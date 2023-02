Сцена, світло та звук вже є. Останні приготування в Аркадах Кубіцького

czytaj dalej

Mieliśmy zakaz używania słowa na "z". To nie jest serial o zombie - przyznał operator filmowy serialu "The Last of Us" Eben Bolter. Jak wyjaśnił w rozmowie z amerykańskim stowarzyszeniem filmowym, w serialowym hicie HBO Max jest wiele elementów odróżniających go zarówno od typowych historii o zombie, jak i klasycznych hollywoodzkich produkcji.