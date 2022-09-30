США виділять Польщі майже 300 млн. доларів. "Зміцнення здатності Польщі стримувати та оборонятися"

"Сполучені Штати інвестують 288,6 млн. доларів у Польщу в рамках нового зовнішнього військового фінансування", - повідомляє прес-служба посольства США в Польщі. Підкреслено, що "Польща надала Україні надзвичайну підтримку в умовах російського вторгнення, яке триває". Нові кошти "пришвидшать процес поповнення техніки, яку Польща зуміла пожертвувати зі своїх власних запасів для посилення оборони України, такої, наприклад, як танки".

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"Конгрес США схвалив передачу Польщі 288,6 млн. доларів США в рамках Foreign Military Financing", - повідомили в бюро речника посольства США в Польщі. Додали, що "підтримка, оголошена секретарем (держсекретарем США Ентоні - ред.) Блінкеном у Києві 8 вересня, і перетворення Польщі на одного з найбільших одержувачів іноземної військової допомоги за межами України спрямована на зміцнення здатності Польщі до стримування та захисту від дедалі сильнішої загрози з боку Росії".

Посольство: кошти прискорять процес поповнення обладнання

У представництві також наголосили, що "Польща надала Україні надзвичайну підтримку перед лицем російського вторгнення, яке триває".

"Ці кошти прискорять процес поповнення техніки, яку Польща встигла передати з власних запасів для зміцнення оборони України, наприклад танків", - пояснили в посольстві. І додали, що "ми постійно заохочуємо країни надати Україні терміново необхідну підтримку, а також розпочати переговори про контракти з оборонними компаніями, щоб якомога швидше розпочати виробництво обладнання для України".

Бжезінський: Польща є прикладом для наслідування для всього світу

Американський посол у Польщі Марк Бжезінський написав у Twitter, що "Польща з початку війни всіма силами підтримує Україну військово і гуманітарно".

"Для цілого світу вона - приклад для наслідування. Я радий, що Конгрес схвалив виділення 288,6 млн. доларів в рамках Foreign Military Financing", - додав він, оприлюднюючи заяву посольства.

Рау: Це рішення відповідає потребі зміцнити східний фланг НАТО

Главу польської дипломатії під час прес-конференції у Вашингтоні спитали про американську допомогу.

- Це рішення відповідає потребі, на якій ми постійно наголошуємо: посилення східного флангу НАТО. Ми справді виходимо з переконання, що стримування є суттю запобігання війні та забезпечення миру", - сказав він.

Rau: ta decyzja wpisuje się w potrzebę umocnienia wschodniej flanki NATO TVN24

Блащак: хороші новини

Міністр національної оборони, віце-прем’єр-міністр Маріуш Блащак поділився комюніке посольства у Twitter. І зробив запис зі словами: "Добра новина! Виділимо додаткові кошти на подальше зміцнення безпеки Польщі".

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl, PAP