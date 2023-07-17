Сейм ухвалив "Закон Камілька"

Сейм ухвалив поправку до Кодексу родини та опіки, спрямовану на посилення захисту дітей від насильства. Поправка під назвою "Закон Камілька" передбачає, серед іншого, обов’язок аналізувати найсерйозніші випадки насильства, імплементацію стандартів захисту дітей та запровадження анкети оцінки ризиків для державних служб. За поправку проголосували не всі депутати.

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У четвер за новий регламент проголосував 441 депутат, 11 (Konfederacja і Wolnościowcy) були проти, один утримався від голосування.

Депутати прийняли 16 уточнюючих поправок, які стосуються, зокрема, обов’язків органів установ та асоціацій, а також можливості кращої систематичності щодо доступу до інформації. Зміни передбачають, наприклад, що органи, установи, об'єднання, громадські організації чи інші суб'єкти зобов'язані надати інформацію про дитину на вимогу призначеного судом представника цієї дитини у разі, якщо жоден із батьків не може її представляти. .

Інша поправка додала, зокрема, положення про те, що "хто, будучи зобов’язаним запровадити стандарти захисту неповнолітніх, не виконує цього обов’язку, підлягає штрафу до 250 злотих або догані". У разі повторного невиконання зобов’язання запровадити стандарти захисту неповнолітніх, винуватцю загрожує штраф у розмірі не менше 1000 злотих.

Тепер поправка буде передана до Сенату.

"Закон Камілька". Що він передбачає?

Прийняті правила були підготовлені депутатами "Суверенної Польщі" та подані до Сейму через кілька днів після смерті 8-річного Каміля з Ченстохови. Зміни підтримали 23 установи та громадські організації. Закон передбачає запровадження стандартів захисту неповнолітніх у всіх закладах, що працюють з дітьми. Стандарти включають перевірку персоналу на наявність злочинів сексуального характеру та насильства над дітьми, розробку та дотримання кодексу безпечних стосунків між персоналом і дітьми.

Поправка також передбачає розробку та впровадження чітких процедур у разі підозри на жорстоке поводження з дитиною - внаслідок насильства з боку співробітника, домашнього насильства чи насильства з боку однолітків. Як зафіксовано в документі, міністр, який відповідає за соціальний захист населення за погодженням з міністром юстиції встановить розпорядженням зразок анкети щодо загрози життю чи здоров’ю дитини. Анкета призначена для використання соціальними працівниками, поліцейськими та медичними працівниками.

Крім того, як написано в законі, для дитини, яка залишається під опікою батьків і яку жоден із батьків не може представляти, суд з питань опіки та піклування призначає представника дитини. Ця особа буде уповноважена виконувати всі дії, пов'язані зі справою, в тому числі в частині оскарження та виконання рішення. Представником дитини може бути призначений адвокат або юридичний радник, який демонструє особливу обізнаність у справах дитини.

Положення закону також встановлюють куратора для особи з інвалідністю, який має бути підтримкою, а не обов’язковою заміною у вирішенні правових питань.

Поправка також запроваджує заслухання дитини, якщо це дозволяють її розумовий розвиток, стан здоров’я та ступінь зрілості. Дитина може бути заслухана лише за її згодою. Положення передбачає, що суд враховує думку та розумні бажання дитини залежно від обставин, розумового розвитку, здоров'я та зрілості дитини. Заслухати дитину можна лише один раз під час розгляду справи, якщо не виникнуть істотні обставини, які вимагають повторного заслуховування дитини.

Закон також передбачає запровадження аналізу тяжких та смертельних випадків жорстокого поводження з дітьми. В обґрунтуванні до поправки вказується, що основним принципом цього механізму є покращення захисту дітей та їх благополуччя шляхом виховання культури навчання серед тих, хто практикує та установ про те, що потрібно змінити та як цього досягти.

Згідно з положенням, аналізи проводитиме група експертів, призначених міністром юстиції на чотири роки. Команда складатиметься з шести експертів, по одному в галузі права, педіатрії, психології, психіатрії, педагогіки та соціології. Щоразу в аналізі як експерти-консультанти братимуть участь два представники неурядових організацій.

У поправці також наголошено на необхідності запровадження обов’язкового навчання сімейних суддів для кращого розуміння потреб дітей, які беруть участь у судових процесах.

Смерть закатованого восьмирічного Каміля

8 травня після 35 днів боротьби лікарів за його життя помер 8-річний Каміль. Хлопець раніше неодноразово піддавався жорстокому поводженню з боку свого вітчима, 27-річного Давіда Б. Чоловік знущався над дитиною з особливою жорстокістю, зокрема саджав хлопчика на розпечену піч, припікав сигаретами, обливав окропом, бив душем і кулаками по всьому тілу, ногами по голові і кидаючи ним об меблі та підлогу.

Матір Камілч, 35-річна Магдалена Б., хоч і знала, що робить її чоловік, жодним чином не намагалася його зупинити. Каміль багато разів тікав з дому. За словами лікарів, які доглядали за ним в останні дні його життя, хлопчик був занедбаний і недоїдав. Інакше він мав би хороші шанси вижити.

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Давид Б. вже відбував покарання раніше. Дії, за які наразі відповідає, вчинив в умовах рецидиву. Звинувачення проти чоловіка також включають знущання з особливою жорстокістю над іншим пасинком, 7-річним Фабіаном Б. Чоловіку та матері загиблої дитини загрожує довічне ув'язнення.

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Autor:red.

Źródło: PAP