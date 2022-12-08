Слова про «гарантії безпеки Росії» йдуть після відомих слів Макрона про те, що «ми не повинні принижувати Росію»

8 grudnia 2022, 22:40
Autor:
red.
Źródło:
PAP
Macron: Zachód powinien rozważyć gwarancje bezpieczeństwa dla Rosji
Macron: Zachód powinien rozważyć gwarancje bezpieczeństwa dla Rosji
Reuters
ReutersMacron: Zachód powinien rozważyć gwarancje bezpieczeństwa dla Rosji

 До війни в Україні Макрон захищав «стратегічний та історичний діалог» з Путіним. З 24 лютого він виступає за продовження діалогу з ним попри відсутність результатів, закликає до припинення вогню та переговорів.

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Слова президента Макрона про "гарантії безпеки для Росії" були використані російською пропагандою та розлютили європейців, - пише "Le Figaro". Французька газета зазначає, що громадян півночі та сходу континенту все більше дратує підхід Парижа до Москви.

"Європейців з півночі та сходу континенту дедалі більше дратує помірковане ставлення Парижа до Москви та прорахунки президента Еммануеля Макрона щодо Путіна, що призводить до ізоляції Франції", - зазначає щоденна газета "Le Figaro" у середу. "Слова президента Макрона про "гарантії безпеки для Росії" були використані російською пропагандою та розлютили європейців", - пише видання.

"Замість Нюрнберга - підписання угоди з Росією і рукостискання? Українська кров на руках Путіна не завадить нормальному бізнесу?" - наводить слова секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова французьке видання.

"Всі знають, що довгострокового миру в Європі неможливо досягти без долучення Росії. Але навряд чи цей мир можна побудувати з Володимиром Путіним", - вказує газета.

"Тому обговорювати майбутню архітектуру безпеки в Європі з режимом, чиї руки просякнуті кров'ю та терором, є як наївним, так і небезпечним. Нагальною потребою є спершу допомогти Україні, а потім подбати про безпеку інших сусідів Росії, які можуть стати наступною здобичсю Кремля, таких як Молдова, Білорусь і Грузія", - аналізує французьке видання.

Критика Макрона за слова про "гарантії безпеки Росії"

Навіть Німеччина, яка зазвичай поділяє позицію Парижа, вустами речника МЗС ФРН розкритикувала Макрона за те, що він "підхопив наратив Кремля", - нагадує Le Figaro.

Слова про "гарантії безпеки Росії" - наступні після відомих слів Макрона про те, що "ми не повинні принижувати Росію". До війни в Україні Макрон захищав 'стратегічний та історичний діалог" з Путіним. З 24 лютого він виступає за продовження діалогу з ним попри відсутність результатів, закликаючи до припинення вогню та переговорів.

Autor:red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: MALTON DIBRA/PAP/EPA

Francja
Emmanuel Macron
Rosja
Wojna w Ukrainie
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Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wydało komunikat po odwołaniu przez Marcina Wiącka swojej zastępczyni, doktor Hanny Machińskiej. Zapewniono w nim, że rzecznik "wysoko ocenia dorobek i dotychczasową współpracę", a decyzja o odwołaniu "związana jest z przygotowaniem urzędu do nowych wyzwań w zakresie ochrony praw człowieka".

Rzecznik Praw Obywatelskich tłumaczy decyzję o odwołaniu Machińskiej

Rzecznik Praw Obywatelskich tłumaczy decyzję o odwołaniu Machińskiej

8 grudnia 2022, 19:11
Autor:
mjz
/ prpb
Źródło:
TVN24

Decyzja rzecznika praw obywatelskich o odwołaniu swojej zastępczyni Hanny Machińskiej wywołała reakcje wśród eksperckiego zespołu działającego przy jednym z organów w Biurze RPO. Większość z nich złożyła rezygnacje. - Uznałem, że i forma zwolnienia, i sam fakt zwolnienia jest czymś bardzo złym dla Polski, dla ludzi, szarych ludzi, którym pani Machińska pomagała - powiedział profesor Marek Konopczyński. Przed siedzibą Rzecznika zorganizowano protest, na którym pojawił się między innymi były RPO Adam Bodnar. - Jeśli się ma osobę tak oddaną prawom człowieka, a jednocześnie ma się mandat konstytucyjny, żeby stać na straży praw i wolności człowieka i obywatela, to z taką osobą po prostu trzeba dalej współpracować - komentował.

Rezygnacje ekspertów, protest przed Biurem RPO. Pokłosie odwołania Hanny Machińskiej

Rezygnacje ekspertów, protest przed Biurem RPO. Pokłosie odwołania Hanny Machińskiej

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/ prpb
Źródło:
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Ukraiński ekspert: Rosjanie nie są w stanie zbudować szczelnej obrony swoich strategicznych obiektów

Ukraiński ekspert: Rosjanie nie są w stanie zbudować szczelnej obrony swoich strategicznych obiektów

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tas
/ prpb
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