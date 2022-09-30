США виділять Польщі майже 300 млн. доларів. "Зміцнення здатності Польщі стримувати та оборонятися"
"Сполучені Штати інвестують 288,6 млн. доларів у Польщу в рамках нового зовнішнього військового фінансування", - повідомляє прес-служба посольства США в Польщі. Підкреслено, що "Польща надала Україні надзвичайну підтримку в умовах російського вторгнення, яке триває". Нові кошти "пришвидшать процес поповнення техніки, яку Польща зуміла пожертвувати зі своїх власних запасів для посилення оборони України, такої, наприклад, як танки".
"Конгрес США схвалив передачу Польщі 288,6 млн. доларів США в рамках Foreign Military Financing", - повідомили в бюро речника посольства США в Польщі. Додали, що "підтримка, оголошена секретарем (держсекретарем США Ентоні - ред.) Блінкеном у Києві 8 вересня, і перетворення Польщі на одного з найбільших одержувачів іноземної військової допомоги за межами України спрямована на зміцнення здатності Польщі до стримування та захисту від дедалі сильнішої загрози з боку Росії".
Посольство: кошти прискорять процес поповнення обладнання
У представництві також наголосили, що "Польща надала Україні надзвичайну підтримку перед лицем російського вторгнення, яке триває".
"Ці кошти прискорять процес поповнення техніки, яку Польща встигла передати з власних запасів для зміцнення оборони України, наприклад танків", - пояснили в посольстві. І додали, що "ми постійно заохочуємо країни надати Україні терміново необхідну підтримку, а також розпочати переговори про контракти з оборонними компаніями, щоб якомога швидше розпочати виробництво обладнання для України".
Бжезінський: Польща є прикладом для наслідування для всього світу
Американський посол у Польщі Марк Бжезінський написав у Twitter, що "Польща з початку війни всіма силами підтримує Україну військово і гуманітарно".
"Для цілого світу вона - приклад для наслідування. Я радий, що Конгрес схвалив виділення 288,6 млн. доларів в рамках Foreign Military Financing", - додав він, оприлюднюючи заяву посольства.
Рау: Це рішення відповідає потребі зміцнити східний фланг НАТО
Главу польської дипломатії під час прес-конференції у Вашингтоні спитали про американську допомогу.
- Це рішення відповідає потребі, на якій ми постійно наголошуємо: посилення східного флангу НАТО. Ми справді виходимо з переконання, що стримування є суттю запобігання війні та забезпечення миру", - сказав він.
Блащак: хороші новини
Міністр національної оборони, віце-прем’єр-міністр Маріуш Блащак поділився комюніке посольства у Twitter. І зробив запис зі словами: "Добра новина! Виділимо додаткові кошти на подальше зміцнення безпеки Польщі".
Źródło: tvn24.pl, PAP
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