Секретар Ради національної безпеки та оборони України: ми пам'ятаємо, що Польща першою запропонувала нам гвинтівку і хліб

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов у повідомленні у Twitter наголосив, що польська держава і нація стоять пліч-о-пліч з Україною з першої хвилини війни. Він висловив вдячність Польщі та наголосив, що його країна пам'ятає, хто першим запропонував Україні гвинтівку та хліб.

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації Ukraińska telewizja na żywo Bezpłatnie i bez rejestracji. 1+1 w TVN24 GO Ukraina 24 w PLAYER

"Україна та Польща об’єднані у своєму союзі незламних! Ми вдячні за кожен злотий, снаряд чи добре слово; за кожну жінку та дитину, яким поляки дали притулок у своїх домівках у найстрашніші моменти нашої історії. Нас об’єднує спільна європейська історія, мільйони зв’язків родинних і дружніх, і одна мета - знищити московського монстра, який напав на нашу і вашу свободу", - написав Данілов у твіті польською, українською та англійською мовами.

"Польська держава і польський народ стоять пліч-о-пліч з Україною з першої хвилини справедливої ​​війни проти російської темряви і московської жорстокості. Дякуємо за все! Ми пам’ятаємо, хто першим підніс Україні гвинтівку і хліб!" - додав він.

Данілов: напруженості іноді викликають емоційні дії та слова

Політик також згадав спірні ситуації у двосторонніх відносинах між Варшавою та Києвом. "Напруження Великої війни іноді викликає емоційні вчинки і слова, але в нашій родині ми незалежні і можемо без сторонньої допомоги вирішувати будь-які розбіжності", - підкреслив голова РНБО.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:asty/kg

Źródło: PAP