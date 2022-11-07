Станіслав Жарин: Володимир Путін повторює інсинуації, повністю відірвані від реальності

Уповноважений уряду з питань безпеки інформаційного простору Польської Республіки Станіслав Жарин, коментуючи заяву Володимира Путіна щодо Польщі, заявив, що російський президент вкотре повторив "цілком відірвані від реальності інсинуації", які мають на меті зобразити Польщу агресивною країною.

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Президент Володимир Путін у п'ятницю, у День народної єдності, який відзначали в Росії, повторив заяву, що Польща не відмовилася від своїх мрій поглинути частину України, - повідомляє агентство Reuters. Свою тезу російський лідер не обґрунтував жодними доказами чи прикладами.

- Ми знаємо про ідею "Польщі від моря до моря", яка досі існує в Польщі. До Другої світової війни там про це багато говорили, але це була ідея-фікс. Однак цей задум досі живий, й ідея поглинання України нікуди не зникла, - сказав Путін на зустрічі з істориками.

Володимир Путін під час виступу з нагоди Дня народної єдності Росії EVGENY BYATOV/PAP/EPA

Жарин: таких абсурдних звинувачень буде ще більше

На слова президента Росії відреагував уповноважений уряду з питань безпеки інформаційного простору Польської Республіки Станіслав Жарин.

- Ми знову маємо справу з повторенням абсолютно відірваних від реальності інсинуацій, - сказав він.

- Вони спрямовані на те, щоб показати Польщу агресивною країною, яка нібито загрожує західній Україні. А якщо брати ширше, то й розпалювачкою війни, яка нібито створює загрозу безпеці в Центральній Європі, - додав Жарин.

Він підкреслив, що це брехливі тези, які протягом кількох тижнів "посилено експлуатує російська пропаганда".

- Йдеться про те, щоб обмовити Польщу і показати, що Польща є загрозою для західної частини України, а Росія є гарантом миру і стабільності, - пояснив він.

Станіслав Жарин TVN24

Пропагандистський тиск Москви

- Це настільки абсурдне, що важко сприймати подібні слова серйозно. Вони призначені водночас як для внутрішньоросійських потреб, так і становлять частину тривалої кампанії наклепів щодо Польщі, яку ми спостерігаємо протягом багатьох років, - відзначив Жарин.

- Чим краще світ бачить якісь російські прорахунки, провали в економічній і військовій політиці та слабкість на фронті, тим більше можна очікувати, що цей пропагандистський тиск буде посилюватися. Тому слід очікувати, що в найближчі тижні таких абсурдних звинувачень буде більше, - додав урядовий уповноважений з питань безпеки інформаційного простору Польської Республіки.

Станіслав Жарин

Станіслав Жарин був призначений державним секретарем у Канцелярії прем’єр-міністра, а водночас уповноваженим уряду з питань безпеки інформаційного простору Польської Республіки у перших числах вересня. Раніше він був директором Департаменту національної безпеки в Канцелярії прем'єр-міністра, який допоміжним міністром-координатором спецслужб, а також його прес-секретарем.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP