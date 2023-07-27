"Серйозна зміна в політиці США". Пентагон був проти 

Президент Сполучених Штатів Джо Байден розпорядився почати обмін зібраними доказами про військові злочини Росії з Міжнародним кримінальним судом, повідомляє New York Times. За даними видання, досі співпраця з МКС була заблокована Пентагоном.

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Як пише "New York Times", хоча Білий дім ще не оголосив про це рішення публічно, він почав інформувати конгресменів у вівторок, таким чином врегулювавши внутрішню суперечку в адміністрації Джо Байдена. Американські журналісти оцінили рішення як "серйозну зміну політики США".

За даними джерел газети, хоча адміністрація високо оцінила дії Міжнародного кримінального суду та видачу ним ордера на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової, за лаштунками Білого дому точилася гостра дискусія про те, чи США повинні ділитися наявною інформацією з Судом.

Joe Biden PAP/EPA/SAMUEL CORUM / POOL

Державний департамент і Міністерство юстиції були "за", але Пентагон блокував справу, побоюючись, що це створить прецедент для майбутнього судового переслідування військовослужбовців США. Ні Росія, ні США не є сторонами Римського статуту, який є основою для діяльності МКС. Обидві країни спочатку підписали документ, але потім відкликали свої підписи.

Боб Менендес, голова Комітету із закордонних справ Сенату, звернувся до адміністрації Байдена в листі в середу з проханням змінити цю політику в контексті розслідування МКС щодо депортації українських дітей. Як сказав сенатор газеті, хоча він і не чув про зміну політики, він вітав би це. Він також назвав позицію Пентагону "неприйнятною".

Як пише "New York Times", сенатор-демократ від штату Іллінойс Річард Дурбін і сенатор-республіканець від Південної Кароліни Ліндсі Грем, провідні політики Комітету юстиції, неодноразово намагалися привернути увагу до безвиході та протидії Пентагону.

'Забезпечення того, щоб Сполучені Штати робили все від них залежне, щоб притягнути до відповідальності тих, хто відповідальний за жорстокості в Україні, має важливе значення, щоб допомогти нашим українським друзям і надіслати чітке повідомлення Путіну: Сполучені Штати не терпітимуть цих жахливих злочинів", - написали вони в заяві. "Після кількох місяців тиску на адміністрацію ми раді, що вона нарешті підтримує розслідування МКС", - додали вони.

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Dokument "Zbrodnie Putina" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:red.

Źródło: PAP, New York Times