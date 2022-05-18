Розпочалися заняття для учнів - біженців. Напрямок, «створений в експрес - темпі»

У Лодзінському університеті розпочалися навчання з польської філології разом з англійською мовою, - орієнтовані на людей, які втекли з України після початку війни. - Студенти інтенсивно вивчають польську та англійську мови. Вони також дізнаються про польську культуру та історію, - розповідає професор Рафал Зарембський з Інституту польської філології та логопедії Лодзинського університету.

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Курс, який щойно запустили, розрахований на шість семестрів. На одне з 25 вільних місць було 34 претендента.

- Заняття проводять викладачі, які спеціалізуються, зокрема, у глотодидактиці: вони готуватимуть студентів за двома спеціалізаціями: викладання польської мови, як іноземної, та польської в туризмі та бізнесі, – розповідає професор Рафал Зарембський з Інституту польської філології та логопедії.

Студенти з України отримають знання мови, а також дізнаються про польську культуру, історію та літературу.

На межі різних мов

Майбутніми випускниками, як пояснюють представники Лодзинського університету, стануть співробітники мовних шкіл у Польщі та за кордоном, закладів культури, бюро перекладів, видавництв та туристичних агенцій. У майбутньому вони приєднаються до команд підприємств, де співробітники спілкуються польською, англійською та українською мовами.

– З метою фінансової підтримки студентів Лодзинський університет успішно подав заявку на отримання стипендій, які фінансує Національне агентство академічних обмінів у конкурсі «Солідарність з Україною». У конкурсі заявок Лодзінський університет отримав майже 600 тисяч злотих на навчання студентів і слухачів курсів польської мови, а також - українських докторантів для роботи над докторськими дисертаціями, – розповідає речник Лодзінського університету Павло Спієхович.

В блискавичному темпі

Як сподобалися учням перші заняття, спостерігав репортер TVN24 Петро Боровський.

– Видно, що студенти спочатку впевнені, що польська та українська мають багато спільного. Однак, коли лектори вдаються до деталей, студенти розуміють, що відмінності - досить суттєві, – розповідає кореспондент TVN24.

Він наголошує, що напрямок «створено блискавично». – В університеті хотіли якнайшвидше розмістити студентів, яким довелося тікати від звірств війни. Лодзинський університет швидко розробив програму нового напрямку навчання та організував необхідний персонал. Варто зазначити, що робота по запуску напрямку розпочалася лише після вторгнення Росії в Україну, повідомляє Боровський.

Українські студенти матимуть заняття до середини липня. Другий семестр має розпочатися – як і всі інші програми – у жовтні.

Заняття проводяться на філологічному факультеті.

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl