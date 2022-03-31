З 1 квітня змінюються правила проїзду для біженців з України. Перевізник пояснює

Нові правила безкоштовного проїзду українців почнуть діяти з п’ятниці, 1 квітня, повідомляє прес-служба PKP Intercity. Необхідно буде пред’явити документ, який підтверджує прибуття до Польщі після 24 лютого.

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації Ukraińska telewizja na żywo Bezpłatnie i bez rejestracji. 1+1 w TVN24 GO Ukraina 24 w PLAYER

"Документами, що підтверджують право громадянина України на безкоштовний проїзд у внутрішньому транспорті, є український закордонний паспорт, який підтверджує перетин кордону після 24 лютого 2022 року, або документ із фотографією, що посвідчує особу, наприклад, посвідчення особи, водійські права, студентський квиток разом із підтвердженням надання номера PESEL особі, яка перетнула кордон після 24 лютого 2022 року" – повідомляє PKP Intercity.

Зміни правил безкоштовного перевезення біженців з 1 квітня

До п’ятниці діятимуть правила, запроваджені 26 лютого. Вони передбачають, що поїздки здійснюються на підставі будь-якого документа, що підтверджує громадянство України, та на підставі безкоштовного квитка, отриманого в касі або у команди кондуктора. Досі законодавство не вимагало від українців надавати підтвердження дати свого прибуття до Польщі після 24 лютого.

З 1 по 30 квітня цього року безкоштовно в потягах PKP Intercity можуть їздити діти й підлітки віком до 18 років, жінки, чоловіки старші 60 років та чоловіки у віці 18-60 років, які є інвалідами або особами з обмеженими фізичними можливостями. Попередні правила поширювалися на всіх громадян України, без поділу на категорії.

"Подорожі громадян України й надалі відбуватимуться на основі безкоштовних додаткових квитків з призначенням місця для сидіння або без нього" – зазначають у PKP Intercity. У прес-службі додали, що, як і раніше, "безкоштовний проїзд поширюватиметься на вагони 2-го класу поїздів категорії 'економ' (TLK і IC) по цілій Польщі".

Kobieta z dzieckiem, która 6 marca przyjechała pociągiem specjalnym ze Lwowa na dworzec w Przemyślu PAP/Darek Delmanowicz

Крім того, "громадянам України, які подорожують до Німеччини, Чехії, Словаччини, Австрії чи Угорщини, видається безкоштовний додатковий квиток до останньої станції в Польщі", а подальша поїздка відбувається "згідно з правилами, прийнятими іноземними залізницями".

Перевезення біженців з України поїздами

У прес-релізі нагадується, що з 28 лютого ц.р. є спеціальна гаряча лінія PKP Intercity українською, а вся інформація про залізничне сполучення доступна на сайті PKP Intercity двома мовними версіями – польською та українською. На станціях можна зустріти "мобільних інформаторів" та волонтерів, які надають біженцям необхідну інформацію, в тому числі – українською мовою.

Uchodźcy z Ukrainy na Dworcu Centralnym PAP/Paweł Supernak

Як повідомили в середу, останнім часом PKP Intercity зафіксувала значний спад проїзду біженців у поїздах компанії: наприклад з Перемишля виїжджало на 63 відсотки менше біженців, а у випадку Хелма на понад 66 відсотків. За словами перевізника, період з 7 по 17 березня був піковим за обсягом перевезення біженців з прикордонних станцій.

"З 26 лютого понад 1 млн громадян України безкоштовно подорожували в потягах PKP Intercity у різних напрямках" – йдеться у повідомленні. За даними PKP Intercity, "більшість людей, понад 305 000, отримали безкоштовні квитки з Варшави, майже 151 000 почали свою подорож з Кракова, понад 90 000 з Перемишля та понад 70 000 з Вроцлава".

Прикордонна служба повідомила в середу, що з 24 лютого до Польщі в'їхали 2,368 мільйона людей з України. За цей же період з Польщі в Україну виїхало 377 тисяч осіб.

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації

Autor:Ред.

Źródło: TVN24