Слова про «гарантії безпеки Росії» йдуть після відомих слів Макрона про те, що «ми не повинні принижувати Росію»

До війни в Україні Макрон захищав «стратегічний та історичний діалог» з Путіним. З 24 лютого він виступає за продовження діалогу з ним попри відсутність результатів, закликає до припинення вогню та переговорів.

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Слова президента Макрона про "гарантії безпеки для Росії" були використані російською пропагандою та розлютили європейців, - пише "Le Figaro". Французька газета зазначає, що громадян півночі та сходу континенту все більше дратує підхід Парижа до Москви.

"Європейців з півночі та сходу континенту дедалі більше дратує помірковане ставлення Парижа до Москви та прорахунки президента Еммануеля Макрона щодо Путіна, що призводить до ізоляції Франції", - зазначає щоденна газета "Le Figaro" у середу. "Слова президента Макрона про "гарантії безпеки для Росії" були використані російською пропагандою та розлютили європейців", - пише видання.

"Замість Нюрнберга - підписання угоди з Росією і рукостискання? Українська кров на руках Путіна не завадить нормальному бізнесу?" - наводить слова секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова французьке видання.

"Всі знають, що довгострокового миру в Європі неможливо досягти без долучення Росії. Але навряд чи цей мир можна побудувати з Володимиром Путіним", - вказує газета.

"Тому обговорювати майбутню архітектуру безпеки в Європі з режимом, чиї руки просякнуті кров'ю та терором, є як наївним, так і небезпечним. Нагальною потребою є спершу допомогти Україні, а потім подбати про безпеку інших сусідів Росії, які можуть стати наступною здобичсю Кремля, таких як Молдова, Білорусь і Грузія", - аналізує французьке видання.

Критика Макрона за слова про "гарантії безпеки Росії"

Навіть Німеччина, яка зазвичай поділяє позицію Парижа, вустами речника МЗС ФРН розкритикувала Макрона за те, що він "підхопив наратив Кремля", - нагадує Le Figaro.

Слова про "гарантії безпеки Росії" - наступні після відомих слів Макрона про те, що "ми не повинні принижувати Росію". До війни в Україні Макрон захищав 'стратегічний та історичний діалог" з Путіним. З 24 лютого він виступає за продовження діалогу з ним попри відсутність результатів, закликаючи до припинення вогню та переговорів.

Autor:red.

Źródło: PAP