Сейм ухвалив постанову про членство України в НАТО. За це у п'ятницю проголосували 443 депутати від усіх політичних сил, крім 'Конфедерації". "Беручи до уваги самовідданість українського народу та його суверенне право обирати власний шлях розвитку, Сейм Польської Республіки повністю підтримує європейські та євроатлантичні прагнення України", - йдеться в резолюції.

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За резолюцію проголосували 443 депутати, семеро депутатів "Конфедерації" утрималися при голосуванні. Проти виступили двоє депутатів - Яцек Свят ("Право і справедливість") і Гжегож Браун ("Конфедерація").

Перед голосуванням в п'ятницю про підтримку ухваленої резолюції заявили всі парламентські фракції, вважаючи, що вона зміцнить Альянс і є в інтересах Польщі. Група "Конфедерації" була проти, вважаючи, що така позиція могла б втягнути Польщу у світовий конфлікт.

Засідання Сейму 16 червня PAP/Marcin Obara

Сьогодні Україна захищає не лише свою державність

У резолюції наголошують, що сьогодні Україна захищає не лише свою державність, а й спільні цінності, такі як демократія та порядок, заснований на міжнародному праві. "Беручи до уваги самовідданість українського народу та його суверенне право обирати власний шлях розвитку, Сейм Польської Республіки повністю підтримує європейські та євроатлантичні прагнення України. Її війська стають все більш сумісними із силами НАТО та набираються досвіду на полі битви. Отже, з військової точки зору вступ України до НАТО буде корисним також для Альянсу", - сказано в ухвалі.

Також в документі звертають увагу, що рішення про вступ до НАТО приймається зацікавленою державою та державами-членами Альянсу.

"Майбутній саміт у Вільнюсі має вирішальне значення для відносин між НАТО і Україною і має стати місцем дебатів щодо їхнього майбутнього. Процедура запрошення Фінляндії та Швеції до Альянсу може бути застосована також і до України. Сейм Польської Республіки підтримає зусилля щодо посилення політичної та практичної співпраці між Альянсом та Україною та побудови консенсусу щодо вступу України до НАТО.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP, tvn24.pl