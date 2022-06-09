Розмова Анджея Дуди з Джо Байденом

У середу президент Анджей Дуда провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Як повідомили в канцелярії президента, темами стали майбутній саміт "Бухарестської дев'ятки", саміт НАТО в Мадриді та питання, пов'язані з Україною, а також "обговорювалися шляхи посилення безпеки Польщі та польсько-американське співробітництво в сферах безпеки та економіки".

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Повідомлення, що розмова Дуди і Байдена закінчилася, з’явилося близько 18:00. Серед тем - саміт «Бухарестської дев’ятки», саміт НАТО в Мадриді та питання, пов’язані з Україною.

«Бухарестська дев’ятка» (Б9) була створена з ініціативи Польщі та Румунії. До неї входять країни, розташовані на східному кордоні НАТО: Болгарія, Чехія, Естонія, Литва, Латвія, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина.

"Також обговорювалися шляхи посилення безпеки Польщі та польсько-американського співробітництва в сферах безпеки та економіки. Президенти Польщі та США домовилися про подальші переговори", - сказано в повідомленні.

Білий дім: Байден підкреслює зобов’язання США щодо безпеки Польщі

Як зазначено в комюніке Білого дому, "після візиту президента Байдена до Польщі в березні лідери підтвердили свою спільну відданість подальшому зміцненню нашого двостороннього співробітництва в питаннях безпеки та економіки". «Вони також обговорили їхню постійну підтримку народу та уряду України у відповідь на російську агресію», – зазначають в документі.

Байден також наголошував на зобов’язаннях США щодо безпеки Польщі та східного флангу НАТО та побажав успішного саміту Бухарестської дев’ятки (B9), форуму країн Центральної та Східної Європи.

У середу Анджей Дуда їде до Португалії. Це початок його подорожі південною Європою. Мета низки візитів - лобіювати якнайшвидше надання Україні статусу країни-кандидата до Європейського Союзу.

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Autor:Ред..

Źródło: PAP