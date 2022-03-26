TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Розпочинається обмін гривні на злоті. Застосовуються обмеження

26 marca 2022, 9:00

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24 Biznes
Президент: Світ із захопленням спостерігає, як мільйони поляків долучилися до допомоги
Президент: Світ із захопленням спостерігає, як мільйони поляків долучилися до допомогиTVN24
wideo 2/4
TVN24Президент: Світ із захопленням спостерігає, як мільйони поляків долучилися до допомоги

У п’ятницю в окремих відділеннях PKO BP починається обмін гривні на польські злоті. На першому етапі в програмі беруть участь 52 торгові точки, більшість з яких знаходиться у Варшаві. Одна особа може обміняти до 10 000 грн, що еквівалентно близько 1400 злотих.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

Як повідомили в PKO BP, у межах ліміту можна кілька разів відвідати відділення банку та здійснити заміну – загалом, однак, це не може бути більше 10 тисяч. гривні. Важливо, що обмін поширюється тільки на банкноти номіналом 100, 200, 500 і 1000 грн.

Конвертація буде здійснюватися за курсом, встановленим Національним банком України. За поточним курсом 1 гривня становить 0,14 злотих. У банку повідомили, що для полегшення обслуговування великої кількості людей за короткий час курс гривні буде округлено до копійки.

Банк не стягує комісію за транзакції та не застосовує спреди.

Обмін гривні на злотий в PKO BP

Ця опція буде доступна лише особам старше 18 років. «Документом, що дозволяє здійснити операцію, є українська ID-карта, видана після 2016 року, у пластиковому варіанті – внутрішній паспорт або закордонний паспорт України», – пояснили в PKO BP.

Виплата буде доступна у 2 варіантах - як готівкою, так і банківським переказом. Особа, яка обмінює валюту, отримає підтверджуючий документ, що підтверджує операцію, по польську.

Відділення банку

На початку обмін гривні буде можливий у 52 відділеннях PKO BP. У банку повідомили, що планується запуск послуги ще в 48 відділеннях. Згідно з інформацією на сайті банку, PKO BP має 975 відділень по всій Польщі.

У кожному з відділень, які беруть участь у програмі, банк призначив додаткові посади, співробітники яких займатимуться лише обміном гривні, що, як наголошувалося, повинно забезпечити безперебійне обслуговування нормального клієнтського трафіку.

Згідно аовідомлень, окремі відділення PKO Bank Polski обмінюватимуть гривні на злоті з понеділка по п’ятницю в робочий час.

Центральний банк Польщі повідомив у вівторок, що Національний банк України викупить у Національного банку Польщі готівкою до 10 млрд грн. Це означало б, враховуючи обмеження для одноразового обміну, що близько 1 мільйона людей отримають користь від програми.

Прямий ефір TVN24 - дивитися на TVN24 GO:

Zaślepka materiału TVN24GO

Autor:Ред.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Siergiej Szojgu, minister obrony Rosji, przeszedł zawał serca, dlatego od połowy marca nie pojawiał się publicznie - przekazał w piątek wieczorem doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko. Dodał, że Szojgu przechodzi rehabilitację w jednym z moskiewskich szpitali.

Szef MSW Ukrainy: minister obrony Rosji Siergiej Szojgu miał zawał serca, przebywa w szpitalu

Świat

Szef MSW Ukrainy: minister obrony Rosji Siergiej Szojgu miał zawał serca, przebywa w szpitalu

26 marca 2022, 9:08

Świat

Autor:
js/kab
Źródło:
PAP, Interfax, Mediazona

Zastępca sekretarza generalnego NATO Mircea Geoana powiedział w piątek, że wojna w Ukrainie dowodzi słabości rosyjskiej armii oraz wyższości sprzętu Sojuszu Północnoatlantyckiego, którego używają siły ukraińskie. W rozmowie z rumuńską agencją Agerpres podkreślił, że "Wojna Rosji przeciwko Ukrainie jest zbrodnicza oraz anachroniczna".

Wiceszef NATO: Moskwa ponosi "ogromne straty w ludziach i sprzęcie"

Świat

Wiceszef NATO: Moskwa ponosi "ogromne straty w ludziach i sprzęcie"

26 marca 2022, 8:05

Świat

Autor:
asty
Źródło:
PAP

Prezydent USA Joe Biden przebywa z dwudniową wizytą w Polsce. W sobotę będzie rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą w Pałacu Prezydenckim, odwiedzi Stadion Narodowy, żeby zobaczyć, jak udzielana jest pomoc uchodźcom oraz wygłosi przemówienie na dziedzińcu Zamku Królewskiego. W piątek tuż po godzinie 14 wylądował w podrzeszowskiej Jasionce. Odwiedził stacjonujących na Podkarpaciu żołnierzy 82. dywizji powietrznodesantowej. Następnie rozmawiał z polskim prezydentem i spotkał się z przedstawicielami organizacji wspierających uchodźców z Ukrainy.

Pałac Prezydencki, Stadion Narodowy, Zamek Królewski. Joe Biden w Polsce. Co za nami i co w programie

Polska

Pałac Prezydencki, Stadion Narodowy, Zamek Królewski. Joe Biden w Polsce. Co za nami i co w programie

26 marca 2022, 8:13

Polska

Autor:
asty,
ads,js\mtom,rzw
Źródło:
TVN24, PAP

Prezydent USA Joe Biden w piątek przybył do Polski. Najpierw odwiedził Rzeszów, gdzie spotkał się z amerykańskimi żołnierzami i wraz z prezydentem Andrzejem Dudą rozmawiał z przedstawicielami organizacji zaangażowanych w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Światowe media piszą o "szczególnie historycznej wizycie" i "oczekiwaniach ostrego przesłania" prezydenta USA.

Prezydent USA Joe Biden w Polsce. Komentarze światowych mediów

Polska

Prezydent USA Joe Biden w Polsce. Komentarze światowych mediów

26 marca 2022, 6:57

Polska

Autor:
asty/kab
Źródło:
TVN24 PAP

Trwa 31. doba ataku Rosji. Ukraińska wiceminister obrony Anna Maliar zauważyła, że działania wojenne zaczęły mieć mniejszą częstotliwość. Jak dodała, sytuacja wciąż jest trudna, ponieważ armia rosyjska mobilizuje swoje siły i personel. Dlatego należy spodziewać się kolejnych ataków - dodała.

Wiceminister obrony Ukrainy: sytuacja trudna, musimy przygotować się na kolejne ataki

Świat

Wiceminister obrony Ukrainy: sytuacja trudna, musimy przygotować się na kolejne ataki

26 marca 2022, 8:24

Świat

Autor:
kw/kab
Źródło:
PAP

To już 31. dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Mija miesiąc, odkąd uderzyły siły Władimira Putina. Biuro prokuratora generalnego Ukrainy poinformowało, że do tej pory na atakowanych terenach zginęło 136 dzieci. Brytyjskie ministerstwo obrony informuje, że ukraińska obrona przeciwlotnicza ograniczyła rosyjskie loty załogowe poza linię frontu. Mimo spadku intensywności działań wojennych po stronie wroga, sytuacja pozostaje trudna i Ukraina musi przygotować się na kolejne ataki - ostrzegła wiceminister obrony Ukrainy Anna Maliar, cytowana przez agencję Ukrinform. W tvn24.pl relacjonujemy sytuację na Ukrainie.

Atak Rosji na Ukrainę - relacja. Ukraińska prokuratura generalna o liczbie dzieci, które są ofiarami wojny

Świat

Atak Rosji na Ukrainę - relacja. Ukraińska prokuratura generalna o liczbie dzieci, które są ofiarami wojny

26 marca 2022, 5:29
Aktualizacja: 26 marca 2022, 8:23

Świat

Aktualizacja:
Autor:
mjz
Źródło:
tvn24.pl

Propagandowa wizja wielkiego rosyjskiego imperium i grupa polityków skrajnej prawicy w Europie Zachodniej, którzy na tę propagandę dali się nabrać. Wszystkie te wątki łączą się w osobie Konstantina Małofiejewa, jednego z rosyjskich oligarchów. Barbara Sobska sprawdziła, kim jest, jak działa i jakie ma znaczenie.

Skrajna prawica i jej związki z wpływowym rosyjskim oligarchą

Programy

Skrajna prawica i jej związki z wpływowym rosyjskim oligarchą

26 marca 2022, 7:52

Programy

Źródło:
TVN24

Zdaniem Stanów Zjednoczonych priorytetem dla Rosji w wojnie na Ukrainie nie jest Kijów, a Donbas - twierdzi wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu, cytowany przez agencję Reutera. Tłumaczy, że zajęcie go może być próbą umocnienia przez Kreml swojej pozycji w negocjacjach z Kijowem i odcięcia ukraińskich wojsk na wschodzie Ukrainy od reszty kraju.

Przedstawiciel Pentagonu: priorytetem dla Rosji nie jest Kijów, ale Donbas 

Świat

Przedstawiciel Pentagonu: priorytetem dla Rosji nie jest Kijów, ale Donbas 

25 marca 2022, 22:39

Świat

Autor:
akw,
momo/tr
Źródło:
PAP, Reuters
Potakiwacze na Kremlu. Kim otacza się Putin?

Premium

Potakiwacze na Kremlu. Kim otacza się Putin?

26 marca 2022, 5:47
Kuba
Benedyczak

Premium

Autor:
Kuba
Benedyczak
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Sobota, za sprawą frontu atmosferycznego, przyniesie jedynie przerwę od słonecznej aury. Duża zmiana pogody, w tym wyraźne ochłodzenie, czeka nas w następnym tygodniu.

Pogoda w Polsce. "Przed nami zimna faza wiosny"

Prognoza

Pogoda w Polsce. "Przed nami zimna faza wiosny"

26 marca 2022, 7:50

Prognoza

Autor:
ps
Źródło:
tvnmeteo.pl

Perkusista amerykańskiej grupy rockowej Foo Fighters Taylor Hawkins nie żyje. Miał 50 lat. O jego śmierci poinformował zespół w mediach społecznościowych, nie podając szczegółów dotyczących przyczyny.

Taylor Hawkins nie żyje. Perkusista Foo Fighters miał 50 lat

Kultura i styl

Taylor Hawkins nie żyje. Perkusista Foo Fighters miał 50 lat

26 marca 2022, 5:50

Kultura i styl

Autor:
pp/kab
Źródło:
Reuters

Trwa 31. doba rosyjskiej agresji na Ukrainę. Brytyjskie ministerstwo obrony, zastępca sekretarza generalnego NATO i prezydent Ukrainy zgodnie informują, że Rosja wciąż ponosi straty w walce na terytorium Ukrainy, ale w bardzo trudnej sytuacji znajdują się Mariupol i otoczony przez Rosjan Czernihów. W piątek wizytę w Polsce rozpoczął prezydent USA Joe Biden. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.

Atak Rosji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Świat

Atak Rosji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

26 marca 2022, 5:23

Świat

Autor:
asty
Źródło:
TVN24 PAP Reuters

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w opublikowanym w piątek wieczorem nagraniu stwierdził, że w tym tygodniu siły zbrojne Ukrainy zadały wrogowi silne ciosy. Zaalarmował, że sytuacja w zablokowanym przez wojska rosyjskie Mariupolu na południowym wschodzie kraju pozostaje tragiczna.

Wołodymyr Zełenski: siły zbrojne zadały wrogowi silne ciosy, spowodowały znaczne straty

Świat

Wołodymyr Zełenski: siły zbrojne zadały wrogowi silne ciosy, spowodowały znaczne straty

26 marca 2022, 6:21

Świat

Autor:
asty/kab
Źródło:
PAP

Brytyjskie ministerstwo obrony przekazało, że solidna ukraińska obrona przeciwlotnicza ograniczyła rosyjskie loty załogowe poza linię frontu. To zmusza Rosję do większego korzystania z dronów i innych bezzałogowych statków powietrznych - ocenił resort w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

Rosja - Ukraina. Raport brytyjskiego ministerstwa obrony: Rosja ograniczyła loty załogowe poza linię frontu

Świat

Rosja - Ukraina. Raport brytyjskiego ministerstwa obrony: Rosja ograniczyła loty załogowe poza linię frontu

26 marca 2022, 6:09

Świat

Autor:
asty/kab
Źródło:
PAP

Prezydent Francji ogłosił, że razem z Turcją i Grecją chcą zorganizować ewakuację mieszkańców oblężonego przez siły rosyjskie Mariupola. Dodał, że chce na ten temat rozmawiać z Władimirem Putinem.

Macron zapowiada "wyjątkową operację humanitarną". Chce o niej rozmawiać z Putinem

Świat

Macron zapowiada "wyjątkową operację humanitarną". Chce o niej rozmawiać z Putinem

25 marca 2022, 23:09

Świat

Autor:
akw
Źródło:
Politico, tvn24.pl

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden przyleciał do Warszawy o godzinie 18.40. Z Lotniska Chopina pojechał do hotelu Marriott w Alejach Jerozolimskich, gdzie spędzi noc. Na trasie zgromadziły się tłumy mieszkańców.

Joe Biden przejechał z lotniska do hotelu. Na trasie tłumy z flagami Ukrainy

Ulice

Joe Biden przejechał z lotniska do hotelu. Na trasie tłumy z flagami Ukrainy

25 marca 2022, 19:05
Aktualizacja: 25 marca 2022, 20:30

Ulice

Aktualizacja:
Autor:
dg/r
Źródło:
PAP, tvnwarszawa.pl

- W trakcie lotu, dosłownie po 10 minutach od wylotu z Warszawy, nagle podeszła do mnie pani stewardessa i powiedziała mi, że jest problem z samolotem i że doszło do uszkodzenia jakiegoś urządzenia w samolocie, które powoduje, że samolot jest niestabilny - mówił prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do awaryjnego lądowania maszyny, którą leciał na spotkanie z Joe Bidenem w Rzeszowie.

"Poczuliśmy, że samolot się kiwa w specyficzny sposób". Prezydent Duda o awaryjnym lądowaniu

Najnowsze

"Poczuliśmy, że samolot się kiwa w specyficzny sposób". Prezydent Duda o awaryjnym lądowaniu

25 marca 2022, 18:58
Aktualizacja: 25 marca 2022, 19:45

Najnowsze

Autor:
dg/r
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Pizzę dla amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Rzeszowie dostarczają od jakiegoś czasu. Tym razem zamówienie dotyczyło 88 przysmaków włoskiej kuchni. Po kawałek tego zamówienia sięgnął w piątek Joe Biden. - Kiedy wróciłem do domu, zobaczyłem, jak podsuwają panu prezydentowi naszą pizzę. O mało nie spadłem z krzesła. Mówię: niemożliwe - relacjonuje nam współwłaściciel podrzeszowskiej pizzerii, której jedną z pozycji z menu spróbował amerykański prezydent.

Było zamówienie na 88 pizz, jedną z nich skosztował Biden. Właściciel lokalu: rozdzwoniły się telefony, to szaleństwo

Polska

Było zamówienie na 88 pizz, jedną z nich skosztował Biden. Właściciel lokalu: rozdzwoniły się telefony, to szaleństwo

25 marca 2022, 21:39

Polska

Autor:
akw/tr
Źródło:
tvn24.pl

W piątkowy wieczór na placu Defilad zgromadził się tłum na manifestacji przeciwko rosyjskiej agresji na Ukrainę. Protest rozpoczął się od flash moba. Jego uczestnicy położyli się ziemi.

"Przestańcie obiecywać, zacznijcie działać". Dziękowali i protestowali na placu Defilad

Śródmieście

"Przestańcie obiecywać, zacznijcie działać". Dziękowali i protestowali na placu Defilad

25 marca 2022, 20:44
Aktualizacja: 25 marca 2022, 21:56

Śródmieście

Aktualizacja:
Autor:
dg/r
Źródło:
PAP, tvnwarszawa..pl

Brytyjskie media donoszą o śmierci rosyjskiego dowódcy, który miał zostać celowo zabity przez własnych żołnierzy, sfrustrowanych ciężkimi stratami, jakie ich jednostka ponosi w walkach na Ukrainie. To niejedyny przykład niesubordynacji po stronie sił agresora. Ukraińskie wojsko podało w piątek, że w Melitopolu w obwodzie zaporoskim 70 rosyjskich żołnierzy odmówiło walki z siłami zbrojnymi Ukrainy.

Brytyjskie media: dowódca rosyjskiej brygady "zabity przez własne wojska"

Świat

Brytyjskie media: dowódca rosyjskiej brygady "zabity przez własne wojska"

25 marca 2022, 20:38

Świat

Autor:
momo/kab
Źródło:
PAP

Rosgwardia, czyli Federalna Służba Wojsk Gwardii Narodowej Rosji to formacja łącząca cechy sił wojskowych i policyjnych. Bierze udział w inwazji na Ukrainę, pacyfikując protesty mieszkańców na okupowanych terenach. Na czele Rosgwardii stoi generał Wiktor Zołotow.

To oni pacyfikują zajęte tereny. Czym jest Rosgwardia i kim jest generał Wiktor Zołotow, który stoi na jej czele

Świat

To oni pacyfikują zajęte tereny. Czym jest Rosgwardia i kim jest generał Wiktor Zołotow, który stoi na jej czele

25 marca 2022, 19:03

Świat

Autor:
ral/kab
Źródło:
tvn24.pl, Ośrodek Studiów Wschodnich

Ponad dwa tygodnie temu zaginął Sylwester Suszek. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci na polskim rynku kryptowalut. Od czwartku, 10 marca, nie nawiązał kontaktu z rodziną.

Zaginął Sylwester Suszek - "polski król bitcoinów"

Katowice

Zaginął Sylwester Suszek - "polski król bitcoinów"

25 marca 2022, 16:03

Katowice

Autor:
Michal
Fuja,
Patryk
Szczepaniak
Źródło:
Superwizjer TVN

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem. W porywach wiatr może rozpędzać się do 75 kilometrów na godzinę.

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem w trzech województwach

Prognoza

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem w trzech województwach

26 marca 2022, 6:36

Prognoza

Autor:
kw
dd,
ps
Źródło:
IMGW

Na Ziemię dotarła w 1972 roku, ale dopiero teraz ujrzała światło dzienne. Chodzi o jedną z ostatnich niezbadanych próbek zebranych na Księżycu w ramach misji Apollo 17. Od samego początku aż do marca tego roku była przechowywana w warunkach próżniowych, oczekując na lepsze narzędzia badawcze.

Czekano na to 50 lat. Naukowcy otworzyli próbkę z Księżyca

Nauka

Czekano na to 50 lat. Naukowcy otworzyli próbkę z Księżyca

25 marca 2022, 17:04

Nauka

Autor:
ps
Źródło:
PAP, CNN

Біженцям з України, які легально прибули до Польщі після 23 лютого 2022 року, Заклад соціального страхування виплатить кошти за програмою "Сім'я 500 плюс". З суботи в електронному вигляді буде доступна спеціальна заява на «500 плюс» українською мовою.

ZUS: заявки на 500 плюс по українську - з суботи

TVN24 po ukraińsku

ZUS: заявки на 500 плюс по українську - з суботи

25 marca 2022, 7:44

TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

To miasto nie istnieje, wszystko jest ruiną. I gdzieś tam wciąż chowają się ludzie - tak o Mariupolu mówi 22-letnia Anastazja Greczkina, której - 17 marca - udało się ewakuować z ogarniętego wojną miasta na południu Ukrainy. Za nią dramatyczne tygodnie spędzone w Mariupolu, na który Rosjanie kilka razy dziennie zrzucają bomby. To kolejna z cyklu rozmów Arlety Zalewskiej "Ukraina walczy - cywile".

"Ukraina walczy - cywile". Anastazja Greczkina. Uciekła z bombardowanego Mariupola

Świat

"Ukraina walczy - cywile". Anastazja Greczkina. Uciekła z bombardowanego Mariupola

23 marca 2022, 21:25

Świat

Autor:
Arleta
Zalewska/ tam
Źródło:
TVN24

Zmiana czasu z zimowego na letni nastąpi w tym roku w nocy z 26 na 27 marca. O godzinie 2.00 należy przestawić wskazówki zegara na godzinę 3.00. Oznacza to, że będziemy spali o godzinę krócej.

Zmiana czasu coraz bliżej. Kiedy przestawiamy zegarki?

Z kraju

Zmiana czasu coraz bliżej. Kiedy przestawiamy zegarki?

25 marca 2022, 7:25

Z kraju

Autor:
/ToL
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes