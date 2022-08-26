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Скільки біженців з України перебувають у Польщі через півроку після початку вторгнення? Скільки з них працює? Якого вони віку?

26 sierpnia 2022, 19:23

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl, PAP
Uchodźczyni: dowiedziałam się, że mam siostrę - Polskę
Sławomir SierakowskiUchodźczyni: dowiedziałam się, że mam siostrę - Polskę

Російське вторгнення в Україну 24 лютого, призвело до загибелі десятків тисяч людей і втечі мільйонів жителів країни. Більшість з них виїхала до Польщі. У нашій країні перебуває понад 1,3 мільйона біженців з України, - повідомив у четвер віце-президент Польського фонду розвитку Бартош Марчук.

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За півроку агресії третина з понад 41 мільйона громадян України були змушені покинути свої домівки. Це найбільша криза переміщення в сучасному світі. За даними ООН, наразі в Європі зареєстровано понад 6,6 млн біженців з України, з них найбільше - в Польщі, Росії та Німеччині.

Скільки біженців у Польщі?

Наразі в Польщі перебуває понад 1,3 мільйона біженців з України, 93 відсотки з яких - жінки та діти, у тому числі 49 відсотків - жінки та 44 відсотки - діти, - повідомив у четвер віце-президент Польського фонду розвитку Бартош Марчук. Він поінформував, що 638 ​​тисяч біженців - люди працездатного віку, 65 відсотків з них працюють. Також Марчук зазначив, що аж 74 відсотки біженців (971 тис.) мають вік до 39 років.

Віце-президент ПФР повідомив, що з 580 тисяч українських дітей, які проживають у Польщі, найбільшою є група дітей шкільного віку (406 тис.), 118 тисяч - діти дошкільного віку, 55 тисяч - діти до двох років.

За даними Марчука, найбільше біженців у Мазовецькому воєводстві, де вони становлять 5 відсотків населення (271 тис.). За нею йдуть Нижня Сілезія (138 000; 4,8% населення) і Любуське воєводство (40 000; 4%). Найменше біженців проживає у Свєнтокшиському та Підляському воєводствах.

Номери PESEL для українців

На 69-й сесії Ради Столичного міста Варшави у четвер оприлюднили інформацію про надання номерів PESEL для громадян України. У Варшаві з 16 березня по 22 серпня 2022 року було надано загалом 130 579 номерів PESEL, - повідомляється в четвер.

Як зазначено в повідомленні, у пункті, який запустили на Національному стадіоні, на PESEL подали заявки 64 963 громадянина України. У решті пунктів присвоєно 65616.

З 10 червня заявки на номер PESEL можна подавати лише до районних відділень.

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Autor:red.

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Wojtek Jargiło/PAP

Tagi:
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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mag//rzw,
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MAK/dap
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anw,kw/dd
Źródło:
tvnmeteo.pl

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mp/ams
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PAP

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Spalają gaz, który miał trafić do Niemiec. "Od czerwca zauważyliśmy olbrzymi skok"

26 sierpnia 2022, 16:24

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Autor:
akr/dap
Źródło:
PAP, BBC

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Aktualizacja:
Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Pani Ewa, jedna z osób na pokładzie statku, który utknął na mieliźnie w Dziwnowie (Zachodniopomorskie), przekazała w rozmowie z redakcją Kontaktu 24, że dopiero po trzech godzinach udało się ruszyć statek. Razem z ponad 60 osobami spędziła na statku prawie sześć godzin.

Rejsowy statek utknął na mieliźnie. Na pokładzie było ponad 60 osób

Polska

Rejsowy statek utknął na mieliźnie. Na pokładzie było ponad 60 osób

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Polska

Autor:
jw/dk
Źródło:
Kontakt 24

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 184 dni. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała w piątek, że oficjalnie uznała przywódcę Czeczenii Ramzana Kadyrowa i dwóch jego bliskich współpracowników za podejrzanych w sprawie zbrodni popełnianych w Ukrainie. Śledczy mają dowody na to, że w lutym i marcu Kadyrow osobiście kierował opracowywaniem i planowaniem niektórych operacji wojskowych sił rosyjskiej gwardii narodowej z Czeczenii, a także wydawał rozkazy i przyjmował raporty. Ukraińskie organy ścigania ustaliły tożsamość kolejnego rosyjskiego żołnierza odpowiedzialnego za zbrodnie wojenne popełnione pod Kijowem. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Ramzan Kadyrow uznany za podejrzanego w sprawie zbrodni w Ukrainie

Świat

Ramzan Kadyrow uznany za podejrzanego w sprawie zbrodni w Ukrainie

26 sierpnia 2022, 5:30
Aktualizacja: 26 sierpnia 2022, 16:40

Świat

Aktualizacja:
Autor:
pp,
ft,
tas,
akr//now
Źródło:
PAP, Reuters, tvn24.pl

Utytułowana reprezentantka Włoch w pływaniu synchronicznym Linda Cerruti opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje w charakterystycznej dla jej dyscypliny pozie z nogami w górze. Na nogach zaprezentowała swoje medale zdobyte na ostatnich mistrzostwach Europy. Jak jednak przyznała ze smutkiem, fotografia wywołała falę "niestosownych, wulgarnych i seksistowskich komentarzy". "Czy naprawdę pośladki oraz dwie nogi są jedynym, co mi pozostało, głównym tematem do dyskusji?" - pytała Włoszka w swoim kolejnym poście.

Pochwaliła się medalami, dostała falę wulgarnych komentarzy. "Pośladki i dwie nogi są jedynym, co mi pozostało?"

Ciekawostki

Pochwaliła się medalami, dostała falę wulgarnych komentarzy. "Pośladki i dwie nogi są jedynym, co mi pozostało?"

26 sierpnia 2022, 15:18

Ciekawostki

Autor:
kgo//mm
Źródło:
Instagram, Vanity Fair

Choć minął niemal miesiąc od wygranej w loterii Mega Millions, zwycięzca trzeciej największej wygranej w historii USA nie zgłosił się po odbiór gigantycznej sumy 1,34 miliarda dolarów. Jak podaje "Guardian", pojedynczy zwycięski los został zakupiony na stacji benzynowej w Des Plaines. To położone pod Chicago miasto, znane jest jako jedno z najbardziej polskich miejsc w USA.

Wygrał 1,3 miliarda dolarów i nie zgłosił się po pieniądze. Zwycięski los kupiono w jednym z najbardziej polskich miejsc w USA

Ciekawostki

Wygrał 1,3 miliarda dolarów i nie zgłosił się po pieniądze. Zwycięski los kupiono w jednym z najbardziej polskich miejsc w USA

26 sierpnia 2022, 17:56

Ciekawostki

Autor:
am
Źródło:
Guardian, New York Times, CBS

Dowództwo Centralne sił USA (CENTCOM) przekazało, że amerykańskie wojsko przeprowadziło atak na pozycje wspieranych przez Iran bojówek w północno-wschodniej Syrii. Był to odwet za wcześniejszy atak na amerykańskie instalacje, w którym niewielkie rany odniosło trzech amerykańskich żołnierzy.

Atak odwetowy USA na proirańskie bojówki w Syrii

Świat

Atak odwetowy USA na proirańskie bojówki w Syrii

26 sierpnia 2022, 5:40

Świat

Autor:
pp//now
Źródło:
PAP

Grzegorz Miecugow zmarł 26 sierpnia 2017 roku. Dziennikarz, współtwórca "Faktów" TVN, TVN24 i wieloletni prowadzący "Szkła kontaktowego" odszedł w wieku 61 lat.

Pięć lat temu zmarł Grzegorz Miecugow

Polska

Pięć lat temu zmarł Grzegorz Miecugow

26 sierpnia 2022, 6:45

Polska

Autor:
tmw,
ft
//now
Źródło:
tvn24.pl

Katerina Tichonowa, młodsza córka rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, latami odwiedzała Niemcy. Jej liczne wyjazdy do Bawarii zostały jednak przeoczone przez służby niemieckie bezpieczeństwa - podał tygodnik "Der Spiegel". Tichonowa od 2015 roku latała do Niemiec ponad 20 razy, prawdopodobnie po to, by widywać się ze swoim partnerem - wynika z dokumentów, którymi dysponuje gazeta i niezależny rosyjski portal Ważnyje Istorii.

Córka Putina w ostatnich latach miała często odwiedzać Niemcy. "Luka informacyjna służb"

Świat

Córka Putina w ostatnich latach miała często odwiedzać Niemcy. "Luka informacyjna służb"

26 sierpnia 2022, 18:32

Świat

Autor:
akr/dap
Źródło:
PAP

Francuski TotalEnergies sprzedaje swoje udziały w Tiernieftiegaz, wspólnym przedsięwzięciu z rosyjską firmą Novatek - przekazano w oświadczeniu. Informacja została podana po kontrowersjach dotyczących tego, że TotalEnergies jest zaangażowany w dostarczanie kondensatu gazu do produkcji paliwa lotniczego, które mogło być wykorzystane przez rosyjskie wojsko na Ukrainie. Firma zapewniła jednak, że zbycie zostało zaplanowane przed pojawieniem się kontrowersji.

Koncern był oskarżany o "napędzanie myśliwców Moskwy". Teraz sprzedaje swoje udziały rosyjskiej firmie

Świat

Koncern był oskarżany o "napędzanie myśliwców Moskwy". Teraz sprzedaje swoje udziały rosyjskiej firmie

26 sierpnia 2022, 17:19

Świat

Autor:
mjz/dap
Źródło:
Reuters