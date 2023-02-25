Співала в укритті, тепер заспівала для глядачів TVN24. "Я не розуміла, що таке війна"

25 lutego 2023, 7:30
Autor:
red.
Źródło:
TVN24
Amelka wyznała, że bardzo tęskni za rodziną i rówieśnikami
Amelka wyznała, że bardzo tęskni za rodziną i rówieśnikami TVN24
wideo 2/35
TVN24Amelka wyznała, że bardzo tęskni za rodziną i rówieśnikami

У березні минулого року світ облетіло відео дівчинки, яка співає пісню, відому з мультфільму "Холодне серце", у укритті в Києві. Незабаром Амелія Анісович була вже в Польщі. Дівчина виступила на сцені Atlas Arena у Лодзі під час благодійного концерту "Разом з Україною", виконавши гімн України. У п'ятницю, в першу річницю російської агресії проти України, Амелія завітала до студії TVN24. І знову виконала пісню, яка принесла їй світову популярність.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

8-річна Амелія розповіла, що виступ у Лодзі був її першим концертом.  - Звичайно, я дуже хвилювався, тому що людей було багато. О, Господи, їх було дуже багато, - пригадує дівчинка. Додає, що з кожним концертом почувається все впевненіше. Сьогодні, стоячи на сцені, вона вже не тремтить.

Амелька шліфує свій талант під наглядом тренерки Анни Грабовської, яка супроводжувала її в студії TVN24. - Ми працюємо над тим, щоб я стала, коли виросту, гарною співачкою. Це справді важка робота. Я цього не знала, - зізнається дівчинка.

- У мережі вже викладена одна пісня, слова до якої написала мама Амелії - Лілія. Про те, яка прекрасна Україна і як би вони хотіли туди повернутися, що це найкрасивіша земля і вони її дуже люблять, - кажеГрабовська.

Ukraińska dziewczynka śpiewa w schronie w Kijowie (nagranie z marca 2022 roku)
Ukraińska dziewczynka śpiewa w schronie w Kijowie05.03.TVN24

"Я дуже сумую"

Запис, завдяки якому маленька Амелія прославилася на весь світ, був записаний у підвалі під київською школою, який служив укриттям. Як розповіла дівчинка TVN24, коли спрацьовувала сигналізація або вимикалося світло, вчителька викликала учнів і заводила їх під землю. - Там були кольорові олівці та листочки, і ми малювали з моїм другом. Він намалював сніговика, а я - гарну квітку, - пригадує.

Amelka wyznała, że bardzo tęskni za rodziną i rówieśnikami
Amelka wyznała, że bardzo tęskni za rodziną i rówieśnikami TVN24

Амелія живе в Польщі з мамою. В ефірі TVN24 вона зізналася, що сумує за рідними та однолітками. - Я сумую за татом, братом, бабусею, дідусем. Я дуже сумую за іншими дітьми. Дуже хочу побачити Кирила, - каже дівчинка. Кирило - її друг з Києва, з яким вони сиділи в укритті.

Дівчинка додала, що також сумує за своєю кішкою Касею. - Я дуже її люблю, - зізналася вона. Сім'я Амелії забрала тварину з собою в підвал, коли почалася війна. - Спочатку вона боялася, не знала, де вона, що відбувається, хотіла додому, хотіла їсти, - розповіла дівчинка.

Amelka opowiedziała o piwnicy, w której ukrywała się podczas alarmów
Amelka opowiedziała o piwnicy, w której ukrywała się podczas alarmówTVN24

"Я не розуміла, що таке війна"

Амелія зазначила, що, власне, сама вона не боялася. - Я не розуміла, яка війна, що це таке? - зізналася вона. - Коли я булп маленькою, я думала, що Україна - це єдина країна в світі. Я не знала, що є ще Америка, Велика Британія, Монте-Карло, - додала вона.

На завершення Амелія ще раз заспівала для глядачів TVN24 пісню "Я маю цю силу".

Amelia raz jeszcze zaśpiewała piosenkę "Mam tę moc", tym razem nie w schronie, a w studiu TVN24
Amelia raz jeszcze zaśpiewała piosenkę "Mam tę moc", tym razem nie w schronie, a w studiu TVN24TVN24
Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:red.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Tagi:
Pomoc dla Ukrainy
Migranci i uchodźcy w Europie
Ukraina
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
Pozostałe wiadomości

Rosja prawdopodobnie nie ma wystarczająco wielu doświadczonych pilotów, zapewne dlatego w pierwszych miesiącach inwazji na Ukrainę dochodziło do tego, że okupanci sami siebie zestrzeliwali. Do takiej sytuacji doszło nawet w pobliżu Moskwy - pisze brytyjski "Financial Times" powołujący się na rozmowy z anonimowymi amerykańskimi urzędnikami.

Media: Rosjanie kilka razy sami siebie zestrzelili. W lipcu nawet pod Moskwą

Media: Rosjanie kilka razy sami siebie zestrzelili. W lipcu nawet pod Moskwą

25 lutego 2023, 7:46
Autor:
adso
Źródło:
PAP

Tureckie władze poinformowały w piątek, że wskutek trzęsienia ziemi, które uderzyło 6 lutego po obu stronach granicy turecko-syryjskiej, zginęło ponad 50 tysięcy ludzi - poinformowały w piątek tureckie władze.

Trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii. Tragiczny bilans ofiar przekroczył 50 tysięcy

Trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii. Tragiczny bilans ofiar przekroczył 50 tysięcy

25 lutego 2023, 7:00
Autor:
pp//rzw
Źródło:
PAP
Lepiej, żeby dzieci tego nie widziały...

Lepiej, żeby dzieci tego nie widziały...

25 lutego 2023, 5:19
Marcin
Zaborski
Autor:
Marcin
Zaborski
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Państwa Unii Europejskiej wspólnie przyjęły 10. pakiet sankcji skierowanych przeciwko Rosji - przekazała szwedzka prezydencja. Jak podała w komunikacie, to "najpotężniejsze i najdalej idące do tej pory" środki, które "mają pomóc Ukrainie wygrać wojnę".

Unia Europejska przyjęła "najpotężniejsze i najdalej idące sankcje" wobec Rosji

Unia Europejska przyjęła "najpotężniejsze i najdalej idące sankcje" wobec Rosji

24 lutego 2023, 22:47
Aktualizacja: 25 lutego 2023, 5:11
Aktualizacja:
Autor:
adso,
pp
Źródło:
PAP, Reuters

"Po raz kolejny potwierdzamy interoperacyjność naszych Sił Powietrznych oraz gotowość do reakcji" - napisał szef resortu obrony Mariusz Błaszczak. Poinformował, że w piątek polskie myśliwce F-16 eskortowały amerykański bombowiec B-52. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych wyjaśniło, że "odbywało się to w ramach współdziałania sojuszniczego NATO w polskiej przestrzeni powietrznej".

B-52 nad Polską. "Polskie myśliwce F-16 zapewniły dziś eskortę amerykańskiemu bombowcowi"

B-52 nad Polską. "Polskie myśliwce F-16 zapewniły dziś eskortę amerykańskiemu bombowcowi"

24 lutego 2023, 22:17
Autor:
akr/adso
Źródło:
tvn24.pl

Prokurator generalny, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że polscy prokuratorzy przesłuchali ponad półtora tysiąca świadków rosyjskich zbrodni wojennych w Ukrainie i zebrali liczne dowody, w tym filmy i zdęcia. Z tymi materiami zapoznaje się już - jak przekazał prokurator krajowy Dariusz Barski - Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze.

Polska prokuratura zbiera dowody na rosyjskie zbrodnie wojenne. "Udało nam się nawet ustalić tożsamość sprawców"

Polska prokuratura zbiera dowody na rosyjskie zbrodnie wojenne. "Udało nam się nawet ustalić tożsamość sprawców"

25 lutego 2023, 7:37
Autor:
pp//rzw
Źródło:
PAP

Belgijscy eksperci ocenili, że niedawny incydent z udziałem rosyjskiego statku szpiegowskiego na wodach belgijskich Morza Północnego to tylko "wierzchołek góry lodowej", a każdego miesiąca pojawia się kilka informacji o podejrzanych obiektach - napisał dziennik "De Tijd".

Incydent z rosyjskim statkiem szpiegowskim na Morzu Północnym. Eksperci: wierzchołek góry lodowej

Incydent z rosyjskim statkiem szpiegowskim na Morzu Północnym. Eksperci: wierzchołek góry lodowej

25 lutego 2023, 7:46
Autor:
pp
Źródło:
PAP

Sobota jest 367. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Prezydent USA Joe Biden powiedział w wypowiedzi telewizyjnej, że Ukraina nie potrzebuje teraz myśliwców F-16, wykluczając wysłanie tego typu samolotów do zaatakowanego kraju. W tym samym wywiadzie amerykański przywódca oświadczył, że pomysł, aby Chiny negocjowały zakończenie wojny, nie jest racjonalny. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Joe Biden o myśliwcach F-16 dla Ukrainy i chińskim dokumencie w sprawie wojny

Joe Biden o myśliwcach F-16 dla Ukrainy i chińskim dokumencie w sprawie wojny

25 lutego 2023, 5:15
Autor:
red.
Źródło:
PAP, Reuters, tvn24.pl

Premier Justin Trudeau poinformował, że Kanada przekaże Ukrainie kolejne cztery czołgi Leopard 2 oraz nałoży na Rosję nowe sankcje, w tym na członków rządu i urząd prezydenta Rosji. Kolejne cztery Leopardy 2 A6 z zapasów wojskowych przekażą Ukrainie też Niemcy.

Ukraina otrzyma więcej czołgów od Niemiec i Kanady

Ukraina otrzyma więcej czołgów od Niemiec i Kanady

25 lutego 2023, 5:42
Autor:
pp//rzw
Źródło:
PAP

Sobota jest 367. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Ukraińska armia poinformowała, że Rosja podwoiła liczbę statków na Morzu Czarnym, co może oznaczać przygotowania do kolejnych ataków rakietowych. Rząd Argentyny w komunikacie wydanym w rocznicę najazdu Rosji na Ukrainę potępił inwazję i wezwał do negocjacji w celu zakończenia wojny. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.

Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

25 lutego 2023, 5:17
Autor:
pp
Źródło:
PAP

Władimir Putin musi pokazać obywatelom zwycięstwo i sukces. W Ukrainie do niego nie dojdzie, dlatego Rosja będzie szukała słabego punktu. Z punktu widzenia Kremla powinien to być kraj z obszaru wpływu byłego ZSRR - mówił w piątek Wołodymyr Zełenski, zaznaczając jednak, że mogłaby też zaatakować kraj NATO. Ukraiński przywódca podkreślił podczas konferencji prasowej w dniu rocznicy pełnoskalowej inwazji Rosji, że chciałby, aby najeźdźca został zwyciężony jeszcze w tym roku. Dodał, że państwa bałtyckie i Polska wspierają Ukrainę we wszystkim, o cokolwiek byśmy poprosili.

Wołodymyr Zełenski: Rosja może napaść na jeszcze jeden kraj z obszaru wpływu byłego ZSRR

Wołodymyr Zełenski: Rosja może napaść na jeszcze jeden kraj z obszaru wpływu byłego ZSRR

24 lutego 2023, 17:33
Aktualizacja: 24 lutego 2023, 18:52
Aktualizacja:
Autor:
bp//rzw
Źródło:
PAP

Dowódca Sił Obronnych Estonii generał Martin Herem oświadczył w piątek, że przez rosyjską inwazję na Ukrainę zagrożenie militarne dla sąsiadów Rosji będzie utrzymywać się przez lata. Dodał, że "ukraińska wygrana będzie jedynie pierwszym krokiem w stronę lepszej przyszłości".

Dowódca estońskich sił zbrojnych: zagrożenie militarne dla sąsiadów Rosji będzie utrzymywać się przez lata

Dowódca estońskich sił zbrojnych: zagrożenie militarne dla sąsiadów Rosji będzie utrzymywać się przez lata

25 lutego 2023, 7:50
Autor:
pp//rzw
Źródło:
PAP

Od roku Rosjanie zabierają życie i sieją spustoszenie na skalę, jakiej w Europie nie doświadczano od II wojny światowej. Niszczą rodziny. Odbierają dzieciom niewinność. Rozpętana przez nich wojna zmienia świat i każdego człowieka, którego udziałem się staje. Wołodymyr Zełenski - jeszcze niedawno po prostu prezydent Ukrainy, a dziś lider walczącego z autorytaryzmem wolnego, demokratycznego świata - też się zmienił. Zestawione fotografie pokazują go rok temu, w kolejnych miesiącach bohaterskiej obrony Ukrainy i obecnie.

Tak wojna zmieniła Wołodymyra Zełenskiego

Tak wojna zmieniła Wołodymyra Zełenskiego

24 lutego 2023, 21:39
Autor:
akr/adso
Źródło:
tvn24.pl

W wielu miastach Polski - między innymi w Warszawie, Krakowie, Szczecinie, Wrocławiu, Gdańsku, Białymstoku, Koszalinie, Kielcach, Płocku, Opolu i Ełku - odbyły się zgromadzenia, których uczestnicy rok po inwazji Rosji wyrażali poparcie dla Ukrainy. W spotkaniach, wiecach i manifestacjach wzięli udział Ukraińcy, którzy znaleźli schronienie w naszym kraju oraz władze i mieszkańcy.

Wiece, marsze, manifestacje. Solidarność z Ukrainą widać było w całej Polsce

Wiece, marsze, manifestacje. Solidarność z Ukrainą widać było w całej Polsce

24 lutego 2023, 23:00
Autor:
mjz/adso
Źródło:
PAP

W Włoszech panuje tak dotkliwa susza, że w niektórych rejonach może zostać wprowadzone racjonowanie wody - przekazał w piątek minister środowiska i bezpieczeństwa energetycznego Gilberto Pichetto Fratin. - Potrzebna jest natychmiastowa interwencja - przyznał. We Francji natomiast z powodu suszy minister transformacji ekologicznej i spójności terytorialnej Christophe Béchu ogłosił w tym tygodniu wprowadzenie stanu wyjątkowego.

"Problem suszy jest poważny". Jeden europejski kraj nie wyklucza racjonowania wody, w innym wprowadzono stan wyjątkowy

"Problem suszy jest poważny". Jeden europejski kraj nie wyklucza racjonowania wody, w innym wprowadzono stan wyjątkowy

24 lutego 2023, 21:03
Autor:
ps
Źródło:
PAP, Reuters

Coraz więcej młodych osób doznaje zawału serca i mierzy się z innymi chorobami układu krążenia - wskazują wyniki badań amerykańskich naukowców. Tymczasem wiele osób poniżej 45. roku życia nie zdaje sobie sprawy, że może być narażonych na schorzenia tego typu. Jakie czynniki mogą odpowiadać za wzrost przypadków zachorowań?

Coraz więcej młodych osób umiera na zawał serca. Kardiolog o możliwych przyczynach

Coraz więcej młodych osób umiera na zawał serca. Kardiolog o możliwych przyczynach

24 lutego 2023, 17:15
Autor:
wac//am
Źródło:
Journal of Medical Virology, Cedars-Sinai, Insider, WHO

IMGW wydał alarmy pierwszego stopnia. W nadchodzących godzinach we znaki dadzą nam się intensywne opady śniegu, silne porywy wiatru oraz oblodzenie. Sprawdź, gdzie pogoda będzie zagrożeniem dla życia i zdrowia.

Alerty IMGW. Zimowe zagrożenia w części kraju

Alerty IMGW. Zimowe zagrożenia w części kraju

25 lutego 2023, 6:27
Autor:
kw,ps
Źródło:
IMGW

Najtrudniejsze są sytuacje, w których spotykamy się z cierpieniem dzieci - mówił w "Faktach po Faktach" Michał Przedlacki z "Superwizjera" TVN. Lesia Wakuliuk z ukraińskiej telewizji Espresso przyznała, że "gdzieś się kończy w tobie dziennikarz, a zaczyna człowiek". Reporterka "Faktów" TVN Katarzyna Górniak podkreśliła zaś, że reporterzy w objętej wojną Ukrainie często byli "pierwszymi osobami, którym ofiary rosyjskiej agresji opowiadały, co się dzieje".

Rok od rosyjskiej inwazji. Dziennikarze o pracy mediów podczas wojny

Rok od rosyjskiej inwazji. Dziennikarze o pracy mediów podczas wojny

25 lutego 2023, 6:19
Autor:
pp//rzw
Źródło:
TVN24

Orlen publikuje dane o zysku za poprzedni rok. Daniel Obajtek ma się czym chwalić, bo to nawet dwa razy więcej niż rok wcześniej. - To wygląda imponująco, ale pamiętajmy, że to jest nowa spółka - zastrzega jednak ekspert rynku paliw Jakub Bogucki z e-petrol.pl. Prezesa koncernu chwali PiS, a opozycja mówi, że to pieniądze zarobione na wojnie i krzywdzie Polaków, a kierowcy za paliwo mogli nie płacić rekordowo wysokich cen. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Orlen prezentuje rekordowe zyski. "Pamiętajmy, że to jest nowa spółka" 

Orlen prezentuje rekordowe zyski. "Pamiętajmy, że to jest nowa spółka" 

25 lutego 2023, 5:46
Autor:
Łukasz
Łubian
Źródło:
TVN24

Kolejny wyrok dla R. Kelly'ego. 56-letni dziś muzyk, najbardziej znany z hitu "I Believe I Can Fly", tym razem został skazany na 20 lat więzienia, informuje CNN.

R. Kelly, odsiadujący już wyrok 30 lat więzienia, właśnie został skazany na kolejne 20

R. Kelly, odsiadujący już wyrok 30 lat więzienia, właśnie został skazany na kolejne 20

24 lutego 2023, 16:02
Autor:
am
Źródło:
CNN, tvn24.pl

Przestrzeganie zasad dobrego snu wydłuża przewidywaną długość życia ludzi nawet o niemal pięć lat - informują naukowcy zrzeszeni w American College of Cardiology. Badacze wyróżnili pięć kluczowych zasad, dzięki którym możemy żyć dłużej.

Pięć zasad dobrego snu, które mogą wydłużyć życie nawet o kilka lat

Pięć zasad dobrego snu, które mogą wydłużyć życie nawet o kilka lat

24 lutego 2023, 15:21
Autor:
kgo//mm
Źródło:
CNN, tvn24.pl

Grupa Wagnera zasłynęła ze swojego okrucieństwa na froncie w Ukrainie. W piątek, w pierwszą rocznicę rosyjskiej inwazji, w Playerze premierę ma dokument pt. "Wagnerowcy. Najemnicy Putina", który przedstawia historię grupy, opowiedzianą m.in. przez jej byłych najemników.

"Wagnerowcy. Najemnicy Putina". Premiera dokumentu w Playerze

"Wagnerowcy. Najemnicy Putina". Premiera dokumentu w Playerze

23 lutego 2023, 17:24
Autor:
pb//am
Źródło:
TVN, Player

TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska nawiązują współpracę partnerską przy projekcie Bazy Ekspertek #nieczekam107lat. Projekt wspiera wyrównywanie głosu kobiet i mężczyzn w mediach, oferując bezpłatny dostęp do ekspertek w ponad 30 branżach. Połączenie sił TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska ma wzmocnić tempo zmian w zakresie wyrównywania głosu kobiet i mężczyzn w mediach w Polsce. 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

2 lutego 2023, 16:56
Autor:
red.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadal prowadzi z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN za emisję reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa". Stacja wnosiła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego i zapowiadała przesłanie dodatkowych wyjaśnień. Dziś publikujemy szczegółową odpowiedź na zarzuty Antoniego Macierewicza, w tym dokument NIAR, którego do dziś nie opublikowała podkomisja.

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

1 lutego 2023, 15:11
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl