Саміт у Рамштайні. Боніковська: не так все йде, як хотілося б українцям

21 stycznia 2023, 8:41
Autor:
ft\mtom
Źródło:
PAP
Bonikowska: sprawy nie posuwają się tak, jakby Ukraińcy chcieli
Bonikowska: sprawy nie posuwają się tak, jakby Ukraińcy chcieliTVN24
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TVN24Bonikowska: sprawy nie posuwają się tak, jakby Ukraińcy chcieli

- З точки зору України, все йде не так, як хотілося б українцям. Європа, а особливо Німеччина, повинні змінити свій спосіб мислення, - зазначила доктор Малгожата Боніковська у "Фактах по фактах", оцінюючи рішення п’ятничного саміту західних союзників України в Рамштайні. - Захід, побоюючись ескалації, хоче варити жабу повільно, але ефективно, - прокоментував у свою чергу доктор Пьотр Лукасєвич.

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У п'ятницю на американській базі Рамштайн у Німеччині під головуванням глави Пентагону Ллойда Остіна відбулося чергове засідання Контактної групи з питань оборони України, в якій представлено близько 50 країн. Глава Міноборони Маріуш Блащак після переговорів заявив, що рішення щодо передачі Україні танків Leopard 2 досі не прийняті.

Про результати п’ятничних переговорів у "Фактах по фактах" запитали доктора Малгожату Боніковську, президентку Центру міжнародних зв’язків, і полковника запасу доктора Пьотра Лукасєвича, колишньлго посла Польщі в Афганістані.

Боніковська: Європа, а особливо Німеччина, повинні змінити спосіб мислення

- З точки зору України, справи посуваються не так, як хотілося б українцям. Європі, особливо Німеччині, необхідно змінити спосіб мислення, а це не так просто. (…) Німеччина дуже серйозно обтяжена результатами Другої та Першої світових воєн. Вони є нацією, яку навчили, що не повинно бути війни. Німеччина, як і Європа загалом, усунула війну зі своєї уяви, принаймні в безпосередній близькості, і воліла б не вести цих воєн, - сказала Боніковська.

Boris PistoriusPAP/EPA/CLEMENS BILAN

За її словами, з цієї причини "вся Європа відчуває великий дискомфорт". 

- Як країни ЄС, ми не перебуваємо, точно не всі, ментально у стані війни. Це війна, яка йде десь поруч, правда, зовсім поруч, але не з нами. Це також є причиною побоювань щодо ескалації такої війни. Десь на споді причаївся страх, що якщо ми збільшимо військову допомогу Україні, то врешті-решт за це дістанемо прочуханки, - зазначила вона.

За словами доктора Боніковської, Захід повинен пам'ятати про те, що сталося. 

- Сильна держава напала на слабшу, слабша добре захищається, але Захід не може допустити прецеденту, щоб сильніша держава зрештою отримала територіальну здобич. На карті світу не бракує країн, які мають різні прагнення заволодіти шматками інших країн. Але міжнародне право порушувати не можна, - додала вона.

Лукасєвич: Захід, побоюючись ескалації, хоче жабу варити поволі

Лукасєвич відзначив, що обидві сторони війни мотивовані відмінними цілями. 

- Росіяни ведуть політичну війну, тому що від цього залежить політична доля Путіна, навіть його життя. (…) Українці хочуть військової перемоги, яка має сприяти виведенню російської армії, падінню Путіна, - сказав він.

- Ця відмінність у типі війни, яку ведуть обидві сторони, призводить до того, що ми іноді називаємо затримками, небажанням ескалації, тому що Захід, побоюючись ескалації, хоче варити жабу повільно, але ефективно, - пояснив він. Водночас він підкреслив, що Україна постійно отримує військову підтримку від західних союзників.

- Ми відчуваємо великий моральний тиск, викликаний цими жахливими образами, цим варварством росіян, яке ми бачимо щодня. Також є стратегічний і політичний тиск із боку Заходу, який говорить про те, що не можна щось робити поспішно, бо це призведе до ще більшого протистояння, - сказав він.

Гість TVN24 закликав дозволити німцям "робити в своєму темпі те, що звільнить "Леопардів" достатньо швидко". 

- Якщо поглянути, які рішення приймали німці 11 місяців тому і 11 місяців по тому, коли німці відправляють боєприпаси, бронетехніку - я думаю, що, можливо, в березні, можливо, в лютому ми почуємо рішення про дозвіл на "Леопарди", - сказав він. "Найголовніше, що Захід в цілому хоче щось робити", - додав він.

"Американці налаштовані абсолютно рішуче"

Президентка Центру міжнародних відносин зазначилп, що країни Заходу очікують, що "по-перше, може відбутися новий російський наступ, (...) по-друге, що росіяни будуть дуже рішуче налаштовані врегулювати цю війну, щоб нарешті отримати рішення що дозволить їм заявити про успіх".

- Українці хочуть зробити навпаки. Не тільки не дати потіснити себе, а витіснити росіян зі сходу. Американці тут налаштовані абсолютно рішуче. Вони фантастичним чином вибудували єдність Заходу в усіх можливих напрямках - у фінансовій допомозі, військовій, дипломатичній, моральній допомозі, в будь-якій, - відзначила вона.

"Йдеться про те, щоб спочатку пом’якшити лінію оборони росіян"

- Є одна особливість цієї війни, яку ми спостерігаємо 11 місяців. Українці спочатку артилерією пом’якшують позиції росіян, щоб Росія відступила, а потім наступають українці. Ми бачили це під Києвом, ми бачили це під Харковом, ми бачили це також у Херсоні, - сказав Лукасевич.

Він додав, що "в українців невеликі наступальні можливості, але й західним покровителям України, та й самим українцям йдеться, аби спочатку пом'якшити російську оборону, щоб відбувся повільний відхід". 

- Мабуть, це стратегічний наміри Заходу, і Україна приречена реалізувати цей план, тому що в неї немає інших можливостей", - сказав він.

Zaślepka materiału TVN24GO
Dr Małgorzata Bonikowska, płk rez. dr Piotr Łukasiewicz, Grażyna Piotrowska-Oliwa i dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk w "Faktach po Faktach"
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ft\mtom

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/CLEMENS BILAN

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