Саміт Європейської Ради у Брюсселі.  Моравецький: Україна попросила нас підняти тему викрадених дітей

23 marca 2023, 19:33
Autor:
Ред.
Źródło:
PAP, TVN24
Morawiecki: zostaliśmy poproszeni przez Ukrainę, aby podnieść temat uprowadzanych dzieci na forum międzynarodowym
Morawiecki: zostaliśmy poproszeni przez Ukrainę, aby podnieść temat uprowadzanych dzieci na forum międzynarodowym
TVN24
TVN24Morawiecki: zostaliśmy poproszeni przez Ukrainę, aby podnieść temat uprowadzanych dzieci na forum międzynarodowym

- Українська сторона попросила нас підняти на міжнародному форумі питання викрадених дітей, - заявив прем’єр-міністр Матеуш Моравецький у перший день саміту Європейської ради в Брюсселі.  Він також повідомив, що Польща буде прагнути отримати ще 240 мільйонів євро з фонду ЄС для рефінансування закупівель зброї для України.  Під час дводенного саміту лідери ЄС мають обговорити збільшення виробництва боєприпасів і постачання їх в Україну, а також економічні та енергетичні питання.

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Глава уряду розповів журналістам про порядок денний зустрічі європейських лідерів.  - Під час першої частини зустрічі за участю генсека ООН ми поговоримо про ініціативу Польщі та Єврокомісії щодо викрадених українських дітей.  Єврокомісія усвідомлює, що Польща може бути найкращим партнером в тому, аби підняти це питання на міжнародному форумі.  Про це нас також попросила українська сторона, - сказав Матеуш Моравецький.

- Це виняткове російське варварство, і ми хочемо надати йому якнайбільшого розголосу на міжнародному форумі, - додав він.

Другим пунктом розмови, як продовжив Моравецький, має стати використання Європейського фонду миру.  - Це великий фонд, який уже на сьогодні складається з кількох частин і становить понад три мільярди євро, - сказав він. - Польща вже отримала з цього фонду близько 200 мільйонів злотих для рефінансування закупівель зброї для воючої України, - повідомив прем'єр-міністр.

- Ми також будемо прагнути отримати ще 240 мільйонів євро. Тож ще один мільярд злотих, ймовірно, потече до Польщі протягом наступних кількох тижнів.  Я оголошу це, думаю, ще до Великодня, - заявив прем’єр.

Матеуш Моравецький PAP/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Моравецький: Білорусь служить Росії механізмом ухилення від санкцій

- Третя тема - білоруське питання.  Білорусь служить Росії як, так би мовити, механізм ухилення від санкцій щодо товарів подвійного призначення, таких як безпілотники та електроніка.  Ми застерігаємо від цього, ми посилюємо санкції, ми вказуємо на дуже погану роль Білорусі в конфлікті в Україні, - сказав він.

Моравецький додав, що "в доповнення до цього, звісно, ми зазначаємо, що режим (Олександра) Лукашенка ув’язнив понад тисячу політичних в’язнів, у тому числі багатьох поляків, активних в Білорусі".  - Ми висловлюємо однозначну точку зору.  Якщо це буде повторюватися, якщо буде тривати, то ми будемо посилювати наші санкції проти Білорусі, ми будемо перешкоджати експорту будь-якої продукції з Білорусі, - підкреслив він.

- Четверта тема - широка дискусія, яка, безумовно, буде відбуватися щодо єдиного європейського ринку.  Наш спільний внутрішній ринок є великою перевагою для польських підприємців і польських працівників.  Ми хочемо, щоб він також охоплював ринок послуг набагато ширше, ніж раніше, - сказав Моравецький.

Він додав, що "в інтересах польських підприємців, щоб ринок послуг також був відкритий для польських будівельних, ІТ-компаній та компаній сфери обслуговування з дуже різних галузей". - Ми також будемо говорити про конкурентність єдиного ринку, а також про становище малих і середніх підприємств, - сказав він.

Моравецький про питання міграції

Глава польського уряду зазначив, що п’ята тема - це міграція.  Він сказав, що поговорить з цього питання з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.

- Це дуже важлива тема для країн, які мають із цим проблеми.  Так само, як Польща на кордоні з Білоруссю, а також Італія, куди прибуває багато нелегальних мігрантів з Африки, - додав він.  - Польща вже отримала 200 мільйонів євро, і ми будемо шукати додаткові кошти в контексті перегляду європейського бюджету, - сказав він.

Генсек ООН: російське вторгнення в Україну завдає великих страждань

Вранці почалася зустріч лідерів ЄС із генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.  - Російське вторгнення в Україну завдає великих страждань українському народу, але також має величезні глобальні наслідки.  Ми скористаємося можливістю (цією зустріччю), щоб обмінятися думками про те, як подолати ці виклики, - сказав Гутерріш.

Він також наголосив, що світ розраховує на те, що Європейський Союз візьме на себе лідерство у боротьбі зі зміною клімату та зупиненні глобального потепління.

Потім лідери ЄС вже суто у власному колі мали обговорити тему України.  "Спочатку до нас приєднається президент (Володимир) Зеленський через відеодзвінок. Як завжди, ми підтвердимо нашу непохитну відданість допомозі Україні. Це включає продовження роботи над розрахунками, використання заморожених російських активів і мобілізацію світової спільноти для підтримки міжнародного порядку, заснованого на принципах", - сказав голова Європейської Ради Шарль Мішель у запрошенні, адресованому європейським лідерам.

Шарль Мішель: мета - забезпечити Україну мільйоном боєприпасів

"Найголовніше - це те, що з моменту нашої останньої зустрічі в лютому ми працювали над терміновим збільшенням виробництва та постачання боєприпасів в Україну. Наша мета - забезпечити Україну одним мільйоном (артилерійських) боєприпасів протягом наступних 12 місяців і забезпечити адекватне фінансування для збільшення виробничих потужностей європейської оборонної промисловості", - додав він.

Лідери ЄС також обговорять довгострокову конкурентоспроможність ЄС і подальше поглиблення єдиного ринку.  "В енергетиці нашим пріоритетом залишається гарантування безпеки поставок за доступними цінами. Ми обговоримо шляхи досягнення цього", - заявив Мішель.

У п'ятницю, у другий день саміту ЄС, переговори будуть присвячені зоні євро.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Ukraina
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