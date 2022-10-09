Руйнування Кримського мосту та дії на фронті. "Дуже великі проблеми в довгостроковій перспективі"

У суботу вранці на Кримському мосту стався вибух і пожежа. Частина його поверхні пошкоджена. На фотографіях і записах, які з’явилися в соцмережах, видно, що пошкоджено як залізницю, так і дорогу. - У довгостроковій перспективі це означає багато проблем для логістики та постачання, - сказав в ефірі TVN24 Маріуш Цєльма, головний редактор "Nowa Technika Wojskowа".

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У суботу вранці на Кримському мосту стався потужний вибух. Одній із смуг автошляху зруйнована на відрізку щонайменше у кілька десятків метрів. Великі ділянки автомобільного мосту лежать у воді Керченської протоки. Важче визначити масштаби руйнувань залізничної колії, на якій багато годин горіла цистерна.

Значення та вплив інциденту на війну в Україні прокоментував на TVN24 Маріуш Цєльма з "Нової Військової Техніки".

- Це передвісник того, що раніше здавалося нереальним, - сказав експерт.

- Цей міст частково виведено з експлуатації, в основному це стосується автодороги, яка частково обвалилася, - додав він.

- Оцінка того, що сталося з, мабуть, найважливішим елементом для російської армії і російського матеріально-технічного забезпечення, тобто залізничною частиною - питання днів, - припустив він.

Руйнування мосту та бойові дії

Головним фактором, що впливає на бойові дії російської армії, експерт назвав час виведення мосту з експлуатації.

- Російське матеріально-технічне забезпечення більшою мірою, ніж в інших арміях, базується на залізничному транспорті, - зазначив аналітик. Він також звернув увагу на меншу пропускну спроможність і вразливість для обстрілів українськими військами сухопутної ділянки на окупованих територіях, що сполучає Крим з рештою Росії.

- У перспективі це означає дуже великі проблеми для логістики та постачання, - додав він.

-. Видно, що українці діють вишукано. (...) Шукають слабких місць у російському угрупуваннв, атакуючи в одному місці, змушуючи їх залишити великі території, - відзнаачив Маріуш Цєльма.

Autor:KS

Źródło: TVN24