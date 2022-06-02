Санкції ЄС проти Росії. Речник уряду: нас непокоїть позиція Угорщини

Польща стурбована позицією Угорщини, яка блокує реалізацію шостого пакету санкцій проти Росії, - заявив на прес-конференції в четвер речник уряду Пьотр Мюллер. За інформацією джерела в ЄС, всупереч ухвалам саміту Ради Європи, Будапешт заблокував прийняття обмежень, висуваючи нові вимоги.

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– Позиція Польщі в цьому питанні однозначна. Натомість позиція Угорщини, незважаючи на те, що рішення були прийняті на саміті Ради Європи, нас непокоїть, - сказав на прес-конференції речник уряду Пьотр Мюллер.

За його словами, "були напрацьовані рамки шостого пакету санкцій, який стосується нафти ".

- Для нас дуже важливо відтяти ці головні джерела фінансування Росії, тому ми недвозначно закликаємо Угорщину не блокувати цей процес. Наскільки мені відомо, є деякі нюанси, про які йде мова під час цих зустрічей послів, - додав він.

- Рішення, прийняті на Європейській раді, були однозначними, і Польща - і я думаю, що всі країни Європейського Союзу - хочуть терміново прийняти цей проект санкцій, аби він став реальністю, аби заблокувати чергові надходження коштів до Росії, - зазначив Мюллер.

Угорщина блокує санкції ЄС проти Росії

На саміті в Брюсселі лідери ЄС ухвалили рішення про введення нових санкцій проти Росії. Йдеться про ембарго на нафту з цієї країни, за винятком тієї, що надходить нафтопроводами. Однак для того, щоб нові санкції набули чинності, політичне рішення має бути трансформовано в юридичне. У середу над цим працюали посли держав-членів ЄС.

- Несподівано Угорщина висунула нові вимоги, всупереч політичним домовленостям, досягнутим на саміті. Будапешт вимагає виключення патріарха Кирила з санкційних списків, а також збільшення можливості реекспорту російських нафтопродуктів у треті країни до 3 років замість ухвалених натепер 6 місяців. Європейська комісія та французьке головування в Раді вказали, що трирічний термін не має підстав. Це є порушенням ухваленого на саміті ЄС. Пакет наразі заблокований, -повідомило PAP джерело в ЄС.

У четвер посли країн-членів ЄС зроблять чергову спробу домовитися про санкції. Зустріч відбудеться в Люксембурзі.

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Autor:red.

Źródło: PAP