Сейм прийняв постанову, в якій закликав Союз призупинити видачу віз росіянам

1 października 2022, 15:52
Autor:
red.
Źródło:
PAP
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Сейм ухвалив резолюцію, в якій засудив псевдореферендуми, організовані Росією на окупованих територіях України, і закликав Європейський Союз призупинити видачу віз громадянам Росії.  За її ухвалення проголосували 434 депутати, двоє утрималися, проти не було жодного.

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На засіданні Сейму в четвер ухвалено резолюцію "про засудження незаконних референдумів, які проводить російська влада на окупованих територіях України, і вжиття заходів для припинення видачі віз громадянам Російської Федерації".  Постанову підтримали 434 депутати з 436, які брали участь у голосуванні.  Ніхто не був проти, а двоє депутатів - Конрад Беркович і Гжегож Браун від Конфедерації - утрималися від голосування.

У постанові йдеться, що Сейм не визнає результати незаконних референдумів, проведених колабораціоністськими адміністраціями окупованих регіонів України, контрольованих Російською Федерацією.  Проект резолюції був схвалений у середу спільно парламентськими комітетами у закордонних справах і Європейського Союзу.

Плажинський: припинення видачі віз росіянам  - необхідність

Проект резолюції представив на розгляд депутат від ПіС Кацпер Плажинський. За його словами, зміст проекту постанови адаптували до поточних подій, щоб врахувати питання псевдореферендумів, організованих Росією на окупованих територіях України.  Він додав, що  припинити видачу віз росіянам необхідно.

- Люди, які тікають від призову, повинні залишатися в Росії і нести відповідальність, а якщо вони не погоджуються з війною, то повинні не підкорятися авторитарній, фашистській російській владі, - сказав він.  Він також висловив сподівання, що резолюція буде прийнята понадпартійним консенсусом.

Під час дискусії депутатка від ПіС Беата Матусяк-Пєлюха повідомила, що протягом тижня після оголошення часткової мобілізації в Росії 46 тисяч росіян перетнули кордон з Фінляндією, а частина з них потім виїхала до інших країн Шенгенської зони.  За її словами, важко на рівних ставитися до біженців - жертв війни  і молодих росіян, які втекли від призову в армію.Вона підтвердила, що фракція ПіС підтримає резолюцію, і подала поправку від імені фракції, щоб додати до резолюції пункт про заборону використання на території ЄС символів, які використовує російська пропаганда, включно з літерою "Z". Поправка отримала підтримку палати і була прийнята.

Коваль: Ми хотіли б, щоб росіяни дійшли висновку, що ще є час для змін

Павел Коваль із "Громадянської платформи" сказав, що резолюцію, ухвалену Сеймом, в Європі та у цілому світі мають сприймати як попередження, що Путіна потрібно зупинити негайно.  За його словами, зараз Путін, а також білоруський лідер Олександр Лукашенко порушують міжнародне право, намагаючись змінити визнані кордони суверенних держав.

Депутат Коваль додав, що агресія Росії проти України - це не лише "війна Путіна", позаяк її підтримує багато росіян.  

- Хотілося б, щоб росіяни дійшли висновку, що час для змін ще є, хоча вже дуже пізно.  Ми хочемо сказати росіянам: закінчіть цю війну, бо це неправда, що ви не маєте впливу на світ Путіна, Шойгу та їхніх поплічників, - сказав він. 

Його підтримав депутат від PSL Владислав Теофіль Бартошевський, який сказав, що резолюція необхідна і має бути сформульована якомога суворіше.  Він порівняв псевдореферендуми на окупованих територіях України з аналогічними діями, за допомогою яких Радянський Союз після агресії проти Польщі 17 вересня 1939 року включив східні території Польщі до складу СРСР. Він додав, що згідно з незалежними дослідженнями, 80 відсотків росіян підтримують війну.  

- Ті, хто тікає, це не опозиціонери - вони хочуть аби їх лишили в спокої і купувати західні товари, - сказав депутат.  За його словами, теза про те, що Україна має бути суверенною державою, не є суспільно прийнятною в Росії.

"Великий обов’язок мудрої політики"

Павел Залєвський з "Польщі 2050 зазначив, що на Польщі та польських парламентаріях лежить "великий обов’язок ведення мудрої політики", яка ефективно підтримає українців.  Депутат також наголосив, що окрім росіян, які підтримують режим, є ще "невелика, але дуже цінна" група росіян, які ризикують, борючись з Путіним.  Він вніс поправку про те, щоб польська держава підтримувала таких людей, але вона не була прийнята.

З цією думкою погодився представник лівих Ян Шопіньський, який сказав, що росіяни не повинні мати права в'їзду до Європейського Союзу, але, як він зазначив, подаючи поправку до резолюції, слід закликати польський уряд підтримати тих російських громадян, які тікають від переслідувань, зокрема, представників етнічних меншин, що знаходяться під загрозою зникнення.  Однак і ця поправка була відхилена.

Також свою підтримку проекту висловили представники парламентських груп Kukiz'15 - Ярослав Сахайко та PPS - Йоанна Сенишин.

Зміст постанови

У тексті постанови йдеться про псевдореферендуми, організовані російською владою на окупованих територіях України.  "Проведені в атмосфері терору, вони порушують усі норми міжнародного права і заслуговують на однозначне засудження міжнародної спільноти. Сейм Польської Республіки підтримує Україну в її зусиллях відновити повний контроль над усією своєю територією відповідно до міжнародно визнаного правового статусу. Сейм Польської Республіки рішуче засуджує примушування жителів територій, окупованих Російською Федерацією до служби в російських збройних, допоміжних і колабораціоністських силах", - зазначено в постанові. 

Зазначається, що Російська Федерація здійснила військову агресію проти України.  "Російська держава та її структури вчиняють в Україні військові злочини, включно з геноцидом, і переважна більшість громадян РФ підтримує цю війну. Водночас Росія веде інтенсивну розвідувально-підривну діяльність на території всього Європейського Союзу", - підкреслено в постанові. 

У резолюції зазначено, що "морально неприпустимо дозволяти громадянам держави, яка веде жорстоку агресивну війну та здійснює акти державного тероризму, вільно пересуватися Європою".  Депутати наголошують, що можливість в'їзду до Євросоюзу росіяни використовують для "демонстрації підтримки війни та злочинної діяльності РФ, а також ця можливість полегшує російським службам проведення розвідувально-підривних операцій у Європейському Союзі".

"Сейм Польської Республіки підтримує дії Уряду Польщі на міжнародній арені щодо припинення видачі віз громадянам Російської Федерації. Країни Європейського Союзу та інституції ЄС повинні бути солідарно на боці атакованих і проти нападника. Сейм Польської Республіки звертається до  Голови Ради міністрів із закликом продовжувати дії у цьому питанні, а також до всіх політичних сил у Польщі - підтримати зусилля польського уряду", - йдеться в ухваленій резолюції.

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Autor:red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: IRAKLI GEDENIDZE / Reuters / Forum

Tagi:
Sejm
Rosja
Ukraina
Wojna w Ukrainie
Unia Europejska
Raporty:
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