Співчуття представників польської влади після катастрофи під Києвом

Після катастрофи вертольота в Броварах під Києвом, у якій загинули 18 людей, у тому числі глава МВС Денис Монастирський, співчуття надсилають представники польської влади. Співчуття висловили президент Анджей Дуда, прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, голова Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Маріуш Камінський, голова Бюро національної безпеки Яцек Сівера, а також голова Державної пожежної служби бригадний генерал Анджей Бартковяк і начальник поліції генерал Ярослав Шимчик.

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У результаті катастрофи вертольота, який розбився в середу вранці в Броварах під Києвом, серед інших загинули: глава МВС України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар Юрій Лубкович. За словами глави української поліції Ігоря Клименка, загалом унаслідок трагедії загинули 16 осіб, у тому числі двоє дітей.

Президент Дуда: мої думки з родинами та близькими жертв

"З великим сумом сприйняв звістку про катастрофу вертольота в Броварах під Києвом, у результаті якої загинули понад десяток людей, у тому числі представники керівництва МВС України", - написав президент Анджей Дуда на Twitter. "Мої думки сьогодні з родинами та близькими жертв", - додав він.

Камінський: я шокований трагічною смертю Монастирського

Свої співчуття висловив глава Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Маріуш Камінський. "Я глибоко вражений інформацією про трагічну загибель міністра Дениса Монастирського та ще двох членів керівництва МВС України. Висловлюю глибоке співчуття родинам загиблих та всьому українському суспільству. Прощавайте, друзі", - написав він у Twitter.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський і його заступник Євген Єнін нещодавно відвідали Польщу. 28 грудня у Варшаві вони зустрілися з головою Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріушем Камінським та заступником міністра Бартошем Гродецьким. Наступного дня відвідали польських пожежників.

Денису Монастирському, юристу та політику, було 42 роки. Він обійняв посаду міністра внутрішніх справ України в липні 2021 року. Раніше він очолював парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності. Обирався до Верховної Ради України за списком президентської партії "Слуга народу".

Прем'єр-міністр: ми передали наші глибокі співчуття уряду України

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький поспілкувався з журналістами в Давосі в середу вранці.

- Ми висловили найглибші співчуття уряду України. Ми досі не знаємо, був це замах чи нещасний випадок, - сказав він.

- Це лише підтверджує, наскільки ситуація в Україні постійно небезпечна. Але ми в Польщі це чудово знаємо. Тут, у Давосі, дехто втомився від ситуації. Це мене тривожитт, тому що від підтримки України всім вільним світом залежить дуже багато, - додав прем’єр-міністр.

Сєвєра: завдяки їм українська держава функціонувала попри війну

Висловив співчуття й голова Бюро національної безпеки. "Зранку ми отримали повідомлення про те, що сьогодні трагічно загинув голова МВС України Денис Монастирський та його близькі співробітники. Завдяки їм держава функціонувала попри трагедію війни, захищала життя людей. Висловлюю співчуття родичам усіх загиблих", - написав Сєвєра у Twitter.

Співчуття від керівників ДПС та поліції

Вирази співчуття також висловив голова Державної пожежної служби бригадний генерал Анджей Бартковяк.

"Дуже сумна звістка прийшла до нас з України. В результаті аварії вертольота загинули 16 людей, серед них наші друзі з МВС України, міністр Денис Монастирський та заступник міністра Євген Єнін. З великим сумом від імені всього братства пожежних висловлюю свої співчуття всьому українському народу", - написав він у Twitter.

Від імені польської поліції співчуття висловив також головний комендант поліції, генеральний інспектор Ярослав Шимчик.

"Головний комендант поліції від себе, від імені керівництва польської поліції, офіцерів поліції та цивільних службовців висловлює щирі співчуття нашим братам-українцям у зв’язку з сьогоднішньою катастрофою вертольота під Києвом, у якій загинули 16 осіб, у тому числі керівництво МВС України", - йдеться у повідомленні поліції у Twitter.

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Autor:tvn24.pl

Źródło: PAP, tvn24.pl