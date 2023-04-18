Скільки українці заробляють у Польщі

За різними оцінками, зараз у Польщі може проживати близько 2,3 мільйона українців. Співробітники з України працюють у кожній другій компанії, переважно на нижчих щаблях. За даними "Барометра польського ринку праці" Personnel Service найбільший відсоток - практично кожен третій працівник з України - отримує від 3 до 4 тисяч злотих чистими на місяць.

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Компанія Personnel Service, яка займається, серед іншого, рекрутингові працівників з України для потреб роботодавців у Польщі, наводить у повідомленні результати останнього звіту Національного банку Польщі "Життя та економічне становище мігрантів з України в Польщі - вплив пандемії та війни на характер міграції в Польщі". У ньому зазначено, що 65 відсотків українців, які проживають у нас, працюють, а 24 відсотки - шукають роботу.

Скільки заробляють українці в Польщі?

Згідно з останнім "Барометром польського ринку праці" Personnel Service, у нашій країні майже кожен четвертий українець заробляє від 2,7 тисячі до 3 тисяч злотих нетто на місяць. Найбільше - 35 відсотків працівників з України отримують від 3 до 4 тисяч злотих чистими на місяць. На вищі зарплати можуть розраховувати 17 відсотків працівників, які заробляють від 4 до 5 тисяч злотих нетто на місяць. У свою чергу, 8 відсотків отримують від 5 до 6 тисяч злотих нетто на місяць, а 2 проценти отримують зарплату понад 6 тисяч злотих чистими.

"Привабливість зарплат для українців у Польщі добре видно, якщо порівняти їхні заробітки в нашій країні з тими, що пропонуються на їх батьківщині. У Польщі мінімальна зарплата брутто перевищує 3000 злотих, а в Україні становить близько 800 злотих, тобто у 3,5 рази менша", - зазначив у релізі Кшиштоф Інглот, засновник Personnel Service та експерт ринку праці.

Він додав, що "українські заробітчани, які приїжджають на роботу до Польщі, часто працюють більше 40 годин на тиждень, тому можуть заробляти ще більше". Інглот також зазначив, що люди, які мігрують з метою роботи, часто вибирають модель човника. Це означає, що півроку вони працюють у Польщі, "щоб поправити сімейний бюджет, а потім повертаються в Україну".

На думку Personnel Service викликає занепокоєння те, що 12 відсотків людей погоджуються на роботу за гроші, нижчі від мінімальної зарплати в Польщі.

"Ще в листопаді про працевлаштування українців нелегально, пропонуючи їм зарплату нижче мінімальної, заявляв мізерний відсоток роботодавців. Зараз цей показник вищий, що певною мірою може бути пов'язано з галопуючим темпом зростання мінімальної зарплати. Ще в грудні 2022 року мінімальна погодинна ставка не перевищувала 20 злотих, тепер вона становить майже 23 злотих, тому роботодавці шукають способи зменшити свої витрати", - зазначив Кшиштоф Інглот.

Вартість проживання в Польщі

Опитування показує, що кожен третій працівник з України стверджує, що витрачає в Польщі лише 200-500 злотих на місяць. "Такі скромні витрати часто можливі завдяки великому пакету пільг, який включає, серед іншого, харчування, транспорт до роботи та проживання. Однак є люди, які витрачають більше. 31 відсоток людей виділяють на ці цілі від 500 до 1000 злотих, а 14 відсотків щомісяця витрачає на життя від 1000 до 2000 злотих", - йдеться в повідомленні.

Автори зазначають, що скромніше живуть в Польщі жінки, що відрізняється від попередніх результатів дослідження. "Наразі 46% жінок витрачають максимум 500 злотих на місяць порівняно з 41 відсотків чоловіків. У листопаді 2022 року ці пропорції були протилежними", - додають дослідники. Водночас зазначають, що незмінним залишається факт більших витрат у молоді.

Працівники з України, які перебувають у Польщі, не обов’язково надсилають гроші рідним. Найчастіше вони накопичують капітал, який потім у повному обсязі везуть на батьківщину. Більше половини (55 відсотків) людей зізнаються, що взагалі не здійснюють міжнародних переказів.

"Серед тих, хто здійснює регулярні грошові перекази, 12% виділяють на ці цілі від 500 до 1000 злотих, 13 відсотків щомісяця надсилають своїм близьким від 1000 до 2000 злотих, а 12 відсотків виділяють понад 2000 злотих. Менші суми - від 200 до 500 злотих щомісяця - перераховують на родинам 8 відсотків людей", - йдеться в дослідженні.

Про дослідження

Як пояснили в повідомленні, опитування роботодавців у Польщі проводилося за методом CAWI (інтернет-інтерв’ю за допомогою комп’ютера). У дослідженні взяли участь 317 компаній, в яких працює не менше 10 осіб. З них 105 – це підприємства, в яких працює від 10 до 49 осіб, 108 – від 50 до 249 осіб, 104 – від 250 осіб.

Опитування проводилось 6-9 лютого 2023 року.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24 Biznes