratunkowa. Do tragedii doszło rano. Obraz zniszczeń chwilę po eksplozji został nagrany przez jednego ze świadków.

Zawalony budynek, samochody pokryte pyłem. Nagranie chwilę po wybuchu w Katowicach

Zawalony budynek, samochody pokryte pyłem. Nagranie chwilę po wybuchu w Katowicach

27 stycznia 2023, 13:48
Autor:
akw/kab
Źródło:
tvn24.pl

IMGW ostrzega przed opadami marznącymi w części Polski. Synoptycy wydali także prognozę zagrożeń na kolejne dni. Sprawdź, gdzie pogoda jest i będzie niebezpieczna.

Śliskie drogi i chodniki. W kolejnych dniach IMGW planuje wydać więcej alertów

Śliskie drogi i chodniki. W kolejnych dniach IMGW planuje wydać więcej alertów

27 stycznia 2023, 6:20
Aktualizacja: 27 stycznia 2023, 16:06
Aktualizacja:
Autor:
kw,as,anw/dd,rzw
Źródło:
IMGW, tvnmeteo.pl

W poniedziałek Polska znajdzie się w zasięgu zatoki niżowej znad Skandynawii. W kraju zanotujemy bardzo duży spadek ciśnienia atmosferycznego. Czy jednak możemy spodziewać się wystąpienia "bomby niżowej"?

Niż Nicolas da się we znaki meteoropatom. Duże obniżenie ciśnienia na przełomie tygodnia. Czy to będzie bomba niżowa?

Niż Nicolas da się we znaki meteoropatom. Duże obniżenie ciśnienia na przełomie tygodnia. Czy to będzie bomba niżowa?

27 stycznia 2023, 15:45
Autor:
as//rzw
Źródło:
tvnmeteo.pl

Niedziela, 29 stycznia 2023 roku to pierwsza w tym roku niedziela bez zakazu handlu. Oznacza to, że czynne będą większe sklepy oraz galerie handlowe.

Pierwsza taka niedziela w tym roku

Pierwsza taka niedziela w tym roku

27 stycznia 2023, 17:02
Autor:
mb
Źródło:
TVN24 Biznes

Japonia zaostrza sankcje wobec Rosji. Unia Europejska z zadowoleniem przyjęła podjętą przez rząd w Tokio decyzję o dalszym dostosowywaniu sankcji wobec Moskwy do sankcji podjętych przez UE i jej sojuszników - poinformowała Komisja Europejska.

Japonia zaostrza sankcje wobec Rosji. Jest komentarz Brukseli

Japonia zaostrza sankcje wobec Rosji. Jest komentarz Brukseli

27 stycznia 2023, 17:11
Autor:
mb/ams
Źródło:
PAP

Co najmniej kilkanaście osób zostało w środę zatrzymanych przez policję w stolicy Indii, aby uniemożliwić im wyświetlenie filmu dokumentalnego o premierze Narendrze Modim. Indyjskie władze od tygodnia starają się robić wszystko, aby obywatele nie mogli obejrzeć produkcji BBC, która w krytyczny sposób przedstawia rolę premiera w zamieszkach z 2002 roku. W pogromach i podpaleniach na tle religijnym zginęło wówczas co najmniej tysiąc osób.

Władze robią wszystko, by zablokować dokument o premierze. Odcinanie prądu, seria zatrzymań w stolicy

Władze robią wszystko, by zablokować dokument o premierze. Odcinanie prądu, seria zatrzymań w stolicy

27 stycznia 2023, 14:41
Autor:
Maciej
Michałek
Źródło:
Reuters, BBC, tvn24.pl

Pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn przestrzega przed tezami głoszonymi przez dr. Leszka Sykulskiego - jego zdaniem powielają rosyjskie narracje. Ekspert do spraw rosyjskiej dezinformacji Michał Marek potwierdza - i zauważa wzmożoną aktywność prorosyjskich środowisk w Polsce.

Pełnomocnik rządu o komentarzach Sykulskiego: "tezy zbieżne z rosyjską propagandą"

Pełnomocnik rządu o komentarzach Sykulskiego: "tezy zbieżne z rosyjską propagandą"

27 stycznia 2023, 16:29
Autor:
Krzysztof
Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

Wojna w Ukrainie nasiliła długotrwałą rywalizację mocarstw o dostęp do surowców naturalnych Afryki oraz jej 54 głosów w ONZ - w swojej analizie ocenia agencja Reutera. Niemal w tym samym czasie Rosja i Stany Zjednoczone wysłały właśnie do Afryki swoich wysokich rangą przedstawicieli, a w centrum tej zaostrzonej walki o wpływy znalazła się Republika Środkowej Afryki.

Wielka gra w Afryce. Rośnie rywalizacja Rosji i USA o sojuszników

Wielka gra w Afryce. Rośnie rywalizacja Rosji i USA o sojuszników

27 stycznia 2023, 12:15
Autor:
kgo//mm
Źródło:
Reuters, tvn24.pl

Piątek jest 338. dniem rosyjskiej inwazji zbrojnej na Ukrainę. Rosja chce wprowadzić czas moskiewski na tymczasowo okupowanych terenach Ukrainy - podają media w Kijowie, powołując się na komunikat rosyjskiego ministerstwa przemysłu i handlu. Resort podał na kanale Telegram, że "trwa stopniowa synchronizacja ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej po przyjęciu czterech nowych podmiotów". Według ministerstwa, "w niedalekiej przyszłości" zaanektowane obwody: doniecki, ługański, chersoński i zaporoski, będą częścią 2. strefy czasowej, gdzie obowiązuje czas moskiewski. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Media: Rosja chce wprowadzić czas moskiewski na okupowanych terenach

Media: Rosja chce wprowadzić czas moskiewski na okupowanych terenach

27 stycznia 2023, 5:11
Aktualizacja: 27 stycznia 2023, 15:05
Aktualizacja:
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl. Reuters, PAP
Kompozytowy pancerz, stabilizacja armaty. Leopard 2 powstał, by bronić Niemców przed Rosjanami

Kompozytowy pancerz, stabilizacja armaty. Leopard 2 powstał, by bronić Niemców przed Rosjanami

27 stycznia 2023, 10:25
Rafał
Lesiecki
Autor:
Rafał
Lesiecki
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował w piątek Polsce za decyzję o przekazaniu Ukrainie 60 polskich czołgów. "Jak 160 lat temu jesteśmy razem, ale tym razem wróg nie ma szans" - napisał na Twitterze w języku polskim. W podobnym tonie wypowiedział się ukraiński premier Denys Szmyhal.

Prezydent i premier Ukrainy dziękują Polsce za decyzję o przekazaniu kolejnych czołgów. "Tym razem wróg nie ma szans"

Prezydent i premier Ukrainy dziękują Polsce za decyzję o przekazaniu kolejnych czołgów. "Tym razem wróg nie ma szans"

27 stycznia 2023, 13:51
Autor:
pp
/ prpb
Źródło:
PAP

W największym mieście Nowej Zelandii, Auckland, ogłoszono stan wyjątkowy po tym, jak w wyniku ulew doszło do poważnych powodzi. Wiele osób musiało opuścić swoje domy. Zamknięto lotniska w mieście. Odwołany został koncert Eltona Johna.

Nowa Zelandia, powodzie. Zamknięte lotnisko, ludzie uwięzieni w autobusach, odwołany koncert Eltona Johna

Nowa Zelandia, powodzie. Zamknięte lotnisko, ludzie uwięzieni w autobusach, odwołany koncert Eltona Johna

27 stycznia 2023, 16:58
Autor:
as//rzw
Źródło:
Reuters, NZ Herald

26 stycznia minęło pięćdziesiąt jeden lat od katastrofy samolotu jugosłowiańskich linii lotniczych JAT we wsi Srbska Kamenice w Czechosłowacji. Zginęli wszyscy pasażerowie, upadek z dziesięciu kilometrów przeżyła jedynie stewardesa Vesna Vulović. Nie uważała, że miała szczęście. - Gdybym miała szczęście, nigdy nie doszłoby do tego wypadku - mówiła po latach. Jakie były jej dalsze losy?

Przeżyła katastrofę samolotu i upadek z wysokości 10 kilometrów. Jakie były dalsze losy Vesny Vulović

Przeżyła katastrofę samolotu i upadek z wysokości 10 kilometrów. Jakie były dalsze losy Vesny Vulović

27 stycznia 2023, 16:53
Autor:
wac//az
Źródło:
guinnessworldrecords.com, The New York Times, tvn24.pl

Britney Spears pisze o wezwaniu policji do jej domu i prosi fanów o uszanowanie jej prywatności. Jak twierdzi w opublikowanym właśnie oświadczeniu, "tym razem sprawy zaszły trochę za daleko".

Policja wezwana do domu Britney Spears. "Tym razem sprawy zaszły trochę za daleko"

Policja wezwana do domu Britney Spears. "Tym razem sprawy zaszły trochę za daleko"

27 stycznia 2023, 10:22
Autor:
am
Źródło:
Twitter, TMZ, Variety

Jerzy Owsiak, prezes zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, mówił na konferencji przed niedzielnym 31. Finałem WOŚP, że "sepsa to nie choroba, sepsa to reakcja organizmu na zakażenie". To właśnie na walkę z sepsą będą zebrane środki podczasem tegorocznego finału. Sprzęt kupiony za pieniądze z obecnej zbiórki ma trafić do ponad 80 laboratoriów szpitalnych. - Stwierdziliśmy, że po raz pierwszy będziemy grali dla wszystkich, dla małych i dużych. Sepsa nikogo nie omija - dodał.

Owsiak: po raz pierwszy będziemy grali dla wszystkich, dla małych i dużych

Owsiak: po raz pierwszy będziemy grali dla wszystkich, dla małych i dużych

27 stycznia 2023, 16:32
Autor:
mjz/kab
Źródło:
TVN24

WOŚP 2023. 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zagra już w najbliższą niedzielę w Polsce i za granicą pod hasłem "Żyj zdrowo w zdrowym świecie". Po raz kolejny TVN Warner Bros. Discovery wspiera Orkiestrę. Zapraszamy do wspólnego grania: stwórzmy razem interaktywną Wielką Mapę Orkiestrowych Serc. Wyjaśniamy, jak można to zrobić.

WOŚP 2023 w TVN24 i tvn24.pl. Stwórz z nami interaktywną Wielką Mapę Orkiestrowych Serc

WOŚP 2023 w TVN24 i tvn24.pl. Stwórz z nami interaktywną Wielką Mapę Orkiestrowych Serc

25 stycznia 2023, 13:45
Autor:
tmw
Źródło:
tvn24.pl

Węgierska linia lotnicza Wizz Air Hungary Ltd. nie posiada aktualnie wymaganego upoważnienia do wykonywania przewozów na trasie Katowice - Erywań - przekazał Urząd Lotnictwa Cywilnego w związku z upublicznieniem planów węgierskiego przewoźnika lotniczego. Wizz Air poinformował, że rozpocznie loty w tych kierunkach pod koniec kwietnia.

Tania linia z lotami na nowej trasie. "Nie posiada wymaganego upoważnienia do wykonywania przewozów"

Tania linia z lotami na nowej trasie. "Nie posiada wymaganego upoważnienia do wykonywania przewozów"

27 stycznia 2023, 15:08
Autor:
jr/ams
Źródło:
PAP

Bank BNP Paribas, Bank BPS, Bank Pocztowy oraz Volkswagen Bank Polska - to banki, które zaplanowały prace serwisowe w najbliższych dniach. W związku z tym klienci muszą przygotować się na utrudnienia.

Utrudnienia w czterech bankach. "Zaplanuj wcześniej swoje płatności"

Utrudnienia w czterech bankach. "Zaplanuj wcześniej swoje płatności"

27 stycznia 2023, 15:32
Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Dostawcze auto z załadowanym towarem było zaparkowane przed sklepem w Żurominie. Przechodnia zainteresowały pozostawione w samochodzie pieniądze. Postanowił je zabrać, a wszystko uchwycił sklepowy monitoring. Jeszcze tego samego dnia mężczyznę odwiedzili policjanci - przekazał rzecznik tamtejszej policji aspirant Tomasz Łopiński.

Zaparkował, by rozładować towar. Wtedy z auta zniknęła gotówka, kradzież nagrała kamera

Zaparkował, by rozładować towar. Wtedy z auta zniknęła gotówka, kradzież nagrała kamera

27 stycznia 2023, 15:30
Autor:
katke/gp
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Policja zatrzymała 35-latka, który w nocy na Dębcu w Poznaniu uszkodził kilka samochodów i napadł na kobietę, która zatrzymała się, by przepuścić go na przejściu dla pieszych. - Mężczyzna wtargnął do jej samochodu, zaczął grozić, odgryzł jej kawałek ucha i ukradł pojazd - informuje Marta Mróz z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. 35-latek trafił do szpitala.

Przepuściła go na pasach. Policja: wtargnął do auta, odgryzł kobiecie kawałek ucha i ukradł pojazd

Przepuściła go na pasach. Policja: wtargnął do auta, odgryzł kobiecie kawałek ucha i ukradł pojazd

27 stycznia 2023, 13:44
Autor:
FC/
tam
Źródło:
TVN24 Poznań

Nieuwagę studentki jadącej tramwajem wykorzystał inny pasażer, który rozciął jej torebkę i ukradł portfel z gotówką, dokumentami i kartą płatniczą. Kryminalni z komendy na Pradze Północ ustalili tożsamość mężczyzny podejrzewanego o tę kradzież i zatrzymali go przy jednej z północnoraskich ulic - przekazała rzeczniczka komendy na Pradze Północ komisarz Paulina Onyszko.

W tramwaju rozciął torebkę i ukradł portfel. Dynamiczna akcja zatrzymania podejrzanego

W tramwaju rozciął torebkę i ukradł portfel. Dynamiczna akcja zatrzymania podejrzanego

27 stycznia 2023, 14:53
Autor:
katke/gp
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Ciało odnalezione w hrabstwie Grady w Oklahomie to zaginiona 4-letnia Athena Brownfield - potwierdzili w czwartek lokalni śledczy. Zaginięcie dziewczynki zgłoszone zostało 10 stycznia, gdy kurier napotkał krążącą samotnie po okolicy jej o rok starszą siostrę. Zarzut morderstwa usłyszał jeden z ich opiekunów, który miał pobić 4-latkę na śmierć w Boże Narodzenie.

Policja potwierdza, że znalezione ciało to zaginiona 4-letnia Athena

Policja potwierdza, że znalezione ciało to zaginiona 4-letnia Athena

27 stycznia 2023, 8:46
Autor:
kgo//mm
Źródło:
NBC News, CNN

Trzy lata po śmierci Colina Weira, który w 2011 roku wraz z żoną Christine wygrał rekordową kwotę 161 milionów funtów w loterii EuroMillions, ujawniono, na co mężczyzna wydawał wygraną. W ciągu ośmiu lat zdołał wykorzystać tylko jedną czwartą tej kwoty.

Wygrali w loterii 161 milionów funtów. Ujawniono, na co je wydali

Wygrali w loterii 161 milionów funtów. Ujawniono, na co je wydali

27 stycznia 2023, 12:16
Autor:
az
Źródło:
The Independent

Ani złotówka z tego programu nie trafi do kieszeni Mieczysława Baszki czy jakiekolwiek innego działacza politycznego - mówił w rozmowie z dziennikarzami minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk, odnosząc się do dotacji przyznanej przez jego resort organizacji kierowanej przez posła Partii Republikańskiej. Ma ona otrzymać 14 milionów złotych, czyli ponad połowę z puli dotacji w ramach programu "Sport dla Wszystkich".

Miliony dla organizacji kierowanej przez partyjnego kolegę. Minister zabiera głos

Miliony dla organizacji kierowanej przez partyjnego kolegę. Minister zabiera głos

27 stycznia 2023, 14:06
Autor:
mp/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Szef PO Donald Tusk powiedział w piątek, że "każdy, kto zmienia reguły gry, wprowadza nowe zasady w Kodeksie wyborczym tuż przed wyborami, tak naprawdę gwałci podstawowe zasady demokracji". Oświadczył, że odpowiedzią PO jest przygotowanie "wielkiej obywatelskiej, społecznej akcji, której celem będzie skuteczne przypilnowanie wyborów".

PiS dokonał zmian w Kodeksie wyborczym. Tusk: PO jest gotowe do akcji pilnowania wyborów

PiS dokonał zmian w Kodeksie wyborczym. Tusk: PO jest gotowe do akcji pilnowania wyborów

27 stycznia 2023, 10:47
Autor:
js/adso
Źródło:
TVN24, PAP

Korea Południowa planuje "poszukiwanie kontaktu z Koreą Północną", by "otworzyć szansę na poprawę napiętych relacji" - zapowiedział w piątek południowokoreański resort do spraw zjednoczenia. Seul ma stanowczo reagować na prowokacje Pjongjangu, jednocześnie poszukując dróg dialogu z reżimem z północy.

Korea Południowa planuje nawiązanie kontaktu z sąsiadem z północy

Korea Południowa planuje nawiązanie kontaktu z sąsiadem z północy

27 stycznia 2023, 16:25
Autor:
ks
/ prpb
Źródło:
PAP

Liczba kolizji z udziałem pojazdów silnikowych znacząco spadła po tym, jak Japonia wprowadziła obowiązkowe testy obejmujące starszych kierowców - informuje czasopismo "Journal of the American Geriatrics Society". Co ciekawe, spadek ten dotyczy wyłącznie wypadków powodowanych przez mężczyzn. Wśród kobiet sytuacja nie uległa zmianie.

Obowiązkowe testy dla starszych kierowców. Oto wyniki

Obowiązkowe testy dla starszych kierowców. Oto wyniki

27 stycznia 2023, 7:06
Autor:
mp/dap
Źródło:
PAP