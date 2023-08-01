- Це була жахлива ціна, яку Варшава, ті поляки, варшавяни заплатили за своє прагнення до свободи, за свою стійкість, за свою твердість і гордість перед окупантами, яку вони заплатили за вільну Польщу, - сказав президент Анджей Дуда у вівторок у в Охоті.

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Об 11:00 президент Анджей Дуда вшанував пам’ять жертв німецького пересильного табору в Зеленяку у варшавському районі Охота.

- Тут сталася трагедія мешканців цієї частини Варшави. Слід знати, що специфіка Варшавського повстання в Охоті була особливою для Варшави. На жаль, у цьому районі німці мали кілька міцно укріплених пунктів, які повстанцям не вдалося здобути ні першого, ні другого серпня. Ці німецькі редути успішно оборонялися, на всій окрузі було лише два сильних пункти повстанського опору, і командир повстанських відділів на псевдо "Гжимала" вирішив відвести більшість погано озброєних повстанців за межі Варшави, в Хойницькі ліси, в район Сєкоціньських лісів, щоб перегрупуватися, доозброїтися, - розповів президент.

"Саме на цю площу німці зганяли жителів Охоти. Вони померли від хвороб, ран і виснаження" TVN24

Він додав, що в районі залишилася невелика група повстанців, а з жителями міста солдати поводилися "з винятковою жорстокістю".

- Тоді на цьому місці був великий для тогочасних варшавських умов ринок. Сюди приїздили селяни з-під Варшави продавати свою сільськогосподарську продукцію. Це була така біржа фруктово-овочева. Площа була досить велика і саме на цю площу німці зігнали жителів Охоти, загалом з четвертого по двадцяте серпня через цю площу пройшло 60 000 жителів Охоти, на жаль, більше тисячі з них так і не вийшли з неї. Вони померли від хвороб, поранень, виснаження, - нагадав Анджей Дуда.

Потім президент закликав гідно вшанувати пам'ять героїв Варшавського повстання, які, як він підкреслив, "були не лише тими, хто боровся на повстанні зі зброєю в руках" і "не лише тими, хто загинув зі зброєю в руках у цьому повстанні".

- Але це було все населення Варшави, яке було тут у Варшаві з повстанцями, яке їм допомагало, серед якого вони знаходили підтримку і яке невинно страждало, беззахисне, замордоване, тут в Охоті, Волі, в інших місцях Варшави, де відбулися розстріли жителів, - говорив президент.

Він підкреслив, що "ми ніколи не повинні забути, що понад 180 тисяч мешканців столиці були вбиті та замордовані під час Варшавського повстання".

- Це була жахлива ціна, яку Варшава, ті поляки, варшавяни заплатили за своє прагнення до свободи, за свою стійкість, за свою твердість і гордість перед окупантами, яку вони заплатили за вільну Польщу, - сказав президент.

Зустріч із повстанцями

Офіційне відзначення 79-ї річниці Варшавського повстання почалося в неділю, 30 липня, зустріччю президента Анджея Дуди та президента Варшави Рафала Тшасковського з варшавськими повстанцями в парку Свободи в Музеї Варшавського повстання. Президент вручив учасникам повстання державні ордени та відзнаки.

Варшавське повстання було найбільшою військовою операцією підпілля в окупованій Німеччиною Європі. 1 серпня 1944 року до бою стало близько 40-50 тисяч повстанців. Заплановане на кілька днів, воно тривало більше двох місяців. Під час боїв у Варшаві загинуло близько 18 тисяч повстанців, а 25 тисяч були поранені. Втрати серед цивільного населення були величезними і становили близько 180 тисяч убитиз. Уцілілих мешканців Варшави, близько 500 тисяч, вигнали зі зруйнованого міста, яке після повстання було майже повністю знищено німцями.

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Autor:red.

Źródło: TVN24, PAP