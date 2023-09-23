Слова прем'єра про озброєння України викликали збентеження. "Це не має жодного сенсу"

23 września 2023, 11:11
Autor:
red.
Źródło:
Fakty TVN
Słowa premiera o uzbrojeniu dla Ukrainy wywołały zamieszanie. "Nie ma to żadnego sensu"
Słowa premiera o uzbrojeniu dla Ukrainy wywołały zamieszanie. "Nie ma to żadnego sensu"
Arleta Zalewska/Fakty TVN
Arleta Zalewska/Fakty TVNSłowa premiera o uzbrojeniu dla Ukrainy wywołały zamieszanie. "Nie ma to żadnego sensu"

Відносини між Варшавою та Києвом вже кілька днів дуже напружені. Крім того, суперечки викликала заява прем’єр-міністра Матеуша Моравецького, який заявив, що "ми більше не передаємо жодної зброї Україні, тому що ми зараз озброюємося самі". Слова глави польського уряду коментують провідні іноземні ЗМІ та опозиційні політики.

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Через зернову кризу відносини між Варшавою і Києвом з початку війни не були такими складними, як зараз. Остання заява прем'єр-міністра Матеуша Моравецького щодо поставок зброї не покращила ситуацію. "Ми вже не передаємо Україні ніякої зброї, тому що тепер ми самі озброюємося найсучаснішою зброєю", - сказав глава уряду.

Слова прем'єра майже одразу потрапили до іноземних ЗМІ, де з'явилися коментарі про конфлікт і напружені відносини між найближчими союзниками.

- Качинський, мабуть, єдина людина в світі, яка віддасть сусідові всі танки, а коли вже віддасть усі танки, то оголосить йому війну. Це логіка ПіС, - заявив лідер "Громадянської платформи" Дональд Туск.

Заяву прем'єра прокоментував і посол України в Польщі. - Це не означає, що Польща не постачає зброю в Україну, тому що контракти надалі виконуються, - сказав Василь Зварич. Він висловив сподівання, що ця співпраця продовжиться.

- Це не допомога для благодійності чи філантропії, це також інвестиція у власну безпеку, тому ми маємо зробити все, щоб зупинити цього ворога в Україні, щоб російський чобіт не топтав польську землю, - додав посол.

Kryzys na linii Polska-Ukraina. Zełenski skrytykował Warszawę. "Te słowa traktujemy jako niesprawiedliwe"
Kryzys na linii Polska-Ukraina. Zełenski skrytykował Warszawę. "Te słowa traktujemy jako niesprawiedliwe"Arleta Zalewska/Fakty TVN

Опозиція не приховує критики

Речник уряду спробував пояснити слова глави уряду в четвер вранці. Пьотр Мюллер пояснив, що "Польща здійснює лише попередньо узгоджені поставки боєприпасів і зброї". У свою чергу посол Польщі у Вашингтоні стверджував, що слова прем’єр-міністра Моравецького були перекручені, що глава уряду ніколи не казав, що Польща припинить постачання зброї в Україну, а лише те, що ми її зараз не передаємо, тому що після того, як ми надали польську техніку українській армії, нам потрібно відновити наші ресурси.

- ПіСівці не впоралися з Україною, вони змарнували досягнення та зусилля поляків за останні два роки, а тепер намагаються зіграти на антиукраїнських настроях. У цьому немає жодного сенсу, - сказав депутат від "Громадянської коаліції" Павел Коваль.

На думку опозиції, прем'єр-міністр не повинен публічно спекулювати на темі військової допомоги Україні, оскільки ці слова доходять не лише до виборців у Польщі, а й до військових, які воюють в Україні.

- Це якраз в інтересах Москви, - каже Шимон Головня, лідер "Польщі 2050".

- Вони не мають довіри. Мали дуже сильну переговорну позицію завдяки відкритості сердець і домівок поляків для українців після початку війни. Вони цим не скористалися, економіка не є першою у відбудові України, - каже про дії уряду президент Польської народної партії Владислав Косіняк-Камиш.

- "Право і Справедливість" користується цією ситуацією у виборчій кампанії, бо знає, що це забере голоси у "Конфедерації", яка є антиукраїнською, - коментує депутат від "Лівих" Йоанна Шойринг-Вєльгус.

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Справа українського зерна

Міністр сільського господарства Роберт Телюс, відповідаючи на запитання щодо плану вирішення кризи навколо зернового ембарго з України, підтвердив, що розмовляв зі своїм колегою в Києві в четвер. Він розповів, що представив йому польську пропозицію, тобто створити "коридор солідарності", щоб українське зерно не залишалося в Польщі.

У той же час, як було оголошено в четвер, уряд Словаччини вже уклав угоду з Україною з цього приводу. Натомість у Польщі міністр сільського господарства, який останніми тижнями проводив багато часу на місцях, проводячи виборчу кампанію, на запитання про відповідальність уряду за кризу на ринку зерна відповів: "Ми робимо помилки, кожен з нас, але ми зробили все в цьому питанні з самого початку".

Уряд ПіС майже 9 місяців не бачив проблеми зерна з України, а воно тоді ввозилося до Польщі без серйозного контролю.

Autor:red.

Źródło: Fakty TVN

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

Mateusz Morawiecki
Prawo i Sprawiedliwość
Ukraina
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