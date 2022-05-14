Розмова перших леді Польщі та України. "З такими друзями ми точно переможемо!"

Перші леді Польщі та України Агата Корнхаузер-Дуда та Олена Зеленська розмовляли у п'ятницю з відеозв'язку. Йшлося про координацію діяльності з надання допомоги біженцям з України та цивільному населенню в країні, що охоплена війною, повідомили в Канцелярії Президента РП. "Дякую, Польща! Те, що ви робите для нас, - більше, ніж просто допомога. З такими друзями ми обов'язково переможемо!" – написала перша леді України у Facebook.

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Дружина Президента Республіки Польща Агата Корнхаузер-Дуда наголосила, що «пишається поляками, які відчинили серця та двері своїх будинків для братів-українців». Вона переконанау тому, що наші сусіди можуть розраховувати на підтримку доти, доки це було потрібно.

Перші леді розповіли про координацію діяльності з надання допомоги, включаючи, зокрема, надання житла біженцям, які знайшли притулок у приватних будинках, готелях, пансіонатах, студентських та парафіяльних гуртожитках, залах, громадських центрах та багатьох інших місцях по всій Польщі.

Дистанційна розмова між Агатою Корнхаузер-Дудою та Оленою Зеленською Гжегож Якубовський / KPRP

Перші леді також обговорили потреби біженців, які перебувають у Польщі, та обговорили положення спеціального закону, який регулює перебування українців у Польщі. Розмова також стосувалася освіти наймолодших та програм, що дозволяють їм здобувати освіту в українській системі освіти або передбачають навчання українській мові та літературі паралельно з польською мовою.

У канцелярії Gрезидента нагадують, що Агата Корнхаузер-Дуда брала участь у супроводі евакуації найвибагливіших груп, таких, як діти у прийомних родинах, діти-інваліди, хворі діти та діти, що потребують госпіталізації.

Зеленська: як пощастило Україні з Польщею

Олена Зеленська послалася на розмову з Агатою Корнхаузер-Дуда у своєму посту у Facebook. "В Україні кажуть: вибирай не будинок, а сусіда. У випадку із країнами це, на жаль, неможливо, але як пощастило Україні з Польщею!" – написала перша леді України.

Польща "не лише прийняла більшу частину наших біженців (більше трьох мільйонів, це ніби три міста), а й надала їм право на лікування та освіту. У польських школах - вже понад 200 тисяч наших учнів", - написала Зеленська. Вона також нагадала, що завдяки співпраці з Польщею українських дітей з онкологічними захворюваннями було вивезено за кордон. Зеленська повідомила, що під час розмови запропонувала дружині Президента Республіки Польща співпрацю у сфері програми психологічної допомоги для громадян України. «Через російську агресію українці від малого до великого відчувають справжній страх, і для подолання травми потрібна найкраща світова психологічна практика. Запрошую перших леді поділитися досвідом своїх країн», — написала дружина Президента Зеленського.

Свій коментар вона закінчила словами: «Дякуємо, Польща! Те, що ви робите для нас, це більше, ніж допомога. З такими друзями ми обов'язково переможемо!»

Понад три мільйони українців перетнули польський кордон

Подружжя президентів Польщі та України співпрацювали у питаннях переселення маленьких онкологічних, гематологічних та нефрологічних хворих пацієнтів, які нині перебувають у спеціалізованих лікарнях у Польщі та у всьому світі. На сьогоднішній день з України благополучно вивезено близько тисячі неповнолітніх хворих.

З 24 лютого цього року польський кордон перетнули понад 3,3 мільйона жителів України, з них понад два мільйони нині проживають у нашій країні. Майже тисяча українських дітей народились у Польщі.

Autor:mart

Źródło: PAP