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Санкції ЄС проти Росії. Речник уряду: нас непокоїть позиція Угорщини

2 czerwca 2022, 17:39

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
PAP
Piotr Mueller: niepokoi nas stanowisko Węgier w sprawie szóstego pakietu sankcji na Rosję
TVN24Piotr Mueller: niepokoi nas stanowisko Węgier w sprawie szóstego pakietu sankcji na Rosję

Польща стурбована позицією Угорщини, яка блокує реалізацію шостого пакету санкцій проти Росії, - заявив на прес-конференції в четвер речник уряду Пьотр Мюллер. За інформацією джерела в ЄС, всупереч ухвалам саміту Ради Європи, Будапешт заблокував прийняття обмежень, висуваючи нові вимоги.

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– Позиція Польщі в цьому питанні однозначна. Натомість позиція Угорщини, незважаючи на те, що рішення були прийняті на саміті Ради Європи, нас непокоїть, - сказав на прес-конференції речник уряду Пьотр Мюллер.

За його словами, "були напрацьовані рамки шостого пакету санкцій, який стосується нафти ".

- Для нас дуже важливо відтяти ці головні джерела фінансування Росії, тому ми недвозначно закликаємо Угорщину не блокувати цей процес. Наскільки мені відомо, є деякі нюанси, про які йде мова під час цих зустрічей послів, - додав він.

- Рішення, прийняті на Європейській раді, були однозначними, і Польща - і я думаю, що всі країни Європейського Союзу - хочуть терміново прийняти цей проект санкцій, аби він став реальністю, аби заблокувати чергові надходження коштів до Росії, - зазначив Мюллер.

Угорщина блокує санкції ЄС проти Росії

На саміті в Брюсселі лідери ЄС ухвалили рішення про введення нових санкцій проти Росії. Йдеться про ембарго на нафту з цієї країни, за винятком тієї, що надходить нафтопроводами. Однак для того, щоб нові санкції набули чинності, політичне рішення має бути трансформовано в юридичне. У середу над цим працюали посли держав-членів ЄС.

- Несподівано Угорщина висунула нові вимоги, всупереч політичним домовленостям, досягнутим на саміті. Будапешт вимагає виключення патріарха Кирила з санкційних списків, а також збільшення можливості реекспорту російських нафтопродуктів у треті країни до 3 років замість ухвалених натепер 6 місяців. Європейська комісія та французьке головування в Раді вказали, що трирічний термін не має підстав. Це є порушенням ухваленого на саміті ЄС. Пакет наразі заблокований, -повідомило PAP джерело в ЄС.

У четвер посли країн-членів ЄС зроблять чергову спробу домовитися про санкції. Зустріч відбудеться в Люксембурзі.

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Autor:red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Tagi:
Ukraina
Rosja
Węgry
Wojna w Ukrainie
Piotr Mueller
Unia Europejska
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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asty/adso
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PAP, Reuters

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Podlatują nawet na kilka metrów, łapią kontakt wzrokowy. Kanada: Chińczycy narażają naszych pilotów

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Autor:
ads/adso
Źródło:
CNN, Global News

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NBC News

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Szukał w wodzie frisbee, zaatakował go aligator. Mężczyzna nie przeżył

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Szukał w wodzie frisbee, zaatakował go aligator. Mężczyzna nie przeżył

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ps
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Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo, w ramach którego ma wyjaśnić, czy polska firma dopuściła się oszustwa przy dostawie dronów dla ukraińskiej armii. Na Ukrainę nie dotarło dwieście zamówionych maszyn, firma nie rozliczyła się z 530 tysięcy euro zaliczki. Sprawę bada również m.in. Służba Kontrwywiadu Wojskowego.

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2 czerwca 2022, 14:24

Polska

Autor:
Robert
Zieliński
Źródło:
tvn24.pl

Uznana przez sąd za winną zniesławienia swojego byłego męża, Johnny'ego Deppa, Amber Heard jest teraz na ustach całego świata. Aktorka znajduje wytchnienie w rezydencji na pustyni, którą kupiła w 2019 roku. Ostatnio przebywa tam coraz częściej. Razem z roczną córką.

Amber Heard zaszyła się w domu na pustyni, daleko od Hollywood. Razem ze swoją córką

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Amber Heard zaszyła się w domu na pustyni, daleko od Hollywood. Razem ze swoją córką

2 czerwca 2022, 11:59

Kultura i styl

Autor:
wac//az
Źródło:
The Independent, CNN, New York Post

Pracownik Pomorskiej Kolei Metropolitalnej rozwieszał na peronie nowe rozkłady jazdy, kiedy zauważył psa idącego po torach. Zwierzak "ewidentnie prosił o pomoc". Mężczyzna upewnił się, że nie jedzie żaden pociąg, zeskoczył na torowisko i wyciągnął psa.

Zeskoczył na tory i wyciągnął psa. "Zwierzę odwdzięczyło mu się tradycyjnym machaniem ogonem"

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Pomorze

Autor:
MAK/
tam
Źródło:
TVN24

TVN24 i "Fakty" TVN z bardzo dobrymi wynikami oglądalności w maju 2022 roku. Stacja informacyjna TVN24 osiągnęła 5,5 procent udziału w kategorii ogólnej - wynika z danych Nielsen TV Audience Measurement. To najwyższy wynik za maj w historii TVN24. Najchętniej oglądanym programem informacyjnym w kraju pozostają "Fakty" TVN.

TVN24 i "Fakty" TVN liderami. Najwyższy wynik za maj w historii

Z kraju

TVN24 i "Fakty" TVN liderami. Najwyższy wynik za maj w historii

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Z kraju

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red.
Źródło:
TVN24