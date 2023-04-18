Скільки українці заробляють у Польщі

18 kwietnia 2023, 16:53
Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24 Biznes
Praca. Prognoza dla rynku pracy w Polsce w drugim kwartale 2023 roku
Praca. Prognoza dla rynku pracy w Polsce w drugim kwartale 2023 rokuTVN24
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TVN24Praca. Prognoza dla rynku pracy w Polsce w drugim kwartale 2023 roku

За різними оцінками, зараз у Польщі може проживати близько 2,3 мільйона українців. Співробітники з України працюють у кожній другій компанії, переважно на нижчих щаблях. За даними "Барометра польського ринку праці" Personnel Service найбільший відсоток - практично кожен третій працівник з України - отримує від 3 до 4 тисяч злотих чистими на місяць.

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Компанія Personnel Service, яка займається, серед іншого, рекрутингові працівників з України для потреб роботодавців у Польщі, наводить у повідомленні результати останнього звіту Національного банку Польщі "Життя та економічне становище мігрантів з України в Польщі - вплив пандемії та війни на характер міграції в Польщі". У ньому зазначено, що 65 відсотків українців, які проживають у нас, працюють, а 24 відсотки - шукають роботу.

Скільки заробляють українці в Польщі?

Згідно з останнім "Барометром польського ринку праці" Personnel Service, у нашій країні майже кожен четвертий українець заробляє від 2,7 тисячі до 3 тисяч злотих нетто на місяць. Найбільше - 35 відсотків працівників з України отримують від 3 до 4 тисяч злотих чистими на місяць. На вищі зарплати можуть розраховувати 17 відсотків працівників, які заробляють від 4 до 5 тисяч злотих нетто на місяць. У свою чергу, 8 відсотків отримують від 5 до 6 тисяч злотих нетто на місяць, а 2 проценти отримують зарплату понад 6 тисяч злотих чистими.

"Привабливість зарплат для українців у Польщі добре видно, якщо порівняти їхні заробітки в нашій країні з тими, що пропонуються на їх батьківщині. У Польщі мінімальна зарплата брутто перевищує 3000 злотих, а в Україні становить близько 800 злотих, тобто у 3,5 рази менша", - зазначив у релізі Кшиштоф Інглот, засновник Personnel Service та експерт ринку праці.

Він додав, що "українські заробітчани, які приїжджають на роботу до Польщі, часто працюють більше 40 годин на тиждень, тому можуть заробляти ще більше". Інглот також зазначив, що люди, які мігрують з метою роботи, часто вибирають модель човника. Це означає, що півроку вони працюють у Польщі, "щоб поправити сімейний бюджет, а потім повертаються в Україну".

На думку Personnel Service викликає занепокоєння те, що 12 відсотків людей погоджуються на роботу за гроші, нижчі від мінімальної зарплати в Польщі.

"Ще в листопаді про працевлаштування українців нелегально, пропонуючи їм зарплату нижче мінімальної, заявляв мізерний відсоток роботодавців. Зараз цей показник вищий, що певною мірою може бути пов'язано з галопуючим темпом зростання мінімальної зарплати. Ще в грудні 2022 року мінімальна погодинна ставка не перевищувала 20 злотих, тепер вона становить майже 23 злотих, тому роботодавці шукають способи зменшити свої витрати", - зазначив Кшиштоф Інглот.

Вартість проживання в Польщі

Опитування показує, що кожен третій працівник з України стверджує, що витрачає в Польщі лише 200-500 злотих на місяць. "Такі скромні витрати часто можливі завдяки великому пакету пільг, який включає, серед іншого, харчування, транспорт до роботи та проживання. Однак є люди, які витрачають більше. 31 відсоток людей виділяють на ці цілі від 500 до 1000 злотих, а 14 відсотків щомісяця витрачає на життя від 1000 до 2000 злотих", - йдеться в повідомленні.

Автори зазначають, що скромніше живуть в Польщі жінки, що відрізняється від попередніх результатів дослідження. "Наразі 46% жінок витрачають максимум 500 злотих на місяць порівняно з 41 відсотків чоловіків. У листопаді 2022 року ці пропорції були протилежними", - додають дослідники. Водночас зазначають, що незмінним залишається факт більших витрат у молоді.

Працівники з України, які перебувають у Польщі, не обов’язково надсилають гроші рідним. Найчастіше вони накопичують капітал, який потім у повному обсязі везуть на батьківщину. Більше половини (55 відсотків) людей зізнаються, що взагалі не здійснюють міжнародних переказів.

"Серед тих, хто здійснює регулярні грошові перекази, 12% виділяють на ці цілі від 500 до 1000 злотих, 13 відсотків щомісяця надсилають своїм близьким від 1000 до 2000 злотих, а 12 відсотків виділяють понад 2000 злотих. Менші суми - від 200 до 500 злотих щомісяця - перераховують на родинам 8 відсотків людей", - йдеться в дослідженні.

Про дослідження

Як пояснили в повідомленні, опитування роботодавців у Польщі проводилося за методом CAWI (інтернет-інтерв’ю за допомогою комп’ютера). У дослідженні взяли участь 317 компаній, в яких працює не менше 10 осіб. З них 105 – це підприємства, в яких працює від 10 до 49 осіб, 108 – від 50 до 249 осіб, 104 – від 250 осіб.

 Опитування проводилось 6-9 лютого 2023 року.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24 Biznes

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Polska
Ukraina
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tvn24.pl, PAP, Reuters

Nie żyje Janina Włudarczyk, partnerka popularnego komika Michała Wójcika. Artysta znany z kabaretu Ani Mru Mru wcześniej apelował o pomoc dla niej, zbierając fundusze na walkę z chorobą.

Nie żyje partnerka Michała Wójcika z kabaretu Ani Mru Mru. Janina Włudarczyk od kilku lat walczyła z chorobą

Nie żyje partnerka Michała Wójcika z kabaretu Ani Mru Mru. Janina Włudarczyk od kilku lat walczyła z chorobą

18 kwietnia 2023, 12:49
Autor:
am
Źródło:
Party.pl, Plejada.pl

Mieszkańców czekają horrendalne podwyżki. Zagrożeni bankructwem zarządcy nieruchomości piszą list do minister klimatu i środowiska. Skarżą się, że obiecywana tarcza solidarnościowa dla wspólnot i spółdzielni w sprawie energii nie działa. Część dostała już gigantyczne rachunki za prąd za pierwsze miesiące tego roku. Pieniędzy na kolejne zaczyna brakować. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Uderzenie we wspólnoty mieszkaniowe i lokatorów. Nadchodzą ogromne podwyżki

Uderzenie we wspólnoty mieszkaniowe i lokatorów. Nadchodzą ogromne podwyżki

18 kwietnia 2023, 8:06
Autor:
Łukasz
Wieczorek
Źródło:
TVN24

45-letnia kobieta próbowała przejechać z Gliwic do Bytomia elektryczną hulajnogą. Nie dość, że wybrała się w taką podróż jezdnią, to w dodatku Drogową Trasę Średnicową i wyruszyła pasem pod prąd. Gdy policjanci próbowali ją zatrzymać, rzuciła się pieszo do ucieczki. Była trzeźwa.

Jechała elektryczną hulajnogą drogą szybkiego ruchu i pod prąd, bo "spóźniła się na ostatni pociąg"

Jechała elektryczną hulajnogą drogą szybkiego ruchu i pod prąd, bo "spóźniła się na ostatni pociąg"

18 kwietnia 2023, 12:21
Autor:
mag/tam
Źródło:
tvn24.pl

Biuro podróży Itaka zrezygnowało z oferowania części kierunków z lotniska Warszawa-Radom. "Po okresie przedsprzedaży weryfikujemy nasze plany programowe odnośnie wylotów na podstawie obłożenia. W przypadku wylotów z lotniska Warszawa-Radom na części planowanych kierunków było ono zbyt niskie" - poinformował TVN24 Biznes Piotr Henicz, wiceprezes Itaka Holdings.

Duże biuro podróży skasowało część połączeń z nowego lotniska w Polsce

Duże biuro podróży skasowało część połączeń z nowego lotniska w Polsce

18 kwietnia 2023, 7:15
Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Według rankingu "Forbesa" ​​średni wiek współczesnych miliarderów to 65 lat. Clemente Del Vecchio ma zaledwie osiemnaście. Szacuje się, że jego kapitał jest wart 3,5 miliarda dolarów, czyli w przeliczeniu blisko 15 miliardów złotych. Kim jest i jak wszedł w posiadanie takiej fortuny?

Najmłodszy miliarder na świecie. Kim jest 18-letni Clemente Del Vecchio

Najmłodszy miliarder na świecie. Kim jest 18-letni Clemente Del Vecchio

18 kwietnia 2023, 11:57
Autor:
az
Źródło:
La Stampa

Mieszkaniec Szanghaju wykorzystał sztuczną inteligencję do stworzenia cyfrowej imitacji swojej zmarłej babci - informuje "South China Morning Post". Na podstawie starych zdjęć kobiety bot odtworzył jej twarz, a bazując na nagraniach rozmów telefonicznych nauczył się mówić jej głosem. Internauci mają mieszane opinie na temat wirtualnego "zmartwychwstania".

"Ożywił" zmarłą babcię z pomocą chata GPT. Oto co mu powiedziała

"Ożywił" zmarłą babcię z pomocą chata GPT. Oto co mu powiedziała

18 kwietnia 2023, 13:40
Autor:
kgo//az
Źródło:
"South China Morning Post"

Mam dość takich przestępstw jak kradzieże aut, zwłaszcza że jako dostawca pizzy non stop jestem w trasie - mówi bohaterski dostawca pizzy z Pensylwanii, który pomógł policji schwytać podejrzanego o kradzież samochodu. Na udostępnionym nagraniu widać, jak mężczyzna z pudełkiem pizzy podłożył nogę osobie uciekającej przed funkcjonariuszami.

Dostawca pizzy podłożył nogę uciekającemu przed policją. "Ręce miałem zajęte"

Dostawca pizzy podłożył nogę uciekającemu przed policją. "Ręce miałem zajęte"

18 kwietnia 2023, 13:49
Autor:
wac//mm
Źródło:
CNN, 6abc.com

Królewskie kuchnie przygotowują się do koronacji króla Karola III i królowej Kamili. Pałac Buckingham udostępnił pierwszy oficjalny przepis na obchody Wielkiego Lunchu Koronacyjnego, które odbędą się w weekend od 6 do 8 maja. To quiche koronacyjny. Wraz z przepisem udostępniono film instruktażowy, na którym pałacowy szef kuchni przygotowuje potrawę.

Król i królowa wybrali "danie koronacyjne". Będzie przyrządzone w całym kraju

Król i królowa wybrali "danie koronacyjne". Będzie przyrządzone w całym kraju

18 kwietnia 2023, 14:33
Autor:
az
Źródło:
People

- Ludzie rzadko odnoszą sukces jeśli nie bawią się tym co robią - zapowiada ich Kuba Wojewódzki na Instagramie. Olę Adamską, odtwórczynię roli Pati w "Skazanej", jeszcze w tym roku zobaczymy w nowym serialu Playera. Krystian Ochman, reprezentant Polski na ostatniej Eurowizji, właśnie wydał piosenkę zapowiadającą nową płytę i nowy etap życia. Nowy odcinek dziś o godz. 22.40 w TVN.

Ola Adamska i Krystian Ochman gośćmi Kuby Wojewódzkiego. "To będzie ogień"

Ola Adamska i Krystian Ochman gośćmi Kuby Wojewódzkiego. "To będzie ogień"

18 kwietnia 2023, 14:05
Autor:
joan//mro
Źródło:
Instagram, TVN24

Warner Bros. Discovery zaprezentowało swoją platformę streamingową Max. Zadebiutuje ona oficjalnie w USA 23 maja. Max połączy produkcje dostępne w HBO Max, uniwersum komiksowych superbohaterów DC, świat Harry'ego Pottera, bogatą i wciąż rosnącą ofertę programów dla dzieci oraz najlepsze w swych kategoriach programy poświęcone jedzeniu, mieszkaniu, lifestyle'owi, a także dokumenty. Wraz z zaprezentowaniem platformy Max, Warner Bros. Discovery ogłosiło stworzenie nowej serii o przygodach Harry'ego Pottera, której producentką wykonawczą będzie sama J.K. Rowling. Powstanie też kolejny po "Rodzie smoka" prequel kultowej już "Gry o tron".

Max. Nowa platforma łącząca HBO Max i Discovery+ zaprezentowana

Max. Nowa platforma łącząca HBO Max i Discovery+ zaprezentowana

12 kwietnia 2023, 23:41
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

Można już zgłaszać kandydatów do tegorocznego plebiscytu Medal Wolności Słowa organizowanego przez Fundację Grand Press. Gala ogłoszenia laureatów odbędzie się 30 sierpnia.

Medal Wolności Słowa 2023. Można zgłaszać kandydatów

Medal Wolności Słowa 2023. Można zgłaszać kandydatów

18 kwietnia 2023, 8:25
Autor:
red.
Źródło:
Fundacja Grand Press

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadal prowadzi z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN za emisję reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa". Stacja wnosiła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego i zapowiadała przesłanie dodatkowych wyjaśnień. Dziś publikujemy szczegółową odpowiedź na zarzuty Antoniego Macierewicza, w tym dokument NIAR, którego do dziś nie opublikowała podkomisja.

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

1 lutego 2023, 15:11
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl