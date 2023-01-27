Старі автівки в центр не заїдуть. Перші - вже наступного року

У середині 2024 року в столиці запрацює зона чистого транспорту. Заборонять проїзд дизельних автомобілів старше 18 років і бензинових автомобілів старше 27 років. У межах зони опиниться Середмістя, а також прилеглі фрагменти Волі, Охоти, Саської Кепи, Грохува та Праги. У мерії також повідомляють, що запропонований вигляд зони та правила її функціонування – це ще не готовий сценарій, а запрошення жителів до дискусії.

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Мерія вже деякий час планує запровадити чисту транспортну зону у Варшаві. Про це чиновники говорили, зокрема, у квітні минулого року, коли презентували звіт про викиди вихлопних газів транспортних засобів. Висновки цього звіту мали стати відправною точкою для розробки зони обмеження в’їзду для автомобілів, які найбільше забруднюють довкілля. У середу столична влада організувала зустріч із журналістами, під час якої представили подробиці проекту.

- Ми переконані, що це хороший спосіб запровадити зону, де буде заборонений в’їзд автомобілів, що найбільш отруюють середовище. План розписаний з липня 2024 року аж до 2032 року, щоб зменшити забруднення повітря, яке негативно впливає на наше здоров’я, - сказав мер Варшави Рафал Тшасковський.

Зона чистого транспорту у Варшаві - яку площу вона охопить?

Зона чистого транспорту - це окрема територія, де зможуть пересуватися лише транспортні засоби, що відповідають відповідним стандартам емісії вихлопних газів (за фаховим визначенням - євростандартам). Ці стандарти безпосередньо пов’язані з датою виробництва автомобіля. У Польщі донедавна не існувало правил, які б дозволяли створювати такі зони, але в Європі вони вже давно діють. Наразі їх понад 320, найбільше - в Німеччині та Італії. Першим містом, яке ухвалило резолюцію про впровадження такого рішення, є Краків. Нові правила діятимуть там з 1 липня 2024 року. Проект зони наприкінці минулого року також представив Вроцлав. Тепер до них приєднується Варшава.

Зона охоплюватиме більшу частину Середмістя, частини Волі, Охоти, а з іншого боку Вісли - Саску Кемпу, частину Праги-Північ і Праги-Південь. "Межі зони збігатимуться з основними дорогами та залізничними лініями, які не увійдуть до зони. Ці межі позначатимуть: проспект Примаса Тисячоліття, Алеї Єрусалимські, вулиці Копіньська, Вавельська, проспект Армії Людової, проспект Сполучених Штатів, вулиця Вятрачна, а далі - залізничні колії вздовж північного залізничного кільця - до проспекту Примаса Тисячоліття" - написано в повідомленні міської влади.

Аналіз мерії показує, що впровадження першого етапу (у 2024 році) стосуватиметься 2% автомобілів, а на наступних етапах - 27, 55 і 74%. "На першому етапі обмеження в’їзду до зони чистого транспорту стосуватиметься бензинових автомобілів, які не відповідають стандарту Євро-2 (старших 27 років) і дизельних автомобілів, які не відповідають стандарту Євро-4 (старших 18 років). Пізніше вимоги до норм викидів вихлопних газів для автомобілів, що рухаються в зоні, будуть підвищуватися кожні два роки, - повідомляють чиновники.

Звичайно, будуть і винятки. У зоні зможуть пересуватися автомобілі рятувальників, історичні автомобілі, спеціальні автомобілі, наприклад, сміттєвози, а також автомобілі інвалідів. У місті розглядають можливість запровадити тимчасові винятки, наприклад, у разі екстреної потреби доїхати до лікарні.

Громадський транспорт дотримуватиметься норм викидів вихлопних газів

Рада Варшави зможе вирішувати, чи розширювати зону в майбутньому, чи змінювати правила її роботи. Зміни будуть узгоджені з мешканцями.

Зону контролюватимуть муніципальна охорона та поліція. А за несанкціонований в’їзд старого автомобіля (без відповідної наклейки) накладатимуть штраф у 500 злотих.

- Правила однакові для всіх, як для мешканців Варшави, так і для приїжджих, - підкреслив Тшасковський. У мерії також планують визнавати знаки з інших міст. Це означає, що стікери з Кракова чи Вроцлава діятимуть і в столиці.

- Усі автобуси, які сьогодні працюють у мережі міського управління транспорту, відповідають вимогам зони, які діятимуть у 2024 році. Те саме стосується більшості сміттєвозів. "Ми хочемо, щоб ці положення були враховані в наступних тендерах", - зазначив мер Варшави. У 2026 році місто планує замінити 200 автобусів на автобуси з нульовим і низьким рівнем викидів.

- Але слід зазначити, що мова йде про частину Варшави, де курсуватимуть автобуси з нульовими та низькими викидами, - сказав Тшасковський.

Громадські консультації щодо зони чистого транспорту

25 січня мерія розпочала інформаційну кампанію.

- Ми починаємо консультації, тому що хочемо обговорити темпи запровадження цих змін і напрямок їх впровадження. Наразі ми пропонуємо запровадити чисту транспортну зону у так званому функціональному центрі, тобто переважно в Середмісті з частинами прилеглих районів. Але про це ми будемо говорити з мешканцями Варшави, - наголосив Тшасковський, додавши, що обраний простір є результатом аналізів, які показують, що ця територія є найбільш забрудненою. Вона також обмежена найбільшими транспортними артеріями, які оточують центр.

Консультації з варшав’янами відбуватимуться як онлайн, так і через подання пропозицій до районної управи.

- Так щоб варшавяни могли заздалегідь планувати свою дії, купівлю автомобіля в контексті наступних 10 років, - пояснив мер Варшави.

Остаточне рішення приймуть депутати.

- Я сподіваюся, що цього року Рада Варшави прийме відповідну постанову, - сказав Тшасковський.

Участь у консультаціях можна взяти на сторінці www.sctworszawa.pl. "Коментарі мешканців збираються на електронну адресу: sct@um.warszawa.pl або через форму, доступну на веб-сайті консультацій. Найближчими тижнями також будуть проведені онлайн-зустрічі та консультаційні години в різних районах міста. Розклад зустрічей доступний на сайті консультацій: transport. um.warszawa.pl/sct." - повідомляють у мерії.

Як додали, найближчими днями також відбудуться онлайн-зустрічі та чергування консультантів в різних районах міста. Їхні дати будуть оголошені найближчим часом.

Урядовці заявляють, що запроваджують чисту транспортну зону відповідно до Закону про електромобільність та альтернативні види палива та відповідно до постанови сеймику Мазовецького воєводства щодо впровадження "Програми охорони повітря Мазовецького воєводства".

"Польське смогове попередження": пропозиція мерії - план-мінімум

- Те, що пропонує мерія - це план-мінімум, який несе ризик, що для якості повітря результат буде недостатній, - відзначає Бартош Пілат з "Польського смогового попередження".

За його словами, сумніви викликає територія, яку повинна охопити зона.

- Сама по собі зона не є чимось поганим. Однак існує певний ризик того, що не всі водії будуть відчувати себе зобов’язаними адаптувати свої автомобілі до вимог зони. Наприклад, виключення Лазєнковської траси підвищує ризик того, що деяким водіям просто не доведеться в'їжджати в чисту транспортну зону, - каже Пілат.

На його думку, варшавська зона чистого повітря має бути більшою.

- Ми очікували б на її розширення на територію колишньої ґміни Центрум, тобто поширення цих вимог на Жолібож, Охоту, Мокотув, Таргувек і більшу територію Праги, - зазначив він.

При цьому він застеріг, що не розраховує на логістичну можливість створити зону, яка охопить все місто.

Вимоги до водіїв Пілат оцінює як "пристосовані до соціально-економічних можливостей мешканців".

- Ця сітка вимог нормальна. Це справді дає шанс усунути автомобілі з найбільшим викидом, особливо найстаріші дизельні. Водночас це темпи, які люди здатні витримати. Для гаманця безпечно, часу на адаптацію вистачить. Варшавська пропозиція пропонує альтернативу у вигляді відносно старих вживаних автомобілів з бензиновими двигунами, тому немає необхідності геть усім поспішати в салони і купувати нові автомобілі, - зазначає Пілат.

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Autor:red.