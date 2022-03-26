Розпочинається обмін гривні на злоті. Застосовуються обмеження

У п’ятницю в окремих відділеннях PKO BP починається обмін гривні на польські злоті. На першому етапі в програмі беруть участь 52 торгові точки, більшість з яких знаходиться у Варшаві. Одна особа може обміняти до 10 000 грн, що еквівалентно близько 1400 злотих.

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Як повідомили в PKO BP, у межах ліміту можна кілька разів відвідати відділення банку та здійснити заміну – загалом, однак, це не може бути більше 10 тисяч. гривні. Важливо, що обмін поширюється тільки на банкноти номіналом 100, 200, 500 і 1000 грн.

Конвертація буде здійснюватися за курсом, встановленим Національним банком України. За поточним курсом 1 гривня становить 0,14 злотих. У банку повідомили, що для полегшення обслуговування великої кількості людей за короткий час курс гривні буде округлено до копійки.

Банк не стягує комісію за транзакції та не застосовує спреди.

Обмін гривні на злотий в PKO BP

Ця опція буде доступна лише особам старше 18 років. «Документом, що дозволяє здійснити операцію, є українська ID-карта, видана після 2016 року, у пластиковому варіанті – внутрішній паспорт або закордонний паспорт України», – пояснили в PKO BP.

Виплата буде доступна у 2 варіантах - як готівкою, так і банківським переказом. Особа, яка обмінює валюту, отримає підтверджуючий документ, що підтверджує операцію, по польську.

Відділення банку

На початку обмін гривні буде можливий у 52 відділеннях PKO BP. У банку повідомили, що планується запуск послуги ще в 48 відділеннях. Згідно з інформацією на сайті банку, PKO BP має 975 відділень по всій Польщі.

У кожному з відділень, які беруть участь у програмі, банк призначив додаткові посади, співробітники яких займатимуться лише обміном гривні, що, як наголошувалося, повинно забезпечити безперебійне обслуговування нормального клієнтського трафіку.

Згідно аовідомлень, окремі відділення PKO Bank Polski обмінюватимуть гривні на злоті з понеділка по п’ятницю в робочий час.

Центральний банк Польщі повідомив у вівторок, що Національний банк України викупить у Національного банку Польщі готівкою до 10 млрд грн. Це означало б, враховуючи обмеження для одноразового обміну, що близько 1 мільйона людей отримають користь від програми.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24 Biznes