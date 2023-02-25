Співала в укритті, тепер заспівала для глядачів TVN24. "Я не розуміла, що таке війна"

У березні минулого року світ облетіло відео дівчинки, яка співає пісню, відому з мультфільму "Холодне серце", у укритті в Києві. Незабаром Амелія Анісович була вже в Польщі. Дівчина виступила на сцені Atlas Arena у Лодзі під час благодійного концерту "Разом з Україною", виконавши гімн України. У п'ятницю, в першу річницю російської агресії проти України, Амелія завітала до студії TVN24. І знову виконала пісню, яка принесла їй світову популярність.

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8-річна Амелія розповіла, що виступ у Лодзі був її першим концертом. - Звичайно, я дуже хвилювався, тому що людей було багато. О, Господи, їх було дуже багато, - пригадує дівчинка. Додає, що з кожним концертом почувається все впевненіше. Сьогодні, стоячи на сцені, вона вже не тремтить.

Амелька шліфує свій талант під наглядом тренерки Анни Грабовської, яка супроводжувала її в студії TVN24. - Ми працюємо над тим, щоб я стала, коли виросту, гарною співачкою. Це справді важка робота. Я цього не знала, - зізнається дівчинка.

- У мережі вже викладена одна пісня, слова до якої написала мама Амелії - Лілія. Про те, яка прекрасна Україна і як би вони хотіли туди повернутися, що це найкрасивіша земля і вони її дуже люблять, - кажеГрабовська.

Ukraińska dziewczynka śpiewa w schronie w Kijowie 05.03. TVN24

"Я дуже сумую"

Запис, завдяки якому маленька Амелія прославилася на весь світ, був записаний у підвалі під київською школою, який служив укриттям. Як розповіла дівчинка TVN24, коли спрацьовувала сигналізація або вимикалося світло, вчителька викликала учнів і заводила їх під землю. - Там були кольорові олівці та листочки, і ми малювали з моїм другом. Він намалював сніговика, а я - гарну квітку, - пригадує.

Amelka wyznała, że bardzo tęskni za rodziną i rówieśnikami TVN24

Амелія живе в Польщі з мамою. В ефірі TVN24 вона зізналася, що сумує за рідними та однолітками. - Я сумую за татом, братом, бабусею, дідусем. Я дуже сумую за іншими дітьми. Дуже хочу побачити Кирила, - каже дівчинка. Кирило - її друг з Києва, з яким вони сиділи в укритті.

Дівчинка додала, що також сумує за своєю кішкою Касею. - Я дуже її люблю, - зізналася вона. Сім'я Амелії забрала тварину з собою в підвал, коли почалася війна. - Спочатку вона боялася, не знала, де вона, що відбувається, хотіла додому, хотіла їсти, - розповіла дівчинка.

Amelka opowiedziała o piwnicy, w której ukrywała się podczas alarmów TVN24

"Я не розуміла, що таке війна"

Амелія зазначила, що, власне, сама вона не боялася. - Я не розуміла, яка війна, що це таке? - зізналася вона. - Коли я булп маленькою, я думала, що Україна - це єдина країна в світі. Я не знала, що є ще Америка, Велика Британія, Монте-Карло, - додала вона.

На завершення Амелія ще раз заспівала для глядачів TVN24 пісню "Я маю цю силу".

Amelia raz jeszcze zaśpiewała piosenkę "Mam tę moc", tym razem nie w schronie, a w studiu TVN24 TVN24

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Autor:red.

Źródło: TVN24