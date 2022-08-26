Скільки біженців з України перебувають у Польщі через півроку після початку вторгнення? Скільки з них працює? Якого вони віку?

Російське вторгнення в Україну 24 лютого, призвело до загибелі десятків тисяч людей і втечі мільйонів жителів країни. Більшість з них виїхала до Польщі. У нашій країні перебуває понад 1,3 мільйона біженців з України, - повідомив у четвер віце-президент Польського фонду розвитку Бартош Марчук.

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За півроку агресії третина з понад 41 мільйона громадян України були змушені покинути свої домівки. Це найбільша криза переміщення в сучасному світі. За даними ООН, наразі в Європі зареєстровано понад 6,6 млн біженців з України, з них найбільше - в Польщі, Росії та Німеччині.

Скільки біженців у Польщі?

Наразі в Польщі перебуває понад 1,3 мільйона біженців з України, 93 відсотки з яких - жінки та діти, у тому числі 49 відсотків - жінки та 44 відсотки - діти, - повідомив у четвер віце-президент Польського фонду розвитку Бартош Марчук. Він поінформував, що 638 ​​тисяч біженців - люди працездатного віку, 65 відсотків з них працюють. Також Марчук зазначив, що аж 74 відсотки біженців (971 тис.) мають вік до 39 років.

Віце-президент ПФР повідомив, що з 580 тисяч українських дітей, які проживають у Польщі, найбільшою є група дітей шкільного віку (406 тис.), 118 тисяч - діти дошкільного віку, 55 тисяч - діти до двох років.

За даними Марчука, найбільше біженців у Мазовецькому воєводстві, де вони становлять 5 відсотків населення (271 тис.). За нею йдуть Нижня Сілезія (138 000; 4,8% населення) і Любуське воєводство (40 000; 4%). Найменше біженців проживає у Свєнтокшиському та Підляському воєводствах.

Номери PESEL для українців

На 69-й сесії Ради Столичного міста Варшави у четвер оприлюднили інформацію про надання номерів PESEL для громадян України. У Варшаві з 16 березня по 22 серпня 2022 року було надано загалом 130 579 номерів PESEL, - повідомляється в четвер.

Як зазначено в повідомленні, у пункті, який запустили на Національному стадіоні, на PESEL подали заявки 64 963 громадянина України. У решті пунктів присвоєно 65616.

З 10 червня заявки на номер PESEL можна подавати лише до районних відділень.

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Autor:red.

Źródło: tvn24.pl, PAP