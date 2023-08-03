Секретар Ради національної безпеки та оборони України: ми пам'ятаємо, що Польща першою запропонувала нам гвинтівку і хліб
Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов у повідомленні у Twitter наголосив, що польська держава і нація стоять пліч-о-пліч з Україною з першої хвилини війни. Він висловив вдячність Польщі та наголосив, що його країна пам'ятає, хто першим запропонував Україні гвинтівку та хліб.
"Україна та Польща об’єднані у своєму союзі незламних! Ми вдячні за кожен злотий, снаряд чи добре слово; за кожну жінку та дитину, яким поляки дали притулок у своїх домівках у найстрашніші моменти нашої історії. Нас об’єднує спільна європейська історія, мільйони зв’язків родинних і дружніх, і одна мета - знищити московського монстра, який напав на нашу і вашу свободу", - написав Данілов у твіті польською, українською та англійською мовами.
"Польська держава і польський народ стоять пліч-о-пліч з Україною з першої хвилини справедливої війни проти російської темряви і московської жорстокості. Дякуємо за все! Ми пам’ятаємо, хто першим підніс Україні гвинтівку і хліб!" - додав він.
Данілов: напруженості іноді викликають емоційні дії та слова
Політик також згадав спірні ситуації у двосторонніх відносинах між Варшавою та Києвом. "Напруження Великої війни іноді викликає емоційні вчинки і слова, але в нашій родині ми незалежні і можемо без сторонньої допомоги вирішувати будь-які розбіжності", - підкреслив голова РНБО.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Twitter/OleksiyDanilov