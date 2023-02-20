Сцена, світло та звук вже є. Останні приготування в Аркадах Кубіцького

Перед Королівським замком тривають останні приготування до вівторкового виступу президента США Джо Байдена. Кореспондент TVN24 повідомив, що вже встановлено намет і сцену, де виступатиме Байден. Доступ відвідувачів у Сади припинено.

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Президент США Джо Байден прилетить до Польщі у вівторок вранці, а о 17:30 він виступить в Аркадах Кубіцького. В Аркадах йдуть останні приготування. Територія огороджена.

- Від приїзду президента нас відділяють уже не дні, а години, - сказав у понеділок вранці репортер TVN24 Себастіан Напєрай.

Він також повідомив про приготування в садах Королівського замку.

- Вже встановлений намет, є озвучення, є освітлення, також є сцена, з якої виступатиме президент США, - розповів він в ефірі TVN24.

"Сигнал усьому вільному світу"

Він нагадав, що ключовий момент, а саме - промова - запланована на 17.30 у вівторок. Це чіткий, символічний сигнал, який полине з Польщі до всього вільного світу, а також до імперії зла, до Володимира Путіна, - зазначив Напєрай.

У неділю репортер розповідав, що сцена, на якій виступатиме Байден, будується, а територія огороджена.

- Роботи просуваються, сцена, на якій виступатиме Джо Байден, практично готова, - повідомив він в ефірі TVN24. Також зазначив, що встановили освітлення та колонки.

- По тротуарах можна ходити вільно, велодоріжка теж проїзна. Однак у самі сади потрапити не можна. Туристи зупиняються і фотографуються, - додав Напєрай в інтерв’ю tvnwarszawa.pl. Крок за кроком технічні групи монтують те, що буде потрібно.

- Біля входу встановлено риштування для двох великих екранів, хоча самих екранів ще немає, - описав роботу кореспондент. На самому замку можна побачити польські прапори та оздоблення в білому та червоному кольорах, є також українські кольори, жовтий та синій.

- Це виглядає дедалі гарніше, - підсумував Напєрай.

Все ще можна зареєструватися та слухати президента Байдена наживо. Ворота будуть відкриті з 14:00 у вівторок.

- Не можна буде взяти в сади парасольку, а також велику сумку чи рюкзак, транспаранти чи прапори, - додав він.

Символічне місце виступу

Аркади на схилі зі східного боку Королівського замку були зведені в 1818-1827 роках за проектом архітектора класициста Якуба Кубіцького. Будівля була невід'ємною частиною королівської резиденції. Аркади з’єднували замкові сади: верхній – розташований на урвищі та нижній – який примикав до русла Вісли. Хоча Королівський замок був зруйнований під час Другої світової війни, самі Аркади Кубіцького уникли знищення. Після 1945 року тут були склади Ансамблю пісні і танцю Війська Польського. Проте з 1971 року, тобто з початку реконструкції Королівського замку, тут розмістили технічні приміщення.

Autor:red.

Źródło: tvn24.pl