Сейм ухвалив "Закон Камілька"

17 lipca 2023, 16:44
Autor:
red.
Źródło:
PAP
Głosowanie w sprawie nowelizacji Kodeksu rodzinnego, która ma zwiększyć ochronę dzieci
Głosowanie w sprawie nowelizacji Kodeksu rodzinnego, która ma zwiększyć ochronę dzieci
wideo 2/2
Głosowanie w sprawie nowelizacji Kodeksu rodzinnego, która ma zwiększyć ochronę dzieci

Сейм ухвалив поправку до Кодексу родини та опіки, спрямовану на посилення захисту дітей від насильства. Поправка під назвою "Закон Камілька" передбачає, серед іншого, обов’язок аналізувати найсерйозніші випадки насильства, імплементацію стандартів захисту дітей та запровадження анкети оцінки ризиків для державних служб. За поправку проголосували не всі депутати.

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У четвер за новий регламент проголосував 441 депутат, 11 (Konfederacja і Wolnościowcy) були проти, один утримався від голосування.

Депутати прийняли 16 уточнюючих поправок, які стосуються, зокрема, обов’язків органів установ та асоціацій, а також можливості кращої систематичності щодо доступу до інформації. Зміни передбачають, наприклад, що органи, установи, об'єднання, громадські організації чи інші суб'єкти зобов'язані надати інформацію про дитину на вимогу призначеного судом представника цієї дитини у разі, якщо жоден із батьків не може її представляти. .

Інша поправка додала, зокрема, положення про те, що "хто, будучи зобов’язаним запровадити стандарти захисту неповнолітніх, не виконує цього обов’язку, підлягає штрафу до 250 злотих або догані". У разі повторного невиконання зобов’язання запровадити стандарти захисту неповнолітніх, винуватцю загрожує штраф у розмірі не менше 1000 злотих.

Тепер поправка буде передана до Сенату.

"Закон Камілька". Що він передбачає?

Прийняті правила були підготовлені депутатами "Суверенної Польщі" та подані до Сейму через кілька днів після смерті 8-річного Каміля з Ченстохови. Зміни підтримали 23 установи та громадські організації. Закон передбачає запровадження стандартів захисту неповнолітніх у всіх закладах, що працюють з дітьми. Стандарти включають перевірку персоналу на наявність злочинів сексуального характеру та насильства над дітьми, розробку та дотримання кодексу безпечних стосунків між персоналом і дітьми.

Поправка також передбачає розробку та впровадження чітких процедур у разі підозри на жорстоке поводження з дитиною - внаслідок насильства з боку співробітника, домашнього насильства чи насильства з боку однолітків. Як зафіксовано в документі, міністр, який відповідає за соціальний захист населення за погодженням з міністром юстиції встановить розпорядженням зразок анкети щодо загрози життю чи здоров’ю дитини. Анкета призначена для використання соціальними працівниками, поліцейськими та медичними працівниками.

Крім того, як написано в законі, для дитини, яка залишається під опікою батьків і яку жоден із батьків не може представляти, суд з питань опіки та піклування призначає представника дитини. Ця особа буде уповноважена виконувати всі дії, пов'язані зі справою, в тому числі в частині оскарження та виконання рішення. Представником дитини може бути призначений адвокат або юридичний радник, який демонструє особливу обізнаність у справах дитини.

Положення закону також встановлюють куратора для особи з інвалідністю, який має бути підтримкою, а не обов’язковою заміною у вирішенні правових питань.

Поправка також запроваджує заслухання дитини, якщо це дозволяють її розумовий розвиток, стан здоров’я та ступінь зрілості. Дитина може бути заслухана лише за її згодою. Положення передбачає, що суд враховує думку та розумні бажання дитини залежно від обставин, розумового розвитку, здоров'я та зрілості дитини. Заслухати дитину можна лише один раз під час розгляду справи, якщо не виникнуть істотні обставини, які вимагають повторного заслуховування дитини.

Закон також передбачає запровадження аналізу тяжких та смертельних випадків жорстокого поводження з дітьми. В обґрунтуванні до поправки вказується, що основним принципом цього механізму є покращення захисту дітей та їх благополуччя шляхом виховання культури навчання серед тих, хто практикує та установ про те, що потрібно змінити та як цього досягти.

Згідно з положенням, аналізи проводитиме група експертів, призначених міністром юстиції на чотири роки. Команда складатиметься з шести експертів, по одному в галузі права, педіатрії, психології, психіатрії, педагогіки та соціології. Щоразу в аналізі як експерти-консультанти братимуть участь два представники неурядових організацій.

У поправці також наголошено на необхідності запровадження обов’язкового навчання сімейних суддів для кращого розуміння потреб дітей, які беруть участь у судових процесах.

Смерть закатованого восьмирічного Каміля

 8 травня після 35 днів боротьби лікарів за його життя помер 8-річний Каміль. Хлопець раніше неодноразово піддавався жорстокому поводженню з боку свого вітчима, 27-річного Давіда Б. Чоловік знущався над дитиною з особливою жорстокістю, зокрема саджав хлопчика на розпечену піч, припікав сигаретами, обливав окропом, бив душем і кулаками по всьому тілу, ногами по голові і кидаючи ним об меблі та підлогу.

Матір Камілч, 35-річна Магдалена Б., хоч і знала, що робить її чоловік, жодним чином не намагалася його зупинити. Каміль багато разів тікав з дому. За словами лікарів, які доглядали за ним в останні дні його життя, хлопчик був занедбаний і недоїдав. Інакше він мав би хороші шанси вижити.

Nie milkną komentarza po śmierci Kamila. Ofiar "będzie jeszcze więcej, jeśli nie zmienimy tego, co nie działa"
Nie milkną komentarza po śmierci Kamila. Ofiar "będzie jeszcze więcej, jeśli nie zmienimy tego, co nie działa"Fakty po Południu TVN24

Давид Б. вже відбував покарання раніше. Дії, за які наразі відповідає, вчинив в умовах рецидиву. Звинувачення проти чоловіка також включають знущання з особливою жорстокістю над іншим пасинком, 7-річним Фабіаном Б. Чоловіку та матері загиблої дитини загрожує довічне ув'язнення.

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Autor:red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Piotr Nowak

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/ prpb
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17 lipca 2023, 15:50
Autor:
pk/gp
Źródło:
tvn24.pl

Decyzją prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry na wolność wyszła 24-letnia Marika, skazana za rozbój. Rzecznik poznańskiego sądu Aleksander Brzozowski w rozmowie z reporterem TVN24 przekazał szczegóły dotyczące sprawy. Mówił między innymi, że Marika "mimo młodego wieku zachowywała się jak osoba zdemoralizowana, która z manifestowania swoich poglądów czyniła całą motywację swojego działania". "Gazeta Wyborcza" dotarła do sentencji wyroku. Jak wynika z dokumentu, skazana 24-latka, razem z innym skazanym, stosowała "przemoc w postaci szarpania, popychania i wykręcania trzeciego palca lewej ręki".

"Nie kryli motywacji", "zachowywali się jak osoby zdemoralizowane". Ziobro wypuścił 24-latkę z więzienia

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17 lipca 2023, 12:04
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ads//now
Źródło:
"Gazeta Wyborcza", tvn24.pl

Inflacja bazowa w czerwcu 2023 roku spadła do 11,1 procent z 11,5 procent miesiąc wcześniej - podał Narodowy Bank Polski. W ujęciu miesiąc do miesiąca inflacja bazowa w czerwcu obniżyła się do 0,3 procent z 0,4 procent miesiąc wcześniej.

Inflacja bazowa w czerwcu 2023 roku. Dane NBP

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17 lipca 2023, 14:01
Autor:
/ToL
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

Minister ustawia dyskusję po to, żeby zhejtować sąd, żeby prowadzić swoją grę polityczną, żerując na tej konkretnej sprawie - powiedział doktor habilitowany Mikołaj Małecki. Karnista w TVN24 mówił o decyzji ministra Zbigniewa Ziobry, na podstawie której skazana za rozbój 24-letnia Marika wyszła na wolność. - Została osadzona w zakładzie karnym na trzy lata pozbawienia wolności i to była najniższa możliwa kara, która na podstawie Kodeksu karnego mogła zostać wymierzona za usiłowanie rozboju o charakterze chuligańskim. To są przepisy uchwalone przez Prawo i Sprawiedliwość w 2006 roku - przypomniał Małecki.

Marika zwolniona z więzienia. Doktor Małecki komentuje: Ziobro bardzo sprytnie politycznie rozgrywa sytuację

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17 lipca 2023, 12:56
Autor:
akw//now
Źródło:
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W Ełku (woj. warmińsko-mazurskie) spłonął kamper. Po ugaszeniu ognia strażacy znaleźli wewnątrz ciała dwóch osób, 34-letniej kobiety i 29-letniego mężczyzny. Kobieta osierociła dwójkę dzieci w wieku ośmiu i 10 lat. Trwają ustalenia okoliczności pożaru.

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17 lipca 2023, 9:38
Aktualizacja: 17 lipca 2023, 12:48
Aktualizacja:
Autor:
wini,
tm/tok
Źródło:
TVN24

34-latka została aresztowana pod zarzutem nieumyślnego spowodowania śmierci swojego trzymiesięcznego dziecka. Zadzwoniła na numer alarmowy i przekazała, że przygniotła syna w czasie snu. Była pijana, w ciągu alkoholowym. W poniedziałek odbyła się sekcja zwłok chłopca.

Była pijana, twierdzi, że przygniotła syna w czasie snu. Odbyła się sekcja trzymiesięcznego chłopca

Była pijana, twierdzi, że przygniotła syna w czasie snu. Odbyła się sekcja trzymiesięcznego chłopca

15 lipca 2023, 13:53
Aktualizacja: 17 lipca 2023, 14:02
Aktualizacja:
Autor:
bż/b
Źródło:
tvn24.pl

W Polsce są co najmniej 424 nielegalne składowiska odpadów niebezpiecznych - ustalili dziennikarze TVN24, autorzy reportażu "Wody czerwone". Wodami czerwonymi nazywane są odpady, które powstają w trakcie produkcji trotylu. Reporterzy odkryli je na wielu nielegalnych składowiskach. Dotarli do jedynej w kraju firmy, zajmującej się taką produkcją. Na własne oczy zobaczyli dramat samorządów oraz prywatnych ludzi, którzy z powodu działalności przestępców zostali z kosztownym problemem. O swoich ustaleniach dziennikarze opowiedzieli w poniedziałek na antenie TVN24.

"Wody czerwone". Reportaż o nielegalnych składowiskach niebezpiecznych substancji. Autorzy o swych ustaleniach

"Wody czerwone". Reportaż o nielegalnych składowiskach niebezpiecznych substancji. Autorzy o swych ustaleniach

17 lipca 2023, 11:31
Autor:
akw//rzw
Źródło:
TVN24

Politycy Prawa i Sprawiedliwości przyjęli teraz narrację, że misje obserwacyjne wyborów to całkowicie normalna sytuacja, dlatego nie ma co przejmować się wezwaniem Parlamentu Europejskiego do wysłania takiej misji do Polski. Wcześniej zaś dyskredytowano tę rezolucję i potrzebę obecności w kraju przedstawicieli OBWE podczas jesiennego głosowania do Sejmu i Senatu. Wokół misji obserwacyjnej, która będzie sprawdzać przebieg wyborów w Polsce, narosło sporo niejasności. Tłumaczymy więc, kto może przyjechać do Polski je obserwować i jak taki proces przebiega.

"Misje obserwacyjne przy wyborach to coś normalnego"? Tak, jeśli są powody

17 lipca 2023, 13:35
Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Na moście prowadzącym na okupowany przez Rosjan Krym doszło do incydentu, po którym zginęły co najmniej dwie osoby. Ukraińskie media doniosły, że nad ranem miały tam być słyszane eksplozje. Szef okupacyjnych władz Krymu Siergiej Aksionow poinformował na kanale Telegram, że ruch na przeprawie został wstrzymany z powodu "nagłej sytuacji". Nie podał bliższych szczegółów. Reuters opublikował nagranie, na którym widać zniszczenia na moście.

Doniesienia o eksplozjach na moście Krymskim. Jest nagranie pokazujące zniszczenia

Doniesienia o eksplozjach na moście Krymskim. Jest nagranie pokazujące zniszczenia

17 lipca 2023, 8:45
Aktualizacja: 17 lipca 2023, 10:42
Autor:
akw//now
Źródło:
PAP, Reuters

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Ksiądz krzyczał i przyciskał ucznia do ławki. Sąd chciał ukarać go grzywną

Ksiądz krzyczał i przyciskał ucznia do ławki. Sąd chciał ukarać go grzywną

17 lipca 2023, 11:05
Autor:
kz
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tvnwarszawa.pl

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Znany muzyk oskarżony o wykorzystanie seksualne nieletniej

Znany muzyk oskarżony o wykorzystanie seksualne nieletniej

17 lipca 2023, 8:01
Autor:
kz
Źródło:
PAP

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 509 dni. Według mapy Google korki utworzone przez pojazdy próbujące opuścić Krym po zniszczeniach na moście Krymskim osiągnęły długość 10 kilometrów - napisał na Twitterze doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko. Ukraiński serwis Defence Express podał, że rosyjski duży okręt desantowy Piotr Morgunow wypłynął z portu w Noworosyjsku i zapewnia wsparcie logistyczne, pełniąc rolę promu w rejonie uszkodzonego rosyjskiego mostu na anektowany Krym. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Rosjanie uciekają z Krymu. Korki po ataku na most

Rosjanie uciekają z Krymu. Korki po ataku na most

17 lipca 2023, 5:32
Aktualizacja: 17 lipca 2023, 15:58
Aktualizacja:
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl, PAP, Reuters

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozszerzyło obszar objęty SMS-owym alertem przed gwałtownymi burzami z gradem. Ostrzeżenie zostało wysłane łącznie do mieszkańców czterech województw. W ciągu dnia powinni oni zachować szczególną ostrożność, ponieważ miejscami mogą wystąpić przerwy w dostawie prądu.

Alert RCB dla kolejnych regionów. "Możliwe przerwy w dostawie prądu"

Alert RCB dla kolejnych regionów. "Możliwe przerwy w dostawie prądu"

17 lipca 2023, 9:58
Aktualizacja: 17 lipca 2023, 12:23
Aktualizacja:
Autor:
anw,as/dd
Źródło:
RCB, tvnmeteo.pl

- Czytam kilka rzeczy naraz. Lubię zmienność i różnorodność - mówi Dorota Wellman, prowadząca "Dzień Dobry TVN". Najchętniej sięga po biografie, literaturę faktu i reportaże oraz nagradzane powieści. - Jestem też literackim myśliwym: poluję na nowości, przeglądam strony wydawnictw, zapisuję się na newslettery z zapowiedziami. Gdy mnie coś zainteresuje, muszę to mieć. Jeśli na coś wydaję dużo pieniędzy, to właśnie na książki - przyznaje dziennikarka.

Dorota Wellman poleca książki na lato. "Jestem literackim myśliwym"

Dorota Wellman poleca książki na lato. "Jestem literackim myśliwym"

17 lipca 2023, 12:40
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joan//am
Źródło:
tvn24.pl

Debaty maturzystów z profesorami czołowych uczelni niepublicznych, panele dyskusyjne oraz rozstrzygnięcie konkursu na tekst o przyszłości Polski po wyborach w 2023 roku - to wszystko wydarzy się podczas spotkania Concilium Civitas, które w dniach 21-23 lipca odbędzie się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. - Z jednej strony kwiat młodzieży, z drugiej kwiat ludzi zajmujących się myśleniem o społeczeństwie, polityce, gospodarce czy przyszłości. I te światy się spotkają i będą ze sobą rozmawiać - mówił w TVN24 kierownik Katedry Nowych Mediów i Dziennikarstwa Collegium Civitas Jacek Żakowski.

Maturzyści napisali prace, będą o nich dyskutować z profesorami. "Te światy się spotkają"

Maturzyści napisali prace, będą o nich dyskutować z profesorami. "Te światy się spotkają"

17 lipca 2023, 7:58
Autor:
pp//now
Źródło:
TVN24