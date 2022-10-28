Російський посол на прийомі у апостольського нунція у Варшаві.  Є коментар МЗС

28 października 2022, 20:48
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl, TVN24, "Rzeczpospolita", PAP
Kierwiński: jakiekolwiek kontakty z ambasadorem rosyjskim to kompletne niezrozumienie świata
Kierwiński: jakiekolwiek kontakty z ambasadorem rosyjskim to kompletne niezrozumienie świataTVN24
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TVN24Kierwiński: jakiekolwiek kontakty z ambasadorem rosyjskim to kompletne niezrozumienie świata

Посол Росії Сергій Андрєєв взяв участь у прийомі, організованому у Варшаві Апостольським Нунцієм Сальваторе Пеннаккіо.  Речник Міністерства закордонних справ Лукаш Ясіна сказав, що нунцій мав право запросити російського посла, але зауважив, що "є речі трохи тонші, ​​ніж дипломатичний протокол, зокрема, що злочинців до столу не запрошують".  Висловилися також політики.

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У четвер Rzeczpospolita написала, що Апостольська Нунціатура в Польщі запросила російського посла Сергія Андрєєва на прийом у своїй садибі у Варшаві.  За даними газети, для деяких гостей, у тому числі інших послів, яких не повідомили про присутність Андрєєва, "це становило проблему".

Сергій АндрєєвTVN24

Справу прокоментував речник Конференції єпископів Польщі отець Лєшек Генсяк.  За його словами, через численні запитання щодо цього візиту він звернувся за інформацією до нунціатури.

"Я отримав пояснення, що зустріч послів у нунціатурі в середу була звичайною прощально-вітальною зустріччю з нагоди завершення чи початку місій декого із дипломатів. Її періодично організовує Апостольський Нунцій, як декан Дипломатичного корпусу для послів, акредитованих у Варшаві. На цій зустрічі, яка мала рутинний характер, ніяких офіційних переговорів не ведеться", - сказано у повідомленні єпископату.

Ясіна: вони мали право, але повинні над цим замислитися

Речник Міністерства закордонних справ Лукаш Ясіна сказав радіо RMF FM у п’ятницю, що Святий Престол "є незалежною організацією і може робити певні речі, як вважає за потрібне, у Польщі також".  

- Посол Андрієв з різних причин все ще є офіційно акредитованим у нас послом і має право перебувати на території Польщі, - додав він.

Tomasz Gzell/PAP

Але, - зазначив Ясіна, - є речі, дещо тонші, ​​аніж дипломатичний протокол, зокрема, те, що злочинців не запрошують до столу… І я скажу так: Святий Престол і його представник Апостольський нунцій мали на це право, але вони повинні замислитися, чи варто це робити, - сказав речник МЗС.

Ми запитали у нунціатури про деталі зустрічі та про доцільність запрошення на неї російського посла.  На момент публікації тексту відповідь не надійшла.

Кервінський: контакти з російським послом - це повне нерозуміння світу

– Я абсолютно не розумію того, що роблять деякі єпископи.  Вони поводяться так, ніби зовсім не розуміють світу, людей і контексту, який розгортається навколо них, - прокоментував Марцін Кервінський, депутат від "Громадянської коаліції".

Він підкреслив, що "сьогодні Росія є державою-агресором, яка поводиться як гітлерівська Німеччина". 

- Будь-які контакти з російським послом - це повне нерозуміння світу.  Скандал і дурість, - оцінив те, що відбулося, політик.

Kierwiński: jakiekolwiek kontakty z ambasadorem rosyjskim to kompletne niezrozumienie świata
Kierwiński: jakiekolwiek kontakty z ambasadorem rosyjskim to kompletne niezrozumienie świataTVN24

Треля: це відповідає тому, що говорять Папа Франциск і весь Ватикан.

- Це дещо збігається з тим, що говорять Папа Франциск і весь Ватикан, який давав незрозумілі меседжі, що, можливо, у війні винні і Україна, і Росія, що не можна всіх вимірювати однією міркою, що Путін не найгірший, - сказав Томаш Треля, депутат від "Лівих".

Запрошення посла до нунціатури, за словами нардепа, є доказом цього.    

- Оскільки весь демократичний світ дипломатії погодився з тим, що представники Російської Федерації є персонами нон грата, я не знаю, що сталося у Ватикані.  Ми всі знаємо, що Путін злочинець, у нього закривавлені руки і що його потрібно всіляко дискредитувати.  Я не знаю, чому Ватикан видає таким чином свідоцтво про моральність і чесність представнику Путіна, - додав депутат з фракції лівих.

Trela: wpisuje się to w to, co mówi papież Franciszek i cały Watykan
Trela: wpisuje się to w to, co mówi papież Franciszek i cały WatykanTVN24

Котуля: це повний скандал

Катажина Котулч з "Лівих" нагадала, що "апостольський нунцій є представником Ватикану в певній країні"

- Ми маємо ситуацію, коли прямо за польським кордоном Путін вбиває українців, у тому числі мирних жителів, російські військові ґвалтують українських жінок, а весь цивілізований світ фактично всіма силами ізолюється від Росії на різних рівнях.  І дізнаємося про вечірку навпроти МЗС Польщі та українського посольства - за участю російського посла.  Це повний скандал, - заявила вона.

Kotula o zaproszeniu ambasadora Rosji do nuncjatury: to absolutnie skandaliczne
Kotula o zaproszeniu ambasadora Rosji do nuncjatury: to absolutnie skandaliczneTVN24

Бартошевський: це не дипломатія.  Дуже хибний крок

Владислав Теофіл Бартошевський з PSL сказав, що це "дуже неприємна ситуація".  

- Зазвичай нунцій є деканом дипломатичного корпусу, тобто найстаршим за рангом дипломатом у Польщі.  Коли такий дипломат запрошує російського посла додому, то це дуже незручна ситуація.  Це схоже на запрошення фон Ріббентропа на зустріч під час Другої світової війни, - сказав він.

- Як на мене, це не дипломатія.  Це дуже хибний крок, - відзначив Бартошевський.

Bartoszewski: To moim zdaniem nie jest dyplomacja. To jest bardzo chybiony ruch
Bartoszewski: To moim zdaniem nie jest dyplomacja. To jest bardzo chybiony ruchTVN24

Сенатор ПіС: дипломатичні збої точно будуть

Сенатор ПіС Войцех П'єха на запитання про запрошення російського посла відповів: "Я не чув про такий випадок, я не дивився ЗМІ, я не маю думки, чи повинен такий візит відбутися.  Я не знаю.

Він заявив, що "якийсь дипломатичниц збій точно  буде".  

- Але на даний момент не мені судити.  У нас є Міністерство закордонних справ,  - наголосив він.

Piecha: na pewno będzie jakiś dyplomatyczny zgrzyt
Piecha: na pewno będzie jakiś dyplomatyczny zgrzytTVN24

Терліковський: принцип ігнорування російського посла обов'язковий для всіх

Публіцист Томаш Терліковський у соцмережах висловив думку, що "апостольського нунція в Польщі архієпископа Сальваторе Пеннаккіо слід викликати до Міністерства закордонних справ і попросити пояснень".

"Якщо вони будуть неадекватні, (його треба - ред.) видворити з Польщі. Принципи ігнорування російського посла стосуються всіх. Також Ватикану. І немає жодних підстав вважати, що Святий Престол і його посол мають право ігнорувати польські національні інтереси та нашу безпеку", - наголосив Терліковський у дописі, опублікованому у Facebook.

Autor:red.

Źródło: tvn24.pl, TVN24, "Rzeczpospolita", PAP

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Nowak/PAP

Rosja
Watykan
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