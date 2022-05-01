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Скільки українців з PESEL припадає на 1000 жителів? Домінують невеликі райони

1 maja 2022, 11:06

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl
Довгі черги для номерів PESEL
Довгі черги для номерів PESELTVN24
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TVN24Довгі черги для номерів PESEL

Кожен третій біженець з України вже отримав номер PESEL. Проте, хоча найбільше заяв подано у великих містах, за кількістю жителів найбільше номерів PESEL видано у малих повітах. Вияснюємо, чому.

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У четвер, 28 квітня, прикордонна служба повідомила, що польсько-український кордон після нападу Росії на Україну, тобто з 24 лютого, вже перетнули 3 мільйони людей. У свою чергу, за цей же період в Україну з Польщі повернулося  924 тис. Заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації  Павел  Шефернакер 25 квітня написав у Twitter, що понад мільйон біженців з України вже отримали номер PESEL і підрахував: «діти та підлітки до 18 років: 47,9 відсотків, жінки 18-65 років: 44,9 відсотків, чоловіки 18-65 років: 3,8 відсотків, жінки та чоловіки за 65 років: 3,4 відсотки.

Згідно зі статистикою сайту dane.gov.pl, станом на 25 квітня  біженцям з України було надано    1 011 979 номерів PESEL: 725,2 тисячі – жінкам  та 286,8 тисяч - чоловікам. Ми перевірили, в  яких повітах (районах – ред.) було видано найбільшу кількість номерів PESEL на 1000 мешканців.

За кількістю – найбільше біженців – у великих містах

Відповідно до спеціального закону, який набув чинності 16 березня, громадяни України можуть легально перебувати в Польщі протягом 18 місяців. Головна умова – перетин кордону  після 24 лютого. Така особа може звернутися за місцем перебування за номером PESEL, одноразовою допомогою у розмірі 300 злотих та нарахуванням 500 плюс за дитину. PESEL не потрібен для роботи, але його наявність є корисна для роботодавця, який хоче дати роботу біженцю. Діти також можуть ходити до школи без номера PESEL. Що саме дає польський PESEL для українським  біженцям  – пояснили в konkret24.

Дані на урядовому сайті свідчать, що найбільше номерів PESEL видано у найбільших містах: у Варшаві – 93 тисячі, у Вроцлаві – 31,5 тисячі, у Познані – 25,6 тисячі, у Кракові – 20,9 тисячі. Усі вони одночасно є повітами. Також міста з повітовим статусом, - такі, як Гданськ, Лодзь, Щечин, Катовіце та Бидгощ, є тими, де біженців є  найбільше.

Біженців з номером PESEL видано на 1 тис жителів

Uchodźcy z wydanym numerem PESEL na 1 tys. mieszkańcówKonkret 24

У прес-релізі влада Варшави повідомила, що з початку війни через столицю пройшло 700 тисяч біженців, і «понад  300 тисяч з них вирішили залишитися». Місцева влада безпосередньо піклується про 95 тисяч українців.

Найменшу  кількість — менше 300 номерів PESEL — було дано у п’яти повітах на півночі країни: Монецькому, Голдапському, Грудзендському, Журомінському, Сейненському та Кельненському.

Найбільше PESEL видано на 1000 жителів - малі повіти

Gdzie najwięcej wydano numerów PESEL Ukraińcom na 1 tys. mieszkańcówKonkret 24

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Проте, хоча найбільша кількість  людей з України перебуває у великих центрах, найбільшої концентрації  біженців з PESEL відносно населення там немає.

І так: зважаючи на кількість номерів PESEL, виданих українцям на 1000 жителів, домінують такі повіти: Бжезінський (Лодзінське воєводство – область – ред.) - понад 71 особа з України на 1000 жителів; Татшанський (Малопольське воєводство) – понад 65; Новодворський (Поморське воєводство) – понад 63. Тому ці показники вищі, ніж у Варшаві (51,8) чи Вроцлаві (49,1).

Кількість українців з номером PESEL на 1 тис мешканців

Liczba Ukraińców z wydanym numerem PESEL na 1 tys. mieszkańcówKonkret 24

У цифрах у трьох вищезгаданих повітах видано відповідно 2,2 тисяі, 4,4 тисячі, та 2,2 тисячі номерів PESEL для біженців з України. Чи означає це, що зараз там перебуває так багато українців? Не обов'язково.

– Кількість виданих номерів PESEL не зовсім відповідає кількості біженців у нашій місцевості. До нас з-за меж  Бжезинського повіту приїжджали громадяни України, щоб швидко отримати номер PESEL, – пояснює в інтерв’ю Konkret24 староста Бжезинського повіту Рената Кобєра. І додає: – У малих містах просто не було черг, тому біженців обслуговували  якісно і професійно.

Її повіт прилягає до Лодзі, і багато українців приїжджали в прилеглі до міста муніципалітети, щоб отримати номер PESEL. Зараз у Бжезинському повіті перебуває близько 900 біженців з України. – Сам повіт розмістив і опікується близько трьома стами людей. Вдвічі більше –у приватних осіб , – пояснює Рената Кобєра.

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl

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Tagi:
Ukraina
Polska
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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