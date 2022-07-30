Славомір Сєраковський: буде "Байрактар" і мільйони на гуманітарну допомогу. Виробник подвоїв польську збірку

Славомір Сєраковський, публіцист, який організував збір коштів на закупівлю безпілотника Bayraktar, заявив у четвер, що турецький виробник військової техніки передасть апарат українській стороні, не беручи коштів з польської збірки. - Зібрані гроші будуть передані на гуманітарну допомогу, - сказав журналіст TVN24. Таким чином, після збільшення турецькою стороною допомоги удвічі, Україна отримає обладнання та допомогу на суму майже 50 мільйонів злотих.

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Інформацію про те, що виробник безпілотників Bayraktar вирішив передати дрона українцям, не беручи грошей, зібраних поляками, ініціатор оприлюднив у четвер в інтернеті. Через кілька хвилин в ефірі TVN24 він повідомив, що зібрані за останні дні 24 мільйони злотих будуть повністю передані на гуманітарну допомогу.

– Таким чином, треба це чітко сказати, що до українців і українок надійде допомога на суму майже 50 мільйонів злотих, - тішився у кадрі журналіст.

Упонеділок польський збір коштів на безпілотник "Байрактар" для української армії досяг своєї мети - тоді було зібрано 22,5 мільйона злотих.

- У нас сьогодні п’ять разів виходили з ладу сервери, ми отримали багато сигналів про те, що все більше людей хочуть приєднатися до кампанії по збору коштів, - розповідав раніше в ефірі TVN24 ініціатор збору коштів.

У четвер вранці лічильник показував уже 24 мільйони 331 тисячу злотих (станом на 10 годину).

"Любі мої! Ми створили собі можливість надати реальну допомогу українцям у цій війні і, власне, використовуємо цей шанс! Звідусіль ми отримуємо сигнали про те, що люди хочуть приєднатися та запросити друзів. Тому збір буде активним ще кілька днів, для всіх, хто не встигне або тільки зараз дізнається. Приєднуйтесь! Ми робимо це для їхньої та нашої безпеки. Ми будемо з ними до перемоги над Росією!"

Успішний збір коштів прокоментувала на TVN24 українська журналістка Аліна Макарчук, яка вже багато років проживає в Польщі. "Чесно кажучи, я зворушена", - сказала вона. – Поляки, ви дивовижні та улюблені, і так сьогодні думає кожен, без винятку, українець, – додала вона.

- Це більше, ніж просто підтримка. Я вважаю, що це більше, ніж гроші, аніж військова допомога, яка також об’єднала поляків, які з різних п9ричин внутрішньо розділені, як і кожна нація. Це, перш за все, сигнал українцям, що ви не самотні. Почався шостий місяць війни, але ми пам'ятаємо про вас, ви там не одні, - сказала Макарчук.

Вона розповіла, що українці тримали кулаки за успіх збору коштів і самі робили внески. Мій тато сказав мені приблизно так: "Польща мене постійно дивує"

– Така допомога "знизу" об’єднує в першу чергу простих людей. Це відбувається на наших очах. Я ніколи не бачила таких хороших відносин між нашими народами, - сказала вона.

На її думку, це "важливий сигнал для світу".

W ukraińskiej armii będzie o jednego Bayraktara więcej. Relacja Artura Molędy z Kijowa TVN24/Reuters

- Кремль страшенно боїться цих "байрактарів". У кремлівській пропаганді ми постійно чуємо про турецькі безпілотники, за якими полюють росіяни,- пояснила вона.

«Ця війна має бути виграна», - переконувала вона, аргументуючи це великими втратами росіян.

– Така техніка, як «Байрактар», допомагає українському війську, яке пише на ракетах «за Бучу», «за Катинь», вигравати цю війну, цю боротьбу, дуже важку, бо триває вже п’ятий місяць. Спілкуючись із солдатами, я знаю і чую, що їм нелегко і втома від цієї війни вже помітна у світі, але й серед українців також, – сказала вона.

Поплавська: поляки довели, що й надалі здатні підтримувати наших сусідів

Збір коштів також прокоментувала в ефірі TVN24 в понеділок актриса Александра Поплавська, яка долучилася до кампанії Сєраковського, знявшись у рекламному ролику.

- Ця акція перевершила всі очікування, - сказала вона.

- Поляки довели, що після п’яти місяців, незважаючи на інфляцію, незважаючи на період відпусток, вони й надалі в стані підтримати наших сусідів-українців і зібрати таку суму, - додала Поплавська.

Popławska: Polacy udowodnili, że nadal są w stanie wspierać naszych sąsiadów TVN24

- Я не вірила в такий успіх і б'юся в груди, що той, хто це придумав, а саме Славомір Сераковський, мав гарну інтуїцію, - сказала актриса.

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Autor:ads/kg

Źródło: TVN24