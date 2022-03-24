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Шон Пенн у Кракові. Підписав угоду про допомогу біженцям

24 marca 2022, 11:42

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Kraków / Wyborcza.pl / PAP
Sean Penn w Krakowie. Podpisał umowę o pomocy uchodźcom
Fakty po PołudniuSean Penn w Krakowie. Podpisał umowę o pomocy uchodźcom

Шон Пенн підписав умову з президентом Кракова Яцком Майхровським про допомогу біженцям з України. Актор наголосив на величезній потребі у коштах і подякував полякам за емпатію та гостинність.

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Пенн підписав умову, як президент заснованого ним фонду CORE (Community Organized Relief Effort). Раніше організація підтримувала, наприклад, тих хто постраждав від наслідків землетрусу на Гаїті. Під час пандемії COVID-19 фонд було надано понад 1,4 мільйона тестів у США.

Договір з Краковом

У середу вранці актор відвідав пункт прийому та інформації на залізничному вокзалі Кракова та місця, призначені для біженців. Потім о 13.30 зустрівся з мером міста. На зустрічі також були присутні співзасновниця фонду CORE Енн Лі та віце-президент Кракова Анджей Куліг.

Під час брифінгу Пенн наголосив, що незабаром CORE буде організацією очоленою поляками. Він повідомив, що наразі зібрано 1,5 мільйона доларів пожертвувань,  але потрібно в 100 або навіть 200 разів більше.

Шон Пенн у КраковіКраків PL / Bogusław Świerzowski

За домовленістю сторін, місто отримає «ноу-хау» від CORE – практичну інформацію, отриману на основі актуального досвіду фонду. Організація відкриває свій відділ у Кракові, а це також означає, що будуть прийняті на роботу працівники, які допомагатимуть біженцям у місцях їх затримки. Співпраця також буде ґрунтуватися на фінансовій підтримці від фонду. Відомо, серед іншого, що організація надасть кошти на оновлення пустих приміщень для 50 біженців.

Фільм про війну в Україні

Також актор працює над документальним фільмом про російську агресію проти України, але, як він наголосив на прес-конференції в мерії в середу, "зараз найголовніше - допомогти Україні, на цьому потрібно зосередитися". Пенн висловив своє захоплення поляками за їхнє співчуття та розуміння українського народу. Він сказав про Президента України Володимира Зеленського, як про героя, який його надихнув.

Шон Пенн на польському кордоні: ми кинули машину, ми пройшли багато миль

У день агресії Росії проти України американська зірка була в Києві, де він знімав документальний фільм про агресію Росії проти України. Раніше, у 2021 році, він зустрівся з українськими воїнами в Приазов’ї.

На початку російської агресії 24 лютого Пенн залишив машину на узбіччі і вирішив пішки пройти від Києва до польського кордону на ногах. Раніше він спілкувався з найважливішими політиками України. У день початку війни він також слухав звернення президента Володимира Зеленського.

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Zaślepka materiału TVN24GO

Autor:red.

Źródło: TVN24 Kraków / Wyborcza.pl / PAP

Źródło zdjęcia głównego: Краків PL / Bogusław Świerzowski

Tagi:
Ukraina
Wojna w Ukrainie
Pomoc dla Ukrainy
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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red.
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Autor:
/ams
Źródło:
PAP

Z zagłoby, soplicy, gracji czy owacji zrobimy: chrupiące frytki, pikantny keczup, słodki jabłecznik czy kremowy majonez? Na to pytanie za dwa tysiące złotych w "Milionerach" odpowiadała pani Patrycja Wąsikiewicz z Warszawy.

Co zrobimy z zagłoby, soplicy, gracji czy owacji? Pytanie z "Milionerów"

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Co zrobimy z zagłoby, soplicy, gracji czy owacji? Pytanie z "Milionerów"

23 marca 2022, 21:10

Ciekawostki

Autor:
mw
Źródło:
Milionerzy TVN

Razem z Ukrainą! – to serwis specjalny, który powstał po ataku Rosji na Ukrainę. Publikowane są tu treści związane z pomocą Ukrainie i jej obywatelom, porady prawne, listy zbiórek oraz organizacji pomocowych. Część treści będzie ukazywała się również po ukraińsku. Partnerem serwisu jest Ambasada Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej oraz Polska Akcja Humanitarna.  

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerami są Ambasada Ukrainy i Polska Akcja Humanitarna

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Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerami są Ambasada Ukrainy i Polska Akcja Humanitarna

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Ciekawostki

Autor:
red.
Źródło:
TVN24