Російські й білоруські продукти в магазинах. Які штрих-коди вони мають?

- Złożymy do prezydenta miasta stołecznego Warszawy petycję o to, żeby w Warszawie powstała ulica imienia Bohaterów Ukrainy - zapowiedział w piątek Jan Strzeżek, rzecznik Porozumienia. W mediach społecznościowych pojawił się z kolei pomysł, by to jedynie rosyjska ambasada przy Belwederskiej miała odtąd nowy adres: plac Bohaterów Ukrainy 1.