Старі автівки в центр не заїдуть. Перші - вже наступного року

Jerzy Owsiak, prezes zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, mówił na konferencji przed niedzielnym 31. Finałem WOŚP, że "sepsa to nie choroba, sepsa to reakcja organizmu na zakażenie". To właśnie na walkę z sepsą będą zebrane środki podczasem tegorocznego finału. Sprzęt kupiony za pieniądze z obecnej zbiórki ma trafić do ponad 80 laboratoriów szpitalnych. - Stwierdziliśmy, że po raz pierwszy będziemy grali dla wszystkich, dla małych i dużych. Sepsa nikogo nie omija - dodał.