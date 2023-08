Сільськогосподарська продукція з України. Прифронтові країни висунули спільну позицію

czytaj dalej

Kluby sejmowe zostały poinformowane w piątek po południu o terminie na zgłaszanie kandydatów do komisji badającej rosyjskie wpływy. Termin został wyznaczony przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek do wtorku 29 sierpnia, do godziny 20 - poinformował dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka. Ustawa przyjęta w tej sprawie określana jest jako "lex Tusk".