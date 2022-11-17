Розслідування вибуху в Пшеводові. "Польська влада веде переговори з Києвом"

Дедалі більше союзників готові приєднатися до розслідування вибуху в Пшеводові поблизу українського кордону, в результаті якого загинули двоє людей, - заявив у "Фактах після фактів" посол Польщі при НАТО Томаш Шатковський. На запитання про готовність України взяти в ньому участь, він сказав, що "польська влада веде переговори з Києвом з цього приводу".

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Президент Анджей Дуда заявив у середу, що на територію Польщі впала ракета найімовірніше російського виробництва 1970-х років, і зазначив, що немає доказів того, що вона була запущена Росією. - Є висока ймовірність, що це була українська оборонна ракета, - сказав він. Інцидент стався під час активізації російської атаки на об'єкти в Україні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після засідання Північноатлантичної ради наголосив, що "Росія несе відповідальність, оскільки продовжує незаконну війну проти України".

Stoltenberg o eksplozji w Polsce: Rosja ponosi ostateczną odpowiedzialność Reuters

Про вибух у селі Пшеводув у "Фактах після фактів" на TVN24 говорив посол Польщі при НАТО Томаш Шатковський.

За його словами, "обізнаність у штаб-квартирі Альянсу збігається з тим, що знає польська влада". Він зазначив, що розслідування ведеться польською стороною у співпраці з союзниками, насамперед із американськими союзниками, які "дуже швидко опинилися на місці цього розслідування за згодою польської влади". - Є готовність інших союзників приєднатися до цього розслідування, - сказав посол Польщі в НАТО.

Він додав, що "за потреби польська влада прийме рішення щодо розширення цієї групи".

На запитання, чи хоче польська влада поширити цю групу, залучивши Україну, він відповів, що "знає, що польська влада веде переговори з Києвом з цього приводу". - Я хотів би залишити інформацію про це рішення компетентним органам, - додав Шатковський.

На запитання, чи НАТО пропонуватиме допустити Україну на місце вибуху в рамках розслідування, Шатковський відповів, що "союзники в цьому питанні повністю довіряють владі у Варшаві та керуватимуться рішенням польської влади".

Україна просить "терміново надати доступ до місця вибуху"

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов заявив, що Україна виступає за спільне, максимально детальне розслідування цього інциденту. Він заявив, що українська сторона готова надати партнерам докази російського сліду.

Данілов також повідомив, що Україна просить "негайно надати доступ до місця вибуху представникам Міністерства оборони України та українським прикордонникам".

Шатковський: союзники підкреслюють, що остаточна відповідальність лежить на Росії

Шатковський також прокоментував слова президента України Володимира Зеленського, який, як цитує агентство "Інтерфакс-Україна", заявив: "Я не сумніваюся, що це була не наша ракета".

Відповідаючи на запитання про реакцію НАТО на ці слова, Шатковський сказав, що "всі союзники підкреслюють, що остаточна відповідальність за цей трагічний інцидент лежить на Росії". Він зазначив, що "вчора відбувся найбільший російський авіаційний удар із застосуванням крилатих ракет і безпілотників по цивільній українській інфраструктурі".

- У контексті атаки, яка відбувається по всій території України, можуть виникати різні ситуації (...) Може бути навмисна провокація з боку агресора, може бути випадковий удар агресора, або можуть бути випадкові , ненавмисні дії держави, що захищається, - сказав він.

Він додав, що "на цей момент, якщо йдеться про висновки - в штабі, а також в польській владі - вони полягають в тому, що найбільш вірогідна версія - це була ракета протиповітряної оборони, спрямована на збиття російської ракети, яка наближалася і в результаті цієї спроби її залишки впали на території нашої країни".

Шатковський висловив переконання, що "розслідування буде прозорим, що ми будемо вести діалог з українською стороною з цього приводу".

На зауваження, що президент Зеленський "має іншу думку про те, що сталося", посол Польщі в НАТО відповів, що "ми будемо прагнути поділяти цю думку".

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Autor:tvn24.pl