Російська шпигунська мережа в Польщі. Арешт ще трьох осіб
Заарештовано ще трьох фігурантів справи про шпигунство на користь Росії. Раніше у розслідуванні Агенства внутрішньої безпеки та Люблінського відділу Національної прокуратури було тимчасово заарештовано шістьох осіб.
Інформацію про тимчасовий арешт ще трьох осіб Польському Агентству Преси підтвердила прес-служба Національної прокуратури. "Суд повністю підтримав позицію прокурора, задовольнив клопотання та обрав трьом особам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на три місяці", - повідомили в Національній прокуратурі.
Раніше внаслідок розслідування Агенством внутрішньої безпеки (ABW) дій шпигунської мережі, підозрюваної у співпраці з російськими спецслужбами, тимчасово заарештували шістьох осіб. Загалом у цій справі під тимчасовим арештом перебуває дев'ятеро осіб.
Камінський: вони готували диверсії на замовлення російської розвідки
У четвер глава Міністерства внутрішніх справ і адміністрації та міністр-координатор спеціальних служб Маріуш Камінський підтвердив інформацію про те, що Агентство внутрішньої безпеки знешкодило шпигунську мережу, яка діяла на користь Росії.
- За останні дні Агентство внутрішньої безпеки затримало дев’ятьох осіб, підозрюваних у співпраці з російськими спецслужбами. Підозрювані вели розвідувальну діяльність проти Польщі та готували диверсії на замовлення російської розвідки, - заявив міністр. Він також зазначив, що затримані були іноземцями з-за східного кордону.
Як повідомив міністр, наявні докази вказують на те, що група підозрюваних здійснювала моніторинг залізничних маршрутів.
- До її завдань входило розпізнавання, моніторинг та документування перевезень зі зброєю для України. Підозрювані також готувалися до диверсійних дій, спрямованих на паралізування поставок техніки, зброї та допомоги Україні, - підкреслив він.
Після арешту підозрюваних у цій справі доставили до Люблінського відділу боротьби з організованою злочинністю та корупцією Національної прокуратури, який здійснює нагляд за розслідуванням ABW. "Прокурор пред'явив затриманим звинувачення в участі в організованому злочинному угрупованні та веденні розвідувальної діяльності на користь іноземної розвідки проти Польської Республіки", - повідомляла раніше прес-служба Національної прокуратури.
За скоєне підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: TVN24