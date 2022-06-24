Українські родини все ще чекають на допомогу. Наближається фінал Солідарного пакету для біженців

Понад 200 українських родин (станом на 11.00 середи) ще чекають на своїх жертводавців, які підготують для них подарункові пакети. Їх передадуть тим, хто потребує під час Вікенду Чудес, тобто фіналу Солідарного пакету. Цю акцію краківське товариство Весна організувало за за прикладом знаменитого Шляхетного пакету.

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Солідарний пакет - це спеціальне видання Шляхетного пакету, спрямоване на підтримку людей, які втекли від війни в Україні, зараз перебувають у Польщі та опинилися у важкому матеріальному становищі. Завершиться акція Вікендом Чудес 25 та 26 червня, коли волонтери розвезуть пакунки тим, хто потребує.

Одяг, взуття та курси польської мови

Хоча до Вікенду Чудес залишилося небагато, у базі даних асоціації все ще є сім’ї, для яких донорів не знайдено. Це останні дні кампанії, протягом яких ви можете подати заявку на підтримку.

У переліку потреб, серед іншого, є одяг та взуття - оскільки українці втекли від війни на зламі зими та весни, вони не готові до літніх умов. Часто згадуваною потребою є курс польської мови.На сайті акції ви можете прочитати, серед іншого, історію пані Терези в березні разом зі своєю глухонімою родиною втекла із Запоріжжя та мешкає в центрі для біженців. Також можна дізнатися, що пережила 19-річна Наташа, яка втекла до Польщі разом із мамою та 13-річною сестрою. Наташа хоче продовжити навчання, зробити себе та свою сім’ю самостійними, а також привести свого хлопця, який через війну став інвалідом.

- Зробити такий пакет ще не пізно, і всі ці найважливіші потреби можна задовольнити вже зараз, зайшовши до першого ліпшого магазину, щоб сім’ї на Вікенд Чудес справді знайшли благодійників. Складніші бажання можна задовольнити пізніше, в співпраці з волонтером, який є насамперед контактом із родиною, а з іншого боку - підтримкою дарителя, - розповіла TVN24 Йоанна, волонтерка товариства Весна.

Ще у вівторок було 650 родин у потребі

У вівторок в списку товариста фігурувало ще понад 650 сімей, які залишалия без підтримки. Після матеріалу у "Фактах" TVN ця цифра скоротилася більш ніж вдвічі.

Голова Весни Йоанна Садзік наголошує, що мета акції – допомогти біженцям повернути свою свободу волі та самостійність.

- Ми втомилися від допомоги, інфляції, того, що відбувається навколо. А ці родини прибули до нас ні з чим. Вони мають менше ніж ми, тож давайте поділимося з ними тим, що маємо, - закликає Садзік. І додає: - Пам’ятаймо, що родинам з України дуже часто потрібна емоційна підтримка, і цей пакет також є такою емоційною підтримкою.

Солідарний пакет. Як можна допомогти?

Люди, які хочуть допомогти біженцям у рамках Солідарного пакету, можуть зайти на сторінку Шляхетного пакету та обрати родину, яка потребує допомоги в тому регіоні Польщі, який цікавить. Як наголошують організатори, пакет - це допомога, яка завжди пристосована до потреб конкретних людей. Донори отримають на електронну пошту точний список покупок із підтвердженням вибору.

На кожному етапі підготовки пакету донори можуть зв’язатися з волонтером, який опікуєтья родиною. Готові посилки, запаковані як подарунок, потрібно відезти у Вікенд Чудес на вказаний склад Шляхетного пакету. У ці ж вихідні підготовлений пакунок через волонтерів надійде до обраної родини.

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Autor:red.

Źródło: TVN24, "Fakty" TVN