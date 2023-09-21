"Розлючена реакція" від "одного з найвідданіших союзників". ЗМІ про відносини Київ-Варшава

Провідні іноземні ЗМІ коментують слова прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, який, запевнивши, що Польща не наражатиме Україну на небезпеку, заявив, що наша країна більше не постачатиме Києву зброю. Вони в один голос пишуть, що Польща є "одним із найвірніших союзників" України, і зазначають, що зміна позиції відбувається за кілька тижнів до парламентських виборів.

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Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Польща більше не передає зброю Україні.

- Зараз ми самі озброюємося найсучаснішою зброєю, - сказав він, - Ми чудово знаємо, що Україна захищається від брутального російського нападу. Ми не поставимо під загрозу її безпеку. Наш хаб у Жешуві, в погодженні з американцями та НАТО, досі відіграє ту саму роль, - запевнив прем'єр.

Слова глави польського уряду відмічають і коментують іноземні ЗМІ.

"Зміна позиції за кілька тижнів до виборів"

У своїй публікації ВВС назвала Польщу "одним із найвірніших союзників України". Британський портал зазначив, що наша країна передала Україні "320 танків радянських часів і 14 винищувачів МіГ-29 і має небагато що ще запропонувати". Однак, як зазначається, це збіглося з "напруженнями" між Польщею та Україною.

При цьому повідомляють, що "польська армія в результаті перекидання в Україну скоротила свої ресурси приблизно на третину і перебуває в процесі їх заміни сучасною технікою західного виробництва". Відзначають також, що ПіС "загострила свою риторику останніми тижнями в розпал запеклої виборчої кампанії" незадовго до парламентських виборів, які мають відбутися 15 жовтня і "кинулася на захист польських фермерів, які відчувають загрозу через імпорт українського зерна".

Журналісти Reuters пишуть про "зміну позиції Варшави щодо Києва за кілька тижнів до виборів". "Польща була одним із найвірніших союзників України з моменту вторгнення Росії в цю країну в лютому 2022 року, але між двома країнами виникли суперечки щодо українського зерна після того, як Варшава продовжила заборону на його імпорт", - йдеться в повідомленні.

Анджей Дуда та Володимир Зеленський у Києві president.gov.ua

У свою чергу редакція Deutsche Welle звернула увагу на слова міністра державного майна Яцека Сасіна, який в ефірі Радіо Плюс підтвердив слова прем'єра, але не виключив майбутні поставки зброї.

Журналісти Politico назвали Польщу "одним із найвірніших союзників Києва". Цитуючи слова прем’єр-міністра, а також заяву Володимира Зеленського на форумі ООН, зазначають, що "Польща перебуває в розпалі кампанії з високими ставками перед виборами наступного місяця, в якій уряд "Права і справедливості" бореться за наступний термін"

Британський часопис "The Guradian" зазначив, що Польща є "ключовим союзником" України від початку російського збройного вторгнення в лютому 2022 року та "одним із головних постачальників зброї для Києва". "Вона також прийняла мільйон українських біженців, яким були запропоновані різні форми державної допомоги", - додає видання.

За оцінками журналістів слова Володимира Зеленського "спричинили розлючену реакцію Польщі, яка викликала українського посла та застерегла від подальших дій у відповідь". "Питання особливо чутливе в Польщі, де наступного місяця відбудуться вибори. Популістський правий уряд "Права і Справедливості" має потужну підтримку в сільськогосподарських регіонах", - зауважують медійники.

У свою чергу на сайті американського телеканалу CNN зазначено, що "Київ і Варшава у конфлікті". Канал нагадав, що "Варшава зайняла провідну роль серед союзників по НАТО в постачанні Києву важкого озброєння", а "навесні вона стала першою країною НАТО, яка відправила в Україну винищувачі за кілька місяців до США".

Kryzys na linii Polska-Ukraina. Zełenski skrytykował Warszawę. "Te słowa traktujemy jako niesprawiedliwe" Arleta Zalewska/Fakty TVN

Слова Зеленського, виклик Зварича

У середу посла України Василя Зварича "терміново" викликали до МЗС. Відомство повідомило, що заступник міністра Павел Яблонський "висловив рішучий протест польської сторони проти формулювань" президента Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН про те, що "деякі країни ЄС удавали солідарність, опосередковано підтримуючи Росію".

"Заступник глави МЗС зазначив, що ця теза не відповідає дійсності по відношенню до Польщі і особливо несправедлива по відношенню до нашої країни, яка з перших днів війни підтримує Україну", - йдеться в повідомленні.

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що під час зустрічі посол "ще раз пояснив українську позицію щодо неприйнятності для України польської односторонньої заборони імпорту українського зерна" та "наголосив на некоректності порівняння, зробленого польським президентом під час візиту до Нью-Йорка". Ніколенко також закликав "відкласти на бік емоції".

Володимир Зеленський під час дебатів у Радбезі ООН PAP/EPA/JUSTIN LANE

Зеленський у вівторок під час виступу на відкритих дебатах 78 сесії Генеральної Асамблеї ООН заявив, що "те, що ми бачимо, викликає тривогу: дехто в Європі, як і деякі наші друзі в Європі, грають нашою солідарністю в політичному театрі, перетворюючи питання зерна на трилер".

- Здавалось би вони грають один для одного, а насправді допомагають готувати сцену для актора з Москви, - зазначив він.

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl