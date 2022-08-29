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Руслан Стефанчук: Я вірю, що свобода і демократія переможуть, а наші народи залишаться добрими друзями назавжди

29 sierpnia 2022, 17:07

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24, PAP
Grodzki: w relacjach polsko-ukraińskich otwiera się nowy, dobry, jasny rozdział
Grodzki: w relacjach polsko-ukraińskich otwiera się nowy, dobry, jasny rozdziałZdjęcia organizatora
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Zdjęcia organizatoraGrodzki: w relacjach polsko-ukraińskich otwiera się nowy, dobry, jasny rozdział

"Люди знають, що російський імперіалізм і російське варварство треба зупинити, адже історія є нашим учителем, - сказав Томаш Ґродзький, маршалок Сенату, на одній із панелей Кампусу "Польща майбутнього". Спеціальний гість заходу, Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук подякував полякам за допомогу українським біженцям. - Ви розділили хліб із (моїми) співвітчизниками, дали дах над головою і віру в людство, - сказав він.

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У неділю голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук і маршалок Сенату Томаш Ґродзький разом виступили на Кампусі "Польща майбутнього" в Ольштині.

Гродзький, який виступив першим, назвав Стефанчука «своїм великим другом, але й героєм України, людиною, про яку разом із президентом (Володимиром) Зеленським, прем’єр-міністром (Денисом) Шмигалем, воїнами-героями, писатимуть підручники історії".

- Нещодавно (Руслан Стефанчук – ред.) об’їздив Європу, кілька країн, щоб переконати всіх, хто цього ще не усвідомлює, що це не прикордонний конфлікт, який стосується лише України, а що це зіткнення цивілізацій: цивілізації демократії, вільного світу, верховенства права, поваги до іншої людини з цивілізацією бандитів і варварів, які вбивають невинних людей, вторгаючись у вільну та незалежну країну без жодної причини, - підкреслив він. За його словами, Україна «платить кров'ю і життям своїх солдатів, а також мирних жителів і дітей за бажання приєднатися до структур вільного, демократичного світу".

Руслан Стефанчук, Томаш Гродзький та Рафал ТшасковськийPAP/Tomasz Waszczuk

Ґродзький: у польсько-українських відносинах відкривається новий, гарний, зрозумілий розділ

На думку маршалка Сенату «наразі відкривається новий, гарний, зрозумілий розділ у польсько-українських, українсько-польських відносинах». За його словами, так сталося тому, що ми «прийняли - не в центрах для біженців, а в наших власних домівках - мільйони людей, які тікають від смерті, особливо українських жінок і дітей, до яких ставилися не як до біженців, а як до наших гостей".

- Куди б у світі я не подався, повсюди кажуть, що це було надзвичайне, нечуване диво. Як нація ми показали, що дух Солідарності в Польщі не вмер,- додав він.

Ґродзький також зазначив, що ставлення до війни в Україні є тим, що об'єднує польську владу та опозицію. Він підкреслив, що всі в Польщі розуміють, що ми повинні приймати біженців, навчати українських дітей, які підуть до шкіл, і студентів, які хочуть навчатися в Польщі. 

- Ми повинні нарешті надати Україні політичну, військову, логістичну та будь-яку іншу, необхідну їй, підтримку, тому що ця війна має ключове значення для долі світу, - сказав він.

- Люди знають, що російський імперіалізм, російське варварство треба зупинити, адже історія – наша вчителька, - продовжив Ґродзький, згадуючи часи, коли Європа відбивалася від атак нацистської Німеччини. "Злочинці, божевільні та варвари - з ними не домовляються, їх нищать", - сказав він. І додав: "Поки останній російський солдат не покине територію вільної України, ні про які переговори не повинно бути й мови".

На його думку, якщо ми «раз і назавжди» не покажемо Росії, що напад на вільну країну і порушення демократичних правил закінчиться повною ізоляцією цієї «імперії зла», якщо ми зміцнюватимемо їх і торгуватимемо з ними, то через двадцять років історія повториться. Або навіть швидше - по відношенню до країн Балтії чи Польщі.

Rusłan Stefanczuk: prezydent Duda zapewniał nas, że Polska nigdy nie zostawi Ukrainy samej
Rusłan Stefanczuk: prezydent Duda zapewniał nas, że Polska nigdy nie zostawi Ukrainy samejZdjęcia organizatora

Стефанчук: Я вірю, що свобода і демократія переможуть і що наші народи залишаться друзями навіки

Стефанчук, звертаючись до учасників зустрічі польською мовою, зазначив, що приїхав до Ольштина, щоб подякувати польському народу «за неймовірну солідарність і підтримку України». Голова Верховної Ради України подякував, зокрема, президентові Анджею Дуді, який, як він нагадав, був в Україні вже 23 лютого, аби підтримати цю країну.

- Тоді президент Дуда запевнив нас, що Польща ніколи не залишить Україну на самоті. Відтоді він, а також маршалки Сенату та Сейму - Томаш Ґродзький та Ельжбета Вітек, прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, депутати та громадські активісти часто відвідували Україну з місіями підтримки. Від польського уряду ми отримуємо всесвітньо відомі «Краби» та «Перуни», безпілотники та іншу військову техніку, яка в руках хоробрих українських воїнів змінює ситуацію на полі бою та допомагає наближати нашу перемогу, - зазначив він.

Глава українського парламенту також подякував польським родинам, які, за його словами, відкрили двері своїх домівок і своїх сердець.  

- Ви розділили хліб із моїми співвітчизниками, дали дах над головою та віру в людство, - наголосив він.

Звертаючись до Томаша Ґродзького, він нагадав його слова з виступу у Верховній Раді України. - Тоді ще точилися бої під Києвом. Ти сказав, що прибув, бо маєш багато друзів з України, але навіть якби їх не було, ти як поляк приїхав би без будь-яких вагань, з морального обов’язку, - наголосив він.

- Я вірю, що свобода і демократія переможуть у цій боротьбі, і наші народи назавжди лишаться не тільки добрими сусідами, але й добрими друзями, братами і сестрами, - сказав Стефанчук.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Tomasz Waszczuk

Tagi:
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
Tomasz Grodzki
Raporty:
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