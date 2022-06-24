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Українські родини все ще чекають на допомогу. Наближається фінал Солідарного пакету для біженців

24 czerwca 2022, 21:03

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
TVN24, "Fakty" TVN
Українські родини все ще чекають на допомогу. Наближається фінал Солідарного пакету для біженців
Українські родини все ще чекають на допомогу. Наближається фінал Солідарного пакету для біженцівTVN24
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TVN24Українські родини все ще чекають на допомогу. Наближається фінал Солідарного пакету для біженців

Понад 200 українських родин (станом на 11.00 середи) ще чекають на своїх жертводавців, які підготують для них подарункові пакети. Їх передадуть тим, хто потребує під час Вікенду Чудес, тобто фіналу Солідарного пакету. Цю акцію краківське товариство Весна організувало за за прикладом знаменитого Шляхетного пакету. 

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Солідарний пакет - це спеціальне видання Шляхетного пакету, спрямоване на підтримку людей, які втекли від війни в Україні, зараз перебувають у Польщі та опинилися у важкому матеріальному становищі. Завершиться акція Вікендом Чудес 25 та 26 червня, коли волонтери розвезуть пакунки тим, хто потребує.

Одяг, взуття та курси польської мови

Хоча до Вікенду Чудес залишилося небагато, у базі даних асоціації все ще є сім’ї, для яких донорів не знайдено. Це останні дні кампанії, протягом яких ви можете подати заявку на підтримку.

У переліку потреб, серед іншого, є одяг та взуття - оскільки українці втекли від війни на зламі зими та весни, вони не готові до літніх умов. Часто згадуваною потребою є курс польської мови.На сайті акції ви можете прочитати, серед іншого, історію пані Терези в березні разом зі своєю глухонімою родиною втекла із Запоріжжя та мешкає в центрі для біженців. Також можна дізнатися, що пережила 19-річна Наташа, яка втекла до Польщі разом із мамою та 13-річною сестрою. Наташа хоче продовжити навчання, зробити себе та свою сім’ю самостійними, а  також привести свого хлопця, який через війну став інвалідом.

- Зробити такий пакет ще не пізно, і всі ці найважливіші потреби можна задовольнити вже зараз, зайшовши до першого ліпшого магазину, щоб сім’ї на Вікенд Чудес справді знайшли благодійників. Складніші бажання можна задовольнити пізніше, в співпраці з волонтером, який є насамперед контактом із родиною, а з іншого боку - підтримкою дарителя, - розповіла TVN24 Йоанна, волонтерка товариства Весна.

Ще у вівторок було 650 родин у потребі

У вівторок в списку товариста фігурувало ще понад 650 сімей, які залишалия без підтримки. Після матеріалу у "Фактах" TVN ця цифра скоротилася більш ніж вдвічі.

Голова Весни Йоанна Садзік наголошує, що мета акції – допомогти біженцям повернути свою свободу волі та самостійність.

- Ми втомилися від допомоги, інфляції, того, що відбувається навколо. А ці родини прибули до нас ні з чим. Вони мають менше ніж ми, тож давайте поділимося з ними тим, що маємо, - закликає Садзік. І додає: - Пам’ятаймо, що родинам з України дуже часто потрібна емоційна підтримка, і цей пакет також є такою емоційною підтримкою.

Солідарний пакет. Як можна допомогти?

Люди, які хочуть допомогти біженцям у рамках Солідарного пакету, можуть зайти на сторінку Шляхетного пакету та обрати родину, яка потребує допомоги в тому регіоні Польщі, який цікавить. Як наголошують організатори, пакет - це допомога, яка завжди пристосована до потреб конкретних людей. Донори отримають на електронну пошту точний список покупок із підтвердженням вибору.

На кожному етапі підготовки пакету донори можуть зв’язатися з волонтером, який опікуєтья родиною. Готові посилки, запаковані як подарунок, потрібно відезти у Вікенд Чудес на вказаний склад Шляхетного пакету. У ці ж вихідні підготовлений пакунок через волонтерів надійде до обраної родини.

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Autor:red.

Źródło: TVN24, "Fakty" TVN

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Ukraina
Pomoc dla Ukrainy
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ft\mtom
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Autor:
tas\mtom
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BBC, zona.media

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Grzegorz
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W ten weekend na europejskim niebie odwołanych zostanie kilkaset lotów. Od czwartku trwa trzydniowy strajk pilotów i personelu pokładowego Brussels Airlines. Tylko przez to nie odbędzie się 315 z 533 zaplanowanych lotów, co dotknie 40 tysięcy pasażerów. Od piątku przez trzy dni strajkują też pracownicy irlandzkich linii Ryanair. Media oceniają, że anulowanych zostanie około 300 lotów tego przewoźnika.

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mp/dap
Źródło:
PAP

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tas\mtom
Źródło:
PAP

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Koncerny wprowadzają limity tankowania

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Koncerny wprowadzają limity tankowania

24 czerwca 2022, 19:55

Ze świata

Autor:
mp/dap
Źródło:
Reuters, PAP

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Aktualizacja: 24 czerwca 2022, 21:52

Świat

Aktualizacja:
Autor:
asty,
momo/adso
Źródło:
PAP, Reuters, tvn24.pl

Wojska ukraińskie dokonują "taktycznego i profesjonalnego" wycofania z Siewierodoniecka, by skonsolidować siły i zająć lepsze pozycje obronne - powiedział w piątek wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu. W ocenie Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) utrata Siewierodoniecka, o który od tygodni trwały zacięte walki, a także sąsiedniego Lisiczańska nie będzie jednak punktem zwrotnym w wojnie, a Ukraińcy osiągnęli już w tej bitwie swoje cele: spowolnili i osłabili Rosjan.

Pentagon o "taktycznym i profesjonalnym" wycofaniu wojsk ukraińskich z Siewierodoniecka

Świat

Pentagon o "taktycznym i profesjonalnym" wycofaniu wojsk ukraińskich z Siewierodoniecka

24 czerwca 2022, 12:48
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Świat

Aktualizacja:
Autor:
momo,
tas/adso,
mtom
Źródło:
PAP
Ekscentryczny indywidualista, popkulturowy pionier. "Elvisem" nadał nowe znaczenie widowisku

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Ekscentryczny indywidualista, popkulturowy pionier. "Elvisem" nadał nowe znaczenie widowisku

24 czerwca 2022, 19:25
Tomasz-Marcin
Wrona

Premium

Autor:
Tomasz-Marcin
Wrona
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Amerykański Sąd Najwyższy unieważnił przełomowe orzeczenie z 1973 roku w sprawie Roe przeciwko Wade. Precedensowa decyzja ustanowiła wówczas powszechne prawo do dokonywania aborcji przed osiągnięciem przez płód przeżywalności. Teraz decyzja o legalności aborcji będzie należeć do poszczególnych stanów.

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Autor:
ft\mtom
Źródło:
Reuters, PAP

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Wrocław

Podczas próby zatrzymania wyrwał broń funkcjonariuszowi, padł strzał. Trwa obława, policja publikuje zdjęcie

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Autor:
eŁKa/gp
Źródło:
RMF FM

Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May, znani z uważanego za kultowy programu telewizyjnego "Top Gear," pojawili się w piątek w centrum Krakowa. Wcześniej uczestniczyli w prezentacjach między innymi w Gdańsku i Poznaniu. Według nieoficjalnych informacji kręcą nowy odcinek swojego motoryzacyjnego show pod nazwą "The Grand Tour".

Gwiazdy "Top Gear" w Krakowie. Kręcą odcinek nowego motoryzacyjnego show

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Autor:
bp//rzw
Źródło:
PAP, Urząd Miasta Krakowa, rmf24.pl

Europoseł i były szef MSZ Radosław Sikorski ocenił w "Tak jest", że "gdyby nie kłótnie z głównymi państwami europejskimi i z instytucjami", to Polska byłaby częścią europejskiego "motoru". - Decyzje co do polityki wobec Rosji i Kijowa zapadałyby w Trójkącie Weimarskim, czyli Polska, Niemcy, Francja - mówił.

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Autor:
akr\mtom
Źródło:
TVN24

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Prezydent zastanawia się nad generalskimi nominacjami dla policji

Polska

Prezydent zastanawia się nad generalskimi nominacjami dla policji

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Polska

Autor:
Robert
Zieliński/mtom
Źródło:
tvn24.pl

Wypuszczone 45 lat temu sondy Voyager 1 i Voyager 2 niestrudzenie przemierzają przestrzeń kosmiczną. Jednak jak donosi "Scientific American", NASA w najbliższym czasie zamierza wyłączyć ich systemy. Wszystko po to, by jak najbardziej ograniczyć zużycie mocy i przedłużyć ich działanie.

Nadchodzi kres misji sond Voyager. Naukowcy szacują, ile jeszcze mogą wytrzymać

Nauka

Nadchodzi kres misji sond Voyager. Naukowcy szacują, ile jeszcze mogą wytrzymać

24 czerwca 2022, 21:13

Nauka

Autor:
kw/dd
Źródło:
businessinsider.com

Ania chorowała na anoreksję, w wieku 13 lat trafiła do szpitala w Gnieźnie. Swój 9-tygodniowy pobyt tam nazywa piekłem. Opowiedziała dziennikarzom TVN24, że była psychicznie i fizycznie zmuszana do jedzenia. Rzecznik praw pacjenta potwierdził niektóre z jej zarzutów: że zakazywano jej kontaktów z matką i zamiast stosować psychoterapię, faszerowano lekami. Ordynatorka oddziału dziecięcego w Gnieźnie stwierdziła, że Ania to "jedyne niepowodzenie", a "trzy czwarte" innych pacjentów "to są problemy wychowawcze, to nie są chorzy".

Ania o terapii w szpitalu: to było piekło. Ordynatorka: pracujemy w poprawczaku

Poznań

Ania o terapii w szpitalu: to było piekło. Ordynatorka: pracujemy w poprawczaku

23 czerwca 2022, 14:55

Poznań

Autor:
mag/adso
Źródło:
TVN24

Siergiej i Żenia przeżyli bombardowanie na teatr w Mariupolu. W chwili ataku byli w epicentrum. Tuż przy scenie, na której Siergiej występował przez 19 lat. Przygnieceni przez ogromne, metalowe drzwi. Dzięki pomocy ludzi wydostali się z ruin, a potem ranni i poobijani ratowali innych. Dzień później z dwójką dzieci: synem i córką, wyjechali z Mariupola. Siergiej opowiada nam, co działo się w teatrze w tamtych dniach, opowiada historię powstania napisu "DZIECI", który zobaczył cały świat, a który stał się symbolem bestialstwa Rosjan. Z Siergiejem rozmawia Arleta Zalewska w ramach cyklu "Ukraina walczy-Cywile".

"Ukraina walczy - cywile". To oni namalowali napis "DZIECI" przed teatrem w Mariupolu

Świat

"Ukraina walczy - cywile". To oni namalowali napis "DZIECI" przed teatrem w Mariupolu

24 czerwca 2022, 7:51

Świat

Autor:
Arleta
Zalewska
Źródło:
TVN24

Pisarka J. K. Rowling stała się ofiarą żartu duetu rosyjskich komików, którzy podszyli się pod prezydenta Ukrainy. Podczas rozmowy autorka serii o Harrym Potterze była pytana między innymi o bliznę popularnego czarodzieja, która ma przypominać symbol namalowany na rosyjskich czołgach.

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J.K.Rowling myślała, że rozmawia z prezydentem Zełenskim. Autorka serii o Harrym Potterze oszukana przez Rosjan

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Kultura i styl

Autor:
kkow//am
Źródło:
tvn24.pl/Newsweek/washingtonpost.com

16 sierpnia 1977 roku w Graceland ówczesna partnerka Elvis Presleya znalazła w łazience jego ciało. Śmierć była ogromnym szokiem dla fanów. Narosło wokół niej wiele teorii spiskowych, do czego przyczyniły się również niespójne komunikaty po sekcji zwłok gwiazdora.

Jak umarł Elvis Presley? Wokół śmierci Króla Rock and Rolla narosło wiele mitów

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Jak umarł Elvis Presley? Wokół śmierci Króla Rock and Rolla narosło wiele mitów

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kkow//am
Źródło:
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Dziennikarze TVN24 i TVN Magdalena Raczkowska-Kazek i Michał Przedlacki znaleźli się w gronie laureatów 11. edycji międzynarodowego festiwalu Deauville Green Awards we Francji. Docenione zostały ich reportaże "Droga do życia" oraz "Ucieczka z Irpienia" i "Obrońcy Charkowa. Pierwsza linia frontu".

TVN Warner Bros. Discovery z nagrodą i wyróżnieniem na festiwalu filmowym Deauville Green Awards we Francji

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js/adso
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Profil TVN24 w maju był najbardziej angażującym kontem na polskim Facebooku - wynika z raportu autorstwa firmy Sotrender. W ubiegłym miesiącu na naszym koncie odnotowano ponad 1,5 miliona aktywności. W swojej kategorii w czołówce facebookowego rankingu zaangażowania znalazło się kilka programów telewizyjnych TVN.

TVN24 liderem zaangażowania na polskim Facebooku. Ponad 1,5 miliona reakcji na naszym profilu

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TVN24 liderem zaangażowania na polskim Facebooku. Ponad 1,5 miliona reakcji na naszym profilu

23 czerwca 2022, 13:52

Polska

Autor:
kgo//az
Źródło:
Sotrender