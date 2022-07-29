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Шість американських винищувачів F-22 відправили до Польщі

29 lipca 2022, 16:56

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
PAP
Шість американських винищувачів F-22 відправили до Польщі. Репортаж кореспондента TVN24
Шість американських винищувачів F-22 відправили до Польщі. Репортаж кореспондента TVN24TVN24
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TVN24Шість американських винищувачів F-22 відправили до Польщі. Репортаж кореспондента TVN24

Командування ВПС США в Європі та Африці поінформувало, що шість американських винищувачів F-22 Raptor відправлено до Польщі в рамках місії "повітряного прикриття" НАТО. Літаки будуть розміщені на авіабазі в Лаську. Віце-прем'єр-міністр, голова Міністерства національної оборони Маріуш Блащак повідомив, що винищувачі будуть доставлені до Польщі на початку наступного тижня.

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У заяві командування ВПС США в Європі та Африці, яке базується у німецькому Рамштайні зазначено, що "найновіші винищувачі ВПС, F-22 Raptor, приземлилися на базі королівських повітряних сил Lakenheath в Англії на шляху до 32-ї бази тактичної авіації в польському Лаську аби підтримати місію НАТО з повітряного прикриття".

Як пояснили у повідомленні, ця місія поєднує підрозділи протиповітряної та протиракетної оборони союзників під командуванням НАТО та має на меті створити "майже суцільний щит від Балтійського до Чорного моря". Це один із наслідків нещодавнього саміту НАТО в Мадриді.

Винищувачі F-22  (ілюстративне фото)Master Sgt. Jeremy Lock/DVIDS

Відправлені літаки належать до 90-ї винищувальної ескадрильї, що базується в Елмендорф-Річардсон на Алясці.

Блащак: винищувачі будуть в Польщі на початку наступного тижня

Віце-прем’єр-міністр, голова Міністерства національної оборони Маріуш Блащак повідомив у четвер в Першій програмі Польського радіо, що винищувачі доставлять до Польщі на початку наступного тижня. Їхнім завданням, серед іншого, буде патрулювання та співпраця з польськими повітряними силами.

- Ми домовилися з нашими партнерами з НАТО, і насамперед із США, про тісну співпрацю, тому ротаційні американські війська, в тому числі військово-повітряні, розміщуються в Польщі, а з переломного моменту, яким став саміт НАТО. в Мадриді, ще командування V Корпусу армії США дислокуватиметься в Польщі вже постійно, - сказав він. Він додав, що наступної суботи відбудеться церемонія присвоєння цьому командному підрозділу імені Тадеуша Костюшка.

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Autor:red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Master Sgt. Jeremy Lock/DVIDS

USA
Polska
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