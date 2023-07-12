Сейм ухвалив постанову про вшанування пам’яті жертв Волинської різанини

12 lipca 2023, 12:00
Autor:
akr
Źródło:
PAP
Sejm uczcił minutą ciszy ofiary rzezi wołyńskiej
Sejm uczcił minutą ciszy ofiary rzezi wołyńskiejTVN24
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TVN24Sejm uczcił minutą ciszy ofiary rzezi wołyńskiej

Сейм одностайно прийняв постанову про вшанування жертв Волинської різанини у 80-і роковини злочину. "Важливо провести ексгумацію, гідно поховати і вшанувати пам’ять усіх жертв геноциду на Східному Пограниччі", - наголошено в документі. "Сьогодні на знак солідарності з польським народом я віддаю данину пам’яті всім цивільним жертвам - громадянам Другої Польської Республіки, вбитим на територіях, окупованих Третім Рейхом під час Другої світової війни", - написав у соціальних мережах посол України в Польщі Василь Зварич.

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У голосуванні взяли участь 440 депутатів, усі проголосували "за".

Сейм ухвалив постанову про вшанування пам’яті жертв Волинської різаниниPAP/Piotr Nowak

Минулого тижня проект постанови був прийнятий шляхом акламації (загального схвалення без підрахунку голосів - ред.) парламентською комісією з питань культури та ЗМІ.

"11 липня 1943 року на Волині сталася Кривава неділя - кульмінаційний момент Волинської різанини, геноциду, спланованого провідниками Організації Українських Націоналістів (ОУН), який мав на меті знищити поляків на Південно-Східному Пограниччі, частині Полісся, Люблінщини та Підкарпаття", - читаємо в резолюції .

В тексті наголошено, що "цього дня українські війська під егідою ОУН і УПА, часто підтримувані мирним українським населенням, напали на 99 населених пунктів на території колишнього Волинського воєводства, населених поляками, і знищили значну частину їхніх жителів".

У постанові зазначено, що з 2016 року 11 липня є Національним днем ​​пам’яті жертв геноциду, вчиненого українськими націоналістами проти громадян ІІ Польської Республіки. "Згідно з планами проводу ОУН, на територіях ІІ Польської Республіки, заселених спільно польським і українським населенням, поляків передбачалося вбити або залякати і змусити до втечі", - йдеться в документі.

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Як наголошено, "під час нападів відділів ОУН і УПА, підтриманих частиною місцевого українського населення, було вбито понад 100 тисяч поляків - часто у дуже жорстокий спосіб, а кілька сотень тисяч людей втекли з Пограниччя через страх такої самої долі".

У постанові зазначають, що "жертвами геноциду стало передусім сільське населення, багатодітні родини, переважно жінки, діти та люди похилого віку", і "це супроводжувалося пограбуванням майна, знищенням усіх слідів польськості, знищенням культурної спадщини цих земель, зокрема костелів та інших культових місць". "Українські шовіністи вбивали також представників інших національностей та своїх співвітчизників", - сказано в резолюції Сейму.

"Сейм Польської Республіки прагне вшанувати пам’ять усіх жертв Волинської різанини"

"Сейм Польської Республіки прагне вшанувати пам'ять усіх жертв Волинської різанини. Особливого визнання заслуговують ті представники українського народу, які, ризикуючи життям, протистояли злочину, вчиненому їхніми співвітчизниками", - написано в ухваленій постанові.

У ній наголошують, що "польсько-українське примирення, яке роками будували представники обох народів, має включати також визнання провини та вшанування пам’яті жертв Другої світової війни". "Необхідно провести ексгумацію, гідно поховати і вшанувати пам’ять усіх жертв геноциду на Східному Пограниччі", - йдеться в резолюції.

"Сейм Польської Республіки висловлює подяку кресовянам (жителям Пограниччя, або Кресів - східних воєводств у Польщі до 2 світової війни - ред.) та їхнім нащадкам, а також людям доброї волі, які десятиліттями вимагали правди, керуючись гаслом "Не про помсту, а про пам’ять волають жертви" - наголошено в постанові.

Посол України в Польщі: віддаю шану всім громадянам ІІ Польської Республіки, загиблим під час Другої світової війни

"11 липня, на знак солідарності з польським народом, сьогодні віддаю данину пам’яті всім цивільним жертвам - громадянам ІІ Польської Республіки, замордованим на територіях, окупованих Третім Рейхом під час Другої світової війни", - написав посол України в Польщі Василь Зварич у соцмережах.

Він також висловив співчуття всім рідним і близьким загиблих. "Разом ми протистоїмо спільним загрозам перед лицем російської агресії! Разом ми переможемо і разом збудуємо спільне європейське майбутнє для наших близьких народів!" - додав він.

Свій допис дипломат супроводив світлиною пам’ятника жертвам Волинського злочину.

80-ті роковини Волинської різанини

80 років тому, 11 і 12 липня 1943 року, Українська Повстанська Армія здійснила скоординований напад на близько 150 населених поляками місцевостей Володимирського, Горохівського, Ковельського та Луцького повітів колишнього Волинського воєводства. Використано обставину, що в неділю, 11 липня, люди зібралися в костелах.

"Кривава неділя" вважається піковим моментом геноциду, здійсненого українськими націоналістами проти поляків на Волині та в Східній Галичині у 1943-1945 роках. Внаслідок геноцидних дій на Волині загинуло близько 100 тисяч поляків.

Виконавцями людовбивства були члени Організації Українських Націоналістів-Б (фракція Бандери), підпорядкованої їй УПА та заохочуване ними українське населення, часто пов’язане зі своїми польськими сусідами кровними зв’язками. Безпосередню відповідальність за видачу злочинного наказу покладають на головнокомандувача УПА Романа Шухевича. Свої дії ОУН-УПА назвала "антипольською акцією", спрямованою на те, щоб Україна стала територією, населеною виключно етнічними українцями.

Autor:akr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Piotr Nowak

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Źródło:
"Times"

We wtorek w rzeszowskim żłobku zmarło dziecko, które miało zadławić się winogronem. Sytuacje, w których maluch dławi się i nie może oddychać, zdarzają się nierzadko i warto wiedzieć, jak się wtedy zachować. Przypominamy zasady postępowania, które wyjaśniają ratownicy medyczni.

Dziecko zadławiło się i nie może oddychać. Jak postępować?

Dziecko zadławiło się i nie może oddychać. Jak postępować?

11 lipca 2023, 19:17
Autor:
akr
/ prpb
Źródło:
tvn24.pl

25-latka siedziała na ławce przed blokiem w Rudzie Śląskiej. Była z nią jej dwutygodniowa córka. Kobieta - jak informuje policja - miała ponad dwa promile alkoholu w organizmie i problemy z utrzymaniem równowagi. O jej stanie powiadomili świadkowie.

Pijana matka na ławce, obok wózek z dwutygodniową córką

Pijana matka na ławce, obok wózek z dwutygodniową córką

12 lipca 2023, 10:45
Autor:
mm/tam
Źródło:
tvn24.pl

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku sfinansowano między innymi pomoc dla producentów hodujących lochy - tak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Koszt pomocy wyniósł blisko pół miliarda złotych. Sprawę skomentowali minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus oraz wiceminister tego resortu Janusz Kowalski.

Z funduszu covidowego na lochy. "Nie śmiejmy się, to jest naprawdę poważna sprawa"

Z funduszu covidowego na lochy. "Nie śmiejmy się, to jest naprawdę poważna sprawa"

11 lipca 2023, 19:39
Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

WIBOR trzymiesięczny (3M) i sześciomiesięczny (6M) w dół po informacji o zakończeniu cyklu podwyżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP). Część ekonomistów spodziewa się, że we wrześniu może dojść do pierwszej obniżki stóp procentowych.

Dobre informacje dla kredytobiorców. "Zaczynamy zjazd ze szczytu"

Dobre informacje dla kredytobiorców. "Zaczynamy zjazd ze szczytu"

11 lipca 2023, 15:04
Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Aktor Tom Holland przyznał w nowym wywiadzie, że był "zniewolony" przez alkohol, ale udało mu się z tego wyrwać. Po sześciu miesiącach bez picia mówi o "najszczęśliwszym czasie w całym swoim życiu".

Tom Holland po ostatnich "bardzo pijanych świętach" odstawił alkohol. Teraz opowiedział o uzależnieniu

Tom Holland po ostatnich "bardzo pijanych świętach" odstawił alkohol. Teraz opowiedział o uzależnieniu

12 lipca 2023, 11:57
Autor:
pb//am
Źródło:
BBC

W środę wydaliśmy decyzję zasadniczą dla Polskich Elektrowni Jądrowych, która przybliża do budowy pierwszej elektrowni jądrowej w naszym kraju - poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Zielone światło dla elektrowni jądrowej w Polsce

Zielone światło dla elektrowni jądrowej w Polsce

12 lipca 2023, 11:45
Autor:
mp/ams
Źródło:
PAP

"Nieobecni" to jeden z hitów Player Original. Serial porusza problem zaginięć, a jego scenariusz jest inspirowany prawdziwymi historiami. Pierwszy sezon miał premierę w TVN pod koniec 2021 roku, drugi zadebiutował w maju. Teraz oba sezony serialu można obejrzeć online.

Zaginięcia i tajemnicze historie inspirowane prawdziwymi wydarzeniami. Serial "przyprawia o ciarki"

Zaginięcia i tajemnicze historie inspirowane prawdziwymi wydarzeniami. Serial "przyprawia o ciarki"

12 lipca 2023, 12:19
Źródło:
Player

"Dziś dostałam medal! Wyjątkowy i bardzo dla mnie ważny. Moje rodzinne miasto - Łódź - obdarowało mnie nim z okazji 600-lecia Łodzi!" - napisała Anita Werner na Instagramie. Z okazji jubileuszu łodzianie wybrali 600 osób, które są "żywą reklamą miasta". W poniedziałek odbyła się jedna z ośmiu uroczystości, wręczenia pamiątkowych medali. Oprócz dziennikarki TVN24 wyróżnienia od łodzian dostali także Marcin Józefaciuk, prowadzący w TVN program "Nastolatki rządzą kasą" i sędzia Anna Maria Wesołowska.

Anita Werner z medalem od łodzian. "Za pasję, która jest pracą, i pracę, która jest pasją"

Anita Werner z medalem od łodzian. "Za pasję, która jest pracą, i pracę, która jest pasją"

12 lipca 2023, 9:15
Autor:
joan//mro
Źródło:
Instagram