Спільна декларація президентів Польщі, Литви та України

Президенти Польщі, Литви та України Анджей Дуда, Гітанас Науседа та Володимир Зеленський підписали у Львові Спільну декларацію президентів "Люблінського трикутника", - повідомила Канцелярія Президента Польської Республіки. Дуда зазначив, що "припинення війни в Україні є одним із найбільших викликів для вільного світу", який стався за останні десятиліття, і закликав світові уряди до подальшої допомоги Україні.

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Президент Зеленський у середу прибув до Львова, де обговорив ситуацію в західних областях України, зокрема тих, що межують з Білоруссю. Він заслухав доповідь про боротьбу з диверсіями, стан укріплень на кордоні, а також про забезпечення військ і прикордонних служб у прикордонних з Білоруссю областях.

Також у середу до Львова прибули президенти Польщі та Литви, де й зустрілися з президентом України. "Сьогодні у Львові підписано Спільну декларацію президентів Люблінського трикутника", - повідомила про зустріч Канцелярія Президента Польської Республіки у Twitter.

"У спільній декларації Люблінського трикутника йдеться про спільне повстання 1863-64 років (Січневе повстання - ред.) і про спільну Першу Річпосполита як "оплот проти тиранії зі Сходу", - написав керівник президентського Бюро з міжнародної політики Якуб Кумох.

Як читаємо на сайті Канцелярії Президента, у декларації лідери підтвердили, серед іншого, невід'ємне право України захищати свій суверенітет і територіальну цілісність. Вони також наголосили на бажанні співпрацювати у процесі відбудови України після завершення конфлікту. У декларації лідери також згадали про спільну державну спадщину Першої Річпосполитої та спільне Січневе повстання, 160-та річниця якого наближається.

Анджей Дуда на прес-конференції зазначив, що в Україні вкотре політики збираються тією ж групою, що й буквально за кілька годин до початку російської агресії проти цієї країни. Він підкреслив, що Польща була "першою країною, яка надала Україні ефектну допомогу в умовах російської агресії', і серед техніки, переданої українцям з початку російського вторгнення, перерахував танки, боєприпаси, штурмові карабіни "Грот" і гаубиці "Краб".

- Ми підтримуємо Україну політично і продовжуватимемо забезпечувати Україну зброєю, також у рамках значно прискореної модернізації польської армії, - заявив президент Польщі.

Дуда: Польща вирішила передати Україні роту танків Leopard

Він повідомив, що Польща вирішила передати Україні роту танків Leopard, однак це відбуватиметься в рамках міжнародної коаліції.

- Рота танків "Леопард" буде передана в рамках формування коаліції, тому що, як ви знаєте, потрібно виконати цілий комплекс формальних вимог, узгоджень і так далі, але перш за все ми хочемо, щоб це була міжнародна коаліція, - сказав Дуда.

- І ми в рамках цієї міжнародної коаліції вирішили поставити перший танковий пакет - роту танків Leopard, яка, я сподіваюся, в ряду з іншими танковими ротами Leopard та іншими (танками), які будуть надані іншими країнами, незабаром вирушить до України і зможе зміцнити оборону України. Таке рішення в Польщі вже ухвалено, - додав він.

Президент Польщі визнав, що "припинення війни в Україні є одним із найбільших викликів для вільного світу", який стався за більш як десятиліття, і закликав світові уряди до подальшої допомоги Україні.

Зеленський: дякую польському та литовському народам за військову підтримку та прийняття біженців

Президент Зеленський заявив, що Україна очікує "спільного рішення" країн, які розглядають можливість передачі танків. За його словами, одна країна не може надати таку кількість танків, яка забезпечила б перемогу України.

Він сказав, що "вдячний польському та литовському народам за готовність стати поруч з нами на шляху до перемоги".

Зеленський зазначив, що військова підтримка Польщі та Литви свідчить про те, що ці країни є партнерами та друзями України. Він також наголосив на вдячності українського народу за прийняття українських воєнних біженців.

Президент Литви: територіальну цілісність України необхідно відновити

Президент Литви заявив, що його країна, зокрема, передасть Україні боєприпаси. Науседа додав, що винні у військових злочинах повинні стати перед судом, що підтримка Києва має бути ширшою, а перемога у цій війні має бути якнайшвидшою.

Він наголосив, що територіальна цілісність України має бути відновлена. Президент Литви додав, що питання членства України в Євросоюзі має бути включене до порядку денного Ради ЄС.

Що таке Люблінський трикутник?

Люблінський трикутник - це формат тристоронньої співпраці між Польщею, Литвою та Україною. Він був заснований у 2020 році і має на меті поглиблення політичної, економічної та соціальної співпраці між цими країнами та підтримку євроатлантичних прагнень України.

Як можна прочитати на сайті Канцелярії Президента, значення Люблінського трикутника продовжує зростати. Наразі співпраця поширюється на нові сфери, включаючи, окрім безпеки, також питання, пов’язані з енергетикою, інфраструктурою, наукою та культурою.

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Autor:red.

Źródło: PAP, tvn24.pl