Скільки коштує збудувати будинок в Польщі. Величезне зростання за останні п'ять років 

20 lipca 2023, 15:41
Autor:
red.
Źródło:
TVN24 BiS
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Bezpieczny Kredyt 2 procent. Jan Dziekoński radzi potencjalnym beneficjentomTVN24
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TVN24Bezpieczny Kredyt 2 procent. Jan Dziekoński radzi potencjalnym beneficjentom

Аналітики HREIT розглянули вартість будівництва будинку в Польщі.  Виявляється, з 2018 року вартість такої інвестиції зросла на понад 76 відсотків. Особливо 2022 рік приніс цілу лавину поганих новин для людей, які будують будинки. Водночас перекрили кредитні крани, різко зросли ціни на будматеріали та робочу силу.  Експерти описують нинішню ситуацію як "делікатний подмух довгоочікуваної нормалізації".

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"Ще у червні 2018 року можна було побудувати метр будинку в стандарті забудовника трохи більше ніж за 3,4 тисячі злотих. Минуло п’ять років, і сьогодні це вже понад 6000 злотих за квадратний метр - згідно з оцінками сайту wielkiebudowanie.pl Отже середня вартість будівництва квадратного метра в стані "від забудовника" зросла за цей час більш ніж на 76%. Мало того, ці витрати зростали майже безперервно роками", - відзначають аналітики HREIT (польська девелоперська компанія). 

Щоправда, тоді зростання не було таким динамічним, як у 2022 році, коли середні ставки навіть різко "вистрілили". Зворотні процеси чи хоча б якусь часткову нормалізацію приніс лише 2023 рік. 

Найбільше вартість будівництвп росла за рахунок матеріалів 

Як зазначають у своєму аналізі Оскар Сенковський та Бартош Турек, найбільшою причиною стрибків витрат на будівництво є стрімке зростання цін на матеріали.

 "У деяких випадках подорожчання перевищувало 100 відсотків. Йдеться саме про матеріали, пов’язані з фасадом, гіпсокартонними конструкціями чи підлогами. Особливо варто відзначити першу з цих категорій. Ціни на матеріали, які використовуються для фасаду, зросли за 5 років, рахуючи з червня 2018 року на 137 відсотків", - пишуть аналітики. 

Також відмітили, що матеріали для будівництва систем водопроводу та центрального опалення дорожчали, але трохи повільніше. За останні п'ять років вони зросли майже на 60 відсотків. 

На іншому полюсі - матеріали, пов’язані з електрикою, ціни на які за той же період зросли приблизно на 34 відсотки. 

Średnia cena budowy domu w PolsceHREIT

Робоча сила теж дорожчає 

Витрати на оплату праці також зросли протягом останніх п’яти років, і в цій сфері також помічено серйозні, значні підвищення. 

"Ще 5 років тому укладання квадратного метра штукатурки професіоналом коштувало 77 злотих. Останні дані (червень 2023 р.) свідчать, що зараз це 165 злотих. Таким чином, маємо зростання цих ставок більш ніж удвічі", - вказують аналітики.

 Також подорожчали послуги малярів та фахівців з гіпсокартонних робіт та каналізації. За 5 років вони збільшили свої розцінки від 74 до 95 відсотків Кілька років тому ми платили за дворазове фарбування квадратного метра стіни у середньому 40 злотих. У червні 2023 року це обходиться у понад 78 злотих. Натомість з червня 2018 року найменше підняли тарифи фахівці з встановлення центрального опалення. Ціни на їхні послуги зросли в середньому трохи більше ніж на 26 відсотків. 

Найбільші зростання цін вже позаду? 

На думку аналітиків HREIT, після недавнього стрімкого зростання ставок і цін ринок будівництва нерухомості дещо заспокоївся. 

"В останні місяці динаміка зміни вартості сповільнилася - принаймні про це свідчать дані Євростату та PSB. Виходячи з них, можна говорити про так звану дезінфляцію. Приклад? Середні ціни на матеріали у квітні минулого року зросли на 34% порівняно з відповідним періодом 2021 року. У червні цього року ця динаміка знизилася до 3,6% у порівнянні з попереднім роком", - йдеться в аналізі. 

Подібні тенденції спостерігаються і щодо послуг деяких фахівців. Згідно з даними Євростату, середня зарплата електриків, малярів, столярів і обслуговувачів опалювального обладнання за рік (05.2022 - 05.2023) зросла на 14% . Буквально кілька місяців тому ці значення сягали позначки в 20 відсотків. 

"Та повернімося до вже згадуваних будівельних матеріалів. Дезінфляція, тобто менша динаміка зміни цін, у цьому випадку не означає, що ціни на будматеріали впали. В середньому за них доводиться платити більше, але якоюсь невеликою втіхою можна вважати, що подорожчання пригальмувало. І хоча в більшості випадків ставки вищі, ніж рік тому, ми знайдемо й ті, що подешевшали", - зазначають експерти. 

Найбільше подорожчання на середину 2023 року стосується цементу та вапна, за які зараз потрібно заплатити на 27 відсотків більше, ніж за аналогічний місяць минулого року, за підрахунками PSB (великої мережі продажу будматеріалів - ред.). На 12% за рік також зросли ціни на фарби та лаки. Також доводитьсяі платити більше, наприклад, за будівельну хімію, обладнання, побутову техніку, столярні вироби, інсталяції, опалення, плитку чи інструменти. 

Однак на протилежному полюсі ми знайдемо матеріали, пов’язані з гідроізоляцією, стінами та димоходами, оточенням будинків, дахами та водостоками, теплоізоляцією або OSB плити та деревину. У цих випадках ціни нижчі, ніж зафіксовані в тому ж місяці минулого року. Особливо вражають зміни у випадку деревини та OSB. У цій категорії ставки впали більш ніж на четверть.

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Autor:red.

Źródło: TVN24 BiS

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Źródło:
tvn24.pl

Suwerenna Polska postanowiła "obronić Lasy Państwowe przed eurokratami". W tym celu powstał "obywatelski projekt" ustawy o lasach, który mało ma wspólnego z oddolną inicjatywą obywateli. W Sejmie omawiał go członek Suwerennej Polski, będący rzecznikiem Lasów Państwowych. Wymieniając "niewygodne fakty dla Brukseli", przestawił półprawdy bądź oczywiste nieprawdy.

Ustawa o lasach. Jak Suwerenna Polska manipuluje "niewygodnymi faktami"

Ustawa o lasach. Jak Suwerenna Polska manipuluje "niewygodnymi faktami"

20 lipca 2023, 14:15
Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Dużo kosztowało mnie zdobycie się na to, by podzielić się tą opowieścią - powiedziała pani Joanna w "Faktach po Faktach". Kobieta, która przyznała, że zażyła środki poronne, a następnie - kiedy była w szpitalu - spotkała ją rewizja ze strony policji, mówiła, że została "bardzo ostro" potraktowana przez funkcjonariuszy. Dodała, że w pewnym momencie policjantki kazały jej rozebrać się do naga. - Wtedy już byłam przerażona - przyznała. Odnosząc się do przebiegu interwencji policji, zapewniła, że wcześniej, w rozmowie ze swoją lekarką, przekazała, iż "nie zamierza sobie nic zrobić".

Pani Joanna: policjantki kazały mi się rozebrać do naga, wtedy już byłam przerażona

Pani Joanna: policjantki kazały mi się rozebrać do naga, wtedy już byłam przerażona

19 lipca 2023, 19:57
Autor:
pp,
mjz
//now
Źródło:
TVN24

To jest wykorzystywane do celów politycznych - przekonywał w TVN24 minister Henryk Kowalczyk, komentując sprawę pani Joanny. Dodał, że "przyjdzie czas na wyjaśnienia", czy policja przekroczyła uprawnienia. Na uwagę, że zażywanie środków poronnych nie jest w Polsce nielegalne, odparł: - Nieważne, czy legalne, czy nielegalne, ale chodziło o to, żeby sprawdzić, co zażyła pani Joanna.

"To nieważne, czy legalne, czy nielegalne. Chodziło o to, żeby sprawdzić, co to było"

"To nieważne, czy legalne, czy nielegalne. Chodziło o to, żeby sprawdzić, co to było"

20 lipca 2023, 8:28
Autor:
ads/kg
Źródło:
TVN24

Już 21 lipca do kin w całej Polsce wchodzi nowy film "Barbie". To historia mówiąca o słynnej lalce, żyjącej w idealnej bajkowej krainie oraz przechodzącej kryzys egzystencjalny. W główną rolę wcieliła się Margot Robbie, Kena zagrał Ryan Gosling. W Warszawie odbył się przedpremierowy pokaz filmu.

"Jeden z najprzystojniejszych aktorów zagrał rolę fajtłapy". Przedpremiera "Barbie"

"Jeden z najprzystojniejszych aktorów zagrał rolę fajtłapy". Przedpremiera "Barbie"

20 lipca 2023, 6:26
Autor:
asty/kg
Źródło:
TVN24

Filmem "Barbie" Greta Gerwig po raz kolejny udowadnia, że należy do wąskiego grona najlepszych we współczesnej kinematografii. Tylko ona wiedziała, jak stworzyć komediowy, przerysowany świat najsłynniejszej lalki w historii, żeby opowiedzieć o rzeczywistości i skłonić do refleksji. A Margot Robbie jako "stereotypowa" Barbie ma do zaoferowania znacznie więcej niż piękny uśmiech - pisze w recenzji filmu Tomasz-Marcin Wrona. "Barbie" od 21 lipca w kinach.

Recenzja "Barbie" Grety Gerwig. Dosadnie śmieszna i bezwstydnie inteligentna. Barbie, jakiej nie znacie

Recenzja "Barbie" Grety Gerwig. Dosadnie śmieszna i bezwstydnie inteligentna. Barbie, jakiej nie znacie

19 lipca 2023, 16:42
Autor:
Tomasz-Marcin
Wrona
Źródło:
tvn24.pl

Para łosi kąpiących się w Bałtyku na tle zachodzącego słońca w Jastarni została uwieczniona przez fotografa i skoczka spadochronowego, który przyjechał nad morze z Wrocławia. Miał fotografować spadochroniarzy, jednak niecodzienny widok zwierząt w wodzie zmienił jego plany.

Kąpiel łosi na tle zachodzącego słońca. "Nie zwracały na mnie uwagi, zajmowały się sobą"

Kąpiel łosi na tle zachodzącego słońca. "Nie zwracały na mnie uwagi, zajmowały się sobą"

20 lipca 2023, 15:44
Autor:
ng/tok
Źródło:
TVN24

Viaplay w prezentacji raportu finansowego za drugi kwartał 2023 roku przedstawiła nowy strategiczny plan, który zakłada między innymi wyjście z Polski. Platforma przekazała, że zamierza ponownie skupić się na rynku skandynawskim.

Platforma Viaplay zapowiada opuszczenie Polski

Platforma Viaplay zapowiada opuszczenie Polski

20 lipca 2023, 10:44
Autor:
kris/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Duży dziki kot, prawdopodobnie lwica, biega po południowych przedmieściach Berlina. Zwierzę zauważone zostało przez mieszkańców miasta podczas pogoni za dzikiem. W rejonie trwa akcja poszukiwawcza, a policjanci starają się znaleźć także właściciela drapieżnego kota.

Dziki kot biega po obrzeżach Berlina. To może być lwica

Dziki kot biega po obrzeżach Berlina. To może być lwica

20 lipca 2023, 11:02
Autor:
as
Źródło:
Reuters, Sueddeutsche Zeitung, Tagesschau

W Polsce znajduje się ponad 400 nielegalnych składowisk, na których przestępcy porzucili odpady zagrażające życiu i zdrowiu - ustalili dziennikarze TVN24 Olga Orzechowska, Filip Folczak i Wojciech Bojanowski. Wśród odpadów są tak zwane wody czerwone, powstające podczas produkcji trotylu. Trotyl w Polsce produkuje jedna fabryka: Nitro-Chem z Bydgoszczy. Rafał Mendlik, pełniący obowiązki prezesa spółki, zadeklarował, że - po otrzymaniu i potwierdzeniu informacji o tym, że zbiorniki z odpadami są ich - spółka usunie te pojemniki, choć nie ona je tam pozostawiła.

Reportaż "Wody czerwone". Pojemniki z odpadami po produkcji trotylu na dzikich wysypiskach. Deklaracja prezesa Nitro-Chemu

Reportaż "Wody czerwone". Pojemniki z odpadami po produkcji trotylu na dzikich wysypiskach. Deklaracja prezesa Nitro-Chemu

19 lipca 2023, 14:43
Autor:
FC/tam
Źródło:
TVN24

Nocna premiera hitu "Batman: Mroczny Rycerz powstaje" w kinie w Aurorze na przedmieściach Denver rozpoczęła się kilka minut po północy. Pół godziny później na ekranie pojawiła się pierwsza scena strzelaniny. W tym samym czasie 24-letni James Holmes otworzył ogień. 11 lat temu, 20 lipca 2012 roku, podczas premierowego pokazu hitu Christophera Nolana zginęło 12 osób, a niemal 60 zostało rannych.

Wszedł do kina podczas premiery "Batmana" i rozpoczął masakrę. Widzowie myśleli, że to efekty specjalne

Wszedł do kina podczas premiery "Batmana" i rozpoczął masakrę. Widzowie myśleli, że to efekty specjalne

20 lipca 2023, 9:21
Autor:
kgo//am
Źródło:
CNN, ABC News, tvn24.pl