Розслідування вибуху в Пшеводові. "Польська влада веде переговори з Києвом"

17 listopada 2022, 17:01
Autor:
tvn24.pl
Źródło:
TVN24
Ukraina chce uczestniczyć w śledztwie. Ambasador Polski przy NATO: polskie władze prowadzą rozmowy z Kijowem
Ukraina chce uczestniczyć w śledztwie. Ambasador Polski przy NATO: polskie władze prowadzą rozmowy z Kijowem
TVN24
TVN24Ukraina chce uczestniczyć w śledztwie. Ambasador Polski przy NATO: polskie władze prowadzą rozmowy z Kijowem

Дедалі більше союзників готові приєднатися до розслідування вибуху в Пшеводові поблизу українського кордону, в результаті якого загинули двоє людей, - заявив у "Фактах після фактів" посол Польщі при НАТО Томаш Шатковський. На запитання про готовність України взяти в ньому участь, він сказав, що "польська влада веде переговори з Києвом з цього приводу".

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

Президент Анджей Дуда заявив у середу, що на територію Польщі впала ракета найімовірніше російського виробництва 1970-х років, і зазначив, що немає доказів того, що вона була запущена Росією. - Є висока ймовірність, що це була українська оборонна ракета, - сказав він. Інцидент стався під час активізації російської атаки на об'єкти в Україні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після засідання Північноатлантичної ради наголосив, що "Росія несе відповідальність, оскільки продовжує незаконну війну проти України".

Stoltenberg o eksplozji w Polsce: Rosja ponosi ostateczną odpowiedzialność
Stoltenberg o eksplozji w Polsce: Rosja ponosi ostateczną odpowiedzialnośćReuters

Про вибух у селі Пшеводув у "Фактах після фактів" на TVN24 говорив посол Польщі при НАТО Томаш Шатковський.

За його словами, "обізнаність у штаб-квартирі Альянсу збігається з тим, що знає польська влада". Він зазначив, що розслідування ведеться польською стороною у співпраці з союзниками, насамперед із американськими союзниками, які "дуже швидко опинилися на місці цього розслідування за згодою польської влади". - Є готовність інших союзників приєднатися до цього розслідування, - сказав посол Польщі в НАТО.

Він додав, що "за потреби польська влада прийме рішення щодо розширення цієї групи".

На запитання, чи хоче польська влада поширити цю групу, залучивши Україну, він відповів, що "знає, що польська влада веде переговори з Києвом з цього приводу". - Я хотів би залишити інформацію про це рішення компетентним органам, - додав Шатковський.

На запитання, чи НАТО пропонуватиме допустити Україну на місце вибуху в рамках розслідування, Шатковський відповів, що "союзники в цьому питанні повністю довіряють владі у Варшаві та керуватимуться рішенням польської влади".

Україна просить "терміново надати доступ до місця вибуху"

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов заявив, що Україна виступає за спільне, максимально детальне розслідування цього інциденту. Він заявив, що українська сторона готова надати партнерам докази російського сліду.

Данілов також повідомив, що Україна просить "негайно надати доступ до місця вибуху представникам Міністерства оборони України та українським прикордонникам".

Шатковський: союзники підкреслюють, що остаточна відповідальність лежить на Росії

Шатковський також прокоментував слова президента України Володимира Зеленського, який, як цитує агентство "Інтерфакс-Україна", заявив: "Я не сумніваюся, що це була не наша ракета".

Відповідаючи на запитання про реакцію НАТО на ці слова, Шатковський сказав, що "всі союзники підкреслюють, що остаточна відповідальність за цей трагічний інцидент лежить на Росії". Він зазначив, що "вчора відбувся найбільший російський авіаційний удар із застосуванням крилатих ракет і безпілотників по цивільній українській інфраструктурі".

- У контексті атаки, яка відбувається по всій території України, можуть виникати різні ситуації (...) Може бути навмисна провокація з боку агресора, може бути випадковий удар агресора, або можуть бути випадкові , ненавмисні дії держави, що захищається, - сказав він.

Він додав, що "на цей момент, якщо йдеться про висновки - в штабі, а також в польській владі - вони полягають в тому, що найбільш вірогідна версія - це була ракета протиповітряної оборони, спрямована на збиття російської ракети, яка наближалася і в результаті цієї спроби її залишки впали на території нашої країни".

Шатковський висловив переконання, що "розслідування буде прозорим, що ми будемо вести діалог з українською стороною з цього приводу".

На зауваження, що президент Зеленський "має іншу думку про те, що сталося", посол Польщі в НАТО відповів, що "ми будемо прагнути поділяти цю думку".

Zaślepka materiału TVN24GO
Kanał 1+1 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:tvn24.pl

Źródło: TVN24

Ukraina
NATO
Przewodów - wybuch rakiety
Pozostałe wiadomości

- Na dworze jest zero stopni, być może już minus jeden. Aura jest naprawdę nieprzyjemna. W miejscu, w którym się znajduję, nie mam prądu, ani bieżącej wody, ani gazu. To niestety sytuacja regularna - mówił w TVN24 BiS dziennikarz "Superwizjera" Michał Przedlacki, który od miesięcy dokumentuje zbrodnicze działania Rosjan na Ukrainie.

"Proszę sobie wyobrazić życie dzieci, których mamy przywykają do życia w trzech swetrach pod świstem rakiet"

"Proszę sobie wyobrazić życie dzieci, których mamy przywykają do życia w trzech swetrach pod świstem rakiet"

17 listopada 2022, 18:27
Autor:
akw
/ prpb
Źródło:
TVN24 BiS

Ukraińcy reagują na wyrok holenderskiego sądu w sprawie zestrzelenia nad ich terenem Boeinga 777. Według niego winnych katastrofy jest dwóch Rosjan oraz Ukrainiec. "Konieczne jest posadzenie na ławie oskarżonych także mocodawców tych osób" - napisał prezydent Wołodymyr Zełenski. Decyzję sądu komentuje także strona holenderska.

"Sygnał dla Rosji", "pierwszy krok", "kara będzie nieunikniona". Po wyroku w sprawie zestrzelenia samolotu

"Sygnał dla Rosji", "pierwszy krok", "kara będzie nieunikniona". Po wyroku w sprawie zestrzelenia samolotu

17 listopada 2022, 17:17
Aktualizacja: 17 listopada 2022, 17:57
Autor:
akw
/ prpb
Źródło:
Reuters, tvn24.pl, PAP

Holenderski sąd prowadzący sprawę zestrzelenia nad Donbasem w lipcu 2014 roku malezyjskiego samolotu potwierdził, że pocisk, który trafił w maszynę, był rosyjskiej produkcji. Zwracał przy tym uwagę na bliskie związki czterech oskarżonych z Rosją. W swoim wyroku wskazał na winę trzech z nich i skazał ich na karę dożywotniego pozbawienia wolności. W katastrofie zginęło 298 osób. 

Tragiczny lot MH17. Osiem lat po zestrzeleniu Boeinga 777 sąd w Holandii wydał wyrok

Tragiczny lot MH17. Osiem lat po zestrzeleniu Boeinga 777 sąd w Holandii wydał wyrok

17 listopada 2022, 15:33
Autor:
akw
Źródło:
tvn24.pl, Reuters, BBC, PAP, nos.nl

Kiedy spadnie śnieg? Pierwsze opady na nizinach już się pojawiły. Śnieg będzie padać również w ciągu najbliższych dni i najwięcej przybędzie go w południowych regionach. Do Polski dociera arktyczny chłód. W części kraju termometry w najcieplejszych chwilach dnia będą pokazywać kilka stopni na minusie. Najzimniej zapowiada się weekend.

Lodowate powietrze uderzy w Polskę. W wielu miejscach sypnie śniegiem

Lodowate powietrze uderzy w Polskę. W wielu miejscach sypnie śniegiem

17 listopada 2022, 17:10
Autor:
ps/dd
Źródło:
tvnmeteo.pl

Biorąc pod uwagę warunki pogodowe w Ukrainie, wydaje się, że zima będzie dla Ukraińców wyjątkowo trudna - mówił reporter "Faktów" TVN Wojciech Bojanowski. W swej relacji z Lwowa pokazał zniszczony przez Rosjan dom mieszkalny. - Celem zapewne nie był ten dom, tylko jak w wypadku wszystkich rosyjskich ataków, infrastruktura - powiedział. 

Atak Rosjan na Lwów. Bojanowski: zima w tym roku będzie dla Ukraińców wyjątkowo trudna

Atak Rosjan na Lwów. Bojanowski: zima w tym roku będzie dla Ukraińców wyjątkowo trudna

17 listopada 2022, 18:32
Autor:
ft
/ prpb
Źródło:
TVN24

Projekty ustaw o emeryturach stażowych czekają na procedowanie w Sejmie. Umówiliśmy się ze stroną związkową, że przedstawi alternatywne warianty kosztowe do projektu, który aktualnie jest w Sejmie i wtedy będziemy dyskutować, czy jakakolwiek formuła tego typu rozwiązania jest możliwa - powiedział w czwartek rzecznik rządu Piotr Mueller.

Zmiany w emeryturach w sejmowej zamrażarce. Rzecznik rządu wyjaśnia

Zmiany w emeryturach w sejmowej zamrażarce. Rzecznik rządu wyjaśnia

17 listopada 2022, 18:36
Autor:
mb/ToL
Źródło:
PAP

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podczas październikowego posiedzenia odrzuciła wniosek o podwyżkę stóp procentowych o 100 punktów bazowych. Za była tylko Joanna Tyrowicz. Poparcia większości członków RPP nie uzyskała też propozycja podwyżki o 50 punktów bazowych. W październiku - po raz pierwszy od października 2021 roku - Rada pozostawiła stopy na niezmienionym poziomie.

Propozycja dużej podwyżki stóp procentowych. Podano wyniki głosowania RPP

Propozycja dużej podwyżki stóp procentowych. Podano wyniki głosowania RPP

17 listopada 2022, 16:05
Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad zmianami w użytkowaniu wieczystym. Zgodnie z propozycją, przedsiębiorcy będą mogli stać się właścicielami gruntów, które mają obecnie w użytkowaniu wieczystym. Resort przewiduje, że nowe rozwiązania zaczną obowiązywać w 2023 roku.

Ministerstwo szykuje zmiany w użytkowaniu wieczystym. "Propozycja oczekiwana przez rynek"

Ministerstwo szykuje zmiany w użytkowaniu wieczystym. "Propozycja oczekiwana przez rynek"

17 listopada 2022, 16:32
Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki cofnął koncesję na sprzedaż energii elektrycznej firmie PPE Energetyka, dawniej Pulsar Energia. Urząd przekazał, że dotychczasowi klienci "powinni jak najszybciej zawrzeć umowy z nowo wybranymi sprzedawcami prądu". Komunikat w tej sprawie opublikowała też firma PPE Energetyka.

Firma energetyczna straciła koncesję na sprzedaż prądu. Jest wyrok

Firma energetyczna straciła koncesję na sprzedaż prądu. Jest wyrok

17 listopada 2022, 17:37
Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Zgromadzone dotychczas materiały wskazują, że powodem eksplozji rakiety w Przewodowie były działania obronne Ukrainy - powiedział rzecznik rządu Piotr Mueller. Podkreślił przy tym, że "odpowiedzialność polityczna i moralna" jest w pełni po stronie Rosji, która tego dnia przeprowadziła zmasowany atak na terytorium Ukrainy. 

Rzecznik rządu o ustaleniach w sprawie wybuchu w Przewodowie

Rzecznik rządu o ustaleniach w sprawie wybuchu w Przewodowie

17 listopada 2022, 16:37
Autor:
ft/adso
Źródło:
TVN24, PAP

Prezydent Andrzej Duda przybył w czwartek do Przewodowa, gdzie doszło do eksplozji rakiety. Na konferencji mówił, że nikt nie chciał zrobić krzywdy nikomu w Polsce. - Rozmawiałem z panem prezydentem Wołodymyrem Zełenskim - przekazał. Dodał, że stara się go wspierać "także w tej trudnej sytuacji". - To jest dla nich ogromnie trudna sytuacja i są wielkie emocje, jest też ogromny stres - podkreślił. Dodał, że "w tych ostatnich dniach Ukraina znajdowała się pod niezwykle zmasowanym atakiem rakietowym ze strony rosyjskiej".

Prezydent w Przewodowie: Rozmawiałem z prezydentem Zełenskim. To dla nich trudna sytuacja, Ukraina była pod zmasowanym atakiem 

Prezydent w Przewodowie: Rozmawiałem z prezydentem Zełenskim. To dla nich trudna sytuacja, Ukraina była pod zmasowanym atakiem 

17 listopada 2022, 12:18
Aktualizacja: 17 listopada 2022, 15:48
Aktualizacja:
Autor:
ads/adso
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę trwa od 267 dni. Przedstawiciel sztabu generalnego armii ukraińskiej przekazał, że żołnierze ukraińscy doszli do brzegu Dniepru, co daje im możliwość sprawowania kontroli nad strefą w pobliżu anektowanego Krymu. Wcześniej dowództwo operacyjne Południe informowało, że Ukraińcy ostrzeliwują lewy brzeg Dniepru, na którym okopali się żołnierze rosyjscy po wycofaniu się z Chersonia. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Ukraińscy żołnierze dotarli do brzegu Dniepru. "Pozwala nam to kontrolować terytorium w pobliżu Krymu"

Ukraińscy żołnierze dotarli do brzegu Dniepru. "Pozwala nam to kontrolować terytorium w pobliżu Krymu"

17 listopada 2022, 5:19
Aktualizacja: 17 listopada 2022, 16:34
Aktualizacja:
Autor:
momo,
tas/kg
Źródło:
PAP, tvn24.pl

VeloBank zastępuje Getin Bank. Bank przypomina w wiadomościach wysyłanych w czwartek do klientów, że w nocy z piątku na sobotę będą prowadzone prace techniczne. W związku z tym klienci muszą przygotować się na pewne utrudnienia, między innymi w dostępie do bankowości internetowej i mobilnej.

Znana marka znika z rynku bankowego. Utrudnienia dla klientów

Znana marka znika z rynku bankowego. Utrudnienia dla klientów

17 listopada 2022, 13:13
Autor:
kris/dap
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP

Ostatnie zachowania Elona Muska wzbudziły falę irytacji pracowników Twittera. We wtorek 15 listopada - wkrótce po tym, jak zwolnił dużą część zespołu - miliarder opublikował zdjęcie, na którym zapozował z dwójką pranksterów podszywających się pod zwolnionych. "Czy tylko ja uważam to (zdjęcie - red.) za odrażające i niesmaczne?" - to tylko jeden z komentarzy pełnych oburzenia.

Pracownicy Twittera oburzeni "żartem" Elona Muska. "Naprawdę nie masz nic innego do roboty?"

Pracownicy Twittera oburzeni "żartem" Elona Muska. "Naprawdę nie masz nic innego do roboty?"

17 listopada 2022, 16:03
Autor:
jdw//az
Źródło:
Independent, tvn24.pl

Zespół cyberbezpieczeństwa w Komisji Nadzoru Finansowego (CSIRT KNF) ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod ING Bank Śląski. Wyłudzają oni loginy i hasła do bankowości elektronicznej.

Ostrzeżenie przed fałszywymi wiadomościami. Można stracić oszczędności

Ostrzeżenie przed fałszywymi wiadomościami. Można stracić oszczędności

17 listopada 2022, 17:07
Autor:
jr/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Grupa dzieci wraz z dorosłymi opiekunami prawdopodobnie podróżowała autobusem wycieczkowym, który uczestniczył w kolizji. Pasażerowie wysiedli i przeszli na przystanek autobusowy. Sytuacja miała miejsce na Drogowej Trasie Średnicowej w Chorzowie (woj. śląskie), gdzie dopuszczona jest większa prędkość i nie ma miejsca dla pieszych. Policja wyjaśnia sprawę.

Prowadzili na przystanek grupę dzieci pasem ruchliwej drogi. Nagranie

Prowadzili na przystanek grupę dzieci pasem ruchliwej drogi. Nagranie

17 listopada 2022, 14:15
Autor:
mag/
tam
Źródło:
TVN24 Katowice

Trzydziestoczteroletni mężczyzna uprowadził szesnastolatkę spod klubu nocnego pod pozorem pomocy. Przetrzymywał ją i wykorzystał seksualnie. Wyśledził go ojciec dziewczyny z pomocą taksówkarza. Porywacz został skazany na siedem i pół roku więzienia.

Porwał 16-latkę spod klubu nocnego, zgwałcił i więził. Wyśledził go ojciec dziewczyny

Porwał 16-latkę spod klubu nocnego, zgwałcił i więził. Wyśledził go ojciec dziewczyny

17 listopada 2022, 13:50
Autor:
wac//az
Źródło:
Liverpool Echo, BBC

Izba Odpowiedzialności Zawodowej odroczyła do 29 listopada decyzję w sprawie wniosku prokuratury o przymusowe doprowadzenie sędziego Igora Tuleyi w celu przesłuchania i postawienia mu zarzutów ujawnienia informacji z postępowania. - Ewidentnie ten zarzut jest próbą szykany i wywołania efektu mrożącego w środowisku sędziowskim - oceniał sędzia przed posiedzeniem.

Izba Odpowiedzialności Zawodowej odroczyła decyzję w sprawie Igora Tuleyi

Izba Odpowiedzialności Zawodowej odroczyła decyzję w sprawie Igora Tuleyi

17 listopada 2022, 12:45
Aktualizacja: 17 listopada 2022, 17:05
Aktualizacja:
Autor:
akw/adso
Źródło:
TVN24, PAP

Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa z mojego zawiadomienia w sprawie tak zwanych wyborów kopertowych z maja 2020 roku, które ostatecznie się nie odbyły - przekazał w czwartek poseł Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk. "Wydrukowali miliony kart do głosowania bez ustawy i na gębę. Wrócimy do tego" - napisał.

Tomczyk: prokuratura Ziobry odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie wyborów kopertowych

Tomczyk: prokuratura Ziobry odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie wyborów kopertowych

17 listopada 2022, 16:25
Autor:
js/adso
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Według posła Jacka Protasiewicza jeśli ustawa budżetowa nie zostanie uchwalona w terminie, na wiosnę musiałoby dojść do rozwiązania Sejmu i wcześniejszych wyborów. Poseł się myli, taki scenariusz nie jest możliwy.

Protasiewicz: jak nie ma budżetu, jest "rozwiązanie" Sejmu. Nieprawda

Protasiewicz: jak nie ma budżetu, jest "rozwiązanie" Sejmu. Nieprawda

17 listopada 2022, 15:36
Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Nagroda Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego 2022 trafiła w ręce Pawła Reszki. Kapituła jednej z najcenniejszych nagród dziennikarskich w Polsce doceniła go za cykl reportaży wojennych z Ukrainy publikowanych na łamach tygodnika "Polityka". Redakcja "Faktów" TVN otrzymała w środę Nagrodę Specjalną, którą wręczyła córka Woyciechowskiego - Katarzyna Radziwiłł.

Nagroda Woyciechowskiego 2022 przyznana. "Fakty" TVN z Nagrodą Specjalną

Nagroda Woyciechowskiego 2022 przyznana. "Fakty" TVN z Nagrodą Specjalną

16 listopada 2022, 21:21
Autor:
tmw
/ prpb
Źródło:
tvn24.pl

W ciągu niespełna dwóch tygodni od premiery "Listy do M. 5" w kinach obejrzało już 800 tysięcy widzów. Piąta część kultowej komedii świątecznej z Tomaszem Karolakiem jest obecnie najchętniej oglądanym filmem w polskich kinach. Jest też na dobrej drodze, by stać się największym tegorocznym polskim hitem kinowym.

Piąta odsłona "Listów do M." najchętniej oglądanym filmem w polskich kinach

Piąta odsłona "Listów do M." najchętniej oglądanym filmem w polskich kinach

17 listopada 2022, 15:19
Autor:
kgo//am
Źródło:
TVN

Chiny, wyrażając sprzeciw wobec użycia broni nuklearnej w Ukrainie, wyznaczyły czerwoną linię, którą Rosja z pewnością bierze pod uwagę - ocenił doktor Jakub Jakóbowski z Ośrodka Studiów Wschodnich. Jego zdaniem to jednak nie przekreśla to współpracy Pekin-Moskwa na innych polach.

Chiny "wyznaczyły czerwoną linię". "Rosja na pewno uwzględnia ją w swoich kalkulacjach"

Chiny "wyznaczyły czerwoną linię". "Rosja na pewno uwzględnia ją w swoich kalkulacjach"

17 listopada 2022, 7:26
Autor:
ads/kg
Źródło:
PAP