Саня приїхав до Польщі. З конкретною метою і в не випадковому автомобілі

Kilka dni przed wizytą Joe Bidena w Polsce wybrałem się do Pałacu Staszica, żeby posłuchać rozmowy z Andrijem Deszczycią, do niedawna ambasadorem Ukrainy w Warszawie. Po tej rozmowie na temat wojny o niepodległość, toczonej przez Ukraińców z Rosją, wypowiadali się jeszcze Paweł Kowal, były europoseł, wiceminister spraw zagranicznych w latach 2006-2007, i pani dyrektor Departamentu Wschodniego MSZ Małgorzata Kosiura-Kaźmierska. To był bardzo ciekawy wieczór, szczególnie że w tym samym czasie prezydent Ukrainy podróżował po Europie, rozpaczliwie wołając o pomoc. "Dajcie broń, przecież walczymy nie tylko o naszą niepodległość, ale także o to, żeby wam, w Europie, żyło się tak jak dotąd: wygodnie i bezpiecznie" - to był sens słów Zełenskiego kierowanych do Macrona, Ursuli von der Leyen, posłów do Parlamentu Europejskiego i brytyjskiej Izby Gmin, ukryty pod warstwą wzniosłych frazesów o wspólnych wartościach. Nad całością wisiało pytanie: "Czy świat uwierzy we łzy?".