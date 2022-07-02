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Сквер Героїчного Маріуполя в Гданську. «Це свідчить, що ми думаємо про майбутнє»

2 lipca 2022, 7:45

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
tvn24.pl
Źródło:
tvn24.pl
Skwer Bohaterskiego Mariupola w Gdańsku
TVN24Skwer Bohaterskiego Mariupola w Gdańsku

У Гданську тепер є сквер Героїчного Маріуполя. - Сьогодні ми повинні дивитися в майбутнє, ця криза не закінчилася, і ми повинні бути готові і далі допомагати нашим українським сусідам, а також допомагати Україні як державі, - сказав присутній на конференції президент Варшави Рафал Тшасковський.

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Розташований сквер Героїчного Маріуполя на перехресті вулиць Матері Польщі та Партизанів у гданському районі Вжещ. Урочисте відкриття нової назви відбулося в п’ятницю близько 11.00. Почала робот також виставка під відкритим небом «Маріуполь - місто-герой», підготовлена ​​Національним музеєм історії України у Другій світовій війні у Києві та Музеєм Гданська.

Пізніше було організовано прес-конференцію, в якій взяли участь, зокрема: Рафал Тшасковський, Александра Дулькевич, Яцек Карновський, Войцех Щурек, Агнєшка Помаська, Барбара Новацька та Мєчислав Струк.

Skwer Bohaterskiego Mariupola w GdańskuPAP/Adam Warżawa

- Впродовж останніх кількох місяців ми у різний спосіб допомагали українцям і Україні, насамперед відкриваючи наші міста, приймаючи гостей з України і, звісно, ​​надсилаючи допомогу українським містам. Сьогодні ми відкрили сквер Героїчного Маріуполя. Це також свідчить про те, що ми думаємо про майбутнє, тому що сьогодні мусимо думати: що далі? Перш за все, ми взяли на себе зобов’язання допомогти відбудувати українські міста, але також, як рух місцевого самоврядування «Так! Заради Польщі», ми висунули цілий ряд постулатів, – сказав мер Варшави.

Тшасковський пояснив, що, на його думку, уряд має визначити "чітку стратегію дій" на найближчі місяці та роки.

Otwarcie Skweru Bohaterskiego Mariupola w GdańskuPAP/Adam Warżawa

- Бо сьогодні треба дивитися в майбутнє. Ця криза не закінчилася, і ми повинні бути готові й надалі допомагати нашим українським сусідам, а також допомагати Україні як державі, - сказав він.

Маріуполь вже кілька років є містом-партнером Гданська

Тшасковський також розповів про рішення Єврокомісії.

– Європейська Комісія вирішила, що гроші, які будуть надходити з Європейського Союзу на допомогу тим країнам, які перебувають на передовій, принаймні 30 відсотків цих грошей мають йти місцевим органам влади, тому що ми на передовій, це ми відповідальні за цю допомогу, і це, власне, те, що нам потрібно. Стратегія, особливо щодо таких питань, як та ж освіта чи охорона здоров’я, - додав він.

За інформацією міської влади Гданська, Маріуполь є їхнім містом-партнером вже кілька років.

Skwer Bohaterskiego Mariupola w GdańskuPAP/Adam Warżawa

«З березня цього року жителі нашого міста з жахом і співчуттям спостерігають за трагедією жителів і захисників Маріуполя, який за наказом Путіна був соціально знищений і зрівняний із землею російською армією. Серед тисяч українських біженців, які знайшли притулок у Гданську, є також жителі Маріуполя.

Міська рада Гданська терміново знайшла місце для площі Героїв Маріуполя. Це місце у Вжещі, на перехресті вулиць Матері Польщі і Партизанів і цілком не випадково воно поруч із Генеральним консульством Російської Федерації, яке знаходиться на перехресті вул. Матері Польщі і Баторія», - читаємо в повідомленні, оприлюдненому на сайті.

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Autor:tvn24.pl

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Adam Warżawa

Ukraina
Gdańsk
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