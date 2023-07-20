Скільки коштує збудувати будинок в Польщі. Величезне зростання за останні п'ять років 

Аналітики HREIT розглянули вартість будівництва будинку в Польщі. Виявляється, з 2018 року вартість такої інвестиції зросла на понад 76 відсотків. Особливо 2022 рік приніс цілу лавину поганих новин для людей, які будують будинки. Водночас перекрили кредитні крани, різко зросли ціни на будматеріали та робочу силу. Експерти описують нинішню ситуацію як "делікатний подмух довгоочікуваної нормалізації".

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"Ще у червні 2018 року можна було побудувати метр будинку в стандарті забудовника трохи більше ніж за 3,4 тисячі злотих. Минуло п’ять років, і сьогодні це вже понад 6000 злотих за квадратний метр - згідно з оцінками сайту wielkiebudowanie.pl Отже середня вартість будівництва квадратного метра в стані "від забудовника" зросла за цей час більш ніж на 76%. Мало того, ці витрати зростали майже безперервно роками", - відзначають аналітики HREIT (польська девелоперська компанія).

Щоправда, тоді зростання не було таким динамічним, як у 2022 році, коли середні ставки навіть різко "вистрілили". Зворотні процеси чи хоча б якусь часткову нормалізацію приніс лише 2023 рік.

Найбільше вартість будівництвп росла за рахунок матеріалів

Як зазначають у своєму аналізі Оскар Сенковський та Бартош Турек, найбільшою причиною стрибків витрат на будівництво є стрімке зростання цін на матеріали.

"У деяких випадках подорожчання перевищувало 100 відсотків. Йдеться саме про матеріали, пов’язані з фасадом, гіпсокартонними конструкціями чи підлогами. Особливо варто відзначити першу з цих категорій. Ціни на матеріали, які використовуються для фасаду, зросли за 5 років, рахуючи з червня 2018 року на 137 відсотків", - пишуть аналітики.

Також відмітили, що матеріали для будівництва систем водопроводу та центрального опалення дорожчали, але трохи повільніше. За останні п'ять років вони зросли майже на 60 відсотків.

На іншому полюсі - матеріали, пов’язані з електрикою, ціни на які за той же період зросли приблизно на 34 відсотки.

Średnia cena budowy domu w Polsce HREIT

Робоча сила теж дорожчає

Витрати на оплату праці також зросли протягом останніх п’яти років, і в цій сфері також помічено серйозні, значні підвищення.

"Ще 5 років тому укладання квадратного метра штукатурки професіоналом коштувало 77 злотих. Останні дані (червень 2023 р.) свідчать, що зараз це 165 злотих. Таким чином, маємо зростання цих ставок більш ніж удвічі", - вказують аналітики.

Також подорожчали послуги малярів та фахівців з гіпсокартонних робіт та каналізації. За 5 років вони збільшили свої розцінки від 74 до 95 відсотків Кілька років тому ми платили за дворазове фарбування квадратного метра стіни у середньому 40 злотих. У червні 2023 року це обходиться у понад 78 злотих. Натомість з червня 2018 року найменше підняли тарифи фахівці з встановлення центрального опалення. Ціни на їхні послуги зросли в середньому трохи більше ніж на 26 відсотків.

Найбільші зростання цін вже позаду?

На думку аналітиків HREIT, після недавнього стрімкого зростання ставок і цін ринок будівництва нерухомості дещо заспокоївся.

"В останні місяці динаміка зміни вартості сповільнилася - принаймні про це свідчать дані Євростату та PSB. Виходячи з них, можна говорити про так звану дезінфляцію. Приклад? Середні ціни на матеріали у квітні минулого року зросли на 34% порівняно з відповідним періодом 2021 року. У червні цього року ця динаміка знизилася до 3,6% у порівнянні з попереднім роком", - йдеться в аналізі.

Подібні тенденції спостерігаються і щодо послуг деяких фахівців. Згідно з даними Євростату, середня зарплата електриків, малярів, столярів і обслуговувачів опалювального обладнання за рік (05.2022 - 05.2023) зросла на 14% . Буквально кілька місяців тому ці значення сягали позначки в 20 відсотків.

"Та повернімося до вже згадуваних будівельних матеріалів. Дезінфляція, тобто менша динаміка зміни цін, у цьому випадку не означає, що ціни на будматеріали впали. В середньому за них доводиться платити більше, але якоюсь невеликою втіхою можна вважати, що подорожчання пригальмувало. І хоча в більшості випадків ставки вищі, ніж рік тому, ми знайдемо й ті, що подешевшали", - зазначають експерти.

Найбільше подорожчання на середину 2023 року стосується цементу та вапна, за які зараз потрібно заплатити на 27 відсотків більше, ніж за аналогічний місяць минулого року, за підрахунками PSB (великої мережі продажу будматеріалів - ред.). На 12% за рік також зросли ціни на фарби та лаки. Також доводитьсяі платити більше, наприклад, за будівельну хімію, обладнання, побутову техніку, столярні вироби, інсталяції, опалення, плитку чи інструменти.

Однак на протилежному полюсі ми знайдемо матеріали, пов’язані з гідроізоляцією, стінами та димоходами, оточенням будинків, дахами та водостоками, теплоізоляцією або OSB плити та деревину. У цих випадках ціни нижчі, ніж зафіксовані в тому ж місяці минулого року. Особливо вражають зміни у випадку деревини та OSB. У цій категорії ставки впали більш ніж на четверть.

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Autor:red.

Źródło: TVN24 BiS