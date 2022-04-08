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Сейм ухвалив з поправками зміни до закону про допомогу громадянам України

8 kwietnia 2022, 16:56

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl
Сейм ухвалив зміни до закону про допомогу громадянам України
Сейм ухвалив зміни до закону про допомогу громадянам УкраїниTVN24
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TVN24Сейм ухвалив зміни до закону про допомогу громадянам України

У п'ятницю Сейм ухвалив зміни до закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави. Регламент передбачає, зокрема, прискорення реєстрації громадян України в системі PESEL. Також введено положення про постачання ліків українській стороні від RARS (Урядова Агенція Стратегічних Резервів).

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За поправку проголосували 434 депутати, 10 були проти, один - утримався.

10 депутатів, які проголосували проти закону, були депутатами від «Конфедерації». Утримався від голосування також представник цього депутатського об’єднання Добромір Соснєж.

Раніше Сейм проголосував за декілька з понад десятка поправок, які були запропоновані під час другого читання. Серед них були поправки партії Право і Справедливість і лівих, у тому числі поправка, згідно з якою від імені хворого чи інваліда заяву про присвоєння номера PESEL подає один із батьків, опікун або куратор. У разі відсутності таких осіб номер PESEL може бути присвоєний просто на підставі закону, без заяви.

Українські лікарі з дозвілом рактикувати в Польщі

Депутати також погодилися змінити положення, щоб органи місцевого самоврядування могли використовувати на допомогу біженцям кошти від плати за отримання дозволів на продаж алкогольних напоїв та кошти, зібрані від продажу алкоголю в дрібних упаковках у рамках т.зв. «цукрового податку».

Також було прийнято поправку, згідно з якою один з органів місцевого самоврядування, спілка органів місцевого самоврядування або столична спілка можуть збирати пожертви в грошовій або в іншій формі на допомогу громадянам України або місцевим чи регіональним громадам в Україні. Положення про принципи такого збирання коштів на збирання цих пожертв не поширюються.

Проект змін до спеціального Закону про допомогу уряд ухвалив у вівторок. Серед іншого нові норми дозволяють тимчасовий дозвіл українським лікарям практикувати в Польщі з метою надання медичної допомоги громадянам України.

Оновлений закон також дозволяє  фінансувати із Фонду допомоги діяльність польських служб з безпеки біженців. Відповідно до постанови, Bank Gospodarstwa Krajowego створить Фонд кризових гарантій. Нові положення передбачають, що у зв'язку з війною BGK зможе надавати поруки та гарантії погашення позик або інших зобов'язань підприємців.

Засідання депутатів польського Сейму Marcin Obara/PAP

Проблеми громадян Білорусі

Поправка також вирішує проблему громадян Білорусі, які втекли з України до Польщі перед війною. Нова редакція закону передбачає, серед іншого, надання білоруським біженцям з України гуманітарних віз у Польщі. Також має бути встановлений новий вид дозволу на тимчасове проживання з терміном дії на три роки, який видається, коли гуманітарна віза втратила чинність.  

Крім березневого закону про допомогу громадянам України, змінено також окремі положення інших законів, у т.ч про іноземців, про надання захисту іноземцям, про податок на доходи фізичних осіб, про поруки та гарантії, надані Державним казначейством, Закону про банки, Закону про професії лікаря, стоматолога, медсестри та акушерки і навіть у фармацевтичному законодавстві.

Поправки набудуть чинності на наступний день після публікації, а дія їх поширюватиметься на термін з 24 лютого, коли Росія вторглася в Україну.

Після впровадження цих поправок уряд хоче присвятити наступні тижні підготовці подальших змін – у питаннях освіти та, зокрема, щодо підготовки дітей-біженців до наступного навчального року, – заявив заступник глави Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Павел Шефернакер під час роботи парламенту.

Тепер законодавчі новації розглядатиме Сенат.

Zaślepka materiału TVN24GO

Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Obara/PAP

Tagi:
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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