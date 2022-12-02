Скандал в Сеймі. "Ганебна поправка Мацєревича", опозиція зірвала кворум

2 grudnia 2022, 15:51
Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24, PAP
Opozycja zerwała kworum w związku z kontrowersyjną poprawką Macierewicza
Opozycja zerwała kworum w związku z kontrowersyjną poprawką Macierewicza
TVN24
TVN24Opozycja zerwała kworum w związku z kontrowersyjną poprawką Macierewicza

Нічна сварка в Сеймі навколо резолюції про визнання Росії державою, яка підтримує тероризм. ПіС несподівано і в останній момент внесла поправку, автором якої є начебто Антоній Мацєревич, яка стосується відповідальності Росії також за Смоленську катастрофу. Під час голосування за поправку до проекту постанови опозиційні депутати зірвали кворум і в результаті до розгляду не дійшло.

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У четвер Сейм мав проголосувати за резолюцію про визнання Росії країною-спонсором тероризму. Під час вечірніх дебатів представники фракцій одноголосно висловилися за резолюцію. Зненацька, під час дебатів до проекту постанови раптово була внесена поправка від "Права і справедливості", що викликало спротив опозиції.

"Російська Федерація несе безпосередню відповідальність за збиття рейсу MH17 Малайзійських авіаліній у липні 2014 року, в результаті якого загинули 298 пасажирів і членів екіпажу, а також за катастрофу рейсу 101 ВПС Польщі в Смоленську (Росія) в квітні 2010 року, в якій загинули 96 осіб, що були на облавку, у тому числі Президент Польської Республіки Лєх Качинський, чиновники польського уряду, високопоставлені командувачі військ польських і НАТО, а також депутатів польського парламенту", - сказано в поправці.

Антоній МацєревичRadek Pietruszka/PAP/EPA

Зірваний кворум

Перед голосуванням за резолюцію опозиція подала прохання про перерву в засіданні у зв’язку із запропонованою поправкою, яка, за словами доповідача комітету у закордонних справах Павла Коваля, "нищить компроміс", вироблений під час роботи в комітеті. Коваль і голова фракції "Громадянської Коаліції" Борис Будка вказали на депутата від ПіС Антонія Мацєревича, начебто автора запропонованої поправки, як на винуватця "знищення консенсусу".

Пропозицію про перерву в засіданні було відхилено і Сейм приступив до голосування про негайний початок розгляду резолюції, що й було прийнято. Потім було проведено голосування за поправку до постанови.

Проголосувало 226 депутатів, "за" - 225, "проти" - жоден, утримався один. Опозиція не брала участі в голосуванні, тому кворуму не було. Через деякий час опозиційні депутати почали кричати "російський агент" у бік Антонія Мацєревича.

- Те, що ви робите, - це один великий скандал, - прокоментувала ситуацію маршалок Сейму Ельжбета Вітек. 

- Ми не можемо проголосувати за резолюцію, тому що ви забоали свої картки, а рішення немає, - додала вона.

Будка Мацєревичу: за чиєю вказівкою ви дієте?

"Завдяки спільним діям усієї опозиції вдалося заблокувати (зірвавши кворум) ганебну поправку Мацєревича до спільної резолюції про російський тероризм", - прокоментувала у Twitter Катажина Любнауер, депутатка від "Громадянської Коаліції".

- Чому ви не хочете прийняти резолюцію, в якій ми визнаємо Росію терористичною державою? - запитав у маршалка Сейму депутат від "Польщі 2050" Павел Залєвський. У свою чергу Борис Будка з "Громадянської платформи" звернувся до голови ПіС Ярослава Качинського з проханням відкликати Антонія Мацєревича з парламентського комітету національної оборони.

- Найбільший шкідник останніх років. Він підірвав компроміс у Сеймі, постанову, якою ми могли об’єднати зусилля у боротьбі з Росією, - заявив голова парламентської фракції "Громадянської Коаліції". 

- За чиїми вказівками ви дієте вже стільки років? - звернувся він до Антонія Мацєревича.

"У парламентському комітеті ми розробили спільний текст постанови про визнання Російської Федерації державою, яка підтримує тероризм. Всі політичні партії. В останній момент Мацєревич подав поправку, яка підриває порозуміння. У Кремлі стріляють кроками з шампанського", - прокоментував у Twitter Борис Будка.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP/EPA

Tagi:
Rosja
Sejm
Antoni Macierewicz
Raporty:
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/prpb
Źródło:
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Premium

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wac//mm
Źródło:
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Autor:
ft//now
Źródło:
PAP

Piątek jest 282. dniem ataku Rosji na Ukrainę. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz odbył dziś godzinną rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem o rosyjskiej agresji na Ukrainę i jej skutkach. Rzecznik rządu w Berlinie podał, że Scholz podkreślał między innymi "determinację Niemiec w zapewnieniu Ukrainie zdolności obronnych". Wcześniej Komisja Europejska przedstawiła wniosek legislacyjny dotyczący ujednolicenia definicji przestępstw i kar za naruszenie unijnych środków ograniczających. Może to w przyszłości umożliwić konfiskatę zamrożonych rosyjskich aktywów. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

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Aktualizacja:
Autor:
asty,
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akw
//now
Źródło:
TVN24, PAP, Reuters

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Autor:
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PAP

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