Сільськогосподарська продукція з України. Прифронтові країни висунули спільну позицію

П'ять прифронтових країн виробили позицію щодо сільськогосподарської продукції з України, - повідомив у п'ятницю міністр сільського господарства Роберт Телюс. За його словами, пропонується продовжити заборону на ввезення зерна до кінця року, субсидії на транзит і зробити перелік продуктів, на які поширюється заборона, більш гнучким.

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації Ukraińska telewizja na żywo Bezpłatnie i bez rejestracji. 1+1 w TVN24 GO Ukraina 24 w PLAYER

- Ми виробили спільну позицію, яку представимо на найближчій Раді. Ця позиція має три основні пункти, - сказав Телюс після зустрічі міністрів п'яти прифронтових країн.

Продовження заборони до кінця року

Він пояснив, що одним із пунктів є продовження до кінця року заборони на імпорт зерна для п’яти прифронтових країн.

- Ми підтримуємо заборону імпорту (зерна - ред.) до наших країн до кінця року. Це буде дуже серйознe рішення. (...) Ми вчергове звертаємося з такою ідеєю, щоб цю заборону продовжили до кінця року, - сказав очільник аграрного відомства.

Роберт Телюс PAP/Rafał Guz

Роберт Телюс повідомив, що в разі, якщо переговори з Єврокомісією не матимуть успіху, деякі країни мають намір запровадити власні обмеження.

- Це точно зробить Польща, це точно зробить Угорщина, - сказав міністр. Водночас він підкреслив, що транзит українського збіжжя через територію Польщі не буде припинено.

Другим пунктом, як повідомив Телус, є звернення за субсидуванням транзиту зерна. Третє звернення - про те, аби зробити перелік продуктів, щодо яких буде заборонено імпорт, більш гнучким. Як приклад голова Міністерства сільського господарства та розвитку села навів малину на польському ринку. Однак він додав, що також була б можливість викреслити певні продукти з цього переліку.

Говорячи про поточний стан складів, міністр зазначив, що, за оцінками, вони становлять 3,5-4 мільйони тонн зерна.

- Ми говоримо про період до жнив, про старе збіжжя, урожаю 2022 року, - сказав він. Як підкреслив Телюс, це нормальні, середні рівні запасів, які є резервом.

- Ми використовуємо в Польщі близько 2,5 мільйони тонн зерна на місяць, - зазначив очільник Мінсільгоспу.

Згода щодо українських агропродовольчих товарів

28 квітня 2023 року Європейськп Комісія досягла згоди з Польщею, Болгарією, Угорщиною, Румунією та Словаччиною щодо українських агропродовольчих товарів, а 2 травня оголосила про введення тимчасових запобіжних заходів. Спочатку заборона ЄС на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини діяла до 5 червня, потім її продовжили до 15 вересня цього року. Транзит зернових через території цих країн дозволено.

У липні цього року прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що якщо Єврокомісія не продовжить заборону на імпорт зерна з України після 15 вересня, Польща закриє кордон для цієї продукції. Очільник Міністерства сільського господарства та розвитку села Роберт Телюс тоді повідомив, що міністри прифронтових країн хочуть, щоб заборона залишалася в силі принаймні до кінця року.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: PAP