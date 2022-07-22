TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Скільки дітей з України закінчили навчання в Польщі?

22 lipca 2022, 15:31

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
PAP
41 obywateli Ukrainy przystępuje do egzaminów maturalnych
41 obywateli Ukrainy przystępuje do egzaminów maturalnychTVN24
wideo 2/4
TVN2441 obywateli Ukrainy przystępuje do egzaminów maturalnych

«182 тисячі дітей з України закінчили минулий навчальний рік у школах і дитсадках у Польщі», - повідомила в п'ятницю в ефірі «Радіо Вроцлав» заступниця голови міністерства освіти і науки Мажена Махалек. «Натомість приблизно 400 тисяч українських учнів в Польщі навчалися дистанційно за українською системою, - додала вона.

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Заступницю міністра освіти і науки Мажену Махалек на Радіо Вроцлав запитали, зокрема, про учнів з України в польській системі освіти.

 «Тут ми аналізуємо і знаємо, скільки учнів закінчили  навчання. Була тенденція до зниження. Так само, як було накопичення в один момент, було 200 000 студентів, але я пов’язую це з дитячими садками, які діти закінчили в дуже короткі терміни, але це було тисячі», – сказала заступниця керівника міністерства.

Edukacja ukraińskich dzieci w polskich szkołach
Edukacja ukraińskich dzieci w polskich szkołachTVN24

Махалек підкреслила, що це саме до Нижньої Сілезії потрапило багато учнів з України. «Ми були на чолі тих чотирьох воєводств, куди потрапили дуже багато учнів з України. Ми підготували гнучкі рішення щодо розмірів класів, груп, способів організації підготовчих відділень», - зазначила вона.

Вона нагадала, що багато учнів з України навчалися в Польщі дистанційно. «Ми очікували, що може виявитися біля 400 тисяч учнів, які в Польщі навчалися в українській системі дистанційно і що частина з них може потрапити до польських шкіл. Ми до цього готові. Однак ситуація динамічна і її важко передбачити повністю», - додала вона

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Autor:Ред.

Źródło: PAP

Ukraina
Edukacja
dziecko
Pomoc dla Ukrainy
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Autor:
Źródło:
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eŁKa/rzw
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Autor:
mp
Źródło:
PAP

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Autor:
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pp/dap
Źródło:
TVN24

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Autor:
kz/b
Źródło:
PAP

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Aktualizacja:
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Źródło:
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ft/
tam
Źródło:
PAP

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pp/kab
Źródło:
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