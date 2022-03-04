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Російські й білоруські продукти в магазинах. Які штрих-коди вони мають?

4 marca 2022, 17:24

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
TVN24
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tvn24Поїздка до Польщі може зайняти багато часу. Але відкритий кожен прикордонний пукнт

Коди продуктів, вироблених в Росії починаються з 46, продукти з Білорусі мають коди з 481 на початку. До Сейму надійшов законопроєкт про зміну маркування товарів з Росії.

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На початку тижня найбільші торгові мережі в Польщі поінформували про усунення з полиць російських і білоруських продуктів. Окрім того Управління охорони конкуренції і споживачів опублікувало окрему заяву, в якій заохочує не купувати продукти з Росії та Білорусі. Управління підкреслює, що «як споживачі можемо свідомо оминати на магазинних полицях продукцію, вироблену в цих країнах».

«Споживачу, інформацію, звідки походить конкретний продукт, знайдеш у його штрих-коді. У випадку товарів, вироблених в Російській Федерації він починається цмфрами 46, натомість продукти з Білорусі мають коди з початком 481», - вказано в заяві.

Продукти з Росії в крамницях

Кращого позначення продуктів, які походять з Росії, хоче Міхал Випій, депутат від «Порозуміння». Як він повідомив у п’ятницю, проєкт закону щодо цього подано до Сейму. На сайті нижньої палати польського парламенту документ ще не опубліковано. Зі слів депутата російські продукти повинні бути позначені добре видимою наклейкою з російським прапором.

- Йдеться про те, аби кожен продукт, вироблений в Росії, позначити стікером з прапором цієї країни. Покупець не муситиме шукати написи, де цю річ зробили, оскільки це буде одразу добре видно – сказав Випій у понеділок, зауваживши, що такі зміни мали б допомогти бойкотувати російські продукти.

- Кожен сам повинен вирішити, чи хоче підтримувати військову махіну Путіна, - підкреслив парламентарій.

Як він пояснив, маркування російської продукції вимагає зміни трьох пунктів закону «Право підпрриємців». Першою є додавання до ст.21 чергового абзацу в якому зазначити: «Якщо державою розташування виробника товару є Російська Федерація, підприємець, що постачає товар в обіг на територію Польської Республіки, вміщує додатково на цьому товарі, а якщо товар упакований – на упаковці, виразно видиму графіку, що зображує прапор Російської Федерації».

Наступний пункт зобов’язує міністра економіки до розробки розмірів и вигляду графіки прапору, який має бути приклеєний на продуктах. Остання з поправок про те, що закон набирає чинності через 7 днів – це означає, що стільки часу відведено суб’єктам , які постачають на ринок російські продукти, аби їх позначити.

Autor:red.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tagi:
Ukraina
Rosja
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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